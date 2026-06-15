Kuman Yaponiya bilan jangovar durangdan so‘ng o‘z fikrlarini bildirdi

·17·Sport
Kuman Yaponiya bilan jangovar durangdan so‘ng o‘z fikrlarini bildirdi

Shimoliy Amerika yashil maydonlarida qizg‘in davom etayotgan JCH-2026 musobaqasining «F» guruhida birinchi tur bahslari start oldi. Guruhning dastlabki markaziy uchrashuvida Niderlandiya hamda Yaponiya milliy terma jamoalari o‘zaro to‘qnash kelib, 2:2 hisobidagi jangovar durangga imzo chekishdi. Ko‘plab golli vaziyatlar va shiddatli kurashlarga boy o‘tgan ushbu uchrashuvdan so‘ng, «lolalar yurti» bosh murabbiyi Ronald Kuman matbuot anjumanida ishtirok etib, o‘yin haqidagi o‘z taassurotlari va tahlillari bilan o‘rtoqlashdi.

Ikki bor kuzatilgan ustunlik va afsuslar

Niderlandiyaliklar ustozi o‘yin davomida jamoasi ikki marotaba hisobda oldinga chiqib olganini, biroq yakunda g‘alabani qo‘ldan boy berganidan biroz xafa ekanligini yashirib o‘tirmadi. Shu bilan birga, u raqibning kuchini ham munosib baholadi:

  • Natijadan qoniqmaslik: Kuman bahs davomida ustunlikni ikki marta qo‘lga kiritgan holda undan unumli foydalana olmaganidan to‘liq mamnun emas.

  • Ikkinchi goldagi xatolik: Mutaxassis ayniqsa uchrashuv so‘nggiga yaqin burchak to‘pidan so‘ng o‘z darvozalaridan ikkinchi golni o‘tkazib yuborishgani juda achinarli holat bo‘lganini ta’kidladi.

Quyidagi rasmiy sport tahlili jadvali orqali «F» guruhidagi ushbu shiddatli to‘qnashuv tafsilotlari va bosh murabbiyning mazkur bahs bo‘yicha chiqargan xulosalari bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:

Musobaqa va rasmiy bosqich

To‘qnashuv ishtirokchilari va hisob

Murabbiyning natijaga munosabati

Raqibning bosh taktik quroli

Jamoaning keyingi rejalari

Guruhdagi joriy vaziyat

JCH-2026, «F» guruhi


(1-tur bahsi)

Niderlandiya — Yaponiya


2:2

To‘liq qoniqish hosil qilmadi


(Ikki bor oldinda bo‘lib)

Yuqori pressing va ehtiyotkorlik


(Ortda qolayotganda faollashdi)

Xatolardan saboq chiqarish va ijobiy jihatlarni rivojlantirish

Shvetsiyadan so‘ng Niderlandiya va Yaponiya 1 ochko bilan bormoqda

«Yaponiya — yuqori sifatli jamoa»

Ronald Kumanning fikriga ko‘ra, ikkala terma jamoa ham maydonda juda yuqori saviyadagi va tomoshabop futbol namoyish etishdi. Shu sababli qayd etilgan durang natijani adolatli deb qabul qilish mumkin.

Niderlandiya terma jamoasi bosh murabbiyi Ronald Kuman uchrashuv haqida shunday dedi:

«Agar hisobda ikki marotaba oldinda bo‘lganimizni inobatga olsak, bu natijadan to‘liq qoniqish hosil qilmadim. Ammo ikkala jamoa tomonidan yaratilgan xavfli vaziyatlar soniga e’tibor qaratsak, butunlay teskari holatni aytishim mumkin. Menimcha, bu bugun maydonda juda yuqori saviyadagi futbol namoyish etilganidan dalolat beradi va shu bois ushbu durangni to‘g‘ri qabul qilsa bo‘ladi. Odatda, Yaponiya terma jamoasi juda kuchli va yuqori pressing uyushtiradigan jamoa hisoblanadi. Bugun esa ular bu ishni faqat hisobda ortda qolayotgan vaqtlaridagina amalga oshirishdi. Ungacha esa ko‘proq ehtiyotkorlikka urg‘u berishdi. Yaponiya haqiqatan ham juda kuchli va yuqori sifatli jamoa. Ushbu bellashuvdan so‘ng o‘rganadigan va tahlil qiladigan jihatlarimiz yetarlicha, ammo shu bilan birga, tarkibimizda juda ko‘plab ijobiy tomonlarni ham ko‘ra oldim».

Eslatib o‘tamiz, ushbu guruhning ikkinchi o‘yinida Shvetsiya terma jamoasi Tunis ustidan 5:1 hisobida yirik g‘alabaga erishgan edi. Birinchi turdan so‘ng Niderlandiya va Yaponiya hisobida 1 tadan ochko mavjud va ular keyingi turlarda vaziyatni o‘nglashga harakat qilishadi.

Jahon chempionatining eng qaynoq nafasi, mundial maydonlaridan eksklyuziv yangiliklar, taniqli murabbiylarning taktik tahlillari va sport olamiga oid eng ishonchli xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Ronald KoemanNiderlandiyaYaponiyaShvetsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kylian Mbappe oʻz oʻyinini oʻzgartirishga vaʼda berdi: Fransiya uchun yangi rejaKylian Mbappe oʻz oʻyinini oʻzgartirishga vaʼda berdi: Fransiya uchun yangi rejaBugun, 09:19Real Madrid poygadan chiqdi: Mateus Fernandes Manchester Yunaytedga oʻtishga yaqinReal Madrid poygadan chiqdi: Mateus Fernandes Manchester Yunaytedga oʻtishga yaqinBugun, 09:10Kylian Mbappe va "asosiy qahramon" maqomi: Frank Leboeuf fransuz yulduzi haqidaKylian Mbappe va "asosiy qahramon" maqomi: Frank Leboeuf fransuz yulduzi haqidaBugun, 08:56Tottenxem Roberto De Zerbi qoʻl ostida kuchli oltilikka qaytishi kutilmoqdaTottenxem Roberto De Zerbi qoʻl ostida kuchli oltilikka qaytishi kutilmoqdaBugun, 08:52Deklan Rays Angliya terma jamoasining keyingi sardori boʻlishga tayyormi?Deklan Rays Angliya terma jamoasining keyingi sardori boʻlishga tayyormi?Bugun, 08:31Manchester Yunayted Ruben Amorimning Milan bilan kelishuvi ortidan millionlarni tejaydiManchester Yunayted Ruben Amorimning Milan bilan kelishuvi ortidan millionlarni tejaydiBugun, 08:31
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?