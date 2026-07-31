Rodri transferi: «Siti» Madridning «Real» klubiga narxni ma’lum qildi
Madridning «Real» klubi yarim himoyachi Rodri transferi yuzasidan «Manchester Siti» bilan faol muzokaralar olib bormoqda. «Manchester Siti» ingliz grandi sifatida 30 yoshli ispaniyalik futbolchi uchun 75 million yevro talab qilayotgan bo‘lsa, madridliklar 50 million yevrodan ortiq to‘lashga tayyorligini bildirdi. Transfermarkt portali Rodrining aktual transfer narxini 110 million yevroga baholamoqda.
Madridning «Real» klubi yarim himoyachi Rodri transferi bo‘yicha «Manchester Siti» bilan faol muzokaralar olib bormoqda. Ikkala klub shartnoma shartlarini to‘g‘ridan to‘g‘ri muhokama qilishni boshlashdi. Bu haqda nufuzli Sky Sport nashri xabar tarqatmoqda.
«Shaharliklar»ning talabi va «Real»ning taklifi
Jurnalist Patrik Bergerning ma’lumotiga ko‘ra, ingliz grandi 30 yoshli ispaniyalik futbolchi uchun 75 million yevro talab qilmoqda. Madridliklar, o‘z navbatida, 50 million yevrodan ortiq to‘lashga tayyor ekanliklarini bildirishdi. Biroq, «qaymoqranglilar» uchun «Siti»ning so‘rovi qanchalik qanoatlanarli ekanligi hozircha noma’lum. Muzokaralar qizg‘in davom etmoqda.
E’tiborli jihati shundaki, nufuzli Transfermarkt portali Rodrining aktual transfer narxini 110 million yevroga baholamoqda. Shunga qaramay, «Manchester Siti» bir oz pastroq summa so‘ramoqda. Bu, ehtimol, futbolchining yaqinda tizzasidan olgan og‘ir jarohati va operatsiya qilingani bilan bog‘liq. Rodri ayni paytda tiklanish jarayonini o‘tamoqda.
Rodri faqat «Real»ni xohlaydi
Rodrining o‘zi faoliyatini aynan Madridning «Real» klubida davom ettirish niyatida. Bu xohish transfer muzokaralarida muhim rol o‘ynashi kutilmoqda. U hatto Fransiyaning «PSJ» klubi tomonidan bildirilgan rasmiy taklifni ham rad etishga ulgurdi.
Futbolchining «Manchester Siti» bilan amaldagi shartnomasi kelasi yilning yozida, ya’ni 2027 yilda tugaydi. «Manchester Siti» klubi va Rodri o‘rtasida shartnomani uzaytirish bo‘yicha muzokaralar olib borilayotgan bo‘lsa-da, hozircha yangi bitim imzolanmagan.
Rodri Ispaniya terma jamoasi sardori hisoblanadi. U 2024 yilda Yevropada, 2026 yilda esa Jahonda tengsiz bo‘lib, ikki karra chempion nomiga sazovor bo‘ldi. Shuningdek, Rodri 2024 yilgi «Oltin to‘p» sohibidir. Uni o‘z safiga qo‘shib olish Madrid klubi uchun yarim himoya chizig‘ini yanada kuchaytirish borasidagi strategik qadam bo‘ladi.
…