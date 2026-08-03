Xitoy Yer va koinot xavfsizligi uchun yangi usulni taklif qildi

·0·Texno
Xitoy Yer va koinot xavfsizligi uchun yangi usulni taklif qildi

Xitoylik mutaxassislar Yer sayyorasiga xavf solishi mumkin boʻlgan yirik asteroidlardan himoyalanishning oʻziga xos va samarali usulini ishlab chiqishdi. Space: Science & Technology jurnalida chop etilgan tadqiqotga koʻra, yadro zaryadini osmon jismining yuzasida emas, balki uning ichida portlatish ancha yuqori natija berishi maʼlum boʻldi. Ushbu ilmiy ish Xitoy raketa-kosmika texnologiyalari akademiyasi (China Academy of Launch Vehicle Technology) olimlari guruhi tomonidan amalga oshirilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yadro portlashining yangi mexanizmi

Mutaxassirlar oʻtkazgan kompyuter modellashtirish natijalariga koʻra, xavfli osmon jismini yoʻq qilish yoki uning traektoriyasini oʻzgartirish uchun avval asteroidda chuqur minbar hosil qilish, soʻngra yadro qurolini oʻsha yerga joylashtirish lozim. Mazkur ikki bosqichli yondashuv yadro zaryadini toʻgʻridan-toʻgʻri yuqori tezlikda urish urinishlariga qaraganda muhandislik nuqtai nazaridan ham ancha sodda va ishonchli ekani aniqlandi.

Hisob-kitoblar shuni koʻrsatadiki, taxminan 100 metr diametrli asteroidni butunlay vayron qilish uchun quvvati 3 megatonnaga teng boʻlgan portlash talab etiladi. Bu koʻrsatkich taxminan 200 ta atom bombasining quvvatiga tengdir. Hajmi 50 metrli obʼyektlar uchun esa 300 kilotonnalik zaryadning oʻzi yetarli boʻladi. Olimlarning taʼkidlashicha, eng yuqori samaradorlikka zaryad taxminan 30 metr chuqurlikka oʻrnatilganda erishiladi.

Global xavfsizlik va kelajakdagi missiyalar

Tadqiqot natijalari diametri 1 kilometr boʻlgan ulkan asteroid uchun ham bunday usul tezlikni sekundiga 30 santimetrga oʻzgartirish imkonini berishini koʻrsatdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bu koʻrsatkich NASA agentligining 2022-yilda amalga oshirilgan DART (Double Asteroid Redirection Test) missiyasiga nisbatan taxminan 110 barobar yuqori natijani taʼminlaydi. Oʻshanda kosmik apparat toʻqnashuvi natijasida asteroid tezligi sekundiga atigi 2,7 millimetrga oʻzgargan edi.

Yangi usul jismga energiyaning sezilarli qismini uzatish imkonini berib, uni vayron qilish yoki ogʻdirish samaradorligini keskin oshiradi. Biroq mualliflar bunday himoya choralari faqat xavfli asteroidlar oʻz vaqtida aniqlangandagina samara berishini eslatishadi. Missiyani bajarish uchun maxsus kosmik apparatlarni ishlab chiqish, ogʻir raketa-tashuvchilar yordamida ularni koinotga uchirish hamda zaruriy infratuzilmani tayyorlash talab etiladi. Ushbu ilmiy ish kelgusida Yer yuzini koinotdan keladigan kutilmagan tahdidlardan asrash boʻyicha yangi dasturlar uchun nazorat poydevorini yaratadi.

AsteroidKoinotXitoyIlm-fanTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Global xotira yetishmovchiligi MacBook Air taʼminotiga taʼsir qila boshladiGlobal xotira yetishmovchiligi MacBook Air taʼminotiga taʼsir qila boshladiBugun, 02:50SpaceX aksiyalarining keskin tushishi Ilon Maskni 600 mlrd dollardan mahrum qildiSpaceX aksiyalarining keskin tushishi Ilon Maskni 600 mlrd dollardan mahrum qildiBugun, 02:29Sam Altman sun'iy intellekt taraqqiyotini sekinlashtirishni taklif qildiSam Altman sun'iy intellekt taraqqiyotini sekinlashtirishni taklif qildiBugun, 01:59Yer yuzida avgust oyidagi ilk kuchli magnit bo‘roni boshlandiYer yuzida avgust oyidagi ilk kuchli magnit bo‘roni boshlandiBugun, 01:25iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildiiPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildiKecha, 23:54IT gigantlari sunʼiy intellektga 1,1 trillion dollardan ortiq mablagʻ kiritdiIT gigantlari sunʼiy intellektga 1,1 trillion dollardan ortiq mablagʻ kiritdiKecha, 23:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi