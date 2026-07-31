Anchelotti Italiya terma jamoasini rad etdi: U nima uchun Braziliyada qolishni tanladi?
Dunyo futbolining eng tajribali va sovrindor murabbiylaridan biri, hozirda Braziliya terma jamoasini boshqarayotgan Karlo Anchelotti o‘z vatani — Italiyadan tushgan taklifni rad etganini rasman tasdiqladi. «Papa Karlo» laqabi bilan mashhur mutaxassis «Skuadra Adzurra» ustoziga aylanish imkoniyatidan ko‘ra, «Pentakampeonlar» bilan boshlagan yo‘lini davom ettirishni afzal ko‘rdi.
Zamin.uz ushbu sensatsion qarorning sabablari va Anchelottining Braziliyadagi kelajak rejalari haqida batafsil ma’lumot beradi.
Moliya emas, insoniylik: Anchelottining sodiqligi
ESPN'ga bergan intervyusida 67 yoshli italiyalik mutaxassis Italiya futbol federatsiyasi (FIGC) taklifini rad etishiga pul yoki shartnoma shartlari sabab bo‘lmaganini ochiq aytdi. Asosiy omil — bu ma’naviy majburiyat va sodiqlikdir.
“Menda Braziliya futbol konfederatsiyasi (CBF) va ushbu mamlakat oldida majburiyatlarim bor, chunki bu yerda birinchi yilimdayoq juda iliq kutib olishdi. Albatta, men Italiya futbol federatsiyasiga minnatdorlik bildirdim, lekin shu yerda qolmoqchiman”, – dedi Karlo Anchelotti.
Murabbiyning ta’kidlashicha, uni samimiy qabul qilgan va ishlash imkoniyatini bergan tashkilotda faoliyatini davom ettirish eng to‘g‘ri va adolatli qarordir. Bu esa Anchelottining nafaqat professional, balki yuksak insoniy fazilatlarga ega ekanini yana bir bor isbotlaydi.
JCH-2030 sari: Uzoq muddatli loyiha va alamli mag‘lubiyat
Karlo Anchelottining Braziliyadagi kelajagi uzoq muddatga mo‘ljallangan. Joriy yilning may oyida u Braziliya futbol konfederatsiyasi bilan amaldagi shartnomasini yana 4 yilga, ya’ni 2030 yilgi Jahon chempionatiga qadar uzaytirdi.
Bu qaror JCH-2026'dagi omadsiz ishtirokdan so‘ng qabul qilingani e’tiborlidir. Eslatib o‘tamiz, 5 karra jahon chempionlari italiyalik mutaxassis qo‘l ostida AQSH, Kanada va Meksika mezbonlik qilgan turnirning 1/8 finalida Norvegiyaga kutilmaganda mag‘lub bo‘lib, musobaqani erta tark etgandi.
Biroq, CBF rahbariyati Anchelottiga ishonishda davom etdi va unga jamoani tubdan isloh qilish hamda 2030 yilda oltin medallarni qaytarish vazifasini topshirdi.
Karlo Anchelottining Braziliyadagi faoliyati (Joriy holat)
Ko‘rsatkich
Tafsilotlar
Murabbiy
Karlo Anchelotti (Italiya, 67 yosh)
Jamoa
Braziliya milliy terma jamoasi
Yangi shartnoma muddati
2030 yilgi Jahon chempionati yakunigacha
Asosiy maqsad
JCH-2030'da chempionlik
JCH-2026 natijasi
1/8 final (Norvegiyaga mag‘lubiyat)
Rad etilgan taklif
Italiya milliy terma jamoasi bosh murabbiyligi
Xulosa: Braziliya futbolining yangi davri?
Karlo Anchelottining Italiya taklifini rad etishi va Braziliyada qolishi — bu zamonaviy futbolda kam kuzatiladigan voqea. Murabbiy o‘z vatanidan ko‘ra, unga ishonch bildirgan, ammo so‘nggi musobaqada omadsizlikka uchragan loyihani tanladi. Bu qaror Braziliya futboli uchun ham muhim ahamiyatga ega. Jamoa barqarorlikka erishdi va endi tajribali murabbiy rahbarligida xatolar ustida ishlash va 2030 yilga tayyorgarlik ko‘rish imkoniyatiga ega.
Anchelottining bu qarori «Pentakampeonlar» muxlislariga yangi umid bag‘ishlaydi. Ular «Papa Karlo» bilan birgalikda Braziliya futbolining avvalgi shuhratini qaytarishga ishonishmoqda.
Ushbu muhim futbol xabarini do‘stlaringiz va siyosat ishqibozlariga yuboring!
Sizningcha, Karlo Anchelotti Braziliya terma jamoasi bilan JCH-2030'da chempion bo‘la oladimi? Izohlarda fikringizni qoldiring!
Manba: ESPN intervyusi va xabarlari asosida.
…