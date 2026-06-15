Harry Kane Amerika futboliga oʻtadimi? NFL yulduzi ingliz hujumchisining imkoniyatlarini baholadi
Angliya terma jamoasi va Germaniyaning Bavariya klubi toʻpurari Harry Kane faoliyatini yakunlagach, okean ortida oʻzini sinab koʻrishi mumkinligi haqidagi gap-soʻzlar yana kun tartibiga chiqdi. Futbolchi koʻp yillardan buyon NFL (Amerika futboli ligasi)da kiker, yaʼni toʻpni tepib beruvchi vazifasida oʻynash niyati borligini yashirmay keladi. Yaqinda ushbu sport turining eng yirik yulduzlaridan biri uning bu orzusini qoʻllab-quvvatladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Dallas Cowboys jamoasining kiker pozitsiyasidagi yetakchisi Brandon Aubrey talkSPORT nashriga bergan intervyusida Harry Kane Amerika futbolida muvaffaqiyat qozonish uchun barcha kerakli koʻnikmalarga ega ekanini taʼkidladi. Aubreyning oʻzi ham professional futboldan NFLga oʻtgan kam sonli sportchilardan biri boʻlib, u yaqinda Dallas Cowboys bilan 28 million dollarlik rekord darajadagi shartnoma imzoladi.
Elita darajasidagi zarba va yangi chaqiriqAubreyning soʻzlariga koʻra, Kanening toʻpga zarba berish texnikasi "elita" darajasida va bu unga Amerika futbolida uzoq masofalardan aniq zarbalar yoʻllash imkonini beradi. "U toʻpni ajoyib tarzda tepadi. Agar u chindan ham buni xohlasa, unda hamma narsa yetarli. Faqat hozircha u gol urishda davom etgani maʼqul, chunki u tarixdagi eng yaxshi futbolchilardan biri boʻlish imkoniyatiga ega", — deydi NFL yulduzi.
Maʼlumot uchun, kiker pozitsiyasi Amerika futbolida eng kam jismoniy toʻqnashuvlarga kirishadigan, ammo eng masʼuliyatli nuqtalardan biri hisoblanadi. Undan faqat belgilangan nuqtadan toʻpni darvoza ustunlari orasiga aniq tepish talab etiladi. Bu esa Harry Kane kabi tajribali hujumchilar uchun unchalik qiyin vazifa emasdek koʻrinadi.
Yosh omili va asosiy toʻsiqlarBiroq, Aubrey ingliz yulduzini kutilmagan muammo haqida ogohlantirdi. Gap shundaki, NFL jamoalari hatto kiker pozitsiyasi uchun ham yoshroq oʻyinchilarni afzal koʻrishadi. Harry Kane kelasi yilning iyul oyida 32 yoshni qarshi oladi. Uning Bavariya bilan amaldagi shartnomasi va futboldagi yuqori sport formasi hisobga olinsa, u yana kamida 3-4 yil katta futbolda qolishi aniq.
"Mening yagona xavotirim — uning yoshi. NFL klublari kikerlik faoliyatini juda kech boshlagan oʻyinchilarga unchalik ishonch bildirishmaydi. Lekin Kane baribir buni uddalashi mumkinligiga ishonchim komil", — deya qoʻshimcha qildi Aubrey. Brandon Aubreyning oʻzi ham oʻz vaqtida MLSda omadini sinab koʻrgan, ammo keyinchalik dasturchilik bilan shugʻullanib, soʻngra Amerika futboliga qaytgan edi.
Hozirda Harry Kane bor eʼtiborini Bavariya va Angliya terma jamoasidagi gʻalabalarga qaratgan. Ammo uning NFLga boʻlgan qiziqishi shunchaki xohish emas, balki kelajakdagi real reja ekani tobora oydinlashmoqda. Agar bu transfer amalga oshsa, u ikki xil "futbol" olamini birlashtirgan eng mashhur sportchiga aylanishi mumkin.
…