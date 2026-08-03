Trent Aleksandr-Arnold Liverpulga qaytishi mumkinmi?

·0·Sport
Trent Aleksandr-Arnold Liverpulga qaytishi mumkinmi?

Goal.com nashri xabar qilishicha, oʻtgan yozda Real Madrid safiga qoʻshilgan Trent Aleksandr-Arnold faoliyatidagi qiyin davr sababli Liverpulga qaytarilishi muhokama qilinmoqda. Himoyachining Ispaniyadagi faoliyati kutilganidek kechmagani va Merseyside klubining oʻng qanotidagi muammolar mutaxassislarni bu qadamni qayta koʻrib chiqishga undamoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Eslatib oʻtamiz, oʻz tarbiyalanuvchisi boʻlgan himoyachi sobiq jamoasini tark etib, Madridga yoʻl olgani koʻplab muxlislarning hafsalasini pir qilgan va ular oʻrtasida sovuqchilik yuzaga keltirgan edi. Biroq Ispaniyadagi vaziyat angliyalik futbolchi uchun oʻta ogʻir keldi va u oʻtgan mavsum La Liraga bor-yoʻgʻi 14 ta uchrashuvda asosiy tarkibda maydonga tushdi.

Ispaniyadagi qiyinchiliklar va tarkibdagi oʻzgarishlar

talkSPORT's Transfer Insiders koʻrsatuvida soʻz olgan ekspert Anjelina Kellining fikricha, Liverpul rahbariyati hissiyotlarni chetga surib, jamoadagi mavjud kadrlar taqchilligini hal qilish uchun ushbu transfer variantini oʻrganib chiqishi lozim. Unga koʻra, jamoaning oʻng qanot himoyasida muammolar yuzaga kelgan.

Xususan, Konor Bredlining jarohat olgani va Jeremi Frimpongning koʻproq hujumkor pozitsiyada yaxshiroq harakat qilishi Liverpulga ushbu chiziqda yangi kuch kerakligini koʻrsatmoqda. Madrid klubi esa Denzel Dumfrisni oʻz safiga qoʻshib olgach, bosh murabbiy Joze Mourinyo aynan niderlandiyalik futbolchining jismoniy va himoyadagi barqarorligiga koʻproq tayanmoqda.

Klub va muxlislar uchun murosali yoʻl

Denzel Dumfrisning kelishi Trent Aleksandr-Arnoldning Madrid klubidagi mavqeini yanada pasaytirib yubordi va uni zaxiraga oʻtirib qoʻydi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, sharoitlar oʻzgargani sababli tomonlar oʻtgan hafsalasizliklarni unutib, oʻzaro manfaatli muzokaralarga kirishishi mantiqiy qadam boʻlardi.

Albatta, futbolchining oʻtmishdagi qarori muxlislar qalbidan joy olgan ishonchga putur yetkazgan edi. Biroq professional futboldagi voqeliklar va jamoaning sportiy ehtiyojlari koʻpincha shaxsiy ranjlardan ustun turishni talab qiladi va bu holatda kechirimli boʻlish vaqti kelgani aytilmoqda.

Hozircha rasmiy takliflar ilgari surilmagan boʻlsa-da, Angliya matbuotida bu mavzu keng muhokama qilinmoqda. Liverpul rahbariyati yozgi transferlar oynasida oʻng qanot himoyasini kuchaytirish yoʻllarini izlar ekan, oʻz tarbiyalanuvchisini qaytarish varianti jiddiy boshqotirmaga aylanishi turgan gap.

Trent Aleksandr-ArnoldLiverpulReal MadridTransferlarAPL
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Vinisius Juniorning vakillari futbolchi haqidagi mish-mishlarni rad etdiVinisius Juniorning vakillari futbolchi haqidagi mish-mishlarni rad etdiBugun, 02:20Liverpul Kurtis Jons bilan shartnomani uzaytirmoqchiLiverpul Kurtis Jons bilan shartnomani uzaytirmoqchiBugun, 01:31Joze Mourinyo Moise Keanning oʻyiniga tan bermoqdaJoze Mourinyo Moise Keanning oʻyiniga tan bermoqdaBugun, 01:31Yan Diomandening Real Madridga transferi agentlar nizosi ortidan toʻxtab qoldiYan Diomandening Real Madridga transferi agentlar nizosi ortidan toʻxtab qoldiBugun, 01:20Gvardiol Bernardo Silvaning Real Madridga oʻtganiga munosabat bildirdiGvardiol Bernardo Silvaning Real Madridga oʻtganiga munosabat bildirdiBugun, 00:57Toni Kroos Rodri haqidagi tarqalgan soxta iqtiboslarga munosabat bildirdiToni Kroos Rodri haqidagi tarqalgan soxta iqtiboslarga munosabat bildirdiBugun, 00:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda