Ruben Amorim faoliyatini Italiyada davom ettiradi: Portugaliyalik mutaxassis Milan bosh murabbiyi
Italiyaning Milan klubi Manchester Yunayted jamoasidagi muvaffaqiyatsiz davridan soʻng ishsiz qolgan Ruben Amorim bilan shartnoma imzolanganini rasman eʼlon qildi. Portugaliyalik mutaxassis "rossonerilar" boshqaruvida Massimiliano Allegrining oʻrnini egalladi. Ushbu tayinlov Milan jamoasining soʻnggi yillardagi inqirozli holatidan chiqib ketishi va yangi taktik uslubga oʻtishi yoʻlidagi muhim qadam sifatida baholanmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri xabariga koʻra, 41 yoshli murabbiy San Siroda 2028-yilga qadar amal qiladigan ikki yillik shartnomaga imzo chekdi. Kelishuvga binoan, Ruben Amorim yiliga 3,5 million yevro miqdorida maosh oladi. Shuningdek, shartnomada jamoaning Chempionlar ligasiga yoʻllanma olishi bilan bogʻliq qoʻshimcha bonuslar ham koʻzda tutilgan. Bu Milan rahbariyatining murabbiy oldiga qoʻygan eng birinchi va asosiy vazifasi ekanidan dalolat beradi.
Yangi taktik loyiha va maqsadlarMilan soʻnggi ikki mavsum davomida Yevropaning eng nufuzli turniri — Chempionlar ligasidan chetda qolib ketdi. Kelasi mavsumda jamoa Yevropa ligasida ishtirok etadi. RedBird Capital Partners rahbari Gerry Cardinale Amorimning tayinlovi haqida gapirar ekan, uning zamonaviy futbol falsafasi klubning kelajakdagi maqsadlariga toʻla mos kelishini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, Ruben Amorim Sporting CP klubida oʻzini innovatsion va ambitsiyali murabbiy sifatida koʻrsata olgan.
Ruben Amorimning oʻyin uslubi yuqori pressing, toʻp nazoratiga asoslangan hujumkor futbol va tezkor oʻtishlarga tayanadi. Bu esa Christian Pulisic kabi jamoaning yetakchi futbolchilari uchun yangi imkoniyatlar ochishi kutilmoqda. Milan rahbariyati portugaliyalik mutaxassisning yosh futbolchilar bilan ishlash va ularni rivojlantirish qobiliyatiga katta ishonch bildirmoqda.
Qizigʻi shundaki, Ruben Amorim Manchester Yunayteddan ketganidan soʻng biroz muddat dam olishni rejalashtirgan edi. Biroq, yetti karra Yevropa chempionlarining taklifi uni fikridan qaytardi. "Milan kabi tarixiy va nufuzli klubni boshqarish har doim mening orzum boʻlgan. Men bu ranglar nimani anglatishini yaxshi tushunaman va bu chorlovni katta masʼuliyat bilan qabul qilaman", — deya taʼkidladi murabbiy oʻzining ilk intervyusida.
Manchester Yunayted uchun moliyaviy yengillikAmorimning tezda yangi ish topishi Manchester Yunayted uchun ham kutilmagan sovgʻa boʻldi. Agar murabbiy ishsiz qolishda davom etganida, ingliz klubi unga 16,7 million funt sterling miqdorida tovon puli toʻlashi kerak edi. Endilikda Milan bilan kelishuv ushbu moliyaviy yukni "qizil iblislar" yelkasidan soqit qildi.
Hozirda Milan rahbariyati nafaqat murabbiy, balki maʼmuriy tuzilmani ham yangilash ustida ishlamoqda. Klub yangi sport direktori lavozimiga Markus Krosche va Devin Ozek nomzodlarini koʻrib chiqmoqda. Yangi shakllanadigan ushbu tandem jamoa tarkibini tubdan qayta qurish va A Seriya hamda xalqaro maydonlarda avvalgi mavqeini tiklash bilan shugʻullanadi.
…