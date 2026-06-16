Nani: Portugaliya terma jamoasi Cristiano Ronaldo uchun borini berishga tayyor

·44·Sport
Nani: Portugaliya terma jamoasi Cristiano Ronaldo uchun borini berishga tayyor

Portugaliya terma jamoasining sobiq yulduzi Nani mamlakat milliy terma jamoasi 2026-yilgi Jahon chempionatida Cristiano Ronaldo uchun oʻz imkoniyatlari darajasidan ham koʻprogʻini namoyish etishiga ishonch bildirdi. Uning fikricha, jamoadoshlari afsonaviy hujumchining faoliyatidagi yagona yetishmayotgan sovrinni qoʻlga kiritishi uchun bor kuchlari bilan harakat qilishadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Portugal Football Summit podkastida soʻzga chiqqan Nani hozirgi tarkibning salohiyatini yuqori baholadi. O Jogo nashri xabariga koʻra, Manchester Yunayted sobiq aʼzosi terma jamoada tajriba va yosh iqtidorlar oʻrtasidagi mukammal muvozanat shakllanganini taʼkidlagan. Bu esa turnirda gʻoliblik uchun asosiy poydevor boʻlib xizmat qilishi kutilmoqda.

Cristiano Ronaldo sardorligida Portugaliya allaqachon bir necha bor yirik muvaffaqiyatlarga erishgan. Jamoa 2016-yilda Yevropa chempioni boʻlgan, shuningdek, 2019 va 2025-yillarda Millatlar ligasi gʻolibligini qoʻlga kiritgan. Nani jamoaning jipslashishi va umumiy maqsad yoʻlida birlashishi gʻalaba kaliti ekanini aytib oʻtdi.

Ronaldoning taʼsiri va jamoaviy ruh

"Ronaldoning maydonda boʻlishi katta taʼsirga ega. U boshqa oʻyinchilarni oʻzi uchun, jamoa va milliy terma jamoa uchun bir oz koʻproq harakat qilishga undaydi. Chunki bu yerda goʻzal bir tarix bor va barchamiz uning bir qismimiz", — dedi Nani. Uning soʻzlariga koʻra, Cristiano nafaqat portugaliyalik, balki butun dunyodagi muxlislarni birlashtira oladi.

Shuningdek, Nani Manchester Yunayted yarim himoyachisi Bruno Fernandesning rolini ham alohida eʼtirof etdi. Uning taʼkidlashicha, Brunoning gʻalaba qozonishga boʻlgan chanqogʻi va oʻz pozitsiyasida eng yaxshisi boʻlishga intilishi Portugaliya uchun juda muhim omildir. Jamoa har qanday vaziyatda uning yordamiga tayanishi mumkin.

Oʻzbekiston bilan boʻlajak toʻqnashuv

Portugaliya terma jamoasi oʻzining Jahon chempionatidagi yurishini "K" guruhida Kongo Demokratik Respublikasiga qarshi oʻyin bilan boshlaydi. Roberto Martinez shogirdlari uchun guruh bosqichidagi eng qiziqarli uchrashuvlardan biri kelasi seshanba kuni boʻlib oʻtadi. Shu kuni portugaliyaliklar Oʻzbekiston milliy terma jamoasiga qarshi maydonga tushishadi.

Guruh bosqichining yakuniy bahsi esa 28-iyun kuni Kolumbiyaga qarshi oʻtkaziladi. Millionlab muxlislarning umidini yelkasiga ortgan Cristiano Ronaldo va uning jamoadoshlari ilk daqiqalardanoq oʻz ambitsiyalarini namoyish etishni maqsad qilgan. Goal.com nashri maʼlumotiga koʻra, jamoa ayni damda yuqori kayfiyatda tayyorgarlik koʻrmoqda.

Cristiano RonaldoPortugaliyaJahon ChempionatiNaniOʻzbekiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Masharipov o‘rniga Ruslanbek Jiyanov Jahon chempionati qaydnomasiga kiritildiMasharipov o‘rniga Ruslanbek Jiyanov Jahon chempionati qaydnomasiga kiritildiBugun, 18:00William Saliba oʻzini dunyoning eng yaxshi himoyachilaridan biri deb hisoblaydiWilliam Saliba oʻzini dunyoning eng yaxshi himoyachilaridan biri deb hisoblaydiBugun, 17:52Ruben Amorim faoliyatini Italiyada davom ettiradi: Portugaliyalik mutaxassis Milan bosh murabbiyiRuben Amorim faoliyatini Italiyada davom ettiradi: Portugaliyalik mutaxassis Milan bosh murabbiyiBugun, 17:36Manchester Yunayted Marcus Rashford transferi boʻyicha kutilmagan shartni eʼlon qildiManchester Yunayted Marcus Rashford transferi boʻyicha kutilmagan shartni eʼlon qildiBugun, 17:34Tom Holland Lamine Yamalni yangi «Oʻrgimchak-odam» sifatida koʻrmoqdaTom Holland Lamine Yamalni yangi «Oʻrgimchak-odam» sifatida koʻrmoqdaBugun, 16:16Emmanuel Petit Bukayo Saka haqida: «U Angliya terma jamoasi asosiy tarkibiga loyiq emas»Emmanuel Petit Bukayo Saka haqida: «U Angliya terma jamoasi asosiy tarkibiga loyiq emas»Bugun, 15:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi