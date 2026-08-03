SpaceX aksiyalarining keskin tushishi Ilon Maskni 600 mlrd dollardan mahrum qildi

·22·Texno
SpaceX aksiyalarining keskin tushishi Ilon Maskni 600 mlrd dollardan mahrum qildi
Qisqacha

Iyun oyining oʻrtalaridan buyon SpaceX kompaniyasi qimmatli qogʻozlari 46 foizga arzonlashib, har bir aksiya narxi 201,80 dollardan 108 dollar atrofigacha tushib ketdi. Ushbu salbiy tendensiya oqibatida milliarder Ilon Maskning kapitali 1,33 trillion dollardan taxminan 684 milliard dollargacha kamayib, yoʻqotishlar miqdori 600 milliard dollardan oshdi. Shuningdek, Tesla aksiyalarining choraklik hisobotidan soʻng 17 foizga arzonlashishi ham vaziyatni yanada murakkablashtirdi.

Tarixdagi eng yirik IPO’dan soʻng SpaceX kompaniyasining aksiyalari keskin qulashni boshdan kechirdi va bu moliyaviy bozorlarda jiddiy muhokamalarga sabab boʻldi. Fortune nashri maʼlumotlariga koʻra, iyun oyining oʻrtalaridan buyon kompaniya qimmatli qogʻozlari 46 foizga arzonlashib, har bir aksiya narxi 201,80 dollarlik rekord koʻrsatkichdan 108 dollar atrofigacha tushib ketdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ushbu salbiy tendensiya fonida milliarder Ilon Maskning umumiy boyligi ham keskin qisqardi. Uning kapitali eng yuqori choʻqqidagi 1,33 trillion dollardan taxminan 684 milliard dollargacha kamaydi. Shunday qilib, yoʻqotishlar miqdori 600 milliard dollardan oshib ketdi va Maskning boyligi SpaceX birjaga chiqishidan avvalgi darajadan ham pastlab ketdi.

Moliyaviy sinovlar va bozor bosimi

Kompaniya oldida turgan navbatdagi jiddiy sinov sifatida ommaviy maqomdagi ilk moliyaviy hisobotning kelasi haftada eʼlon qilinishi kutilmoqda. Shuningdek, kelasi oyda dastlabki investorlar hamda xodimlarga tegishli boʻlgan 911,5 milliongacha aksiyaning blokdan chiqarilishi muhim voqea boʻladi. Agar ushbu qimmatli qogʻozlarning sezilarli qismi bozorga chiqarilsa, kotirovkalarga bosim yanada kuchayishi mumkin.

Ayni paytda aksiyalar qiymatining yanada pasayishidan manfaatdor boʻlgan oʻyinchilar faolligi ham ortib bormoqda. Nashr maʼlumotlariga koʻra, qisqa pozitsiyalar hajmi taxminan 219 million aksiyani tashkil etib, iyun oyining oʻrtalariga nisbatan deyarli 10 barobarga koʻpaygan va erkin muomaladagi aksiyalarning uchdan biridan oshgan.

Bozor konteksti va istiqbollar

Vaziyatni yana-da murakkablashtirgan omillardan biri Tesla aksiyalarining choraklik hisobotidan soʻng 17 foizga arzonlashgani boʻldi. Ekspertlarning fikricha, bunga sunʼiy intellekt yoʻnalishidagi dastlabki shov-shuvning pasayishi hamda mikrochiq ishlab chiqaruvchilar aksiyalarining tushishi sababli investorlarning yuqori xavfli texnologik aktivlarga boʻlgan qiziqishi umumiy tarzda sovigani sabab boʻlgan.

Bloomberg xabariga koʻra, Morgan Stanley tahlilchilari hozirgi 100 dollar atrofidagi narxda bozor SpaceX kompaniyasining sunʼiy intellekt yoʻnalishidagi salohiyatini deyarli eʼtiborga olmay qoʻyganini taʼkidlamoqda. Shunga qaramay, kapitalizatsiyaning pasayishiga qaramadan, SpaceX kosmik uchirishlar bozoridagi yetakchiligini saqlab qolmoqda va Starlink sunʼiy yoʻldosh tarmogʻini kengaytirishda davom etmoqda.

Ilon Mask kompaniya 2030-yilga borib yillik tushumini 1 trillion dollarga yetkazishiga umid qilishini bildirishda davom etmoqda. Yaqin haftalar, xususan ilk moliyaviy natijalarning eʼlon qilinishi va katta hajmdagi blokdan chiqarilgan aksiyalarning bozorga chiqishi kompaniyaning joriy qiymati investorlar kutgan darajada ekanini baholash uchun hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

SpaceXIlon MaskTeslaStarlinkTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoy Yer va koinot xavfsizligi uchun yangi usulni taklif qildiXitoy Yer va koinot xavfsizligi uchun yangi usulni taklif qildiBugun, 02:54Global xotira yetishmovchiligi MacBook Air taʼminotiga taʼsir qila boshladiGlobal xotira yetishmovchiligi MacBook Air taʼminotiga taʼsir qila boshladiBugun, 02:50Sam Altman sun'iy intellekt taraqqiyotini sekinlashtirishni taklif qildiSam Altman sun'iy intellekt taraqqiyotini sekinlashtirishni taklif qildiBugun, 01:59Yer yuzida avgust oyidagi ilk kuchli magnit bo‘roni boshlandiYer yuzida avgust oyidagi ilk kuchli magnit bo‘roni boshlandiBugun, 01:25iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildiiPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildiKecha, 23:54IT gigantlari sunʼiy intellektga 1,1 trillion dollardan ortiq mablagʻ kiritdiIT gigantlari sunʼiy intellektga 1,1 trillion dollardan ortiq mablagʻ kiritdiKecha, 23:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi