Anchelotti Italiya terma jamoasini rad etdi: U nima uchun Braziliyada qolishni tanladi?

·0·Sport
Anchelotti Italiya terma jamoasini rad etdi: U nima uchun Braziliyada qolishni tanladi?

Dunyo futbolining eng tajribali va sovrindor murabbiylaridan biri, hozirda Braziliya terma jamoasini boshqarayotgan Karlo Anchelotti o‘z vatani — Italiyadan tushgan taklifni rad etganini rasman tasdiqladi. «Papa Karlo» laqabi bilan mashhur mutaxassis «Skuadra Adzurra» ustoziga aylanish imkoniyatidan ko‘ra, «Pentakampeonlar» bilan boshlagan yo‘lini davom ettirishni afzal ko‘rdi.

Zamin.uz ushbu sensatsion qarorning sabablari va Anchelottining Braziliyadagi kelajak rejalari haqida batafsil ma’lumot beradi.

Moliya emas, insoniylik: Anchelottining sodiqligi

ESPN'ga bergan intervyusida 67 yoshli italiyalik mutaxassis Italiya futbol federatsiyasi (FIGC) taklifini rad etishiga pul yoki shartnoma shartlari sabab bo‘lmaganini ochiq aytdi. Asosiy omil — bu ma’naviy majburiyat va sodiqlikdir.

“Menda Braziliya futbol konfederatsiyasi (CBF) va ushbu mamlakat oldida majburiyatlarim bor, chunki bu yerda birinchi yilimdayoq juda iliq kutib olishdi. Albatta, men Italiya futbol federatsiyasiga minnatdorlik bildirdim, lekin shu yerda qolmoqchiman”, – dedi Karlo Anchelotti.

Murabbiyning ta’kidlashicha, uni samimiy qabul qilgan va ishlash imkoniyatini bergan tashkilotda faoliyatini davom ettirish eng to‘g‘ri va adolatli qarordir. Bu esa Anchelottining nafaqat professional, balki yuksak insoniy fazilatlarga ega ekanini yana bir bor isbotlaydi.

JCH-2030 sari: Uzoq muddatli loyiha va alamli mag‘lubiyat

Karlo Anchelottining Braziliyadagi kelajagi uzoq muddatga mo‘ljallangan. Joriy yilning may oyida u Braziliya futbol konfederatsiyasi bilan amaldagi shartnomasini yana 4 yilga, ya’ni 2030 yilgi Jahon chempionatiga qadar uzaytirdi.

Bu qaror JCH-2026'dagi omadsiz ishtirokdan so‘ng qabul qilingani e’tiborlidir. Eslatib o‘tamiz, 5 karra jahon chempionlari italiyalik mutaxassis qo‘l ostida AQSH, Kanada va Meksika mezbonlik qilgan turnirning 1/8 finalida Norvegiyaga kutilmaganda mag‘lub bo‘lib, musobaqani erta tark etgandi.

Biroq, CBF rahbariyati Anchelottiga ishonishda davom etdi va unga jamoani tubdan isloh qilish hamda 2030 yilda oltin medallarni qaytarish vazifasini topshirdi.

Karlo Anchelottining Braziliyadagi faoliyati (Joriy holat)

Ko‘rsatkich

Tafsilotlar

Murabbiy

Karlo Anchelotti (Italiya, 67 yosh)

Jamoa

Braziliya milliy terma jamoasi

Yangi shartnoma muddati

2030 yilgi Jahon chempionati yakunigacha

Asosiy maqsad

JCH-2030'da chempionlik

JCH-2026 natijasi

1/8 final (Norvegiyaga mag‘lubiyat)

Rad etilgan taklif

Italiya milliy terma jamoasi bosh murabbiyligi

Xulosa: Braziliya futbolining yangi davri?

Karlo Anchelottining Italiya taklifini rad etishi va Braziliyada qolishi — bu zamonaviy futbolda kam kuzatiladigan voqea. Murabbiy o‘z vatanidan ko‘ra, unga ishonch bildirgan, ammo so‘nggi musobaqada omadsizlikka uchragan loyihani tanladi. Bu qaror Braziliya futboli uchun ham muhim ahamiyatga ega. Jamoa barqarorlikka erishdi va endi tajribali murabbiy rahbarligida xatolar ustida ishlash va 2030 yilga tayyorgarlik ko‘rish imkoniyatiga ega.

Anchelottining bu qarori «Pentakampeonlar» muxlislariga yangi umid bag‘ishlaydi. Ular «Papa Karlo» bilan birgalikda Braziliya futbolining avvalgi shuhratini qaytarishga ishonishmoqda.

Ushbu muhim futbol xabarini do‘stlaringiz va siyosat ishqibozlariga yuboring!

Sizningcha, Karlo Anchelotti Braziliya terma jamoasi bilan JCH-2030'da chempion bo‘la oladimi? Izohlarda fikringizni qoldiring!

Manba: ESPN intervyusi va xabarlari asosida.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rodri transferi: «Siti» Madridning «Real» klubiga narxni ma’lum qildiRodri transferi: «Siti» Madridning «Real» klubiga narxni ma’lum qildiBugun, 13:56Kannavaro Toshkentga qaytdi: murabbiylarga qanday signal berdi? (video)Kannavaro Toshkentga qaytdi: murabbiylarga qanday signal berdi? (video)Bugun, 13:41Brusselda futbolchi Mohammed Fuseini qurolli hujumga uchradiBrusselda futbolchi Mohammed Fuseini qurolli hujumga uchradiBugun, 13:38Nelly Las Chelsi safida: boksyor qizdan yangi yulduzgachaNelly Las Chelsi safida: boksyor qizdan yangi yulduzgachaBugun, 13:33Real Madrid Franko Mastantuononi A Seriyaga ijaraga bermoqchiReal Madrid Franko Mastantuononi A Seriyaga ijaraga bermoqchiBugun, 13:19Milan afsonasi Franko Baresi olamdan oʻtdiMilan afsonasi Franko Baresi olamdan oʻtdiBugun, 13:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda