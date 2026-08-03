Trent Aleksandr-Arnold Liverpulga qaytishi mumkinmi?
Goal.com nashri xabar qilishicha, oʻtgan yozda Real Madrid safiga qoʻshilgan Trent Aleksandr-Arnold faoliyatidagi qiyin davr sababli Liverpulga qaytarilishi muhokama qilinmoqda. Himoyachining Ispaniyadagi faoliyati kutilganidek kechmagani va Merseyside klubining oʻng qanotidagi muammolar mutaxassislarni bu qadamni qayta koʻrib chiqishga undamoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Eslatib oʻtamiz, oʻz tarbiyalanuvchisi boʻlgan himoyachi sobiq jamoasini tark etib, Madridga yoʻl olgani koʻplab muxlislarning hafsalasini pir qilgan va ular oʻrtasida sovuqchilik yuzaga keltirgan edi. Biroq Ispaniyadagi vaziyat angliyalik futbolchi uchun oʻta ogʻir keldi va u oʻtgan mavsum La Liraga bor-yoʻgʻi 14 ta uchrashuvda asosiy tarkibda maydonga tushdi.
Ispaniyadagi qiyinchiliklar va tarkibdagi oʻzgarishlartalkSPORT's Transfer Insiders koʻrsatuvida soʻz olgan ekspert Anjelina Kellining fikricha, Liverpul rahbariyati hissiyotlarni chetga surib, jamoadagi mavjud kadrlar taqchilligini hal qilish uchun ushbu transfer variantini oʻrganib chiqishi lozim. Unga koʻra, jamoaning oʻng qanot himoyasida muammolar yuzaga kelgan.
Xususan, Konor Bredlining jarohat olgani va Jeremi Frimpongning koʻproq hujumkor pozitsiyada yaxshiroq harakat qilishi Liverpulga ushbu chiziqda yangi kuch kerakligini koʻrsatmoqda. Madrid klubi esa Denzel Dumfrisni oʻz safiga qoʻshib olgach, bosh murabbiy Joze Mourinyo aynan niderlandiyalik futbolchining jismoniy va himoyadagi barqarorligiga koʻproq tayanmoqda.
Klub va muxlislar uchun murosali yoʻlDenzel Dumfrisning kelishi Trent Aleksandr-Arnoldning Madrid klubidagi mavqeini yanada pasaytirib yubordi va uni zaxiraga oʻtirib qoʻydi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, sharoitlar oʻzgargani sababli tomonlar oʻtgan hafsalasizliklarni unutib, oʻzaro manfaatli muzokaralarga kirishishi mantiqiy qadam boʻlardi.
Albatta, futbolchining oʻtmishdagi qarori muxlislar qalbidan joy olgan ishonchga putur yetkazgan edi. Biroq professional futboldagi voqeliklar va jamoaning sportiy ehtiyojlari koʻpincha shaxsiy ranjlardan ustun turishni talab qiladi va bu holatda kechirimli boʻlish vaqti kelgani aytilmoqda.
Hozircha rasmiy takliflar ilgari surilmagan boʻlsa-da, Angliya matbuotida bu mavzu keng muhokama qilinmoqda. Liverpul rahbariyati yozgi transferlar oynasida oʻng qanot himoyasini kuchaytirish yoʻllarini izlar ekan, oʻz tarbiyalanuvchisini qaytarish varianti jiddiy boshqotirmaga aylanishi turgan gap.
…