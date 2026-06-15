Jahon chempionatida ulkan sensatsiya: Ispaniya debyutant Kabo-Verdeni yenga olmadi
AQSH, Kanada va Meksika maydonlarida oʻtayotgan 2026-yilgi Jahon chempionati oʻzining ilk kutilmagan natijasini taqdim etdi. Amaldagi Yevropa chempioni Ispaniya terma jamoasi turnir debyutanti hisoblangan Kabo-Verde bilan nursiz durangga (0:0) imzo chekdi. Atalanta shahridagi stadionda kechgan bahs Luis de la Fuente shogirdlari uchun haqiqiy sinovga aylandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Uchrashuv davomida yaqqol favorit hisoblangan Ispaniya kutilganidek toʻp nazoratini oʻz qoʻliga oldi, biroq hujumlarni yakunlashda jiddiy muammolarga duch keldi. Goal.com nashrining xabar berishicha, dunyo reytingida 64-oʻrinni egallab turgan Kabo-Verde terma jamoasi tartibli himoyasi va darvozabonining qahramonligi evaziga nomdor raqibga munosib qarshilik koʻrsatdi. Ayniqsa, 40 yoshli posbon Vozinha oʻzining ajoyib seyvlari bilan oʻyin qahramoniga aylandi.
Hujumdagi muammolar va Lamine Yamal omiliIspaniya tarkibida markaziy hujumchi sifatida maydonga tushgan Mikel Oyarzabal yana bir bor oʻzini koʻrsata olmadi. Shuningdek, Ferran Torres birinchi boʻlimda qulay imkoniyatni qoʻldan boy berib, jamoasini qiyin ahvolda qoldirdi. Yarim himoyada Pedri oʻzining eng yaxshi oʻyinlaridan birini oʻtkaza olmagani sababli, hujumlar tashkil qilishda kreativlik yetishmadi.
Vaziyatni oʻzgartirish maqsadida Luis de la Fuente oʻyin yakunlanishiga 20 daqiqa qolganida zaxiradan Lamine Yamalni maydonga tushirdi. Barselona yosh yulduzi maydonga tushishi bilan oʻyin surʼati sezilarli darajada oshdi va raqib jarima maydonchasi atrofida xavfli vaziyatlar koʻpaydi. Biroq, hatto Yamalning saʼy-harakatlari ham Kabo-Verdening mustahkam mudofaasini yorib oʻtishga yetarli boʻlmadi.
Himoya chizigʻida Ispaniya nisbatan xotirjam harakat qildi. Pau Cubarsí va Aymeric Laporte raqibning kam sonli qarshi hujumlarini bartaraf etishdi. Shunga qaramay, hujum chizigʻidagi samarasizlik Yevropa chempionlarining guruhdagi holatini biroz murakkablashtirdi. Ushbu natija Kabo-Verde uchun tarixiy muvaffaqiyat sifatida baholanmoqda.
Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ushbu natija kutilmagan holat boʻldi, boisi Ispaniya terma jamoasi musobaqaning asosiy favoritlaridan biri sanaladi. Keyingi turlarda Ispaniya oʻz oʻyinini kuchaytirmasa, pley-off bosqichiga chiqish masalasi soʻroq ostida qolishi mumkin. Kabo-Verde esa ushbu durang orqali oʻzining Jahon chempionatlaridagi ilk ochkosini qoʻlga kiritdi.
…