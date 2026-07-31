Kannavaro Toshkentga qaytdi: murabbiylarga qanday signal berdi? (video)
O‘zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Fabio Kannavaro Toshkentga qaytib, «Iqtidorli murabbiylar loyihasi» doirasidagi konferensiyada mahalliy mutaxassislar bilan uchrashdi. O‘FA birinchi vitse-prezidenti Ravshan Ermatov so‘nggi yetti yil ichida futbol sohasiga oid to‘qqizta prezident qarori qabul qilinganini ta’kidlab, mamlakatda futbolni rivojlantirishga davlat darajasida katta e’tibor qaratilayotganini aytdi.
O‘zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Fabio Kannavaro yana Toshkentda. Italiyalik mutaxassis «Iqtidorli murabbiylar loyihasi» doirasida tashkil etilgan navbatdagi konferensiyada qatnashib, mahalliy murabbiylar bilan bir maydonda uchrashdi.
Bu tashrif oddiy protokol tadbiri bo‘lib qolmadi. Konferensiyada aytilgan fikrlar O‘zbekiston futbolida asosiy e’tibor faqat terma jamoa natijasiga emas, balki yangi avlod murabbiylarini tayyorlashga ham qaratilayotganini ko‘rsatdi.
Ermatov murabbiylarga muhim murojaat qildi
Konferensiyada O‘zbekiston futbol assotsiatsiyasi birinchi vitse-prezidenti Ravshan Ermatov so‘zga chiqib, mamlakatda futbolni rivojlantirishga davlat darajasida katta e’tibor qaratilayotganini ta’kidladi.
Uning so‘zlariga ko‘ra, so‘nggi yetti yil ichida futbol sohasiga oid to‘qqizta prezident qarori qabul qilingan. Ermatov bu ko‘rsatkichni futbol infratuzilmasi, murabbiylar tayyorlash tizimi va yosh iqtidorlarni qo‘llab-quvvatlashga bo‘lgan yuksak e’tiborning ifodasi sifatida baholadi.
U konferensiyaga mamlakat futboli taqdiriga befarq bo‘lmagan mutaxassislar yig‘ilganini qayd etib, ishtirokchilarga yosh futbolchilarni tarbiyalash va milliy futbolni yangi bosqichga olib chiqish yo‘lida muvaffaqiyat tiladi.
Ravshan Ermatov ayni paytda O‘FA birinchi vitse-prezidenti sifatida faoliyat yuritadi va assotsiatsiyaning futbol texnologiyalari hamda murabbiylik tizimini rivojlantirish ishlarida ishtirok etadi.
Kannavaroning ishtiroki nega muhim?
Fabio Kannavaro O‘zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi sifatida konferensiya ishtirokchilari oldida so‘zga chiqdi. Italiyalik mutaxassisning mahalliy murabbiylar bilan bunday uchrashuvda qatnashishi terma jamoa va hududlardagi futbol maktablari o‘rtasidagi aloqani kuchaytirish nuqtayi nazaridan muhim.
Kannavaro hozir O‘zbekiston milliy terma jamoasini boshqaradi. Uning shtabi futbolchilarni tanlashda yoshdan ko‘ra tayyorgarlik, jismoniy holat va maydonda ko‘rsatilgan natijaga e’tibor qaratayotganini avval ham ta’kidlagan.
Bu yondashuv yoshlar bilan ishlaydigan murabbiylarga aniq signal beradi: iqtidorli futbolchini topishning o‘zi kamlik qiladi. Uni jismoniy, taktik va psixologik jihatdan yuqori darajaga tayyorlash ham zarur.
Kannavaroning konferensiyada ishtirok etishi mahalliy murabbiylarga jahon chempionligini qo‘lga kiritgan futbolchi va xalqaro tajribaga ega mutaxassisning qarashlarini bevosita eshitish imkonini berdi.
Odil Ahmedov ham murabbiylar oldida so‘zladi
Tadbirda O‘FA vitse-prezidenti Odil Ahmedov ham ishtirok etib, konferensiya qatnashchilariga murojaat qildi.
Avvalgi «Iqtidorli murabbiylar» konferensiyalarida Ahmedov mazkur loyihani o‘zbek futboli uchun muhim deb atagan va yangi futbol yulduzlarini aynan bilimli hamda zamonaviy fikrlaydigan murabbiylar kashf etishini ta’kidlagan edi.
Sobiq milliy jamoa sardorining bu jarayonda qatnashishi loyihaning faqat nazariy ma’ruzalardan iborat emasligini ko‘rsatadi. Unda katta futbol muhitini yaxshi biladigan sobiq futbolchilar, amaldagi murabbiylar va soha rahbarlarining tajribasi birlashtirilmoqda.
Loyiha murabbiylarga nimani o‘rgatadi?
«Iqtidorli murabbiylar» loyihasining avvalgi konferensiyalarida quyidagi masalalar muhokama qilingan:
o‘zbek futboliga mos o‘yin falsafasini shakllantirish;
futbolchilarni uzoq muddatli reja asosida tayyorlash;
yoshlarni psixologik jihatdan to‘g‘ri yo‘naltirish;
zamonaviy futbolda diyetologiyaning ahamiyati;
o‘yin va mashg‘ulotlarni tahlil qilish;
akademiyalarda raqamli texnologiyalardan foydalanish.
Loyiha doirasida bolalar futboli, professional klublar va hududiy akademiyalarda ishlaydigan murabbiylar tajriba almashmoqda. Ilgarigi konferensiyalarda mamlakatning barcha viloyatlaridan bolalar futboli va klublar murabbiylari qatnashgan.
Bu tizim murabbiyni faqat mashg‘ulot o‘tkazuvchi mutaxassis emas, balki futbolchining uzoq yillik rivojlanishini boshqaradigan shaxs sifatida tayyorlashni ko‘zda tutadi.
Asosiy e’tibor endi murabbiylar sifatiga qaratilmoqda
O‘zbekistonda so‘nggi yillarda futbol akademiyalari, maydonlar va milliy jamoalar uchun infratuzilma kengaydi. Biroq har qanday zamonaviy maydon va baza unda ishlaydigan bilimli murabbiy bo‘lmasa, kutilgan natijani bermaydi.
Shu sabab «Iqtidorli murabbiylar» loyihasi futbol islohotlarining eng muhim bo‘g‘inlaridan biriga aylanishi mumkin.
Yosh futbolchining kelajagi ko‘pincha uni birinchi bo‘lib ko‘rgan va to‘g‘ri yo‘naltirgan murabbiyga bog‘liq. Noto‘g‘ri yuklama yoki e’tiborsizlik iqtidorni yo‘qotishi mumkin, to‘g‘ri tizim esa oddiy bolani professional futbolchiga aylantiradi.
Kannavaro mahalliy murabbiylardan nimani kutadi?
Kannavaroning avvalgi bayonotlaridan kelib chiqib, milliy jamoaga yo‘l olish uchun futbolchilar o‘z o‘yini bilan murabbiylar shtabini ishontirishi kerak. U terma jamoaga nomzodlarni tanlashda futbolchining mashg‘ulotdagi mehnati, jismoniy tayyorgarligi va raqobatga munosabatiga e’tibor qaratishini bildirgan.
Demak, hududiy va klub murabbiylari oldida bir nechta muhim vazifa turibdi:
iqtidorni erta aniqlash;
texnik kamchiliklarni o‘z vaqtida tuzatish;
futbolchini jismoniy jihatdan to‘g‘ri rivojlantirish;
uni katta futbol bosimiga psixologik tayyorlash;
intizom va professional munosabatni shakllantirish.
Kannavaro terma jamoaga tayyor futbolchilarni qabul qiladi. Bu tayyorgarlikning asosi esa bolalar va klublar futbolida qo‘yiladi.
Asosiy xulosa
Fabio Kannavaroning Toshkentga qaytib, «Iqtidorli murabbiylar» konferensiyasida qatnashishi O‘zbekiston futbolida yangi yondashuv shakllanayotganini ko‘rsatdi.
Ravshan Ermatov davlat tomonidan futbolga qaratilayotgan e’tibor va qabul qilingan qarorlarni ta’kidladi. Odil Ahmedov murabbiylarning yangi futbol yulduzlarini kashf etishdagi o‘rniga urg‘u berdi. Kannavaroning ishtiroki esa mahalliy murabbiylar bilan milliy terma jamoa o‘rtasida bevosita muloqot uchun muhim imkoniyat yaratdi.
O‘zbekiston futbolida navbatdagi katta natija faqat mashhur futbolchilar yoki xorijlik mutaxassislar orqali kelmaydi. Uning poydevorini hududlarda har kuni yoshlar bilan ishlayotgan bilimli, talabchan va zamonaviy murabbiylar quradi.
Endi asosiy savol — ushbu konferensiyalarda olingan bilimlar futbol maydonlarida qanchalik tez amaliy natijaga aylanadi?
…