Lamine Yamal kutilgan natijani bermadi: Kabo-Verde aka-ukalari Ispaniyaga qarshi sirlarni ochdi
Jahon chempionati doirasida Ispaniya va Kabo-Verde terma jamoalari oʻrtasida qayd etilgan kutilmagan durang futbol olamida katta shov-shuvga sabab boʻldi. Mazkur uchrashuvda koʻpchilikning eʼtibori Barselona va Ispaniya futbolining yangi yulduzi Lamine Yamalga qaratilgan edi, biroq maydon egalari yosh iqtidorning barcha harakatlarini chippakka chiqarishga muvaffaq boʻlishdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Kabo-Verde terma jamoasi safida harakat qilgan aka-uka Laros va Deroy Duarte ESPN nashriga bergan intervyusida ushbu tarixiy oʻyin tafsilotlari bilan oʻrtoqlashdi. Ularning soʻzlariga koʻra, Lamine Yamal maydonga tushishidan avval uning darajasi va obroʻsi sezilib turgan boʻlsa-da, jamoa himoyachilari uni toʻxtatishga ruhan tayyor boʻlishgan.
Aura va maydondagi haqiqat"Muxlislarning hayqirigʻidan va uning aurasidan maydonga jiddiy futbolchi tushayotganini his qilasiz," – deydi Deroy Duarte. "Biroq u toʻpga birinchi marta tegishi bilan chap qanot himoyachimiz va vingerimiz uning ustiga yopirildi. Oʻsha lahzada biz bugun u hech narsa qila olmasligini tushunib yetdik".
Uchrashuvning soʻnggi 20 daqiqasida maydonga tushgan Lamine Yamal Ispaniya hujumlariga keskinlik olib kira olmadi. Kabo-Verde jamoasining tartibli himoyasi va intizomi evropalik grandning hujum chizigʻini butunlay zararsizlantirdi. Bu natija turnir debyutantlari uchun gʻalabaga teng durang sifatida baholanmoqda.
Aka-uka Duarte uchun bu oʻyin nafaqat sport natijasi, balki oilaviy gʻurur masalasi ham edi. Laros oʻyinni asosiy tarkibda boshlab, bir soatdan soʻng oʻz oʻrnini ukasiga boʻshatib berdi. "Bu biroz gʻalati holat, aslida maydonda birga boʻlishni istardik, lekin biz bir-birimiz uchun qaygʻuramiz. Men zaxiraga olingach, haqiqiy hayajon boshlandi," – deya qoʻshimcha qildi Laros.
Jahon darajasidagi eʼtirofGarchi Lamine Yamalni toʻxtatib qolishgan boʻlsa-da, Kabo-Verde futbolchilari raqibning umumiy saviyasini yuqori baholashdi. Ular Rodri va Pedri kabi yulduzlarning toʻp bilan muomalasi va maydonni koʻrish qobiliyatini alohida eʼtirof etishdi. "Kimdir kutilmaganda burilib ketsa yoki ajoyib pas bersa, bu haqiqiy jahon darajasi ekanini his qilasiz," – deydi aka-ukalar.
Ushbu natija Kabo-Verde xalqi va futbolchilarning oila aʼzolari uchun unutilmas voqeaga aylandi. Oʻyindan soʻng Duarte aka-ukalari oʻz ota-onalarining koʻzlarida yosh koʻrishganini, bu esa ular uchun eng katta mukofot ekanini taʼkidlashdi. Shuningdek, jamoaning faxriy darvozaboni Vozinha ham oʻzining 90-uchrashuvida darvozasi daxlsizligini saqlab qolgani uchun hissiyotlarini jilovlay olmadi.
Kabo-Verdening ushbu muvaffaqiyati kichik davlatlarning ham futbol gigantlariga munosib qarshilik koʻrsata olishini yana bir bor isbotladi. Germaniyaning Kyurasao ustidan qozongan 7:1 hisobidagi gʻalabasidan soʻng, koʻpchilik Kabo-Verde ham shunday qismatga duch kelishini taxmin qilgan edi, biroq "Moviy akulalar" barcha prognozlarni yoʻqqa chiqardi.
…