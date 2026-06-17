Aleks Oksleyd-Chemberlen va Perri Edvards dabdabali toʻy marosimi bilan oila qurishdi
Angliya futboli va shou-biznes olamining eng mashhur juftliklaridan biri — Aleks Oksleyd-Chemberlen hamda Little Mix guruhi yulduzi Perri Edvards rasman nikohdan oʻtishdi. Sakkiz yildan buyon birga boʻlgan juftlikning toʻy marosimi dabdabali ruhda oʻtib, unda koʻplab futbol yulduzlari va sanʼat namoyandalari ishtirok etishdi. Goal.com nashri xabariga koʻra, marosim nafaqat oilaviy bayram, balki futbol olami vakillari uchun oʻziga xos uchrashuv maydoniga aylangan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Arsenal va Liverpul klublaridagi yorqin oʻyinlari bilan tanilgan Oksleyd-Chemberlenning toʻyiga uning sobiq jamoadoshlari va yaqin doʻstlari tashrif buyurishdi. Mehmonlar orasida Manchester Yunayted yarim himoyachisi Mason Mount hamda Brayton hujumchisi Danny Welbeck alohida ajralib turishdi. Har ikki futbolchi Aleks bilan ham klublar darajasida, ham Angliya terma jamoasida birga toʻp surishgan.
Yulduzli mehmonlar va hissiyotlarga boy lahzalarHozirda Shotlandiyaning Celtic jamoasi sharafini himoya qilayotgan Oksleyd-Chemberlen Turkiya chempionatidagi faoliyatidan soʻng yana Britaniya futbol jamoatchiligi eʼtibor markaziga qaytdi. Toʻy marosimi uning nafaqat mahoratli futbolchi, balki hamkasblari orasida katta hurmatga ega shaxs ekanligini yana bir bor isbotladi. Marosimda juftlikning oʻgʻli Aksel ham ishtirok etib, ushbu kun oila uchun unutilmas xotiralarga boy boʻldi.
Kelin — Perri Edvards Britaniyaning eng nufuzli nashrlaridan biri British Vogue jurnaliga bergan intervyusida toʻy tafsilotlari bilan oʻrtoqlashdi. Uning soʻzlariga koʻra, bu kun uning hayotidagi eng baxtli kun boʻlgan. Edvards marosim davomida uch xil oq libos kiyib, oʻzining nafis didini namoyish etgan. Biroq, bayram arafasida yuz bergan bir koʻngilsizlik kelinning kayfiyatiga biroz taʼsir qilgan.
Perri oʻgʻli Aksel tugʻilgandan soʻng Aleks sovgʻa qilgan qimmatbaho olmos marjonini yoʻqotib qoʻyganini soʻzlab berdi. "Men uni har kuni taqib yurardim, lekin Portugaliyaga ketishdan bir kun oldin u gʻoyib boʻldi. Butun kun yigʻladim, hatto changyutgichning ichigacha qidirib chiqdik. Kimdir oʻgʻirlab ketgan deb oʻylagandim", — deydi xonanda oʻsha hayajonli daqiqalarni eslab.
Uzoq kutilgan ittifoqOksleyd-Chemberlen va Edvards 2016-yildan beri munosabatda boʻlib kelishmoqda. Ularning ishqiy sarguzashtlari muxlislar va OAV tomonidan doimiy ravishda kuzatib borilgan. 2022-yilda unashtirilgan juftlik, nihoyat, oʻz munosabatlarini qonuniy nikoh bilan mustahkamlab qoʻyishdi.
Ushbu nikoh marosimi nafaqat shaxsiy hayotdagi muhim qadam, balki sport va musiqa olami oʻrtasidagi oʻziga xos koʻprik vazifasini ham oʻtadi. Oksleyd-Chemberlen Angliya Premer-ligasida oʻz oʻrniga ega boʻlgani kabi, Perri Edvards ham jahon estradasida oʻz nufuziga ega. Endilikda ular yangi hayot sahifasini rasman er-xotin sifatida davom ettirishadi.
…