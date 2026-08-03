Global xotira yetishmovchiligi MacBook Air taʼminotiga taʼsir qila boshladi
Jahon bozorida yuzaga kelgan global xotira chipi tanqisligi Apple kompaniyasining eng ommabop kompyuterlari qatoriga kiruvchi MacBook Air qurilmalari yetkazib berishiga jiddiy taʼsir koʻrsatmoqda. Bloomberg nashri muxbiri Mark Gurmanning xabar berishicha, sunʼiy intellekt texnologiyalarini jadal rivojlantirayotgan kompaniyalarning oʻta yuqori talabi sababli yuzaga kelgan bu muammo avvalroq Mac mini va Mac Studio kabi ixtisoslashgan modellar taʼminotida sezilgan edi, endilikda esa vaziyat yanada jiddiylashgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Hozirgi vaqtda chakana savdo tarmoqlari MacBook Air zaxiralari avvalgidan koʻra sezilarli darajada cheklanib qolganini bildirishmoqda. Apple rasmiy veb-sayti orqali ushbu noutbukni xarid qilmoqchi boʻlgan foydalanuvchilar avgust oyining ikkinchi yarmigacha yoki ayrim maxsus konfiguratsiyalar uchun hatto sentyabrgacha kutishga majbur boʻlayotgani maʼlum qilindi.
Muammoni hal qilish choralariMark Gurmanning qayd etishicha, Apple yuzaga kelgan tanqislik sharoitida taʼminot zanjirini barqarorlashtirish hamda vaziyatdan chiqish uchun bir nechta keskin choralarni koʻrmoqda. Jumladan, kompaniya mahsulot narxlarini oshirishga hamda xotira chiplarini yetkazib berish uchun qoʻshimcha ravishda Xitoy yetkazib beruvchilari bilan hamkorlik qilishga majbur boʻlmoqda.
Shu bilan birga, yuzaga kelgan taqchillik Apple kompaniyasining anʼanaviy marketing rejalariga ham oʻzgartirish kiritishga sabab boʻldi. Xususan, kompaniya oʻquvchilar va talabalar uchun moʻljallangan anʼanaviy oʻquv mavsumi oldidagi aksiyasini iyul oyidan boshlab keyinroqqa surdi.
Marketing strategiyasidagi oʻzgarishlarTaʼminotdagi uzilishlar sababli Apple oʻz reklama materiallarida ilk bor boshqa yondashuvni qoʻllamoqda. Joriy marketing kampaniyasida eʼtibor asosan MacBook Pro noutbukining bazaviy modeliga qaratilmoqda. Kompaniya hatto oʻz xaridorlarini oldindan ogohlantirib, reklama materiallarida «MacBook Air mavjudligiga qarab taqdim etiladi», degan ogohlantiruvchi yozuvni ham joylashtirgan.
Mutaxassislarning fikricha, sunʼiy intellekt va maʼlumotlar markazlarini rivojlantirish uchun yarimoʻtkazgichli xotira chiplariga boʻlgan global talabning ortishi yaqin oylarda isteʼmolchilar elektronika bozoriga, jumladan, noutbuklar narxi va mavjudligiga oʻz taʼsirini koʻrsatishda davom etadi.
…