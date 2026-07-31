Avito Uslugi sunʼiy intellekt mutaxassislarini qidirish filtrini ishga tushirdi

·22·Texno
Avito Uslugi sunʼiy intellekt mutaxassislarini qidirish filtrini ishga tushirdi
Qisqacha

Rossiyadagi Avito Uslugi platformasi foydalanuvchilarga sunʼiy intellekt va neyrotarmoqlar yoʻnalishidagi kadrvlarni tezroq topish imkonini beruvchi maxsus qidiruv filtrini joriy qildi. Ixbt.com xabariga koʻra, bu yangi funksiya Delovie uslugi, Foto- i videosyomka hamda Obuchenie kategoriyalarida oʻz kuchiga kirdi. Shuningdek, Delovie uslugi boʻlimida biznes jarayonlarini avtomatlashtirishga qaratilgan AI-resheniya, neyroseti kategoriyasi ochildi.

Rossiyadagi yetakchi eʼlonlar platformalaridan biri boʻlgan Avito Uslugi foydalanuvchilarga sunʼiy intellekt va neyrotarmoqlar yoʻnalishida ishlaydigan kadrvlarni tezroq topish imkonini beruvchi maxsus qidiruv filtrini joriy qildi. Ixbt.com nashrining xabar berishicha, yangi funksiya zamonaviy texnologiyalar bilan ishlaydigan mutaxassislarni izlash jarayonini sezilarli darajada soddalashtiradi va raqamli xizmatlar bozoridagi shaffoflikni oshiradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi kunda sunʼiy intellekt texnologiyalari turli sohalarga jadal kirib borayotgan bir paytda, ushbu vositalar bilan ishlay oladigan malakali kadrlarga boʻlgan talab keskin ortib bormoqda. Yangi qidiruv opsiyasi aynan shu ehtiyojni qondirishga qaratilgan boʻlib, buyurtmachilarga oʻz loyihalari uchun eng mos ijrochilarni saralab olish imkoniyatini taqdim etadi.

Yangi funksiyaning ishlash tartibi

Mazkur foydali imkoniyat platformaning bir nechta asosiy yoʻnalishlarida, xususan, Delovie uslugi (Biznes xizmatlari), Foto- i videosyomka (Foto va videotasvirga olish) hamda Obuchenie (Taʼlim) kategoriyalarida oʻz kuchiga kirdi. Foydalanuvchilar kerakli xizmatni izlash chogʻida maxsus filtrni yoqib, aynan neyrotarmoqlar va sunʼiy intellekt boʻyicha mutaxassislarni saralashi mumkin boʻladi.

Mutaxassislar va frilanserlar oʻz navbatida eʼlon joylashtirish yoki uni tahrirlash jarayonida mazkur ixtisoslikni mustaqil ravishda belgilashlari mumkin. Shundan soʻng, barcha taqdim etilgan maʼlumotlar mashinali oʻqitish algoritmlari yordamida qoʻshimcha tekshiruvdan oʻtkaziladi. Bu esa faqatgina belgilangan talablarga javob beradigan sifatli eʼlonlar qidiruv natijalariga chiqishini taʼminlaydi.

Maxsus yoʻnalish va istiqbollar

Ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, qidiruv filtrining ishga tushirilishi bilan birga, Delovie uslugi boʻlimida yana bir yangi toifa — AI-resheniya, neyroseti (Sunʼiy intellekt yechimlari, neyrotarmoqlar) kategoriyasi ham ochildi. Bu yerda turli biznes jarayonlarini avtomatlashtirishga qaratilgan takliflar jamlangan.

Yangi ochilgan boʻlim doirasida quyidagi xizmatlarni topish mumkin:

  • Chat-botlarni yaratish va sozlash
  • Korporativ sunʼiy intellekt yordamchilarini ishlab chiqish
  • Professional darajada propmtlar yozish
  • Sunʼiy intellekt texnologiyalarini kompaniyalarning kundalik ish jarayonlariga joriy etish
Ushbu qadam texnologik xizmatlar bozorining yanada rivojlanishiga turtki berib, tadbirkorlar va mutaxassislar oʻrtasidagi oʻzaro hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda.

Sunʼiy intellektNeyrotarmoqlarAvitoTexnologiyalarFrilanser
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoy oʻzining 50 ta Beidou sunʼiy yoʻldoshini yangiladiXitoy oʻzining 50 ta Beidou sunʼiy yoʻldoshini yangiladiBugun, 16:51OnePlus 7000 mA·soat batareyali arzon smartfonini taqdim etdiOnePlus 7000 mA·soat batareyali arzon smartfonini taqdim etdiBugun, 15:58Tecno kompaniyasi “nol ramkali” ilk smartfon videosini namoyish etdiTecno kompaniyasi “nol ramkali” ilk smartfon videosini namoyish etdiBugun, 14:27Intel soʻnggi 40 yilda ilk bor x86 arxitekturasi litsenziyasini berdiIntel soʻnggi 40 yilda ilk bor x86 arxitekturasi litsenziyasini berdiBugun, 13:50Falcon 9 raketasining yuqori bosqichi Oyga borib uriladiFalcon 9 raketasining yuqori bosqichi Oyga borib uriladiBugun, 13:21AQSh Xitoy robotlari importini taqiqlasa, Pekin keskin javob qaytaradiAQSh Xitoy robotlari importini taqiqlasa, Pekin keskin javob qaytaradiBugun, 12:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi