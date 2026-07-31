Avito Uslugi sunʼiy intellekt mutaxassislarini qidirish filtrini ishga tushirdi
Rossiyadagi Avito Uslugi platformasi foydalanuvchilarga sunʼiy intellekt va neyrotarmoqlar yoʻnalishidagi kadrvlarni tezroq topish imkonini beruvchi maxsus qidiruv filtrini joriy qildi. Ixbt.com xabariga koʻra, bu yangi funksiya Delovie uslugi, Foto- i videosyomka hamda Obuchenie kategoriyalarida oʻz kuchiga kirdi. Shuningdek, Delovie uslugi boʻlimida biznes jarayonlarini avtomatlashtirishga qaratilgan AI-resheniya, neyroseti kategoriyasi ochildi.
Rossiyadagi yetakchi eʼlonlar platformalaridan biri boʻlgan Avito Uslugi foydalanuvchilarga sunʼiy intellekt va neyrotarmoqlar yoʻnalishida ishlaydigan kadrvlarni tezroq topish imkonini beruvchi maxsus qidiruv filtrini joriy qildi. Ixbt.com nashrining xabar berishicha, yangi funksiya zamonaviy texnologiyalar bilan ishlaydigan mutaxassislarni izlash jarayonini sezilarli darajada soddalashtiradi va raqamli xizmatlar bozoridagi shaffoflikni oshiradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Hozirgi kunda sunʼiy intellekt texnologiyalari turli sohalarga jadal kirib borayotgan bir paytda, ushbu vositalar bilan ishlay oladigan malakali kadrlarga boʻlgan talab keskin ortib bormoqda. Yangi qidiruv opsiyasi aynan shu ehtiyojni qondirishga qaratilgan boʻlib, buyurtmachilarga oʻz loyihalari uchun eng mos ijrochilarni saralab olish imkoniyatini taqdim etadi.
Yangi funksiyaning ishlash tartibiMazkur foydali imkoniyat platformaning bir nechta asosiy yoʻnalishlarida, xususan, Delovie uslugi (Biznes xizmatlari), Foto- i videosyomka (Foto va videotasvirga olish) hamda Obuchenie (Taʼlim) kategoriyalarida oʻz kuchiga kirdi. Foydalanuvchilar kerakli xizmatni izlash chogʻida maxsus filtrni yoqib, aynan neyrotarmoqlar va sunʼiy intellekt boʻyicha mutaxassislarni saralashi mumkin boʻladi.
Mutaxassislar va frilanserlar oʻz navbatida eʼlon joylashtirish yoki uni tahrirlash jarayonida mazkur ixtisoslikni mustaqil ravishda belgilashlari mumkin. Shundan soʻng, barcha taqdim etilgan maʼlumotlar mashinali oʻqitish algoritmlari yordamida qoʻshimcha tekshiruvdan oʻtkaziladi. Bu esa faqatgina belgilangan talablarga javob beradigan sifatli eʼlonlar qidiruv natijalariga chiqishini taʼminlaydi.
Maxsus yoʻnalish va istiqbollarIxbt.com maʼlumotlariga koʻra, qidiruv filtrining ishga tushirilishi bilan birga, Delovie uslugi boʻlimida yana bir yangi toifa — AI-resheniya, neyroseti (Sunʼiy intellekt yechimlari, neyrotarmoqlar) kategoriyasi ham ochildi. Bu yerda turli biznes jarayonlarini avtomatlashtirishga qaratilgan takliflar jamlangan.
Yangi ochilgan boʻlim doirasida quyidagi xizmatlarni topish mumkin:
- Chat-botlarni yaratish va sozlash
- Korporativ sunʼiy intellekt yordamchilarini ishlab chiqish
- Professional darajada propmtlar yozish
- Sunʼiy intellekt texnologiyalarini kompaniyalarning kundalik ish jarayonlariga joriy etish
…