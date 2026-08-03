Vinisius Juniorning vakillari futbolchi haqidagi mish-mishlarni rad etdi
Real Madrid hujumchisi Vinicius Juniorning vakillari futbolchining Arsenal safiga o‘tishi mumkinligi haqidagi xabarlarni keskin rad etib, ularni asossiz va zararli deb atadi. Goal.com xabariga ko‘ra, sportchining manfaatlarini himoya qiluvchi Roc Nation Sports International agentligi prezidenti Maykl Yormark professionallikdan yiroq jurnalistikani qattiq tanqid qildi.
Real Madrid yulduzi Vinicius Juniorning vakillari futbolchining kelajagi haqida tarqalgan xabarlarni keskin qoralab, ularni asossiz va zararli deb atadi. So‘nggi paytlarda braziliyalik vingerning Angliya Premyer-ligasi gigantlaridan biri bo‘lgan Arsenal safiga o‘tishi mumkinligi haqidagi xabarlar matbuotda qizg‘in muhokama qilinayotgan edi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com xabar berishicha, futbolchining manfaatlarini himoya qiluvchi Roc Nation Sports International agentligi yakshanba kuni bayonot e'lon qilib, transfer oynasi davomidagi ommaviy axborot vositalarining yondashuvidan qattiq noroziligini bildirdi. Garchi bayonotda aniq nashrlar nomi tilga olingan bo‘lmasa-da, bu holat Madridning Santiago Bernabeu stadionidagi vaziyat qizg‘in palla kelganiga to‘g‘ri kelmoqda.
Roc Nation Sports bayonoti va Maykl Yormarkning munosabatiAgentlik prezidenti Maykl Yormark ijtimoiy tarmoqdagi sahifasi orqali mazkur masalaga shaxsan o‘z munosabatini bildirib, professional bo‘lmagan jurnalistikani keskin tanqid qildi. Uning ta'kidlashicha, ayrim OAV e'tibor qozonish maqsadida mutlaqo yolg‘on va zararli ma'lumotlarni tarqatmoqda.
"Roc Nation Sports International va bizning jamoamiz professionallikdan yiroq xabarlar e'lon qilinishiga jim qarab tura olmaydi", — deya yozgan Yormark o‘zining Instagram sahifasida. Shuningdek, bunday harakatlar sportchining shaxsiy hayoti va faoliyatiga salbiy ta'sir ko‘rsatishi hamda tuhmat xarakteriga ega ekanligi alohida ta'kidlandi.
Arsenal qiziqishi va transfer bozoridagi vaziyatVakillarning qat'iy rad etishiga qaramay, Vinicius Junior atrofidagi vaziyat Angliya futbolida asosiy mavzulardan biri bo‘lib qolmoqda. Futbolchi Ispaniya poytaxtidagi amaldagi shartnomasining yakuniy bosqichiga yaqinlashmoqda va tomonlar o‘rtasidagi uzaytirish muzokaralari biroz sekinlashgani xabar qilinmoqda.
Shu boisdan ham Emirates Stadium rahbariyati vaziyatni diqqat bilan kuzatib bormoqda. Manbalarga ko‘ra, London klubi dunyoning eng elite iqtidorlaridan birini qo‘lga kiritish uchun o‘zining an'anaviy maoshlar tizimini o‘zgartirishga ham tayyor ekanligi aytilmoqda.
Hozircha klublar o‘rtasida rasmiy muzokaralar boshlanmagan bo‘lsa-da, Shimoliy London jamoasi ichki raqobatlarda ustunlikka erishish uchun transfer bozorida faollik ko‘rsatishda davom etmoqda. Viniciusning kelajagi esa yaqinlashib kelayotgan transfer davrining eng qizg‘in mavzularidan biri bo‘lib qolishi kutilmoqda.
…