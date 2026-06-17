Aleks Oksleyd-Chemberlen va Perri Edvards dabdabali toʻy marosimi bilan oila qurishdi

·30·Sport
Aleks Oksleyd-Chemberlen va Perri Edvards dabdabali toʻy marosimi bilan oila qurishdi

Angliya futboli va shou-biznes olamining eng mashhur juftliklaridan biri — Aleks Oksleyd-Chemberlen hamda Little Mix guruhi yulduzi Perri Edvards rasman nikohdan oʻtishdi. Sakkiz yildan buyon birga boʻlgan juftlikning toʻy marosimi dabdabali ruhda oʻtib, unda koʻplab futbol yulduzlari va sanʼat namoyandalari ishtirok etishdi. Goal.com nashri xabariga koʻra, marosim nafaqat oilaviy bayram, balki futbol olami vakillari uchun oʻziga xos uchrashuv maydoniga aylangan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Arsenal va Liverpul klublaridagi yorqin oʻyinlari bilan tanilgan Oksleyd-Chemberlenning toʻyiga uning sobiq jamoadoshlari va yaqin doʻstlari tashrif buyurishdi. Mehmonlar orasida Manchester Yunayted yarim himoyachisi Mason Mount hamda Brayton hujumchisi Danny Welbeck alohida ajralib turishdi. Har ikki futbolchi Aleks bilan ham klublar darajasida, ham Angliya terma jamoasida birga toʻp surishgan.

Yulduzli mehmonlar va hissiyotlarga boy lahzalar

Hozirda Shotlandiyaning Celtic jamoasi sharafini himoya qilayotgan Oksleyd-Chemberlen Turkiya chempionatidagi faoliyatidan soʻng yana Britaniya futbol jamoatchiligi eʼtibor markaziga qaytdi. Toʻy marosimi uning nafaqat mahoratli futbolchi, balki hamkasblari orasida katta hurmatga ega shaxs ekanligini yana bir bor isbotladi. Marosimda juftlikning oʻgʻli Aksel ham ishtirok etib, ushbu kun oila uchun unutilmas xotiralarga boy boʻldi.

Kelin — Perri Edvards Britaniyaning eng nufuzli nashrlaridan biri British Vogue jurnaliga bergan intervyusida toʻy tafsilotlari bilan oʻrtoqlashdi. Uning soʻzlariga koʻra, bu kun uning hayotidagi eng baxtli kun boʻlgan. Edvards marosim davomida uch xil oq libos kiyib, oʻzining nafis didini namoyish etgan. Biroq, bayram arafasida yuz bergan bir koʻngilsizlik kelinning kayfiyatiga biroz taʼsir qilgan.

Perri oʻgʻli Aksel tugʻilgandan soʻng Aleks sovgʻa qilgan qimmatbaho olmos marjonini yoʻqotib qoʻyganini soʻzlab berdi. "Men uni har kuni taqib yurardim, lekin Portugaliyaga ketishdan bir kun oldin u gʻoyib boʻldi. Butun kun yigʻladim, hatto changyutgichning ichigacha qidirib chiqdik. Kimdir oʻgʻirlab ketgan deb oʻylagandim", — deydi xonanda oʻsha hayajonli daqiqalarni eslab.

Uzoq kutilgan ittifoq

Oksleyd-Chemberlen va Edvards 2016-yildan beri munosabatda boʻlib kelishmoqda. Ularning ishqiy sarguzashtlari muxlislar va OAV tomonidan doimiy ravishda kuzatib borilgan. 2022-yilda unashtirilgan juftlik, nihoyat, oʻz munosabatlarini qonuniy nikoh bilan mustahkamlab qoʻyishdi.

Ushbu nikoh marosimi nafaqat shaxsiy hayotdagi muhim qadam, balki sport va musiqa olami oʻrtasidagi oʻziga xos koʻprik vazifasini ham oʻtadi. Oksleyd-Chemberlen Angliya Premer-ligasida oʻz oʻrniga ega boʻlgani kabi, Perri Edvards ham jahon estradasida oʻz nufuziga ega. Endilikda ular yangi hayot sahifasini rasman er-xotin sifatida davom ettirishadi.

FutbolAleks Oksleyd-ChemberlenPerri EdvardsToʻyAngliya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fransiya Mbappe va Barkolyaning gollari evaziga Senegalni mag‘lub etdiFransiya Mbappe va Barkolyaning gollari evaziga Senegalni mag‘lub etdiBugun, 21:09Lionel Messi yana bir bor jahon chempioni boʻla oladimi? Pablo Zabaleta prognoz berdiLionel Messi yana bir bor jahon chempioni boʻla oladimi? Pablo Zabaleta prognoz berdiBugun, 20:52Cole Palmer JCh-2026 tarkibidan tushib qolganiga munosabat bildirdiCole Palmer JCh-2026 tarkibidan tushib qolganiga munosabat bildirdiBugun, 20:38Lamine Yamal jarohatdan qaytdi: Ispaniya JCh-2026 debyutida ochko yoʻqotdiLamine Yamal jarohatdan qaytdi: Ispaniya JCh-2026 debyutida ochko yoʻqotdiBugun, 20:34Abduqodir Husanov Jahon chempionatining eng tezkor futbolchilari ro‘yxatidaAbduqodir Husanov Jahon chempionatining eng tezkor futbolchilari ro‘yxatidaKecha, 18:57Fransiya va Senegal o‘rtasidagi bahs uchun tarkiblar e’lon qilindiFransiya va Senegal o‘rtasidagi bahs uchun tarkiblar e’lon qilindiKecha, 18:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi