Enzo Fernandez Argentina terma jamoasida Lionel Messi oʻrnini egallashni orzu qilmoqda

·30·Sport
Enzo Fernandez Argentina terma jamoasida Lionel Messi oʻrnini egallashni orzu qilmoqda

Argentina milliy terma jamoasi va Chelsi klubi yarim himoyachisi Enzo Fernandez kelajakda Albiceleste sardori boʻlish niyati borligini ochiq eʼlon qildi. 2022-yilgi jahon chempionatining eng yaxshi yosh oʻyinchisi sifatida eʼtirof etilgan futbolchi hozirda Lionel Messi egalik qilayotgan sardorlik bogʻichini meros qilib olishni oʻzining eng katta maqsadlaridan biri deb biladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Lionel Messi oʻzining afsonaviy faoliyatining yakuniy bosqichiga yaqinlashar ekan, Buenos-Ayresda amaldagi jahon chempionlariga kim yetakchilik qilishi borasidagi bahslar tobora avj olmoqda. Enzo Fernandez GIVEMESPORT nashriga bergan intervyusida ushbu masʼuliyatli vazifaga tayyorligini va bu uning bolalikdagi orzusi ekanligini taʼkidladi.

Sardorlik sari intilish va Lionel Scaloni qarori

"Shaxsiy darajada, albatta, Argentina sardori boʻlishni orzu qilaman. Ammo bu qaror menga bogʻliq emas, hammasini murabbiylar shtabi hal qiladi. Bu qachon sodir boʻlishini bilmayman, buni vaqt koʻrsatadi. Shunday boʻlsa-da, sardorlik bogʻichini taqish men uchun katta sharaf boʻlar edi", — deydi 23 yoshli yarim himoyachi.

Enzo Fernandez oʻzining yuksak ambitsiyalariga qaramay, hozirda Inter Miami yulduzi Lionel Messi bilan bir safda toʻp surayotganidan baxtiyor ekanini yashirmadi. 2021-yildan 2024-yilga qadar Argentina bilan uchta yirik turnirda gʻolib chiqqan Messi hamon jamoaning asosiy harakatlantiruvchi kuchi boʻlib qolmoqda.

Yosh iqtidor egasining soʻzlariga koʻra, Lionel Messi bilan kiyinish xonasini baham koʻrish — bu oʻzgacha imtiyozdir. "U boshqacha inson. U barcha davrlarning eng buyuk futbolchisi. U bolaligimdan beri mening kumirim boʻlib kelgan va u bilan birga oʻynashni doim orzu qilganman. Uni ilk bor koʻrganimda menda juda katta taassurot qoldirgan edi", — deya qoʻshimcha qildi Fernandez.

Yetakchilik qobiliyatining shakllanishi

Enzo Fernandezning yulduzli onlari Qatardagi jahon chempionatiga toʻgʻri keladi. Turnirni zaxira oʻyinchisi sifatida boshlagan futbolchi, tez orada asosiy tarkibdan muqim joy oldi va jamoaning chempionligiga munosib hissa qoʻshdi. Oʻshandan beri u nafaqat terma jamoada, balki Londonning Chelsi klubida ham oʻzining yetakchilik xislatlarini namoyish etib kelmoqda.

Futbolchi oʻz oʻyinini rivojlantirish va maydonda sardorlik sifatlarini koʻrsatish borasida tinimsiz ishlayotganini bildirdi. Uning fikricha, klub miqyosidagi tajriba unga terma jamoada ham koʻproq masʼuliyatni oʻz zimmasiga olishga yordam beradi. Goal.com nashri xabariga koʻra, Fernandez hozirda oʻzini ancha ulgʻaygan va jamoani ortidan ergashtira oladigan yetakchi sifatida his qilmoqda.

Hozircha Argentina terma jamoasida sardorlik bogʻichi Lionel Messiga tegishli va u jamoani 2026-yilgi jahon chempionatiga boshlab borishi kutilmoqda. Biroq Enzo Fernandez kabi yosh va iqtidorli futbolchilarning intilishi Albiceleste kelajagi ishonchli qoʻllarda ekanligidan dalolat beradi.

ArgentinaLionel MessiEnzo FernandezFutbolTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Belgiya va Misr o‘yini durang bilan yakunlandiBelgiya va Misr o‘yini durang bilan yakunlandiBugun, 20:59Feyenoordda katta oʻzgarishlar: Arne Slotning yordamchilari Rotterdamga qaytmoqdaFeyenoordda katta oʻzgarishlar: Arne Slotning yordamchilari Rotterdamga qaytmoqdaBugun, 20:35Yoshko Gvardiol «Siti» klubi bilan uzoq muddatli yangi shartnoma imzoladiYoshko Gvardiol «Siti» klubi bilan uzoq muddatli yangi shartnoma imzoladiBugun, 20:08Iliya Topuriya Jastin Geyjidan uchragan mag‘lubiyatidan so‘ng ilk bayonotini berdiIliya Topuriya Jastin Geyjidan uchragan mag‘lubiyatidan so‘ng ilk bayonotini berdiBugun, 19:59Rodri raqib taktikasidan norozi: Ispaniya JCh-2026 debyutida ochko yoʻqotdiRodri raqib taktikasidan norozi: Ispaniya JCh-2026 debyutida ochko yoʻqotdiBugun, 19:53Anvar Anvarov Shveysariyadagi xalqaro turnirda oltin medalni qo‘lga kiritdiAnvar Anvarov Shveysariyadagi xalqaro turnirda oltin medalni qo‘lga kiritdiBugun, 19:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi