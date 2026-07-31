Intel soʻnggi 40 yilda ilk bor x86 arxitekturasi litsenziyasini berdi
Taniqli texnologiya giganti Intel oʻz tarixida soʻnggi oʻn yilliklardagi eng kutilmagan qadamlardan birini tashlab, RosaicLabs nomli startapga Atom oilasiga mansub protsessor texnologiyalaridan foydalanish huquqini taqdim etdi. Reuters agentligining oʻz manbalariga tayanib xabar berishicha, mazkur kelishuv kompaniya strategiyasida jiddiy burilish yasalganidan dalolat beradi, chunki Intel oxirgi marta oʻtgan asrning 80-yillari oxirida oʻz x86 arxitekturasini begona kompaniyalarga litsenziyalash amaliyotidan voz kechgan edi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Manbaga koʻra, tuzilgan bitim doirasida RosaicLabs mikrosxemalarni loyihalash bosqichida qoʻllaniladigan RTL-kodga (Register Transfer Level) toʻgʻridan-toʻgʻri kirish huquqini qoʻlga kiritadi. Bu esa yosh startapga Intel kompaniyasining yuqori samarali hamda energiyani tejovchi x86 yadrolari asosida oʻzlarining oʻziga xos tizim-kristallarda (SoC) ishlanmalarini yaratish imkonini beradi. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, kelgusida ishlab chiqariladigan bunday markaziy protsessorlar nafaqat Intel Foundry quvvatlarida, balki uchinchi tomon zavodlarida ham tayyorlanishi mumkin.
Strategik burilish va yangi imkoniyatlarIntel oʻtgan asrning oxirida bozor raqobatidan choʻchib, oʻzining protsessor texnologiyalarini boshqalarga berishni deyarli butunlay toʻxtatgan edi. Hozirgi shartnoma esa x86 arxitekturasi bozoridagi hukmronlikni saqlab qolgan holda, yangi daromad manbalarini ochish va texnologiyani kengroq tatbiq etish yoʻlidagi yangi urinish sifatida baholanmoqda. Shunga qaramay, tomonlar hali bu borada rasmiy bayonot berishgani yoʻq.
Maʼlum boʻlishicha, RosaicLabs startapi joriy yilning may oyida roʻyxatdan oʻtkazilgan boʻlib, uni tajribali venchur investor Amardjit Gill boshqarmoqda. U ilgari Intel bosh direktori Lip-Bu Tan bilan birgalikda Nuvia va Rivos kabi qator istiqbolli loyihalarda hamkorlik qilgan. Hozirgi vaqtda yopiq rejimda faoliyat yuritayotgan startap taxminan 10 million dollar miqdorida moliyalashtirish mablagʻlarini jalb qilgani aytilmoqda.
Shunga qaramay, boʻlajak mahsulotlarning texnik xususiyatlari va tafsilotlari sir saqlanmoqda. Intel hozircha qaysi Atom yadrolari startapga berilgani hamda yaratiladigan platforma aynan qaysi bozor segmentlariga moʻljallanishi haqida aniq maʼlumot taqdim etgani yoʻq. Tahlilchilarning fikricha, bunday yondashuv Intel uchun asosiy boʻlmagan maxsus yoʻnalishlarga kirib borish va x86 ishlanmalarini yanada samarali monetizatsiya qilish imkonini beradi.
…