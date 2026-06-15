Kuman Yaponiya bilan jangovar durangdan so‘ng o‘z fikrlarini bildirdi
Shimoliy Amerika yashil maydonlarida qizg‘in davom etayotgan JCH-2026 musobaqasining «F» guruhida birinchi tur bahslari start oldi. Guruhning dastlabki markaziy uchrashuvida Niderlandiya hamda Yaponiya milliy terma jamoalari o‘zaro to‘qnash kelib, 2:2 hisobidagi jangovar durangga imzo chekishdi. Ko‘plab golli vaziyatlar va shiddatli kurashlarga boy o‘tgan ushbu uchrashuvdan so‘ng, «lolalar yurti» bosh murabbiyi Ronald Kuman matbuot anjumanida ishtirok etib, o‘yin haqidagi o‘z taassurotlari va tahlillari bilan o‘rtoqlashdi.
Ikki bor kuzatilgan ustunlik va afsuslar
Niderlandiyaliklar ustozi o‘yin davomida jamoasi ikki marotaba hisobda oldinga chiqib olganini, biroq yakunda g‘alabani qo‘ldan boy berganidan biroz xafa ekanligini yashirib o‘tirmadi. Shu bilan birga, u raqibning kuchini ham munosib baholadi:
Natijadan qoniqmaslik: Kuman bahs davomida ustunlikni ikki marta qo‘lga kiritgan holda undan unumli foydalana olmaganidan to‘liq mamnun emas.
Ikkinchi goldagi xatolik: Mutaxassis ayniqsa uchrashuv so‘nggiga yaqin burchak to‘pidan so‘ng o‘z darvozalaridan ikkinchi golni o‘tkazib yuborishgani juda achinarli holat bo‘lganini ta’kidladi.
Quyidagi rasmiy sport tahlili jadvali orqali «F» guruhidagi ushbu shiddatli to‘qnashuv tafsilotlari va bosh murabbiyning mazkur bahs bo‘yicha chiqargan xulosalari bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
Musobaqa va rasmiy bosqich
To‘qnashuv ishtirokchilari va hisob
Murabbiyning natijaga munosabati
Raqibning bosh taktik quroli
Jamoaning keyingi rejalari
Guruhdagi joriy vaziyat
JCH-2026, «F» guruhi
(1-tur bahsi)
Niderlandiya — Yaponiya
2:2
To‘liq qoniqish hosil qilmadi
(Ikki bor oldinda bo‘lib)
Yuqori pressing va ehtiyotkorlik
(Ortda qolayotganda faollashdi)
Xatolardan saboq chiqarish va ijobiy jihatlarni rivojlantirish
Shvetsiyadan so‘ng Niderlandiya va Yaponiya 1 ochko bilan bormoqda
«Yaponiya — yuqori sifatli jamoa»
Ronald Kumanning fikriga ko‘ra, ikkala terma jamoa ham maydonda juda yuqori saviyadagi va tomoshabop futbol namoyish etishdi. Shu sababli qayd etilgan durang natijani adolatli deb qabul qilish mumkin.
Niderlandiya terma jamoasi bosh murabbiyi Ronald Kuman uchrashuv haqida shunday dedi:
«Agar hisobda ikki marotaba oldinda bo‘lganimizni inobatga olsak, bu natijadan to‘liq qoniqish hosil qilmadim. Ammo ikkala jamoa tomonidan yaratilgan xavfli vaziyatlar soniga e’tibor qaratsak, butunlay teskari holatni aytishim mumkin. Menimcha, bu bugun maydonda juda yuqori saviyadagi futbol namoyish etilganidan dalolat beradi va shu bois ushbu durangni to‘g‘ri qabul qilsa bo‘ladi. Odatda, Yaponiya terma jamoasi juda kuchli va yuqori pressing uyushtiradigan jamoa hisoblanadi. Bugun esa ular bu ishni faqat hisobda ortda qolayotgan vaqtlaridagina amalga oshirishdi. Ungacha esa ko‘proq ehtiyotkorlikka urg‘u berishdi. Yaponiya haqiqatan ham juda kuchli va yuqori sifatli jamoa. Ushbu bellashuvdan so‘ng o‘rganadigan va tahlil qiladigan jihatlarimiz yetarlicha, ammo shu bilan birga, tarkibimizda juda ko‘plab ijobiy tomonlarni ham ko‘ra oldim».
Eslatib o‘tamiz, ushbu guruhning ikkinchi o‘yinida Shvetsiya terma jamoasi Tunis ustidan 5:1 hisobida yirik g‘alabaga erishgan edi. Birinchi turdan so‘ng Niderlandiya va Yaponiya hisobida 1 tadan ochko mavjud va ular keyingi turlarda vaziyatni o‘nglashga harakat qilishadi.
Jahon chempionatining eng qaynoq nafasi, mundial maydonlaridan eksklyuziv yangiliklar, taniqli murabbiylarning taktik tahlillari va sport olamiga oid eng ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…