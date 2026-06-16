Enzo Fernandez Argentina terma jamoasida Lionel Messi oʻrnini egallashni orzu qilmoqda
Argentina milliy terma jamoasi va Chelsi klubi yarim himoyachisi Enzo Fernandez kelajakda Albiceleste sardori boʻlish niyati borligini ochiq eʼlon qildi. 2022-yilgi jahon chempionatining eng yaxshi yosh oʻyinchisi sifatida eʼtirof etilgan futbolchi hozirda Lionel Messi egalik qilayotgan sardorlik bogʻichini meros qilib olishni oʻzining eng katta maqsadlaridan biri deb biladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Lionel Messi oʻzining afsonaviy faoliyatining yakuniy bosqichiga yaqinlashar ekan, Buenos-Ayresda amaldagi jahon chempionlariga kim yetakchilik qilishi borasidagi bahslar tobora avj olmoqda. Enzo Fernandez GIVEMESPORT nashriga bergan intervyusida ushbu masʼuliyatli vazifaga tayyorligini va bu uning bolalikdagi orzusi ekanligini taʼkidladi.
Sardorlik sari intilish va Lionel Scaloni qarori"Shaxsiy darajada, albatta, Argentina sardori boʻlishni orzu qilaman. Ammo bu qaror menga bogʻliq emas, hammasini murabbiylar shtabi hal qiladi. Bu qachon sodir boʻlishini bilmayman, buni vaqt koʻrsatadi. Shunday boʻlsa-da, sardorlik bogʻichini taqish men uchun katta sharaf boʻlar edi", — deydi 23 yoshli yarim himoyachi.
Enzo Fernandez oʻzining yuksak ambitsiyalariga qaramay, hozirda Inter Miami yulduzi Lionel Messi bilan bir safda toʻp surayotganidan baxtiyor ekanini yashirmadi. 2021-yildan 2024-yilga qadar Argentina bilan uchta yirik turnirda gʻolib chiqqan Messi hamon jamoaning asosiy harakatlantiruvchi kuchi boʻlib qolmoqda.
Yosh iqtidor egasining soʻzlariga koʻra, Lionel Messi bilan kiyinish xonasini baham koʻrish — bu oʻzgacha imtiyozdir. "U boshqacha inson. U barcha davrlarning eng buyuk futbolchisi. U bolaligimdan beri mening kumirim boʻlib kelgan va u bilan birga oʻynashni doim orzu qilganman. Uni ilk bor koʻrganimda menda juda katta taassurot qoldirgan edi", — deya qoʻshimcha qildi Fernandez.
Yetakchilik qobiliyatining shakllanishiEnzo Fernandezning yulduzli onlari Qatardagi jahon chempionatiga toʻgʻri keladi. Turnirni zaxira oʻyinchisi sifatida boshlagan futbolchi, tez orada asosiy tarkibdan muqim joy oldi va jamoaning chempionligiga munosib hissa qoʻshdi. Oʻshandan beri u nafaqat terma jamoada, balki Londonning Chelsi klubida ham oʻzining yetakchilik xislatlarini namoyish etib kelmoqda.
Futbolchi oʻz oʻyinini rivojlantirish va maydonda sardorlik sifatlarini koʻrsatish borasida tinimsiz ishlayotganini bildirdi. Uning fikricha, klub miqyosidagi tajriba unga terma jamoada ham koʻproq masʼuliyatni oʻz zimmasiga olishga yordam beradi. Goal.com nashri xabariga koʻra, Fernandez hozirda oʻzini ancha ulgʻaygan va jamoani ortidan ergashtira oladigan yetakchi sifatida his qilmoqda.
Hozircha Argentina terma jamoasida sardorlik bogʻichi Lionel Messiga tegishli va u jamoani 2026-yilgi jahon chempionatiga boshlab borishi kutilmoqda. Biroq Enzo Fernandez kabi yosh va iqtidorli futbolchilarning intilishi Albiceleste kelajagi ishonchli qoʻllarda ekanligidan dalolat beradi.
…