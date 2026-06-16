Emmanuel Petit Bukayo Saka haqida: «U Angliya terma jamoasi asosiy tarkibiga loyiq emas»

·37·Sport
Emmanuel Petit Bukayo Saka haqida: «U Angliya terma jamoasi asosiy tarkibiga loyiq emas»

Londonning Arsenal klubi sobiq yarim himoyachisi Emmanuel Petit Angliya terma jamoasi hujumchisi Bukayo Saka borasida keskin fikrlar bildirdi. Fransiyalik sobiq futbolchining taʼkidlashicha, qanot hujumchisi ayni damda oʻzining eng yaxshi sport formasida emas va Jahon chempionati bahslarini zaxira oʻrindigʻida boshlashi adolatdan boʻladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Garchi Arsenal yakunlangan mavsumda Angliya Premer-ligasi gʻolibligini qoʻlga kiritgan va Chempionlar ligasi finaliga qadar yetib borgan boʻlsa-da, Petit 24 yoshli futbolchining shaxsiy koʻrsatkichlaridan qoniqmayapti. Uning fikricha, Sakaning oʻyinida pasayish kuzatilmoqda va bu «uch sherlar»ning umumiy natijasiga salbiy taʼsir koʻrsatishi mumkin.

«Saka men uchun Arsenal bilan yaxshi mavsumni oʻtkazgani yoʻq», — deya taʼkidladi Petit talkSPORT nashriga bergan intervyusida. — «Biz buni Chempionlar ligasi finalida ham koʻrdik. U endi avvalgidek oʻyinga taʼsir oʻtkaza olmayapti. Menimcha, terma jamoada undan koʻra koʻproq loyiq boʻlgan boshqa futbolchilar bor».

Raqobat va statistik koʻrsatkichlar

Emmanuel Petit oʻz tanqidini davom ettirar ekan, Angliya terma jamoasi safida isteʼdodli oʻyinchilar koʻpligini va ularning aksariyati ayni damda Sakadan kuchliroq ekanini aytdi. Goal.com xabariga koʻra, Bukayo Saka yakunlangan mavsumda barcha musobaqalarda 49 ta oʻyinda maydonga tushib, 11 ta gol urishga muvaffaq boʻlgan. Premer-ligadagi 31 bahsda esa u 7 bor raqiblar darvozasini ishgʻol qilgan.

Fransiyalik mutaxassisning soʻzlariga koʻra, Sakaning jamoadoshlari ham uning asosiy tarkibda tushishidan hayron boʻlishi mumkin. «Men Sakaning ashaddiy muxlisiman, lekin rostini aytishim kerak. Agar men uning jamoadoshi boʻlganimda, bu qarorni tushunmagan boʻlardim. Angliyada undan koʻra kuchliroq va iqtidorliroq variantlar juda koʻp», — deydi Petit.

Jahon chempionatidagi bosim

Tanqidlarga qaramay, Bukayo Saka xalqaro maydonlarda katta tajribaga ega. U Angliya terma jamoasi safida 49 ta oʻyin oʻtkazib, uchta yirik turnirda ishtirok etgan. Oʻtgan Jahon chempionatida u 3 ta gol urgan boʻlsa, joriy mavsumdagi Yevropa kampaniyasida 3 ta gol va 2 ta golli uzatmani oʻz hisobiga yozdirib qoʻygan.

Angliya terma jamoasi Jahon chempionati guruh bosqichini quyidagi taqvim asosida oʻtkazadi:

  • Chorshanba: Xorvatiyaga qarshi bahs;
  • 23-iyun: Gana bilan toʻqnashuv;
  • 27-iyun: Panama bilan oʻyin.

Garet Sautgeyt jamoasi Declan Rice, Eberechi Eze va Noni Madueke kabi Premer-liga chempionlariga tayanadi. Bukayo Saka esa tanqidchilarga javob berish va Petitning fikrlari xato ekanini isbotlash uchun maydonda bor kuchini ishga solishi talab etiladi. Hujumchi uchun turnirning ilk daqiqalari uning kelajakdagi oʻrni uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega boʻlishi kutilmoqda.

AngliyaArsenalBukayo SakaJahon ChempionatiEmmanuel Petit
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tom Holland Lamine Yamalni yangi «Oʻrgimchak-odam» sifatida koʻrmoqdaTom Holland Lamine Yamalni yangi «Oʻrgimchak-odam» sifatida koʻrmoqdaBugun, 16:16Dino Zoff Emiliano Martinezning Yuventusga oʻtishini qoʻllab-quvvatladiDino Zoff Emiliano Martinezning Yuventusga oʻtishini qoʻllab-quvvatladiBugun, 15:13O‘zbekistonlik hakamlar Shotlandiya — Marokash o‘yinini boshqaradiO‘zbekistonlik hakamlar Shotlandiya — Marokash o‘yinini boshqaradiBugun, 14:23Bernardu Silva «Real» bilan necha yillik shartnoma imzoladi?Bernardu Silva «Real» bilan necha yillik shartnoma imzoladi?Bugun, 14:02Liverpul sobiq darvozaboni kutilmagan transferni taklif qildi: Marcus Rashford Enfildga?Liverpul sobiq darvozaboni kutilmagan transferni taklif qildi: Marcus Rashford Enfildga?Bugun, 13:39Julian Quinones: Cristiano Ronaldo va Erling Xolandni ortda qoldirgan yangi qahramonJulian Quinones: Cristiano Ronaldo va Erling Xolandni ortda qoldirgan yangi qahramonBugun, 13:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi