Messi Jazoirga qarshi bahsda xet-trik qayd etib tarix yaratdi(video)

·65·Sport
Messi Jazoirga qarshi bahsda xet-trik qayd etib tarix yaratdi(video)

Shimoliy Amerika yashil maydonlarida davom etayotgan futbol bo‘yicha JCH-2026 musobaqasi millionlab ishqibozlarga unutilmas lahzalar va buyuk rekordlarni taqdim etishda davom etmoqda. Guruh bosqichining 1-turidan o‘rin olgan o‘ta qiziqarli uchrashuvda amaldagi dunyo chempioni Argentina milliy terma jamoasi Afrika vakili — Jazoir terma jamoasiga qarshi maydonga tushdi. Muxlislar anshlag hosil qilgan stadionda Lionel Skaloni shogirdlari raqib ustidan mutlaqo ustunlik qilib, 3:0 hisobidagi yirik va ishonchli g‘alabani qo‘lga kiritishdi. Butun stadion esa yana bir bor zamonamizning eng buyuk afsonasi poyiga tiz cho‘kdi.

Lionel Messidan tarixiy xet-trik: Okean ortida yangi rekordnoma!

Ushbu shiddatli qarama-qarshilikning mutlaq qahramoni va sehrgari hamisha bo‘lganidek terma jamoa sardori Lionel Messi bo‘ldi. Buyuk hujumchi jazoirliklar mudofaa chizig‘ini butunlay chil-parchin qilib, raqib darvozasiga uch marotaba aniq zarba yo‘lladi va o‘z hisobiga dahshatli xet-trikni yozdirib qo‘ydi. E’tiborga molik jihati shundaki, ayni paytda 38 yoshni qarshi olgan afsonaviy forvard uchun bu natija o‘z faoliyati davomidagi jahon chempionatlari tarixidagi ilk xet-trik bo‘lib yilnomalarga muhrlandi. Sayoramizning eng kuchli futbolchisi shu kungacha dunyo birinchiligi doirasida jami 27 ta uchrashuvda maydonga tushib, o‘z hisobiga 16 ta gol hamda 8 ta samarali golli uzatmani rasmiylashtirib qo‘yishga ulgurdi.

Quyidagi rasmiy sport-statistika va tarixiy tahlil jadvali orqali Lionel Messining JCH-2026 1-turidagi ko‘rsatkichlari va jahon chempionatlari tarixidagi mutlaq to‘purarlik maqomi bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:

Musobaqa va 1-tur natijasi

Uchrashuv qahramoni va yoshi

Qayd etilgan tarixiy natija

JCHlardagi umumiy statistikasi

Tarixdagi eng yaxshi to‘purarlar (Taqqoslash)

Navbatdagi rasmiy raqib

JCH-2026


Argentina — Jazoir — 3:0

Lionel Messi


(38 yosh, Hujumchi)

Xet-trik


(Uning JCHlardagi ilk xet-trigi)

27 ta o‘yin


16 ta gol


8 ta assist

Miroslav Kloze (16 ta gol)


Lionel Messi (16 ta gol)

Avstriya


(Mutlaq rekord o‘rnatilishi mumkin)

Miroslav Klozega yetib olindi: Navbatdagi nishon — Avstriya!

Jazoir bilan uchrashuvda kiritilgan ushbu uchta gol Messini nafaqat uch ochko bilan siyladi, balki uni jahon futboli tarixining eng yuqori cho‘qqisiga olib chiqdi. Mazkur muvaffaqiyatdan so‘ng, Lionel Messi jahon chempionatlari tarixidagi eng yaxshi to‘purarlar ro‘yxatida Germaniya terma jamoasining afsonaviy sobiq hujumchisi Miroslav Klozening natijasini takrorladi. Ayni damda har ikki dahshatli futbolchi hisobida ham 16 tadan gol mavjud bo‘lib, ular dunyo tarixida karvonboshilik qilishmoqda.

Argentinaning guruh bosqichidagi navbatdagi raqibi Avstriya terma jamoasi bo‘ladi. Agar Leo bo‘lajak bahsda raqib darvozasiga atigi bitta to‘p kiritishga muvaffaq bo‘lsa, Germaniya terma jamoasi sobiq yulduzini ortda qoldirgan holda, jahon chempionatlari tarixidagi eng buyuk va yagona mutlaq to‘purarga aylanadi.

Zamin sport sharhlovchilarining xulosasi:

38 yoshli Messining JCH-2026 maydonlarida bunday dahshatli sport formasida yurishi va jamoani o‘z ortidan boshlashi — unda hamon millionlar o‘yiniga bo‘lgan cheksiz chanqoqlik borligidan dalolat beradi. U Klozening rekordini yangilab, buyuklik maqomini yana bir bor mustahkamlab qo‘yishiga shubha yo‘q. Albiseleste (Argentina) esa bu temp bilan chempionlik unvonini himoya qilishga to‘liq qodir!

Afsonaviy Messining JCH-2026 stadionlaridagi har bir qadami, rekordlar xronikasi hamda dunyo futboliga oid eng tezkor, ishonchli yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Lionel MessiArgentinaJazoirMiroslav KloseLionel Scaloni
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Abbosbek Fayzullayev Jahon chempionatida porlashi kutilayotgan yulduzlar ro‘yxatiga kirdiAbbosbek Fayzullayev Jahon chempionatida porlashi kutilayotgan yulduzlar ro‘yxatiga kirdiBugun, 06:02JCH-2026da bugun to‘rtta muhim va qiziq uchrashuv o‘tkaziladi...JCH-2026da bugun to‘rtta muhim va qiziq uchrashuv o‘tkaziladi...Bugun, 05:55Skaloni Messining Jazoirga qarshio‘yindagi mahoratidan hayratga tushdiSkaloni Messining Jazoirga qarshio‘yindagi mahoratidan hayratga tushdiBugun, 05:42Lionel Messi Ronaldu haqidagi shov-shuvli haqiqatni ochiqlab o‘tdiLionel Messi Ronaldu haqidagi shov-shuvli haqiqatni ochiqlab o‘tdiBugun, 05:34Fransiya - Senegal bahsida kiritilgan gollarni tomosha qiling (video)Fransiya - Senegal bahsida kiritilgan gollarni tomosha qiling (video)Bugun, 05:24Messi birinchi goldan keyin nega yig‘lagani sababini ochiqladi (video)Messi birinchi goldan keyin nega yig‘lagani sababini ochiqladi (video)Bugun, 05:23
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi