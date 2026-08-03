Vinisius Juniorning vakillari futbolchi haqidagi mish-mishlarni rad etdi

·23·Sport
Vinisius Juniorning vakillari futbolchi haqidagi mish-mishlarni rad etdi
Qisqacha

Real Madrid hujumchisi Vinicius Juniorning vakillari futbolchining Arsenal safiga o‘tishi mumkinligi haqidagi xabarlarni keskin rad etib, ularni asossiz va zararli deb atadi. Goal.com xabariga ko‘ra, sportchining manfaatlarini himoya qiluvchi Roc Nation Sports International agentligi prezidenti Maykl Yormark professionallikdan yiroq jurnalistikani qattiq tanqid qildi.

Real Madrid yulduzi Vinicius Juniorning vakillari futbolchining kelajagi haqida tarqalgan xabarlarni keskin qoralab, ularni asossiz va zararli deb atadi. So‘nggi paytlarda braziliyalik vingerning Angliya Premyer-ligasi gigantlaridan biri bo‘lgan Arsenal safiga o‘tishi mumkinligi haqidagi xabarlar matbuotda qizg‘in muhokama qilinayotgan edi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com xabar berishicha, futbolchining manfaatlarini himoya qiluvchi Roc Nation Sports International agentligi yakshanba kuni bayonot e'lon qilib, transfer oynasi davomidagi ommaviy axborot vositalarining yondashuvidan qattiq noroziligini bildirdi. Garchi bayonotda aniq nashrlar nomi tilga olingan bo‘lmasa-da, bu holat Madridning Santiago Bernabeu stadionidagi vaziyat qizg‘in palla kelganiga to‘g‘ri kelmoqda.

Roc Nation Sports bayonoti va Maykl Yormarkning munosabati

Agentlik prezidenti Maykl Yormark ijtimoiy tarmoqdagi sahifasi orqali mazkur masalaga shaxsan o‘z munosabatini bildirib, professional bo‘lmagan jurnalistikani keskin tanqid qildi. Uning ta'kidlashicha, ayrim OAV e'tibor qozonish maqsadida mutlaqo yolg‘on va zararli ma'lumotlarni tarqatmoqda.

"Roc Nation Sports International va bizning jamoamiz professionallikdan yiroq xabarlar e'lon qilinishiga jim qarab tura olmaydi", — deya yozgan Yormark o‘zining Instagram sahifasida. Shuningdek, bunday harakatlar sportchining shaxsiy hayoti va faoliyatiga salbiy ta'sir ko‘rsatishi hamda tuhmat xarakteriga ega ekanligi alohida ta'kidlandi.

Arsenal qiziqishi va transfer bozoridagi vaziyat

Vakillarning qat'iy rad etishiga qaramay, Vinicius Junior atrofidagi vaziyat Angliya futbolida asosiy mavzulardan biri bo‘lib qolmoqda. Futbolchi Ispaniya poytaxtidagi amaldagi shartnomasining yakuniy bosqichiga yaqinlashmoqda va tomonlar o‘rtasidagi uzaytirish muzokaralari biroz sekinlashgani xabar qilinmoqda.

Shu boisdan ham Emirates Stadium rahbariyati vaziyatni diqqat bilan kuzatib bormoqda. Manbalarga ko‘ra, London klubi dunyoning eng elite iqtidorlaridan birini qo‘lga kiritish uchun o‘zining an'anaviy maoshlar tizimini o‘zgartirishga ham tayyor ekanligi aytilmoqda.

Hozircha klublar o‘rtasida rasmiy muzokaralar boshlanmagan bo‘lsa-da, Shimoliy London jamoasi ichki raqobatlarda ustunlikka erishish uchun transfer bozorida faollik ko‘rsatishda davom etmoqda. Viniciusning kelajagi esa yaqinlashib kelayotgan transfer davrining eng qizg‘in mavzularidan biri bo‘lib qolishi kutilmoqda.

Vinicius JuniorReal MadridArsenalTransferlarRoc Nation Sports
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Trent Aleksandr-Arnold Liverpulga qaytishi mumkinmi?Trent Aleksandr-Arnold Liverpulga qaytishi mumkinmi?Bugun, 02:39Liverpul Kurtis Jons bilan shartnomani uzaytirmoqchiLiverpul Kurtis Jons bilan shartnomani uzaytirmoqchiBugun, 01:31Joze Mourinyo Moise Keanning oʻyiniga tan bermoqdaJoze Mourinyo Moise Keanning oʻyiniga tan bermoqdaBugun, 01:31Yan Diomandening Real Madridga transferi agentlar nizosi ortidan toʻxtab qoldiYan Diomandening Real Madridga transferi agentlar nizosi ortidan toʻxtab qoldiBugun, 01:20Gvardiol Bernardo Silvaning Real Madridga oʻtganiga munosabat bildirdiGvardiol Bernardo Silvaning Real Madridga oʻtganiga munosabat bildirdiBugun, 00:57Toni Kroos Rodri haqidagi tarqalgan soxta iqtiboslarga munosabat bildirdiToni Kroos Rodri haqidagi tarqalgan soxta iqtiboslarga munosabat bildirdiBugun, 00:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda