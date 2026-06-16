Bukayo Saka JCH-2026 oldidan tavakkal qilmoqda: Angliya yulduzi jarohat bilan oʻynamoqchi
Angliya terma jamoasi va Arsenal hujumchisi Bukayo Saka 2026-yilgi Jahon chempionati starti oldidan oʻzining jismoniy holati borasida jiddiy tavakkal qilayotganini tan oldi. 24 yoshli futbolchi uzoq vaqtdan beri Axill payidagi ogʻriqlar bilan kurashib kelayotganiga qaramay, Dallasda Xorvatiyaga qarshi boʻlib oʻtadigan ochilish oʻyinida maydonga tushishni istamoqda. Tomas Tuxel boshqaruvidagi Angliya terma jamoasi uchun Sakaning salomatligi hozirda eng dolzarb masalalardan biriga aylangan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Hujumchi mart oyida Manchester Siti jamoasiga qarshi kechgan Liga kubogi finalida jarohat olgan edi. Oʻshandan beri u yetti marta ichki chempionat bahslarini oʻtkazib yubordi va soʻnggi uch oy ichida deyarli toʻliq oʻyinlarda ishtirok eta olmadi. Hatto Chempionlar ligasi finalida ham futbolchi oʻyin oxirigacha maydonda qola olmagani uning jismoniy holati hali ham ideal emasligidan dalolat beradi.
Tavakkal va mas’uliyatGoal.com nashri xabariga koʻra, Bukayo Saka murabbiyning xavotirlariga qoʻshilsa-da, oʻz imkoniyatlarini sinab koʻrishga tayyor. Futbolchi oʻz intervyusida shunday deydi: "Men murabbiyning fikriga qarshi chiqmoqchi emasman. Ammo Arsenal va Angliya tibbiy shtabi mart oyidan beri menga ajoyib tarzda yordam berishmoqda. Men oʻzimni soʻnggi oylardagiga qaraganda ancha yaxshi his qilyapman va kurashga tayyorman".
Saka professional futbolchi uchun jarohat bilan oʻynash eng katta tavakkal ekanini tushunib turibdi. Uning taʼkidlashicha, muxlislar va tanqidchilar futbolchining maydondagi holatiga qarab baho berishadi, uning ogʻriq bilan oʻynayotgani esa hech kimni qiziqtirmaydi. "Odamlar sizdan natija kutishadi. Men bu tavakkalni boʻynimga olishga tayyorman", — deya qoʻshimcha qildi hujumchi.
Angliya terma jamoasidagi raqobatTomas Tuxel Sakaning holatini qatʼiy nazorat ostiga olgan. Agar Bukayo toʻliq tayyor boʻlmasa, oʻng qanotda Noni Madueke uning oʻrnini egallashi kutilmoqda. Angliya terma jamoasi JCH-2026 guruh bosqichida Xorvatiyadan tashqari Gana va Panama terma jamoalariga qarshi bahs olib boradi. Bunday tigʻiz taqvimda yetakchi futbolchilarning sogʻligʻini saqlab qolish strategik ahamiyatga ega.
Arsenal bilan Angliya Premer-ligasida gʻolib chiqqan Saka bu muvaffaqiyat terma jamoaga qoʻshimcha ishonch bagʻishlashiga ishonadi. Gʻalaba nimaligini bilish va chempionlik ruhini his qilish Jahon chempionati kabi nufuzli turnirda hal qiluvchi omil boʻlishi mumkin. Hozircha esa barcha eʼtibor Dallasdagi startga va Sakaning asosiy tarkibda koʻrinish-koʻrinmasligiga qaratilgan.
…