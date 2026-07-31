Koul Palmer Morgan Rojersni oʻz nishonlash usuli uchun ogohlantirdi
Chelsi hujumchisi Koul Palmer o'zining yangi jamoadoshi Morgan Rojersni mashhur gol nishonlash usulidan foydalangani uchun sud ijrochilari bilan hazilomuz tarzda ogohlantirdi. Morgan Rojers Aston Villa safidan rekord darajadagi 117 million funt sterling evaziga Chelsi safiga kelib qo'shildi. Koul Palmer o'tgan yilning o'zidayoq Buyuk Britaniya Intellektual mulk idorasida mazkur 'cold' imo-ishorasini rasman brend sifatida ro'yxatdan o'tkazgan edi.
Chelsi hujumchisi Koul Palmer oʻzining yangi jamoadoshi Morgan Rojersni mashhur gol nishonlash usulidan foydalangani uchun sud ijrochilari bilan hazilomuz tarzda ogohlantirdi. Bu holat futbol olamida katta qiziqish uygʻotib, ingliz futbolchilarining oʻzaro munosabatlarini yanada qizgʻin tus oldirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com xabar berishicha, Morgan Rojers Aston Villa safidan rekord darajadagi 117 million funt sterling evaziga Chelsi safiga kelib qoʻshildi. Garchi ikkala futbolchi ham maydonda oʻzlarining sovuqqonlikni bildiruvchi 'cold' (sovuq) ishorasini tez-tez bajarishsa-da, Koul Palmer oʻtgan yilning oʻzidayoq Buyuk Britaniya Intellektual mulk idorasida mazkur imo-ishorani rasman brend sifatida roʻyxatdan oʻtkazgan edi.
Sud tahdidi va oʻzaro doʻstlikAvstraliyadagi mavsumoldi turnir vaqtida matbuotga bergan intervyusida Koul Palmer bu masalaga toʻxtalib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, futbolchilar bu borada hali jiddiy suhbatlashishmagan, ammo huquqiy jihatdan ustunlik Palmer tarafida ekanligi aniq.
"Biz bu haqda hech qachon gaplashmaganmiz. U ham shunday qiladi, men ham shunday qilaman. Uni brend sifatida roʻyxatdan oʻtkazganman, shuning uchun agar u yana biron narsa qilib koʻrsa, eshigiga sud ijrochilari keladi. Yoʻgʻe, baribir buni birgalikda bajaramiz", — deya hazil qildi Chelsi yetakchisi.
Qadimgi tanishlar va yangi chaqiruvQizigʻi shundaki, Rojers va Palmer professional faoliyatlarining ilk bosqichlarida bir jamoada birga toʻp surishgan. Keyinchalik ular turli klublarga oʻtib ketishgan boʻlsa-da taqdir ularni yana London grandida birlashtirdi. Palmer Chelsi safidagi debyut mavsumidayoq oʻzini koʻrsatib, 22 ta gol va 11 ta golli uzatmaga mualliflik qilgan edi.
Garchi professional oʻyinlarda bu imo-ishorani birinchi boʻlib texnik jihatdan Rojers ishlatgan boʻlsa-da, Koulning uni qonuniy ravishda patentlagani unga rasmiy ustunlik taqdim etadi. Hozircha Morgan Rojers terma jamoadagi xalqaro oʻyinlardan keyingi ta'til sababli Chelsi tarkibiga toʻliq qoʻshilmagan, biroq muxlislar ikkala yulduzning maydondagi harakatlarini katta qiziqish bilan kutishmoqda.
…