Emmanuel Petit Bukayo Saka haqida: «U Angliya terma jamoasi asosiy tarkibiga loyiq emas»
Londonning Arsenal klubi sobiq yarim himoyachisi Emmanuel Petit Angliya terma jamoasi hujumchisi Bukayo Saka borasida keskin fikrlar bildirdi. Fransiyalik sobiq futbolchining taʼkidlashicha, qanot hujumchisi ayni damda oʻzining eng yaxshi sport formasida emas va Jahon chempionati bahslarini zaxira oʻrindigʻida boshlashi adolatdan boʻladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Garchi Arsenal yakunlangan mavsumda Angliya Premer-ligasi gʻolibligini qoʻlga kiritgan va Chempionlar ligasi finaliga qadar yetib borgan boʻlsa-da, Petit 24 yoshli futbolchining shaxsiy koʻrsatkichlaridan qoniqmayapti. Uning fikricha, Sakaning oʻyinida pasayish kuzatilmoqda va bu «uch sherlar»ning umumiy natijasiga salbiy taʼsir koʻrsatishi mumkin.
«Saka men uchun Arsenal bilan yaxshi mavsumni oʻtkazgani yoʻq», — deya taʼkidladi Petit talkSPORT nashriga bergan intervyusida. — «Biz buni Chempionlar ligasi finalida ham koʻrdik. U endi avvalgidek oʻyinga taʼsir oʻtkaza olmayapti. Menimcha, terma jamoada undan koʻra koʻproq loyiq boʻlgan boshqa futbolchilar bor».
Raqobat va statistik koʻrsatkichlarEmmanuel Petit oʻz tanqidini davom ettirar ekan, Angliya terma jamoasi safida isteʼdodli oʻyinchilar koʻpligini va ularning aksariyati ayni damda Sakadan kuchliroq ekanini aytdi. Goal.com xabariga koʻra, Bukayo Saka yakunlangan mavsumda barcha musobaqalarda 49 ta oʻyinda maydonga tushib, 11 ta gol urishga muvaffaq boʻlgan. Premer-ligadagi 31 bahsda esa u 7 bor raqiblar darvozasini ishgʻol qilgan.
Fransiyalik mutaxassisning soʻzlariga koʻra, Sakaning jamoadoshlari ham uning asosiy tarkibda tushishidan hayron boʻlishi mumkin. «Men Sakaning ashaddiy muxlisiman, lekin rostini aytishim kerak. Agar men uning jamoadoshi boʻlganimda, bu qarorni tushunmagan boʻlardim. Angliyada undan koʻra kuchliroq va iqtidorliroq variantlar juda koʻp», — deydi Petit.
Jahon chempionatidagi bosimTanqidlarga qaramay, Bukayo Saka xalqaro maydonlarda katta tajribaga ega. U Angliya terma jamoasi safida 49 ta oʻyin oʻtkazib, uchta yirik turnirda ishtirok etgan. Oʻtgan Jahon chempionatida u 3 ta gol urgan boʻlsa, joriy mavsumdagi Yevropa kampaniyasida 3 ta gol va 2 ta golli uzatmani oʻz hisobiga yozdirib qoʻygan.
Angliya terma jamoasi Jahon chempionati guruh bosqichini quyidagi taqvim asosida oʻtkazadi:
- Chorshanba: Xorvatiyaga qarshi bahs;
- 23-iyun: Gana bilan toʻqnashuv;
- 27-iyun: Panama bilan oʻyin.
Garet Sautgeyt jamoasi Declan Rice, Eberechi Eze va Noni Madueke kabi Premer-liga chempionlariga tayanadi. Bukayo Saka esa tanqidchilarga javob berish va Petitning fikrlari xato ekanini isbotlash uchun maydonda bor kuchini ishga solishi talab etiladi. Hujumchi uchun turnirning ilk daqiqalari uning kelajakdagi oʻrni uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega boʻlishi kutilmoqda.
…