Intel soʻnggi 40 yilda ilk bor x86 arxitekturasi litsenziyasini berdi

·0·Texno
Intel soʻnggi 40 yilda ilk bor x86 arxitekturasi litsenziyasini berdi

Taniqli texnologiya giganti Intel oʻz tarixida soʻnggi oʻn yilliklardagi eng kutilmagan qadamlardan birini tashlab, RosaicLabs nomli startapga Atom oilasiga mansub protsessor texnologiyalaridan foydalanish huquqini taqdim etdi. Reuters agentligining oʻz manbalariga tayanib xabar berishicha, mazkur kelishuv kompaniya strategiyasida jiddiy burilish yasalganidan dalolat beradi, chunki Intel oxirgi marta oʻtgan asrning 80-yillari oxirida oʻz x86 arxitekturasini begona kompaniyalarga litsenziyalash amaliyotidan voz kechgan edi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Manbaga koʻra, tuzilgan bitim doirasida RosaicLabs mikrosxemalarni loyihalash bosqichida qoʻllaniladigan RTL-kodga (Register Transfer Level) toʻgʻridan-toʻgʻri kirish huquqini qoʻlga kiritadi. Bu esa yosh startapga Intel kompaniyasining yuqori samarali hamda energiyani tejovchi x86 yadrolari asosida oʻzlarining oʻziga xos tizim-kristallarda (SoC) ishlanmalarini yaratish imkonini beradi. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, kelgusida ishlab chiqariladigan bunday markaziy protsessorlar nafaqat Intel Foundry quvvatlarida, balki uchinchi tomon zavodlarida ham tayyorlanishi mumkin.

Strategik burilish va yangi imkoniyatlar

Intel oʻtgan asrning oxirida bozor raqobatidan choʻchib, oʻzining protsessor texnologiyalarini boshqalarga berishni deyarli butunlay toʻxtatgan edi. Hozirgi shartnoma esa x86 arxitekturasi bozoridagi hukmronlikni saqlab qolgan holda, yangi daromad manbalarini ochish va texnologiyani kengroq tatbiq etish yoʻlidagi yangi urinish sifatida baholanmoqda. Shunga qaramay, tomonlar hali bu borada rasmiy bayonot berishgani yoʻq.

Maʼlum boʻlishicha, RosaicLabs startapi joriy yilning may oyida roʻyxatdan oʻtkazilgan boʻlib, uni tajribali venchur investor Amardjit Gill boshqarmoqda. U ilgari Intel bosh direktori Lip-Bu Tan bilan birgalikda Nuvia va Rivos kabi qator istiqbolli loyihalarda hamkorlik qilgan. Hozirgi vaqtda yopiq rejimda faoliyat yuritayotgan startap taxminan 10 million dollar miqdorida moliyalashtirish mablagʻlarini jalb qilgani aytilmoqda.

Shunga qaramay, boʻlajak mahsulotlarning texnik xususiyatlari va tafsilotlari sir saqlanmoqda. Intel hozircha qaysi Atom yadrolari startapga berilgani hamda yaratiladigan platforma aynan qaysi bozor segmentlariga moʻljallanishi haqida aniq maʼlumot taqdim etgani yoʻq. Tahlilchilarning fikricha, bunday yondashuv Intel uchun asosiy boʻlmagan maxsus yoʻnalishlarga kirib borish va x86 ishlanmalarini yanada samarali monetizatsiya qilish imkonini beradi.

IntelRosaicLabsx86ProtsessorTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Falcon 9 raketasining yuqori bosqichi Oyga borib uriladiFalcon 9 raketasining yuqori bosqichi Oyga borib uriladiBugun, 13:21AQSh Xitoy robotlari importini taqiqlasa, Pekin keskin javob qaytaradiAQSh Xitoy robotlari importini taqiqlasa, Pekin keskin javob qaytaradiBugun, 12:54Tecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadiTecno dunyodagi ilk ramkasiz smartfonni namoyish etadiBugun, 12:27Satyress kompaniyasi xavfli qutqaruv ishlari uchun Threehalves robotini taqdim etdiSatyress kompaniyasi xavfli qutqaruv ishlari uchun Threehalves robotini taqdim etdiBugun, 12:00Birlashgan Arab Amirliklarida video-kartalar xotirasini oshirish xizmati yoʻlga qoʻyildiBirlashgan Arab Amirliklarida video-kartalar xotirasini oshirish xizmati yoʻlga qoʻyildiBugun, 11:20Sunʼiy intellekt xavfsizligi sinovida Claude uchta kompaniya tizimini buzdiSunʼiy intellekt xavfsizligi sinovida Claude uchta kompaniya tizimini buzdiBugun, 10:22
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi