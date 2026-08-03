Global xotira yetishmovchiligi MacBook Air taʼminotiga taʼsir qila boshladi

·0·Texno
Global xotira yetishmovchiligi MacBook Air taʼminotiga taʼsir qila boshladi

Jahon bozorida yuzaga kelgan global xotira chipi tanqisligi Apple kompaniyasining eng ommabop kompyuterlari qatoriga kiruvchi MacBook Air qurilmalari yetkazib berishiga jiddiy taʼsir koʻrsatmoqda. Bloomberg nashri muxbiri Mark Gurmanning xabar berishicha, sunʼiy intellekt texnologiyalarini jadal rivojlantirayotgan kompaniyalarning oʻta yuqori talabi sababli yuzaga kelgan bu muammo avvalroq Mac mini va Mac Studio kabi ixtisoslashgan modellar taʼminotida sezilgan edi, endilikda esa vaziyat yanada jiddiylashgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Hozirgi vaqtda chakana savdo tarmoqlari MacBook Air zaxiralari avvalgidan koʻra sezilarli darajada cheklanib qolganini bildirishmoqda. Apple rasmiy veb-sayti orqali ushbu noutbukni xarid qilmoqchi boʻlgan foydalanuvchilar avgust oyining ikkinchi yarmigacha yoki ayrim maxsus konfiguratsiyalar uchun hatto sentyabrgacha kutishga majbur boʻlayotgani maʼlum qilindi.

Muammoni hal qilish choralari

Mark Gurmanning qayd etishicha, Apple yuzaga kelgan tanqislik sharoitida taʼminot zanjirini barqarorlashtirish hamda vaziyatdan chiqish uchun bir nechta keskin choralarni koʻrmoqda. Jumladan, kompaniya mahsulot narxlarini oshirishga hamda xotira chiplarini yetkazib berish uchun qoʻshimcha ravishda Xitoy yetkazib beruvchilari bilan hamkorlik qilishga majbur boʻlmoqda.

Shu bilan birga, yuzaga kelgan taqchillik Apple kompaniyasining anʼanaviy marketing rejalariga ham oʻzgartirish kiritishga sabab boʻldi. Xususan, kompaniya oʻquvchilar va talabalar uchun moʻljallangan anʼanaviy oʻquv mavsumi oldidagi aksiyasini iyul oyidan boshlab keyinroqqa surdi.

Marketing strategiyasidagi oʻzgarishlar

Taʼminotdagi uzilishlar sababli Apple oʻz reklama materiallarida ilk bor boshqa yondashuvni qoʻllamoqda. Joriy marketing kampaniyasida eʼtibor asosan MacBook Pro noutbukining bazaviy modeliga qaratilmoqda. Kompaniya hatto oʻz xaridorlarini oldindan ogohlantirib, reklama materiallarida «MacBook Air mavjudligiga qarab taqdim etiladi», degan ogohlantiruvchi yozuvni ham joylashtirgan.

Mutaxassislarning fikricha, sunʼiy intellekt va maʼlumotlar markazlarini rivojlantirish uchun yarimoʻtkazgichli xotira chiplariga boʻlgan global talabning ortishi yaqin oylarda isteʼmolchilar elektronika bozoriga, jumladan, noutbuklar narxi va mavjudligiga oʻz taʼsirini koʻrsatishda davom etadi.

MacBook AirAppleXotira tanqisligiMark GurmanTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoy Yer va koinot xavfsizligi uchun yangi usulni taklif qildiXitoy Yer va koinot xavfsizligi uchun yangi usulni taklif qildiBugun, 02:54SpaceX aksiyalarining keskin tushishi Ilon Maskni 600 mlrd dollardan mahrum qildiSpaceX aksiyalarining keskin tushishi Ilon Maskni 600 mlrd dollardan mahrum qildiBugun, 02:29Sam Altman sun'iy intellekt taraqqiyotini sekinlashtirishni taklif qildiSam Altman sun'iy intellekt taraqqiyotini sekinlashtirishni taklif qildiBugun, 01:59Yer yuzida avgust oyidagi ilk kuchli magnit bo‘roni boshlandiYer yuzida avgust oyidagi ilk kuchli magnit bo‘roni boshlandiBugun, 01:25iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildiiPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildiKecha, 23:54IT gigantlari sunʼiy intellektga 1,1 trillion dollardan ortiq mablagʻ kiritdiIT gigantlari sunʼiy intellektga 1,1 trillion dollardan ortiq mablagʻ kiritdiKecha, 23:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi