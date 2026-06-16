Belgiya va Misr o‘yini durang bilan yakunlandi

·40·Sport
Belgiya va Misr o‘yini durang bilan yakunlandi

Jahon chempionati-2026 guruh bosqichi G guruhidan o‘rin olgan Belgiya va Misr terma jamoalari o‘rtasidagi uchrashuv Sietl shahridagi stadionda bo‘lib o‘tdi. Qiziqarli va kurashlarga boy o‘yin 1:1 hisobida yakunlandi. Misr terma jamoasi 20-daqiqada Imam Ashurning goli orqali hisobni ochdi. Belgiya esa ikkinchi bo‘limda, 68-daqiqada Mahmud Haninning avtogolidan so‘ng hisobni tenglashtirdi.

Uchrashuvda har ikki jamoa ham ehtiyotkor, ammo faol o‘yin namoyish etdi. Belgiya to‘p nazoratida ustunlik qildi — 54 foiz. Misr esa 46 foiz to‘pga egalik qildi. Zarba yo‘llash borasida deyarli tenglik kuzatildi: Belgiya 15 marta, Misr esa 14 marta raqib darvozasi tomon zarba berdi. Biroq aniq zarbalar bo‘yicha Misr yaxshiroq ko‘rsatkich qayd etdi: ularda 4 ta, Belgiyada esa 3 ta zarba darvozaga aniq bordi.

Paslar soni bo‘yicha Belgiya ustunlikka ega bo‘ldi. Jamoa 445 ta pas amalga oshirib, 88 foiz aniqlik ko‘rsatdi. Misr futbolchilari esa 367 ta pas berishdi va ularning 82 foizi manzilga yetib bordi. Follar soni ikki jamoada ham bir xil bo‘ldi — 15 tadan. Shuningdek, har ikki tomon 2 tadan sariq kartochka oldi, qizil kartochkalar qayd etilmadi.

Burchak to‘plari bo‘yicha Misr katta ustunlikka ega bo‘ldi. Afrika vakillari 7 marta burchakdan to‘p uzatish imkoniga ega bo‘lgan bo‘lsa, Belgiyada bu ko‘rsatkich 2 tani tashkil qildi. Ofsayd borasida esa Misr 1 marta qoida buzdi, Belgiyada ofsayd qayd etilmadi.

Bu natijadan so‘ng G guruhida Belgiya va Misr hisoblariga 1 tadan ochko yozdirib qo‘yishdi. Har ikki jamoa guruhdagi ilk o‘yinidan keyin pley-off uchun kurashni davom ettiradi. Bellashuvda gol urgan futbolchilar orasida Misrdan Imam Ashur, Belgiya foydasiga esa Mahmud Haninning avtogoli qayd etildi.

BelgiyaMisrSietlImam AshurMahmud Hanin
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Enzo Fernandez Argentina terma jamoasida Lionel Messi oʻrnini egallashni orzu qilmoqdaEnzo Fernandez Argentina terma jamoasida Lionel Messi oʻrnini egallashni orzu qilmoqdaBugun, 21:30Feyenoordda katta oʻzgarishlar: Arne Slotning yordamchilari Rotterdamga qaytmoqdaFeyenoordda katta oʻzgarishlar: Arne Slotning yordamchilari Rotterdamga qaytmoqdaBugun, 20:35Yoshko Gvardiol «Siti» klubi bilan uzoq muddatli yangi shartnoma imzoladiYoshko Gvardiol «Siti» klubi bilan uzoq muddatli yangi shartnoma imzoladiBugun, 20:08Iliya Topuriya Jastin Geyjidan uchragan mag‘lubiyatidan so‘ng ilk bayonotini berdiIliya Topuriya Jastin Geyjidan uchragan mag‘lubiyatidan so‘ng ilk bayonotini berdiBugun, 19:59Rodri raqib taktikasidan norozi: Ispaniya JCh-2026 debyutida ochko yoʻqotdiRodri raqib taktikasidan norozi: Ispaniya JCh-2026 debyutida ochko yoʻqotdiBugun, 19:53Anvar Anvarov Shveysariyadagi xalqaro turnirda oltin medalni qo‘lga kiritdiAnvar Anvarov Shveysariyadagi xalqaro turnirda oltin medalni qo‘lga kiritdiBugun, 19:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi