Rodri transferi: «Siti» Madridning «Real» klubiga narxni ma’lum qildi

·39·Sport
Rodri transferi: «Siti» Madridning «Real» klubiga narxni ma’lum qildi
Qisqacha

Madridning «Real» klubi yarim himoyachi Rodri transferi yuzasidan «Manchester Siti» bilan faol muzokaralar olib bormoqda. «Manchester Siti» ingliz grandi sifatida 30 yoshli ispaniyalik futbolchi uchun 75 million yevro talab qilayotgan bo‘lsa, madridliklar 50 million yevrodan ortiq to‘lashga tayyorligini bildirdi. Transfermarkt portali Rodrining aktual transfer narxini 110 million yevroga baholamoqda.

Madridning «Real» klubi yarim himoyachi Rodri transferi bo‘yicha «Manchester Siti» bilan faol muzokaralar olib bormoqda. Ikkala klub shartnoma shartlarini to‘g‘ridan to‘g‘ri muhokama qilishni boshlashdi. Bu haqda nufuzli Sky Sport nashri xabar tarqatmoqda.

«Shaharliklar»ning talabi va «Real»ning taklifi

Jurnalist Patrik Bergerning ma’lumotiga ko‘ra, ingliz grandi 30 yoshli ispaniyalik futbolchi uchun 75 million yevro talab qilmoqda. Madridliklar, o‘z navbatida, 50 million yevrodan ortiq to‘lashga tayyor ekanliklarini bildirishdi. Biroq, «qaymoqranglilar» uchun «Siti»ning so‘rovi qanchalik qanoatlanarli ekanligi hozircha noma’lum. Muzokaralar qizg‘in davom etmoqda.

E’tiborli jihati shundaki, nufuzli Transfermarkt portali Rodrining aktual transfer narxini 110 million yevroga baholamoqda. Shunga qaramay, «Manchester Siti» bir oz pastroq summa so‘ramoqda. Bu, ehtimol, futbolchining yaqinda tizzasidan olgan og‘ir jarohati va operatsiya qilingani bilan bog‘liq. Rodri ayni paytda tiklanish jarayonini o‘tamoqda.

Rodri faqat «Real»ni xohlaydi

Rodrining o‘zi faoliyatini aynan Madridning «Real» klubida davom ettirish niyatida. Bu xohish transfer muzokaralarida muhim rol o‘ynashi kutilmoqda. U hatto Fransiyaning «PSJ» klubi tomonidan bildirilgan rasmiy taklifni ham rad etishga ulgurdi.

Futbolchining «Manchester Siti» bilan amaldagi shartnomasi kelasi yilning yozida, ya’ni 2027 yilda tugaydi. «Manchester Siti» klubi va Rodri o‘rtasida shartnomani uzaytirish bo‘yicha muzokaralar olib borilayotgan bo‘lsa-da, hozircha yangi bitim imzolanmagan.

Rodri Ispaniya terma jamoasi sardori hisoblanadi. U 2024 yilda Yevropada, 2026 yilda esa Jahonda tengsiz bo‘lib, ikki karra chempion nomiga sazovor bo‘ldi. Shuningdek, Rodri 2024 yilgi «Oltin to‘p» sohibidir. Uni o‘z safiga qo‘shib olish Madrid klubi uchun yarim himoya chizig‘ini yanada kuchaytirish borasidagi strategik qadam bo‘ladi.

RodriReal MadridManchester CityPSGSky Sports
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Boshqa sayyoradan»: «Siti» Abduqodir Husanovni yana maqtadi (video)«Boshqa sayyoradan»: «Siti» Abduqodir Husanovni yana maqtadi (video)Bugun, 14:24Anchelotti Italiya terma jamoasini rad etdi: U nima uchun Braziliyada qolishni tanladi?Anchelotti Italiya terma jamoasini rad etdi: U nima uchun Braziliyada qolishni tanladi?Bugun, 14:03Kannavaro Toshkentga qaytdi: murabbiylarga qanday signal berdi? (video)Kannavaro Toshkentga qaytdi: murabbiylarga qanday signal berdi? (video)Bugun, 13:41Brusselda futbolchi Mohammed Fuseini qurolli hujumga uchradiBrusselda futbolchi Mohammed Fuseini qurolli hujumga uchradiBugun, 13:38Nelly Las Chelsi safida: boksyor qizdan yangi yulduzgachaNelly Las Chelsi safida: boksyor qizdan yangi yulduzgachaBugun, 13:33Real Madrid Franko Mastantuononi A Seriyaga ijaraga bermoqchiReal Madrid Franko Mastantuononi A Seriyaga ijaraga bermoqchiBugun, 13:19
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda