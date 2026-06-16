Bukayo Saka JCH-2026 oldidan tavakkal qilmoqda: Angliya yulduzi jarohat bilan oʻynamoqchi

·21·Sport
Bukayo Saka JCH-2026 oldidan tavakkal qilmoqda: Angliya yulduzi jarohat bilan oʻynamoqchi

Angliya terma jamoasi va Arsenal hujumchisi Bukayo Saka 2026-yilgi Jahon chempionati starti oldidan oʻzining jismoniy holati borasida jiddiy tavakkal qilayotganini tan oldi. 24 yoshli futbolchi uzoq vaqtdan beri Axill payidagi ogʻriqlar bilan kurashib kelayotganiga qaramay, Dallasda Xorvatiyaga qarshi boʻlib oʻtadigan ochilish oʻyinida maydonga tushishni istamoqda. Tomas Tuxel boshqaruvidagi Angliya terma jamoasi uchun Sakaning salomatligi hozirda eng dolzarb masalalardan biriga aylangan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Hujumchi mart oyida Manchester Siti jamoasiga qarshi kechgan Liga kubogi finalida jarohat olgan edi. Oʻshandan beri u yetti marta ichki chempionat bahslarini oʻtkazib yubordi va soʻnggi uch oy ichida deyarli toʻliq oʻyinlarda ishtirok eta olmadi. Hatto Chempionlar ligasi finalida ham futbolchi oʻyin oxirigacha maydonda qola olmagani uning jismoniy holati hali ham ideal emasligidan dalolat beradi.

Tavakkal va mas’uliyat

Goal.com nashri xabariga koʻra, Bukayo Saka murabbiyning xavotirlariga qoʻshilsa-da, oʻz imkoniyatlarini sinab koʻrishga tayyor. Futbolchi oʻz intervyusida shunday deydi: "Men murabbiyning fikriga qarshi chiqmoqchi emasman. Ammo Arsenal va Angliya tibbiy shtabi mart oyidan beri menga ajoyib tarzda yordam berishmoqda. Men oʻzimni soʻnggi oylardagiga qaraganda ancha yaxshi his qilyapman va kurashga tayyorman".

Saka professional futbolchi uchun jarohat bilan oʻynash eng katta tavakkal ekanini tushunib turibdi. Uning taʼkidlashicha, muxlislar va tanqidchilar futbolchining maydondagi holatiga qarab baho berishadi, uning ogʻriq bilan oʻynayotgani esa hech kimni qiziqtirmaydi. "Odamlar sizdan natija kutishadi. Men bu tavakkalni boʻynimga olishga tayyorman", — deya qoʻshimcha qildi hujumchi.

Angliya terma jamoasidagi raqobat

Tomas Tuxel Sakaning holatini qatʼiy nazorat ostiga olgan. Agar Bukayo toʻliq tayyor boʻlmasa, oʻng qanotda Noni Madueke uning oʻrnini egallashi kutilmoqda. Angliya terma jamoasi JCH-2026 guruh bosqichida Xorvatiyadan tashqari Gana va Panama terma jamoalariga qarshi bahs olib boradi. Bunday tigʻiz taqvimda yetakchi futbolchilarning sogʻligʻini saqlab qolish strategik ahamiyatga ega.

Arsenal bilan Angliya Premer-ligasida gʻolib chiqqan Saka bu muvaffaqiyat terma jamoaga qoʻshimcha ishonch bagʻishlashiga ishonadi. Gʻalaba nimaligini bilish va chempionlik ruhini his qilish Jahon chempionati kabi nufuzli turnirda hal qiluvchi omil boʻlishi mumkin. Hozircha esa barcha eʼtibor Dallasdagi startga va Sakaning asosiy tarkibda koʻrinish-koʻrinmasligiga qaratilgan.

AngliyaBukayo SakaJCH-2026ArsenalTomas Tuxel
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mark Kukurelya nega «Chelsi»ni tark etib «Real» bilan shartnoma imzoladi?Mark Kukurelya nega «Chelsi»ni tark etib «Real» bilan shartnoma imzoladi?Bugun, 11:38Mourino Ruben Diashni «Real Madrid» mudofaa chizig‘iga taklif etmoqchiMourino Ruben Diashni «Real Madrid» mudofaa chizig‘iga taklif etmoqchiBugun, 11:24Yangi Zelandiya bosh murabbiyi Eron bilan durang haqida nimalar dedi?Yangi Zelandiya bosh murabbiyi Eron bilan durang haqida nimalar dedi?Bugun, 11:18Rossiyalik sharhlovchi O‘zbekiston terma jamoasi imkoniyatini yuqori baholadiRossiyalik sharhlovchi O‘zbekiston terma jamoasi imkoniyatini yuqori baholadiBugun, 11:04O‘zbekiston va Iordaniya Jahon chempionatida tarixiy debyut arafasidaO‘zbekiston va Iordaniya Jahon chempionatida tarixiy debyut arafasidaBugun, 10:50Antonio Rüdiger va Real Madrid oʻrtasidagi muzokaralar yakunlandi: Yangi shartnoma imzolandiAntonio Rüdiger va Real Madrid oʻrtasidagi muzokaralar yakunlandi: Yangi shartnoma imzolandiBugun, 10:37
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi