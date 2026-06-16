Nani: Portugaliya terma jamoasi Cristiano Ronaldo uchun borini berishga tayyor
Portugaliya terma jamoasining sobiq yulduzi Nani mamlakat milliy terma jamoasi 2026-yilgi Jahon chempionatida Cristiano Ronaldo uchun oʻz imkoniyatlari darajasidan ham koʻprogʻini namoyish etishiga ishonch bildirdi. Uning fikricha, jamoadoshlari afsonaviy hujumchining faoliyatidagi yagona yetishmayotgan sovrinni qoʻlga kiritishi uchun bor kuchlari bilan harakat qilishadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Portugal Football Summit podkastida soʻzga chiqqan Nani hozirgi tarkibning salohiyatini yuqori baholadi. O Jogo nashri xabariga koʻra, Manchester Yunayted sobiq aʼzosi terma jamoada tajriba va yosh iqtidorlar oʻrtasidagi mukammal muvozanat shakllanganini taʼkidlagan. Bu esa turnirda gʻoliblik uchun asosiy poydevor boʻlib xizmat qilishi kutilmoqda.
Cristiano Ronaldo sardorligida Portugaliya allaqachon bir necha bor yirik muvaffaqiyatlarga erishgan. Jamoa 2016-yilda Yevropa chempioni boʻlgan, shuningdek, 2019 va 2025-yillarda Millatlar ligasi gʻolibligini qoʻlga kiritgan. Nani jamoaning jipslashishi va umumiy maqsad yoʻlida birlashishi gʻalaba kaliti ekanini aytib oʻtdi.
Ronaldoning taʼsiri va jamoaviy ruh"Ronaldoning maydonda boʻlishi katta taʼsirga ega. U boshqa oʻyinchilarni oʻzi uchun, jamoa va milliy terma jamoa uchun bir oz koʻproq harakat qilishga undaydi. Chunki bu yerda goʻzal bir tarix bor va barchamiz uning bir qismimiz", — dedi Nani. Uning soʻzlariga koʻra, Cristiano nafaqat portugaliyalik, balki butun dunyodagi muxlislarni birlashtira oladi.
Shuningdek, Nani Manchester Yunayted yarim himoyachisi Bruno Fernandesning rolini ham alohida eʼtirof etdi. Uning taʼkidlashicha, Brunoning gʻalaba qozonishga boʻlgan chanqogʻi va oʻz pozitsiyasida eng yaxshisi boʻlishga intilishi Portugaliya uchun juda muhim omildir. Jamoa har qanday vaziyatda uning yordamiga tayanishi mumkin.
Oʻzbekiston bilan boʻlajak toʻqnashuvPortugaliya terma jamoasi oʻzining Jahon chempionatidagi yurishini "K" guruhida Kongo Demokratik Respublikasiga qarshi oʻyin bilan boshlaydi. Roberto Martinez shogirdlari uchun guruh bosqichidagi eng qiziqarli uchrashuvlardan biri kelasi seshanba kuni boʻlib oʻtadi. Shu kuni portugaliyaliklar Oʻzbekiston milliy terma jamoasiga qarshi maydonga tushishadi.
Guruh bosqichining yakuniy bahsi esa 28-iyun kuni Kolumbiyaga qarshi oʻtkaziladi. Millionlab muxlislarning umidini yelkasiga ortgan Cristiano Ronaldo va uning jamoadoshlari ilk daqiqalardanoq oʻz ambitsiyalarini namoyish etishni maqsad qilgan. Goal.com nashri maʼlumotiga koʻra, jamoa ayni damda yuqori kayfiyatda tayyorgarlik koʻrmoqda.
…