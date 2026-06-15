Jahon chempionatida ulkan sensatsiya: Ispaniya debyutant Kabo-Verdeni yenga olmadi

·72·Sport
Jahon chempionatida ulkan sensatsiya: Ispaniya debyutant Kabo-Verdeni yenga olmadi

AQSH, Kanada va Meksika maydonlarida oʻtayotgan 2026-yilgi Jahon chempionati oʻzining ilk kutilmagan natijasini taqdim etdi. Amaldagi Yevropa chempioni Ispaniya terma jamoasi turnir debyutanti hisoblangan Kabo-Verde bilan nursiz durangga (0:0) imzo chekdi. Atalanta shahridagi stadionda kechgan bahs Luis de la Fuente shogirdlari uchun haqiqiy sinovga aylandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Uchrashuv davomida yaqqol favorit hisoblangan Ispaniya kutilganidek toʻp nazoratini oʻz qoʻliga oldi, biroq hujumlarni yakunlashda jiddiy muammolarga duch keldi. Goal.com nashrining xabar berishicha, dunyo reytingida 64-oʻrinni egallab turgan Kabo-Verde terma jamoasi tartibli himoyasi va darvozabonining qahramonligi evaziga nomdor raqibga munosib qarshilik koʻrsatdi. Ayniqsa, 40 yoshli posbon Vozinha oʻzining ajoyib seyvlari bilan oʻyin qahramoniga aylandi.

Hujumdagi muammolar va Lamine Yamal omili

Ispaniya tarkibida markaziy hujumchi sifatida maydonga tushgan Mikel Oyarzabal yana bir bor oʻzini koʻrsata olmadi. Shuningdek, Ferran Torres birinchi boʻlimda qulay imkoniyatni qoʻldan boy berib, jamoasini qiyin ahvolda qoldirdi. Yarim himoyada Pedri oʻzining eng yaxshi oʻyinlaridan birini oʻtkaza olmagani sababli, hujumlar tashkil qilishda kreativlik yetishmadi.

Vaziyatni oʻzgartirish maqsadida Luis de la Fuente oʻyin yakunlanishiga 20 daqiqa qolganida zaxiradan Lamine Yamalni maydonga tushirdi. Barselona yosh yulduzi maydonga tushishi bilan oʻyin surʼati sezilarli darajada oshdi va raqib jarima maydonchasi atrofida xavfli vaziyatlar koʻpaydi. Biroq, hatto Yamalning saʼy-harakatlari ham Kabo-Verdening mustahkam mudofaasini yorib oʻtishga yetarli boʻlmadi.

Himoya chizigʻida Ispaniya nisbatan xotirjam harakat qildi. Pau Cubarsí va Aymeric Laporte raqibning kam sonli qarshi hujumlarini bartaraf etishdi. Shunga qaramay, hujum chizigʻidagi samarasizlik Yevropa chempionlarining guruhdagi holatini biroz murakkablashtirdi. Ushbu natija Kabo-Verde uchun tarixiy muvaffaqiyat sifatida baholanmoqda.

Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ushbu natija kutilmagan holat boʻldi, boisi Ispaniya terma jamoasi musobaqaning asosiy favoritlaridan biri sanaladi. Keyingi turlarda Ispaniya oʻz oʻyinini kuchaytirmasa, pley-off bosqichiga chiqish masalasi soʻroq ostida qolishi mumkin. Kabo-Verde esa ushbu durang orqali oʻzining Jahon chempionatlaridagi ilk ochkosini qoʻlga kiritdi.

IspaniyaKabo-VerdeJahon ChempionatiLamine YamalFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ispaniya va Kabo-Verde bahsi 40 yoshli Vozinya uchun unutilmas kechaga aylandiIspaniya va Kabo-Verde bahsi 40 yoshli Vozinya uchun unutilmas kechaga aylandiBugun, 18:52Ispaniya va Kabo-Verde o‘yinidan keyin Vozinya haqiqiy qahramonga aylandiIspaniya va Kabo-Verde o‘yinidan keyin Vozinya haqiqiy qahramonga aylandiBugun, 18:39Braziliya terma jamoasi Neymar boʻyicha yakuniy qarorga keldi: Yulduzli hujumchi guruh bosqichini oʻtkazib yuboradiBraziliya terma jamoasi Neymar boʻyicha yakuniy qarorga keldi: Yulduzli hujumchi guruh bosqichini oʻtkazib yuboradiBugun, 16:53Sarri rasman «Atalanta» klubining yangi bosh murabbiyi etib tayinlandiSarri rasman «Atalanta» klubining yangi bosh murabbiyi etib tayinlandiBugun, 16:45Maurizio Sarri Italiya futboliga qaytdi: Tajribali mutaxassis Atalanta bosh murabbiyi etib tayinlandiMaurizio Sarri Italiya futboliga qaytdi: Tajribali mutaxassis Atalanta bosh murabbiyi etib tayinlandiBugun, 16:11Tunis bosh murabbiyi yirik mag‘lubiyatdan so‘ng iste’foga chiqarildi...Tunis bosh murabbiyi yirik mag‘lubiyatdan so‘ng iste’foga chiqarildi...Bugun, 15:38
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi