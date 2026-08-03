SpaceX aksiyalarining keskin tushishi Ilon Maskni 600 mlrd dollardan mahrum qildi
Iyun oyining oʻrtalaridan buyon SpaceX kompaniyasi qimmatli qogʻozlari 46 foizga arzonlashib, har bir aksiya narxi 201,80 dollardan 108 dollar atrofigacha tushib ketdi. Ushbu salbiy tendensiya oqibatida milliarder Ilon Maskning kapitali 1,33 trillion dollardan taxminan 684 milliard dollargacha kamayib, yoʻqotishlar miqdori 600 milliard dollardan oshdi. Shuningdek, Tesla aksiyalarining choraklik hisobotidan soʻng 17 foizga arzonlashishi ham vaziyatni yanada murakkablashtirdi.
Tarixdagi eng yirik IPO’dan soʻng SpaceX kompaniyasining aksiyalari keskin qulashni boshdan kechirdi va bu moliyaviy bozorlarda jiddiy muhokamalarga sabab boʻldi. Fortune nashri maʼlumotlariga koʻra, iyun oyining oʻrtalaridan buyon kompaniya qimmatli qogʻozlari 46 foizga arzonlashib, har bir aksiya narxi 201,80 dollarlik rekord koʻrsatkichdan 108 dollar atrofigacha tushib ketdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Ushbu salbiy tendensiya fonida milliarder Ilon Maskning umumiy boyligi ham keskin qisqardi. Uning kapitali eng yuqori choʻqqidagi 1,33 trillion dollardan taxminan 684 milliard dollargacha kamaydi. Shunday qilib, yoʻqotishlar miqdori 600 milliard dollardan oshib ketdi va Maskning boyligi SpaceX birjaga chiqishidan avvalgi darajadan ham pastlab ketdi.
Moliyaviy sinovlar va bozor bosimiKompaniya oldida turgan navbatdagi jiddiy sinov sifatida ommaviy maqomdagi ilk moliyaviy hisobotning kelasi haftada eʼlon qilinishi kutilmoqda. Shuningdek, kelasi oyda dastlabki investorlar hamda xodimlarga tegishli boʻlgan 911,5 milliongacha aksiyaning blokdan chiqarilishi muhim voqea boʻladi. Agar ushbu qimmatli qogʻozlarning sezilarli qismi bozorga chiqarilsa, kotirovkalarga bosim yanada kuchayishi mumkin.
Ayni paytda aksiyalar qiymatining yanada pasayishidan manfaatdor boʻlgan oʻyinchilar faolligi ham ortib bormoqda. Nashr maʼlumotlariga koʻra, qisqa pozitsiyalar hajmi taxminan 219 million aksiyani tashkil etib, iyun oyining oʻrtalariga nisbatan deyarli 10 barobarga koʻpaygan va erkin muomaladagi aksiyalarning uchdan biridan oshgan.
Bozor konteksti va istiqbollarVaziyatni yana-da murakkablashtirgan omillardan biri Tesla aksiyalarining choraklik hisobotidan soʻng 17 foizga arzonlashgani boʻldi. Ekspertlarning fikricha, bunga sunʼiy intellekt yoʻnalishidagi dastlabki shov-shuvning pasayishi hamda mikrochiq ishlab chiqaruvchilar aksiyalarining tushishi sababli investorlarning yuqori xavfli texnologik aktivlarga boʻlgan qiziqishi umumiy tarzda sovigani sabab boʻlgan.
Bloomberg xabariga koʻra, Morgan Stanley tahlilchilari hozirgi 100 dollar atrofidagi narxda bozor SpaceX kompaniyasining sunʼiy intellekt yoʻnalishidagi salohiyatini deyarli eʼtiborga olmay qoʻyganini taʼkidlamoqda. Shunga qaramay, kapitalizatsiyaning pasayishiga qaramadan, SpaceX kosmik uchirishlar bozoridagi yetakchiligini saqlab qolmoqda va Starlink sunʼiy yoʻldosh tarmogʻini kengaytirishda davom etmoqda.
Ilon Mask kompaniya 2030-yilga borib yillik tushumini 1 trillion dollarga yetkazishiga umid qilishini bildirishda davom etmoqda. Yaqin haftalar, xususan ilk moliyaviy natijalarning eʼlon qilinishi va katta hajmdagi blokdan chiqarilgan aksiyalarning bozorga chiqishi kompaniyaning joriy qiymati investorlar kutgan darajada ekanini baholash uchun hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.
…