Koul Palmer Morgan Rojersni oʻz nishonlash usuli uchun ogohlantirdi

·33·Sport
Koul Palmer Morgan Rojersni oʻz nishonlash usuli uchun ogohlantirdi
Qisqacha

Chelsi hujumchisi Koul Palmer o'zining yangi jamoadoshi Morgan Rojersni mashhur gol nishonlash usulidan foydalangani uchun sud ijrochilari bilan hazilomuz tarzda ogohlantirdi. Morgan Rojers Aston Villa safidan rekord darajadagi 117 million funt sterling evaziga Chelsi safiga kelib qo'shildi. Koul Palmer o'tgan yilning o'zidayoq Buyuk Britaniya Intellektual mulk idorasida mazkur 'cold' imo-ishorasini rasman brend sifatida ro'yxatdan o'tkazgan edi.

Chelsi hujumchisi Koul Palmer oʻzining yangi jamoadoshi Morgan Rojersni mashhur gol nishonlash usulidan foydalangani uchun sud ijrochilari bilan hazilomuz tarzda ogohlantirdi. Bu holat futbol olamida katta qiziqish uygʻotib, ingliz futbolchilarining oʻzaro munosabatlarini yanada qizgʻin tus oldirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com xabar berishicha, Morgan Rojers Aston Villa safidan rekord darajadagi 117 million funt sterling evaziga Chelsi safiga kelib qoʻshildi. Garchi ikkala futbolchi ham maydonda oʻzlarining sovuqqonlikni bildiruvchi 'cold' (sovuq) ishorasini tez-tez bajarishsa-da, Koul Palmer oʻtgan yilning oʻzidayoq Buyuk Britaniya Intellektual mulk idorasida mazkur imo-ishorani rasman brend sifatida roʻyxatdan oʻtkazgan edi.

Sud tahdidi va oʻzaro doʻstlik

Avstraliyadagi mavsumoldi turnir vaqtida matbuotga bergan intervyusida Koul Palmer bu masalaga toʻxtalib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, futbolchilar bu borada hali jiddiy suhbatlashishmagan, ammo huquqiy jihatdan ustunlik Palmer tarafida ekanligi aniq.

"Biz bu haqda hech qachon gaplashmaganmiz. U ham shunday qiladi, men ham shunday qilaman. Uni brend sifatida roʻyxatdan oʻtkazganman, shuning uchun agar u yana biron narsa qilib koʻrsa, eshigiga sud ijrochilari keladi. Yoʻgʻe, baribir buni birgalikda bajaramiz", — deya hazil qildi Chelsi yetakchisi.

Qadimgi tanishlar va yangi chaqiruv

Qizigʻi shundaki, Rojers va Palmer professional faoliyatlarining ilk bosqichlarida bir jamoada birga toʻp surishgan. Keyinchalik ular turli klublarga oʻtib ketishgan boʻlsa-da taqdir ularni yana London grandida birlashtirdi. Palmer Chelsi safidagi debyut mavsumidayoq oʻzini koʻrsatib, 22 ta gol va 11 ta golli uzatmaga mualliflik qilgan edi.

Garchi professional oʻyinlarda bu imo-ishorani birinchi boʻlib texnik jihatdan Rojers ishlatgan boʻlsa-da, Koulning uni qonuniy ravishda patentlagani unga rasmiy ustunlik taqdim etadi. Hozircha Morgan Rojers terma jamoadagi xalqaro oʻyinlardan keyingi ta'til sababli Chelsi tarkibiga toʻliq qoʻshilmagan, biroq muxlislar ikkala yulduzning maydondagi harakatlarini katta qiziqish bilan kutishmoqda.

ChelsiKoul PalmerMorgan RojersAngliya Premyer-ligasiTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arsenal Bruno Gimaraes transferi boʻyicha kelishuvga erishdiArsenal Bruno Gimaraes transferi boʻyicha kelishuvga erishdiBugun, 17:11Jeymi Karrager Liverpulni Bredli Barkola transferidan ogohlantirdiJeymi Karrager Liverpulni Bredli Barkola transferidan ogohlantirdiBugun, 16:58Anchelottining sensatsion bayonoti: Braziliya terma jamoasi inqirozining asl sabablari...Anchelottining sensatsion bayonoti: Braziliya terma jamoasi inqirozining asl sabablari...Bugun, 16:37Real Madrid akademiyasi transferlar orqali rekord darajada daromad topmoqdaReal Madrid akademiyasi transferlar orqali rekord darajada daromad topmoqdaBugun, 16:31Sandro Tonali Tottenxemga o‘tish sabablari haqida gapirdiSandro Tonali Tottenxemga o‘tish sabablari haqida gapirdiBugun, 15:37Real Madrid yosh hujumchi Karlos Espini oʻz safiga qoʻshib oldiReal Madrid yosh hujumchi Karlos Espini oʻz safiga qoʻshib oldiBugun, 15:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda