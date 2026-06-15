Harry Kane Amerika futboliga oʻtadimi? NFL yulduzi ingliz hujumchisining imkoniyatlarini baholadi

·21·Sport
Harry Kane Amerika futboliga oʻtadimi? NFL yulduzi ingliz hujumchisining imkoniyatlarini baholadi

Angliya terma jamoasi va Germaniyaning Bavariya klubi toʻpurari Harry Kane faoliyatini yakunlagach, okean ortida oʻzini sinab koʻrishi mumkinligi haqidagi gap-soʻzlar yana kun tartibiga chiqdi. Futbolchi koʻp yillardan buyon NFL (Amerika futboli ligasi)da kiker, yaʼni toʻpni tepib beruvchi vazifasida oʻynash niyati borligini yashirmay keladi. Yaqinda ushbu sport turining eng yirik yulduzlaridan biri uning bu orzusini qoʻllab-quvvatladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Dallas Cowboys jamoasining kiker pozitsiyasidagi yetakchisi Brandon Aubrey talkSPORT nashriga bergan intervyusida Harry Kane Amerika futbolida muvaffaqiyat qozonish uchun barcha kerakli koʻnikmalarga ega ekanini taʼkidladi. Aubreyning oʻzi ham professional futboldan NFLga oʻtgan kam sonli sportchilardan biri boʻlib, u yaqinda Dallas Cowboys bilan 28 million dollarlik rekord darajadagi shartnoma imzoladi.

Elita darajasidagi zarba va yangi chaqiriq

Aubreyning soʻzlariga koʻra, Kanening toʻpga zarba berish texnikasi "elita" darajasida va bu unga Amerika futbolida uzoq masofalardan aniq zarbalar yoʻllash imkonini beradi. "U toʻpni ajoyib tarzda tepadi. Agar u chindan ham buni xohlasa, unda hamma narsa yetarli. Faqat hozircha u gol urishda davom etgani maʼqul, chunki u tarixdagi eng yaxshi futbolchilardan biri boʻlish imkoniyatiga ega", — deydi NFL yulduzi.

Maʼlumot uchun, kiker pozitsiyasi Amerika futbolida eng kam jismoniy toʻqnashuvlarga kirishadigan, ammo eng masʼuliyatli nuqtalardan biri hisoblanadi. Undan faqat belgilangan nuqtadan toʻpni darvoza ustunlari orasiga aniq tepish talab etiladi. Bu esa Harry Kane kabi tajribali hujumchilar uchun unchalik qiyin vazifa emasdek koʻrinadi.

Yosh omili va asosiy toʻsiqlar

Biroq, Aubrey ingliz yulduzini kutilmagan muammo haqida ogohlantirdi. Gap shundaki, NFL jamoalari hatto kiker pozitsiyasi uchun ham yoshroq oʻyinchilarni afzal koʻrishadi. Harry Kane kelasi yilning iyul oyida 32 yoshni qarshi oladi. Uning Bavariya bilan amaldagi shartnomasi va futboldagi yuqori sport formasi hisobga olinsa, u yana kamida 3-4 yil katta futbolda qolishi aniq.

"Mening yagona xavotirim — uning yoshi. NFL klublari kikerlik faoliyatini juda kech boshlagan oʻyinchilarga unchalik ishonch bildirishmaydi. Lekin Kane baribir buni uddalashi mumkinligiga ishonchim komil", — deya qoʻshimcha qildi Aubrey. Brandon Aubreyning oʻzi ham oʻz vaqtida MLSda omadini sinab koʻrgan, ammo keyinchalik dasturchilik bilan shugʻullanib, soʻngra Amerika futboliga qaytgan edi.

Hozirda Harry Kane bor eʼtiborini Bavariya va Angliya terma jamoasidagi gʻalabalarga qaratgan. Ammo uning NFLga boʻlgan qiziqishi shunchaki xohish emas, balki kelajakdagi real reja ekani tobora oydinlashmoqda. Agar bu transfer amalga oshsa, u ikki xil "futbol" olamini birlashtirgan eng mashhur sportchiga aylanishi mumkin.

Harry KaneNFLBavariyaAmerika FutboliTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ispaniya va Kabo-Verde terma jamoalarining asosiy tarkibi e’lon qilindiIspaniya va Kabo-Verde terma jamoalarining asosiy tarkibi e’lon qilindiBugun, 15:33“Real” klubida afsonaviy to‘rtinchi raqamning yangi egasi ma’lum bo‘ldi...“Real” klubida afsonaviy to‘rtinchi raqamning yangi egasi ma’lum bo‘ldi...Bugun, 15:25Nyukasl yulduzlari Manchester Yunayted va Arsenal qiziqishlari markazidaNyukasl yulduzlari Manchester Yunayted va Arsenal qiziqishlari markazidaBugun, 13:54Federico Chiesa Liverpulda qolishga qaror qildi: Italiyalik hujumchi oʻzini koʻrsatmoqchiFederico Chiesa Liverpulda qolishga qaror qildi: Italiyalik hujumchi oʻzini koʻrsatmoqchiBugun, 13:39Jordan Henderson Jud Bellingemga nisbatan tanqidlarni asossiz deb atadiJordan Henderson Jud Bellingemga nisbatan tanqidlarni asossiz deb atadiBugun, 13:19Jud Bellingem va Angliya terma jamoasi: Thomas Tuchel yangi strategiya tanlamoqdaJud Bellingem va Angliya terma jamoasi: Thomas Tuchel yangi strategiya tanlamoqdaBugun, 13:16
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?
Abduqodir Husanov «Chelsi»ga qarshi finalda qanday baholandi?