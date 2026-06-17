Messi Jazoirga qarshi bahsda xet-trik qayd etib tarix yaratdi(video)
Shimoliy Amerika yashil maydonlarida davom etayotgan futbol bo‘yicha JCH-2026 musobaqasi millionlab ishqibozlarga unutilmas lahzalar va buyuk rekordlarni taqdim etishda davom etmoqda. Guruh bosqichining 1-turidan o‘rin olgan o‘ta qiziqarli uchrashuvda amaldagi dunyo chempioni Argentina milliy terma jamoasi Afrika vakili — Jazoir terma jamoasiga qarshi maydonga tushdi. Muxlislar anshlag hosil qilgan stadionda Lionel Skaloni shogirdlari raqib ustidan mutlaqo ustunlik qilib, 3:0 hisobidagi yirik va ishonchli g‘alabani qo‘lga kiritishdi. Butun stadion esa yana bir bor zamonamizning eng buyuk afsonasi poyiga tiz cho‘kdi.
Lionel Messidan tarixiy xet-trik: Okean ortida yangi rekordnoma!
Ushbu shiddatli qarama-qarshilikning mutlaq qahramoni va sehrgari hamisha bo‘lganidek terma jamoa sardori Lionel Messi bo‘ldi. Buyuk hujumchi jazoirliklar mudofaa chizig‘ini butunlay chil-parchin qilib, raqib darvozasiga uch marotaba aniq zarba yo‘lladi va o‘z hisobiga dahshatli xet-trikni yozdirib qo‘ydi. E’tiborga molik jihati shundaki, ayni paytda 38 yoshni qarshi olgan afsonaviy forvard uchun bu natija o‘z faoliyati davomidagi jahon chempionatlari tarixidagi ilk xet-trik bo‘lib yilnomalarga muhrlandi. Sayoramizning eng kuchli futbolchisi shu kungacha dunyo birinchiligi doirasida jami 27 ta uchrashuvda maydonga tushib, o‘z hisobiga 16 ta gol hamda 8 ta samarali golli uzatmani rasmiylashtirib qo‘yishga ulgurdi.
Quyidagi rasmiy sport-statistika va tarixiy tahlil jadvali orqali Lionel Messining JCH-2026 1-turidagi ko‘rsatkichlari va jahon chempionatlari tarixidagi mutlaq to‘purarlik maqomi bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
Musobaqa va 1-tur natijasi
Uchrashuv qahramoni va yoshi
Qayd etilgan tarixiy natija
JCHlardagi umumiy statistikasi
Tarixdagi eng yaxshi to‘purarlar (Taqqoslash)
Navbatdagi rasmiy raqib
JCH-2026
Argentina — Jazoir — 3:0
Lionel Messi
(38 yosh, Hujumchi)
Xet-trik
(Uning JCHlardagi ilk xet-trigi)
• 27 ta o‘yin
• 16 ta gol
• 8 ta assist
• Miroslav Kloze (16 ta gol)
• Lionel Messi (16 ta gol)
Avstriya
(Mutlaq rekord o‘rnatilishi mumkin)
Miroslav Klozega yetib olindi: Navbatdagi nishon — Avstriya!
Jazoir bilan uchrashuvda kiritilgan ushbu uchta gol Messini nafaqat uch ochko bilan siyladi, balki uni jahon futboli tarixining eng yuqori cho‘qqisiga olib chiqdi. Mazkur muvaffaqiyatdan so‘ng, Lionel Messi jahon chempionatlari tarixidagi eng yaxshi to‘purarlar ro‘yxatida Germaniya terma jamoasining afsonaviy sobiq hujumchisi Miroslav Klozening natijasini takrorladi. Ayni damda har ikki dahshatli futbolchi hisobida ham 16 tadan gol mavjud bo‘lib, ular dunyo tarixida karvonboshilik qilishmoqda.
Argentinaning guruh bosqichidagi navbatdagi raqibi Avstriya terma jamoasi bo‘ladi. Agar Leo bo‘lajak bahsda raqib darvozasiga atigi bitta to‘p kiritishga muvaffaq bo‘lsa, Germaniya terma jamoasi sobiq yulduzini ortda qoldirgan holda, jahon chempionatlari tarixidagi eng buyuk va yagona mutlaq to‘purarga aylanadi.
Zamin sport sharhlovchilarining xulosasi:
38 yoshli Messining JCH-2026 maydonlarida bunday dahshatli sport formasida yurishi va jamoani o‘z ortidan boshlashi — unda hamon millionlar o‘yiniga bo‘lgan cheksiz chanqoqlik borligidan dalolat beradi. U Klozening rekordini yangilab, buyuklik maqomini yana bir bor mustahkamlab qo‘yishiga shubha yo‘q. Albiseleste (Argentina) esa bu temp bilan chempionlik unvonini himoya qilishga to‘liq qodir!
Afsonaviy Messining JCH-2026 stadionlaridagi har bir qadami, rekordlar xronikasi hamda dunyo futboliga oid eng tezkor, ishonchli yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…