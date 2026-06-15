Federico Chiesa Liverpulda qolishga qaror qildi: Italiyalik hujumchi oʻzini koʻrsatmoqchi

·41·Sport
Federico Chiesa Liverpulda qolishga qaror qildi: Italiyalik hujumchi oʻzini koʻrsatmoqchi

Liverpul jamoasining italiyalik hujumchisi Federico Chiesa mersisaydliklar safida oʻz kelajagi uchun kurashishga tayyorligini ma’lum qildi. Arne Slot ketganidan soʻng, futbolchi yangi murabbiy Andoni Iraola qoʻl ostida oʻzining haqiqiy salohiyatini namoyish etishga va asosiy tarkibdan joy olishga bel bogʻlagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Liverpulga kelganidan beri Chiesa kutilgan oʻyinni koʻrsata olmadi va koʻp vaqtini zaxira oʻrindigʻida oʻtkazishga majbur boʻldi. 2025-26-yilgi mavsum u uchun omadsiz kechdi — barcha musobaqalarda atigi 726 daqiqa maydonda harakat qildi. Goal.com nashri xabariga koʻra, murabbiy almashinuvi 28 yoshli vingerning rejalarini butunlay oʻzgartirib yuborgan.

Yangi murabbiy va yangi imkoniyatlar

Andoni Iraolaning Liverpul boshqaruviga kelishi jamoaning taktik uslubida jiddiy oʻzgarishlar yasashi kutilmoqda. Chiesa ispaniyalik mutaxassisning yuqori intensivlikka asoslangan tizimi uning oʻyin uslubiga mos kelishiga ishonmoqda. Italiyalik futbolchi AQShdagi yozgi yigʻinlarni oʻzini koʻrsatish uchun eng qulay imkoniyat deb biladi.

TuttoJuve muxbiri Mirko Di Natale ma’lumotlariga koʻra, Chiesa agar klub uni rasman transferga qoʻymasa, Angliyani tark etish niyatida emas. U Liverpul kabi dunyoning eng kuchli besh klubidan birida oʻz soʻzini aytishni va muxlislar ishonchini oqlashni ustuvor vazifa deb hisoblamoqda.

Italiya A Seriyasining bir qator klublari, xususan, Yuventus va Komo futbolchining holatini diqqat bilan kuzatib bormoqda. Shunga qaramay, Chiesa hozircha vataniga qaytish haqida oʻylamayapti. Uning asosiy maqsadi — Angliya Premer-ligasi shiddatiga moslashish va Liverpulning hujum chizigʻida yetakchiga aylanishdir.

Yuventus bilan bogʻliq xotiralar

Federico Chiesa oʻzining sobiq jamoasi Yuventus haqida ham toʻxtalib oʻtdi. U Turin klubidan ketishi borasidagi mish-mishlarga oydinlik kiritib, klub rahbariyati va murabbiy Thiago Motta unga ehtiyoj yoʻqligini ochiq aytganini ta’kidladi. Futbolchining soʻzlariga koʻra, u hech qachon pul masalasida Yuventus bilan bahslashmagan.

"Men Yuventusni doim qalbimda saqlayman va qachondir u yerga qaytishni istardim. Ammo hozir bor e’tiborim Liverpulda. Men yangi murabbiy Iraola bilan gaplashib olaman va oʻz imkoniyatlarimni baholayman", — deya qoʻshimcha qildi hujumchi. Hozircha mersisaydliklar muxlislari Chiesadan kelasi mavsumda yanada yorqinroq oʻyin kutishmoqda.

Federico ChiesaLiverpulTransferAngliya Premer-ligasiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nyukasl yulduzlari Manchester Yunayted va Arsenal qiziqishlari markazidaNyukasl yulduzlari Manchester Yunayted va Arsenal qiziqishlari markazidaBugun, 13:54Jordan Henderson Jud Bellingemga nisbatan tanqidlarni asossiz deb atadiJordan Henderson Jud Bellingemga nisbatan tanqidlarni asossiz deb atadiBugun, 13:19Jud Bellingem va Angliya terma jamoasi: Thomas Tuchel yangi strategiya tanlamoqdaJud Bellingem va Angliya terma jamoasi: Thomas Tuchel yangi strategiya tanlamoqdaBugun, 13:16Van Deyk jahon chempionatidagi reklama tanaffuslarini tanqid qildiVan Deyk jahon chempionatidagi reklama tanaffuslarini tanqid qildiBugun, 12:50Arman Sarukyan UFCdagi shov-shuvli jangdan so‘ng multimillionerga aylandiArman Sarukyan UFCdagi shov-shuvli jangdan so‘ng multimillionerga aylandiBugun, 12:17Barselona Rayan Cherki va Lamine Yamal juftligi orqali yangi davrni boshlamoqchiBarselona Rayan Cherki va Lamine Yamal juftligi orqali yangi davrni boshlamoqchiBugun, 12:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?