Jahon chempionati: Ispaniya Kape-Verde bilan durang oʻynadi, Lamine Yamalga suyuklisi tasalli berdi

·34·Sport
Jahon chempionati: Ispaniya Kape-Verde bilan durang oʻynadi, Lamine Yamalga suyuklisi tasalli berdi

Futbol boʻyicha Jahon chempionatining guruh bosqichida kutilmagan natija qayd etildi. Musobaqa favoritlaridan biri hisoblangan Ispaniya terma jamoasi debyut uchrashuvida Kape-Verde bilan 0:0 hisobida durang oʻynab, muhim ochkolarni boy berdi. Lyuis de la Fuente shogirdlari oʻyin davomida yaqqol ustunlikka ega boʻlishsa-da, raqib himoyasini yorib oʻtishning uddasidan chiqa olishmadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Atlantadagi “Mercedes-Benz Stadium”da kechgan bahsda “Qizil furiya” oʻyin tizginini toʻliq nazorat qildi. Statistik maʼlumotlarga koʻra, ispanlar toʻpga egalik qilish boʻyicha 62 foizlik koʻrsatkich qayd etishgan va raqib darvozasi tomon naqd 23 bor zarba yoʻllashgan. Biroq hujumlarni yakunlashdagi aniqlikning yetishmasligi va Kape-Verde darvozaboni Vozinhaning qahramonliklari oʻyin taqdirini hal qildi.

Lamine Yamalning maydonga tushishi va kutilmagan natija

Barselona yulduzi Lamine Yamal uchrashuvni zaxira oʻrindigʻida boshladi. Murabbiy uni oʻyin yakunlanishiga 20 daqiqa qolganida, hujumni kuchaytirish maqsadida maydonga tushirdi. 18 yoshli iqtidor egalari hujumga yangi energiya olib kirgan boʻlsa-da, uning urinishlari ham hisobni oʻzgartirishga yetarli boʻlmadi. Kape-Verde terma jamoasi tartibli himoyalanish orqali oʻz tarixidagi eng yirik natijalardan birini qayd etdi.

Uchrashuv yakunlangach, Lamine Yamal omadsiz natijadan biroz tushkun holatda koʻrindi. Uni qoʻllab-quvvatlash uchun AQSHga kelgan yaqinlari orasida futbolchining yangi sevgilisi, taniqli model va bloger Ines Garcia ham bor edi. Ispaniya terma jamoasining Yamal ismi va raqami tushirilgan libosini kiyib olgan Garcia oʻyindan soʻng futbolchiga tasalli berayotgani kameralar nigohiga tushdi.

Kape-Verde uchun bu durang gʻalabaga teng natija boʻldi. Jamoaning 40 yoshli faxriy darvozaboni Vozinha oʻyin davomida bir qator qiyin zarbalarni qaytarib, oʻz darvozasi daxlsizligini saqlab qoldi. Bu natija H guruhidagi vaziyatni keskinlashtirib yubordi va Ispaniya terma jamoasining keyingi bosqichga chiqish imkoniyatlarini soʻroq ostida qoldirdi.

Endilikda Lyuis de la Fuente shogirdlari guruhdagi qolgan oʻyinlarda maksimal natija koʻrsatishlari shart. Ispaniya matbuoti jamoaning hujumdagi oqsashlarini tanqid ostiga olmoqda. Lamine Yamal va uning jamoadoshlari navbatdagi turda muxlislar ishonchini oqlashga harakat qilishadi.

IspaniyaLamine YamalJahon ChempionatiBarselonaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Makgregor Iliya Topuriyaning kutilmagan mag‘lubiyatiga munosabat bildirdiMakgregor Iliya Topuriyaning kutilmagan mag‘lubiyatiga munosabat bildirdiBugun, 08:44Infantino Eron terma jamoasi kiyinish xonasiga kirib, qo‘llab-quvvatladiInfantino Eron terma jamoasi kiyinish xonasiga kirib, qo‘llab-quvvatladiBugun, 08:33Lionel Messi Argentina safida JCh-2026 startiga tayyor: Skaloni tarkib haqida maʼlumot berdiLionel Messi Argentina safida JCh-2026 startiga tayyor: Skaloni tarkib haqida maʼlumot berdiBugun, 08:19Eron bosh murabbiyi AQSHdagi siyosiy va tashkiliy bosimlardan shikoyat qildiEron bosh murabbiyi AQSHdagi siyosiy va tashkiliy bosimlardan shikoyat qildiBugun, 08:17Dembele faoliyatini qaysi klubda davom ettirish bo‘yicha bir qarorga keldiDembele faoliyatini qaysi klubda davom ettirish bo‘yicha bir qarorga keldiBugun, 08:07Urugvay terma jamoasi AQSH aeroportida qattiq tekshiruvga duch keldiUrugvay terma jamoasi AQSH aeroportida qattiq tekshiruvga duch keldiBugun, 07:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi