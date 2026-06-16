Lamine Yamal kutilgan natijani bermadi: Kabo-Verde aka-ukalari Ispaniyaga qarshi sirlarni ochdi

·42·Sport
Lamine Yamal kutilgan natijani bermadi: Kabo-Verde aka-ukalari Ispaniyaga qarshi sirlarni ochdi

Jahon chempionati doirasida Ispaniya va Kabo-Verde terma jamoalari oʻrtasida qayd etilgan kutilmagan durang futbol olamida katta shov-shuvga sabab boʻldi. Mazkur uchrashuvda koʻpchilikning eʼtibori Barselona va Ispaniya futbolining yangi yulduzi Lamine Yamalga qaratilgan edi, biroq maydon egalari yosh iqtidorning barcha harakatlarini chippakka chiqarishga muvaffaq boʻlishdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Kabo-Verde terma jamoasi safida harakat qilgan aka-uka Laros va Deroy Duarte ESPN nashriga bergan intervyusida ushbu tarixiy oʻyin tafsilotlari bilan oʻrtoqlashdi. Ularning soʻzlariga koʻra, Lamine Yamal maydonga tushishidan avval uning darajasi va obroʻsi sezilib turgan boʻlsa-da, jamoa himoyachilari uni toʻxtatishga ruhan tayyor boʻlishgan.

Aura va maydondagi haqiqat

"Muxlislarning hayqirigʻidan va uning aurasidan maydonga jiddiy futbolchi tushayotganini his qilasiz," – deydi Deroy Duarte. "Biroq u toʻpga birinchi marta tegishi bilan chap qanot himoyachimiz va vingerimiz uning ustiga yopirildi. Oʻsha lahzada biz bugun u hech narsa qila olmasligini tushunib yetdik".

Uchrashuvning soʻnggi 20 daqiqasida maydonga tushgan Lamine Yamal Ispaniya hujumlariga keskinlik olib kira olmadi. Kabo-Verde jamoasining tartibli himoyasi va intizomi evropalik grandning hujum chizigʻini butunlay zararsizlantirdi. Bu natija turnir debyutantlari uchun gʻalabaga teng durang sifatida baholanmoqda.

Aka-uka Duarte uchun bu oʻyin nafaqat sport natijasi, balki oilaviy gʻurur masalasi ham edi. Laros oʻyinni asosiy tarkibda boshlab, bir soatdan soʻng oʻz oʻrnini ukasiga boʻshatib berdi. "Bu biroz gʻalati holat, aslida maydonda birga boʻlishni istardik, lekin biz bir-birimiz uchun qaygʻuramiz. Men zaxiraga olingach, haqiqiy hayajon boshlandi," – deya qoʻshimcha qildi Laros.

Jahon darajasidagi eʼtirof

Garchi Lamine Yamalni toʻxtatib qolishgan boʻlsa-da, Kabo-Verde futbolchilari raqibning umumiy saviyasini yuqori baholashdi. Ular Rodri va Pedri kabi yulduzlarning toʻp bilan muomalasi va maydonni koʻrish qobiliyatini alohida eʼtirof etishdi. "Kimdir kutilmaganda burilib ketsa yoki ajoyib pas bersa, bu haqiqiy jahon darajasi ekanini his qilasiz," – deydi aka-ukalar.

Ushbu natija Kabo-Verde xalqi va futbolchilarning oila aʼzolari uchun unutilmas voqeaga aylandi. Oʻyindan soʻng Duarte aka-ukalari oʻz ota-onalarining koʻzlarida yosh koʻrishganini, bu esa ular uchun eng katta mukofot ekanini taʼkidlashdi. Shuningdek, jamoaning faxriy darvozaboni Vozinha ham oʻzining 90-uchrashuvida darvozasi daxlsizligini saqlab qolgani uchun hissiyotlarini jilovlay olmadi.

Kabo-Verdening ushbu muvaffaqiyati kichik davlatlarning ham futbol gigantlariga munosib qarshilik koʻrsata olishini yana bir bor isbotladi. Germaniyaning Kyurasao ustidan qozongan 7:1 hisobidagi gʻalabasidan soʻng, koʻpchilik Kabo-Verde ham shunday qismatga duch kelishini taxmin qilgan edi, biroq "Moviy akulalar" barcha prognozlarni yoʻqqa chiqardi.

Lamine YamalIspaniyaKabo-VerdeJahon ChempionatiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Enzo Fernandez Argentina terma jamoasida Lionel Messi oʻrnini egallashni orzu qilmoqdaEnzo Fernandez Argentina terma jamoasida Lionel Messi oʻrnini egallashni orzu qilmoqdaBugun, 21:30Belgiya va Misr o‘yini durang bilan yakunlandiBelgiya va Misr o‘yini durang bilan yakunlandiBugun, 20:59Feyenoordda katta oʻzgarishlar: Arne Slotning yordamchilari Rotterdamga qaytmoqdaFeyenoordda katta oʻzgarishlar: Arne Slotning yordamchilari Rotterdamga qaytmoqdaBugun, 20:35Yoshko Gvardiol «Siti» klubi bilan uzoq muddatli yangi shartnoma imzoladiYoshko Gvardiol «Siti» klubi bilan uzoq muddatli yangi shartnoma imzoladiBugun, 20:08Iliya Topuriya Jastin Geyjidan uchragan mag‘lubiyatidan so‘ng ilk bayonotini berdiIliya Topuriya Jastin Geyjidan uchragan mag‘lubiyatidan so‘ng ilk bayonotini berdiBugun, 19:59Rodri raqib taktikasidan norozi: Ispaniya JCh-2026 debyutida ochko yoʻqotdiRodri raqib taktikasidan norozi: Ispaniya JCh-2026 debyutida ochko yoʻqotdiBugun, 19:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi