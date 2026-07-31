1 avgustdan O‘zbekistonda nimalar o‘zgaradi?
O‘zbekistonda 1 avgustdan boshlab avtokreditlar, maktabga qabul jarayoni, sud tizimi va ekologiya sohalarida bir qator muhim o‘zgarishlar kuchga kiradi. Jumladan, eski avtomobilini trade-in orqali topshirganlarga yangi avtokredit foizining bir qismi qoplab beriladi hamda davlat maktablarining 1-sinfiga qabul to‘liq elektron shaklga o‘tkaziladi. Shuningdek, 2028 yil 1 yanvargacha kamyob va yo‘qolib ketish xavfi yuqori bo‘lgan yovvoyi hayvonlarni ovlash vaqtincha taqiqlanadi.
1 avgustdan boshlab O‘zbekistonda bir qator qonunchilik va ma’muriy yangiliklar kuchga kiradi. Ular avtokreditlar bo‘yicha imtiyozlar, maktabga qabul tartibi, jamoat xizmatlari, sud tizimi va ekologiya sohasidagi o‘zgarishlarni qamrab oladi.
Avtokredit foizining bir qismi qoplab beriladi
Prezidentning “Toza havo” umummilliy loyihasi doirasida qabul qilingan farmoniga muvofiq, 1 avgustdan eski avtomobillarini trade-in dasturi orqali topshirgan fuqarolar va yuridik shaxslarga yangi avtomashina sotib olish uchun rasmiylashtirilgan avtokredit foizining bir qismi davlat tomonidan qoplab beriladi.
1-sinfga qabul to‘liq elektron shaklga o‘tadi
2026–2027 o‘quv yilidan boshlab davlat maktablarining 1-sinfiga qabul to‘liq onlayn tartibda amalga oshiriladi.
1 avgustdan 31 avgustgacha mikrohududdan tashqarida yashovchi ota-onalar ham my.gov.uz va my.maktab.uz platformalari orqali farzandlarini maktabga ro‘yxatdan o‘tkazishi mumkin.
Kamyob yovvoyi hayvonlarni ovlash vaqtincha taqiqlanadi
Hukumat qaroriga muvofiq, 2028 yil 1 yanvargacha O‘zbekistonda kamyob va yo‘qolib ketish xavfi yuqori bo‘lgan yovvoyi hayvonlarni ovlash taqiqlanadi. Cheklov ilmiy tadqiqotlar hamda maxsus pitomniklarda yetishtirilayotgan hayvonlarga nisbatan tatbiq etilmaydi.
Shahar daryolari va soylari chavoqlantiriladi
1 avgustdan boshlab respublika markaziy shaharlaridan o‘tuvchi daryo va soylarga har yili kamida 15 tonna chavoq tashlash ishlari boshlanadi. Loyiha 2030 yilgacha davom etadi va suv havzalari bioxilma-xilligini saqlashga qaratilgan.
Avtomobilni jarima maydonchasidan QR-kod orqali olish mumkin
Endilikda transport vositasini jarima maydonchasidan chiqarish uchun qog‘oz ruxsatnoma talab qilinmaydi. Barcha ruxsatnomalar elektron shaklda rasmiylashtirilib, QR-kod orqali tasdiqlanadi.
Mehnat nizolari alohida ixtisoslashgan sudyalar tomonidan ko‘riladi
1 avgustdan boshlab mehnat munosabatlariga oid fuqarolik ishlarini ko‘rib chiqish uchun ixtisoslashgan sudyalar faoliyat boshlaydi. Yangi kelib tushadigan mehnat nizolari aynan ushbu sudyalar o‘rtasida taqsimlanadi.
Go‘sht importi bo‘yicha subsidiyalar davom ettiriladi
Avval 1 avgustgacha amal qilishi belgilangan go‘shtni havo transporti orqali import qilish xarajatlarini qisman qoplash mexanizmi yil yakuniga qadar uzaytiriladi. Bu orqali ichki bozorda go‘sht narxlari barqarorligini ta’minlash maqsad qilingan.
…