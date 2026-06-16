Belgiya va Misr o‘yini durang bilan yakunlandi
Jahon chempionati-2026 guruh bosqichi G guruhidan o‘rin olgan Belgiya va Misr terma jamoalari o‘rtasidagi uchrashuv Sietl shahridagi stadionda bo‘lib o‘tdi. Qiziqarli va kurashlarga boy o‘yin 1:1 hisobida yakunlandi. Misr terma jamoasi 20-daqiqada Imam Ashurning goli orqali hisobni ochdi. Belgiya esa ikkinchi bo‘limda, 68-daqiqada Mahmud Haninning avtogolidan so‘ng hisobni tenglashtirdi.
Uchrashuvda har ikki jamoa ham ehtiyotkor, ammo faol o‘yin namoyish etdi. Belgiya to‘p nazoratida ustunlik qildi — 54 foiz. Misr esa 46 foiz to‘pga egalik qildi. Zarba yo‘llash borasida deyarli tenglik kuzatildi: Belgiya 15 marta, Misr esa 14 marta raqib darvozasi tomon zarba berdi. Biroq aniq zarbalar bo‘yicha Misr yaxshiroq ko‘rsatkich qayd etdi: ularda 4 ta, Belgiyada esa 3 ta zarba darvozaga aniq bordi.
Paslar soni bo‘yicha Belgiya ustunlikka ega bo‘ldi. Jamoa 445 ta pas amalga oshirib, 88 foiz aniqlik ko‘rsatdi. Misr futbolchilari esa 367 ta pas berishdi va ularning 82 foizi manzilga yetib bordi. Follar soni ikki jamoada ham bir xil bo‘ldi — 15 tadan. Shuningdek, har ikki tomon 2 tadan sariq kartochka oldi, qizil kartochkalar qayd etilmadi.
Burchak to‘plari bo‘yicha Misr katta ustunlikka ega bo‘ldi. Afrika vakillari 7 marta burchakdan to‘p uzatish imkoniga ega bo‘lgan bo‘lsa, Belgiyada bu ko‘rsatkich 2 tani tashkil qildi. Ofsayd borasida esa Misr 1 marta qoida buzdi, Belgiyada ofsayd qayd etilmadi.
Bu natijadan so‘ng G guruhida Belgiya va Misr hisoblariga 1 tadan ochko yozdirib qo‘yishdi. Har ikki jamoa guruhdagi ilk o‘yinidan keyin pley-off uchun kurashni davom ettiradi. Bellashuvda gol urgan futbolchilar orasida Misrdan Imam Ashur, Belgiya foydasiga esa Mahmud Haninning avtogoli qayd etildi.
…