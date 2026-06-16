Ruben Amorim faoliyatini Italiyada davom ettiradi: Portugaliyalik mutaxassis Milan bosh murabbiyi

·21·Sport
Ruben Amorim faoliyatini Italiyada davom ettiradi: Portugaliyalik mutaxassis Milan bosh murabbiyi

Italiyaning Milan klubi Manchester Yunayted jamoasidagi muvaffaqiyatsiz davridan soʻng ishsiz qolgan Ruben Amorim bilan shartnoma imzolanganini rasman eʼlon qildi. Portugaliyalik mutaxassis "rossonerilar" boshqaruvida Massimiliano Allegrining oʻrnini egalladi. Ushbu tayinlov Milan jamoasining soʻnggi yillardagi inqirozli holatidan chiqib ketishi va yangi taktik uslubga oʻtishi yoʻlidagi muhim qadam sifatida baholanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri xabariga koʻra, 41 yoshli murabbiy San Siroda 2028-yilga qadar amal qiladigan ikki yillik shartnomaga imzo chekdi. Kelishuvga binoan, Ruben Amorim yiliga 3,5 million yevro miqdorida maosh oladi. Shuningdek, shartnomada jamoaning Chempionlar ligasiga yoʻllanma olishi bilan bogʻliq qoʻshimcha bonuslar ham koʻzda tutilgan. Bu Milan rahbariyatining murabbiy oldiga qoʻygan eng birinchi va asosiy vazifasi ekanidan dalolat beradi.

Yangi taktik loyiha va maqsadlar

Milan soʻnggi ikki mavsum davomida Yevropaning eng nufuzli turniri — Chempionlar ligasidan chetda qolib ketdi. Kelasi mavsumda jamoa Yevropa ligasida ishtirok etadi. RedBird Capital Partners rahbari Gerry Cardinale Amorimning tayinlovi haqida gapirar ekan, uning zamonaviy futbol falsafasi klubning kelajakdagi maqsadlariga toʻla mos kelishini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, Ruben Amorim Sporting CP klubida oʻzini innovatsion va ambitsiyali murabbiy sifatida koʻrsata olgan.

Ruben Amorimning oʻyin uslubi yuqori pressing, toʻp nazoratiga asoslangan hujumkor futbol va tezkor oʻtishlarga tayanadi. Bu esa Christian Pulisic kabi jamoaning yetakchi futbolchilari uchun yangi imkoniyatlar ochishi kutilmoqda. Milan rahbariyati portugaliyalik mutaxassisning yosh futbolchilar bilan ishlash va ularni rivojlantirish qobiliyatiga katta ishonch bildirmoqda.

Qizigʻi shundaki, Ruben Amorim Manchester Yunayteddan ketganidan soʻng biroz muddat dam olishni rejalashtirgan edi. Biroq, yetti karra Yevropa chempionlarining taklifi uni fikridan qaytardi. "Milan kabi tarixiy va nufuzli klubni boshqarish har doim mening orzum boʻlgan. Men bu ranglar nimani anglatishini yaxshi tushunaman va bu chorlovni katta masʼuliyat bilan qabul qilaman", — deya taʼkidladi murabbiy oʻzining ilk intervyusida.

Manchester Yunayted uchun moliyaviy yengillik

Amorimning tezda yangi ish topishi Manchester Yunayted uchun ham kutilmagan sovgʻa boʻldi. Agar murabbiy ishsiz qolishda davom etganida, ingliz klubi unga 16,7 million funt sterling miqdorida tovon puli toʻlashi kerak edi. Endilikda Milan bilan kelishuv ushbu moliyaviy yukni "qizil iblislar" yelkasidan soqit qildi.

Hozirda Milan rahbariyati nafaqat murabbiy, balki maʼmuriy tuzilmani ham yangilash ustida ishlamoqda. Klub yangi sport direktori lavozimiga Markus Krosche va Devin Ozek nomzodlarini koʻrib chiqmoqda. Yangi shakllanadigan ushbu tandem jamoa tarkibini tubdan qayta qurish va A Seriya hamda xalqaro maydonlarda avvalgi mavqeini tiklash bilan shugʻullanadi.

MilanRuben AmorimTransferFutbolA Seriya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Masharipov o‘rniga Ruslanbek Jiyanov Jahon chempionati qaydnomasiga kiritildiMasharipov o‘rniga Ruslanbek Jiyanov Jahon chempionati qaydnomasiga kiritildiBugun, 18:00William Saliba oʻzini dunyoning eng yaxshi himoyachilaridan biri deb hisoblaydiWilliam Saliba oʻzini dunyoning eng yaxshi himoyachilaridan biri deb hisoblaydiBugun, 17:52Manchester Yunayted Marcus Rashford transferi boʻyicha kutilmagan shartni eʼlon qildiManchester Yunayted Marcus Rashford transferi boʻyicha kutilmagan shartni eʼlon qildiBugun, 17:34Nani: Portugaliya terma jamoasi Cristiano Ronaldo uchun borini berishga tayyorNani: Portugaliya terma jamoasi Cristiano Ronaldo uchun borini berishga tayyorBugun, 17:17Tom Holland Lamine Yamalni yangi «Oʻrgimchak-odam» sifatida koʻrmoqdaTom Holland Lamine Yamalni yangi «Oʻrgimchak-odam» sifatida koʻrmoqdaBugun, 16:16Emmanuel Petit Bukayo Saka haqida: «U Angliya terma jamoasi asosiy tarkibiga loyiq emas»Emmanuel Petit Bukayo Saka haqida: «U Angliya terma jamoasi asosiy tarkibiga loyiq emas»Bugun, 15:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi