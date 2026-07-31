1 avgustdan O‘zbekistonda nimalar o‘zgaradi?

·38·O‘zbekiston
1 avgustdan O‘zbekistonda nimalar o‘zgaradi?
Qisqacha

O‘zbekistonda 1 avgustdan boshlab avtokreditlar, maktabga qabul jarayoni, sud tizimi va ekologiya sohalarida bir qator muhim o‘zgarishlar kuchga kiradi. Jumladan, eski avtomobilini trade-in orqali topshirganlarga yangi avtokredit foizining bir qismi qoplab beriladi hamda davlat maktablarining 1-sinfiga qabul to‘liq elektron shaklga o‘tkaziladi. Shuningdek, 2028 yil 1 yanvargacha kamyob va yo‘qolib ketish xavfi yuqori bo‘lgan yovvoyi hayvonlarni ovlash vaqtincha taqiqlanadi.

1 avgustdan boshlab O‘zbekistonda bir qator qonunchilik va ma’muriy yangiliklar kuchga kiradi. Ular avtokreditlar bo‘yicha imtiyozlar, maktabga qabul tartibi, jamoat xizmatlari, sud tizimi va ekologiya sohasidagi o‘zgarishlarni qamrab oladi.

Avtokredit foizining bir qismi qoplab beriladi

Prezidentning “Toza havo” umummilliy loyihasi doirasida qabul qilingan farmoniga muvofiq, 1 avgustdan eski avtomobillarini trade-in dasturi orqali topshirgan fuqarolar va yuridik shaxslarga yangi avtomashina sotib olish uchun rasmiylashtirilgan avtokredit foizining bir qismi davlat tomonidan qoplab beriladi.

1-sinfga qabul to‘liq elektron shaklga o‘tadi

2026–2027 o‘quv yilidan boshlab davlat maktablarining 1-sinfiga qabul to‘liq onlayn tartibda amalga oshiriladi.

1 avgustdan 31 avgustgacha mikrohududdan tashqarida yashovchi ota-onalar ham my.gov.uz va my.maktab.uz platformalari orqali farzandlarini maktabga ro‘yxatdan o‘tkazishi mumkin.

Kamyob yovvoyi hayvonlarni ovlash vaqtincha taqiqlanadi

Hukumat qaroriga muvofiq, 2028 yil 1 yanvargacha O‘zbekistonda kamyob va yo‘qolib ketish xavfi yuqori bo‘lgan yovvoyi hayvonlarni ovlash taqiqlanadi. Cheklov ilmiy tadqiqotlar hamda maxsus pitomniklarda yetishtirilayotgan hayvonlarga nisbatan tatbiq etilmaydi.

Shahar daryolari va soylari chavoqlantiriladi

1 avgustdan boshlab respublika markaziy shaharlaridan o‘tuvchi daryo va soylarga har yili kamida 15 tonna chavoq tashlash ishlari boshlanadi. Loyiha 2030 yilgacha davom etadi va suv havzalari bioxilma-xilligini saqlashga qaratilgan.

Avtomobilni jarima maydonchasidan QR-kod orqali olish mumkin

Endilikda transport vositasini jarima maydonchasidan chiqarish uchun qog‘oz ruxsatnoma talab qilinmaydi. Barcha ruxsatnomalar elektron shaklda rasmiylashtirilib, QR-kod orqali tasdiqlanadi.

Mehnat nizolari alohida ixtisoslashgan sudyalar tomonidan ko‘riladi

1 avgustdan boshlab mehnat munosabatlariga oid fuqarolik ishlarini ko‘rib chiqish uchun ixtisoslashgan sudyalar faoliyat boshlaydi. Yangi kelib tushadigan mehnat nizolari aynan ushbu sudyalar o‘rtasida taqsimlanadi.

Go‘sht importi bo‘yicha subsidiyalar davom ettiriladi

Avval 1 avgustgacha amal qilishi belgilangan go‘shtni havo transporti orqali import qilish xarajatlarini qisman qoplash mexanizmi yil yakuniga qadar uzaytiriladi. Bu orqali ichki bozorda go‘sht narxlari barqarorligini ta’minlash maqsad qilingan.

Uzbekistanmy.gov.uzmy.maktab.uz
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Saida Mirziyoyeva Toshkentning dizayn-kodini keskin tanqid qildiSaida Mirziyoyeva Toshkentning dizayn-kodini keskin tanqid qildiBugun, 13:37Kutilgan yangilik sinoptiklar havo qachon salqinlashishini aytdiKutilgan yangilik sinoptiklar havo qachon salqinlashishini aytdiBugun, 12:22“Andijon polkasi” Ginnes rekordiga kirishi uchun 730 million so‘m ajratilgani ochiqlandi“Andijon polkasi” Ginnes rekordiga kirishi uchun 730 million so‘m ajratilgani ochiqlandiBugun, 11:29Prezidentlar golf maydonida: Issiqko‘lda norasmiy uchrashuv (video)Prezidentlar golf maydonida: Issiqko‘lda norasmiy uchrashuv (video)Bugun, 06:33Muhim uchrashuv: Shavkat Mirziyoyev Qirg‘izistondagi xalqaro tadbirlarga taklif etildiMuhim uchrashuv: Shavkat Mirziyoyev Qirg‘izistondagi xalqaro tadbirlarga taklif etildiKecha, 23:19Tarixiy hujjat: O‘zbekiston va Qirg‘iziston pensiya ta’minotida inqilob qilmoqda!Tarixiy hujjat: O‘zbekiston va Qirg‘iziston pensiya ta’minotida inqilob qilmoqda!Kecha, 22:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi