Jahon chempionati: Ispaniya Kape-Verde bilan durang oʻynadi, Lamine Yamalga suyuklisi tasalli berdi
Futbol boʻyicha Jahon chempionatining guruh bosqichida kutilmagan natija qayd etildi. Musobaqa favoritlaridan biri hisoblangan Ispaniya terma jamoasi debyut uchrashuvida Kape-Verde bilan 0:0 hisobida durang oʻynab, muhim ochkolarni boy berdi. Lyuis de la Fuente shogirdlari oʻyin davomida yaqqol ustunlikka ega boʻlishsa-da, raqib himoyasini yorib oʻtishning uddasidan chiqa olishmadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Atlantadagi “Mercedes-Benz Stadium”da kechgan bahsda “Qizil furiya” oʻyin tizginini toʻliq nazorat qildi. Statistik maʼlumotlarga koʻra, ispanlar toʻpga egalik qilish boʻyicha 62 foizlik koʻrsatkich qayd etishgan va raqib darvozasi tomon naqd 23 bor zarba yoʻllashgan. Biroq hujumlarni yakunlashdagi aniqlikning yetishmasligi va Kape-Verde darvozaboni Vozinhaning qahramonliklari oʻyin taqdirini hal qildi.
Lamine Yamalning maydonga tushishi va kutilmagan natijaBarselona yulduzi Lamine Yamal uchrashuvni zaxira oʻrindigʻida boshladi. Murabbiy uni oʻyin yakunlanishiga 20 daqiqa qolganida, hujumni kuchaytirish maqsadida maydonga tushirdi. 18 yoshli iqtidor egalari hujumga yangi energiya olib kirgan boʻlsa-da, uning urinishlari ham hisobni oʻzgartirishga yetarli boʻlmadi. Kape-Verde terma jamoasi tartibli himoyalanish orqali oʻz tarixidagi eng yirik natijalardan birini qayd etdi.
Uchrashuv yakunlangach, Lamine Yamal omadsiz natijadan biroz tushkun holatda koʻrindi. Uni qoʻllab-quvvatlash uchun AQSHga kelgan yaqinlari orasida futbolchining yangi sevgilisi, taniqli model va bloger Ines Garcia ham bor edi. Ispaniya terma jamoasining Yamal ismi va raqami tushirilgan libosini kiyib olgan Garcia oʻyindan soʻng futbolchiga tasalli berayotgani kameralar nigohiga tushdi.
Kape-Verde uchun bu durang gʻalabaga teng natija boʻldi. Jamoaning 40 yoshli faxriy darvozaboni Vozinha oʻyin davomida bir qator qiyin zarbalarni qaytarib, oʻz darvozasi daxlsizligini saqlab qoldi. Bu natija H guruhidagi vaziyatni keskinlashtirib yubordi va Ispaniya terma jamoasining keyingi bosqichga chiqish imkoniyatlarini soʻroq ostida qoldirdi.
Endilikda Lyuis de la Fuente shogirdlari guruhdagi qolgan oʻyinlarda maksimal natija koʻrsatishlari shart. Ispaniya matbuoti jamoaning hujumdagi oqsashlarini tanqid ostiga olmoqda. Lamine Yamal va uning jamoadoshlari navbatdagi turda muxlislar ishonchini oqlashga harakat qilishadi.
…