Federico Chiesa Liverpulda qolishga qaror qildi: Italiyalik hujumchi oʻzini koʻrsatmoqchi
Liverpul jamoasining italiyalik hujumchisi Federico Chiesa mersisaydliklar safida oʻz kelajagi uchun kurashishga tayyorligini ma’lum qildi. Arne Slot ketganidan soʻng, futbolchi yangi murabbiy Andoni Iraola qoʻl ostida oʻzining haqiqiy salohiyatini namoyish etishga va asosiy tarkibdan joy olishga bel bogʻlagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Liverpulga kelganidan beri Chiesa kutilgan oʻyinni koʻrsata olmadi va koʻp vaqtini zaxira oʻrindigʻida oʻtkazishga majbur boʻldi. 2025-26-yilgi mavsum u uchun omadsiz kechdi — barcha musobaqalarda atigi 726 daqiqa maydonda harakat qildi. Goal.com nashri xabariga koʻra, murabbiy almashinuvi 28 yoshli vingerning rejalarini butunlay oʻzgartirib yuborgan.
Yangi murabbiy va yangi imkoniyatlarAndoni Iraolaning Liverpul boshqaruviga kelishi jamoaning taktik uslubida jiddiy oʻzgarishlar yasashi kutilmoqda. Chiesa ispaniyalik mutaxassisning yuqori intensivlikka asoslangan tizimi uning oʻyin uslubiga mos kelishiga ishonmoqda. Italiyalik futbolchi AQShdagi yozgi yigʻinlarni oʻzini koʻrsatish uchun eng qulay imkoniyat deb biladi.
TuttoJuve muxbiri Mirko Di Natale ma’lumotlariga koʻra, Chiesa agar klub uni rasman transferga qoʻymasa, Angliyani tark etish niyatida emas. U Liverpul kabi dunyoning eng kuchli besh klubidan birida oʻz soʻzini aytishni va muxlislar ishonchini oqlashni ustuvor vazifa deb hisoblamoqda.
Italiya A Seriyasining bir qator klublari, xususan, Yuventus va Komo futbolchining holatini diqqat bilan kuzatib bormoqda. Shunga qaramay, Chiesa hozircha vataniga qaytish haqida oʻylamayapti. Uning asosiy maqsadi — Angliya Premer-ligasi shiddatiga moslashish va Liverpulning hujum chizigʻida yetakchiga aylanishdir.
Yuventus bilan bogʻliq xotiralarFederico Chiesa oʻzining sobiq jamoasi Yuventus haqida ham toʻxtalib oʻtdi. U Turin klubidan ketishi borasidagi mish-mishlarga oydinlik kiritib, klub rahbariyati va murabbiy Thiago Motta unga ehtiyoj yoʻqligini ochiq aytganini ta’kidladi. Futbolchining soʻzlariga koʻra, u hech qachon pul masalasida Yuventus bilan bahslashmagan.
"Men Yuventusni doim qalbimda saqlayman va qachondir u yerga qaytishni istardim. Ammo hozir bor e’tiborim Liverpulda. Men yangi murabbiy Iraola bilan gaplashib olaman va oʻz imkoniyatlarimni baholayman", — deya qoʻshimcha qildi hujumchi. Hozircha mersisaydliklar muxlislari Chiesadan kelasi mavsumda yanada yorqinroq oʻyin kutishmoqda.
…