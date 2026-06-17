Lionel Messi Ronaldu haqidagi shov-shuvli haqiqatni ochiqlab o‘tdi

·100·Sport
Lionel Messi Ronaldu haqidagi shov-shuvli haqiqatni ochiqlab o‘tdi

Shimoliy Amerika yashil maydonlarini larzaga solayotgan JCH-2026 musobaqasi faqatgina gollar va shiddatli bahslar bilan emas, balki futbol yulduzlarining OAVdagi shov-shuvli bayonotlari bilan ham dunyo diqqat markazida turibdi. Guruh bosqichining dastlabki turida Jazoir terma jamoasi ustidan qozonilgan yirik (3:0) g‘alaba va unda qayd etilgan tarixiy xet-trikdan so‘ng, Argentina terma jamoasi sardori Lionel Messi jahon futbolidagi eng katta intriga — Krishtianu Ronaldu bilan o‘rtadagi raqobat va tarixdagi eng buyuk futbolchi maqomi borasida kutilmagan va shov-shuvli fikrlarni bildirib o‘tdi.

Leo Messi: «Ronaldu eng kuchlilardan biri, ammo u birinchi emas»

Dunyo futboli tarixidagi eng buyuk iqtidor egasi bo‘lmish Lionel Messi jahon chempionatlari solnomasida eng yaxshi to‘purarlar qatoridan joy olayotgani o‘zi uchun ulkan faxr va sharaf ekanligini yashirib o‘tirmadi. Shu bilan birga, argentinalik daho o‘z odatiga ko‘ra shaxsiy yutuqlar, quruq statistika va rekordlar ortidan quvmasligini, ular o‘zi uchun ikkinchi darajali ekanini alohida qayd etdi. Biroq uning asr raqobatchisi bo‘lmish portugaliyalik afsona Krishtianu Ronaldu haqida aytgan so‘zlari OAVda yashin tezligida tarqaldi.

«Men mana shunday buyuk charm to‘p ustalari bilan bir qatorda tilga olinayotganim va ular bilan raqobatlasha olayotganimdan chin qalbdan faxrlanaman. Ammo shaxsan men uchun bunday ko‘rsatkichlar u qadar katta ahamiyatga ega emas. Ronalduga keladigan bo‘lsak, u hech shak-shubhasiz futbol tarixidagi eng kuchli va buyuk o‘yinchilardan biri sanaladi, biroq u futbol tarixida aslo birinchi raqamli emas», — deya Messining kutilmagan so‘zlarini keltirmoqda mashhur xalqaro "Infobae" nashri.

Quyidagi sport-tahliliy jadval orqali Lionel Messining Ronaldu haqidagi fikrlari va jahon chempionatlari tarixidagi to‘purarlik poygasining ayni damdagi holati bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:

Messining so‘nggi natijasi

Krishtianu Ronaldu haqidagi bahosi

Shaxsiy rekordlarga bo‘lgan munosabati

JCH tarixidagi to‘purarlik yetakchilari

Jazoir darvozasiga xet-trik



• Argentina g‘alabasi (3:0)


• Messida 16 ta gol

• Tarixdagi eng kuchlilardan biri


• Ammo u birinchi raqamli emas


• Maqomi shartli

• Shaxsiy statistika muhim emas


• Buyuk nomlar bilan bir qatorda bo‘lish — sharaf

Miroslav Kloze va Lionel Messi



• Har ikki afsonada 16 tadan gol bor


• Peshqadamlik bo‘lishib turilibdi

To‘purarlar karvonida ikki hokimlik: Kloze va Messi peshqadam!

Jazoir terma jamoasi darvozasini uch bor aniq nishonga olgan Lionel Messi, ushbu muvaffaqiyatdan so‘ng jahon chempionatlari tarixidagi eng yaxshi to‘purarlar ro‘yxatida Germaniya futboli afsonasi Miroslav Klozega yetib oldi. Ayni damda har ikki futbolchi hisobida 16 tadan gol mavjud bo‘lib, ular mundiallar tarixida mutlaq peshqadamlikni o‘zaro bo‘lishib turishibdi. Navbatdagi tur bahslarida Leo yana bir bor raqib darvozasini ishg‘ol etsa, bu borada yakka peshqadamga aylanib, Klozeni taxtdan tushirishi mumkin.

Zamin sport sharhlovchilarining qarashi:

Lionel Messining Ronaldu borasidagi ushbu fikrlari shunchaki hasad yoki raqobat emas, balki yillar davomida shakllangan futbol falsafasining mahsulidir. Messi maydonda jamoaviy o‘yinni va sovrinlarni hamma narsadan ustun qo‘yishi bilan ajralib turadi. Klozening rekordi yangilanishi arafasida turgan Leo o‘zining birinchi raqamli ekanligini statistikasiz ham maydondagi sehrli o‘yini bilan allaqachon isbotlab bo‘lgan!

Zamonamizning ikki buyuk dahosi o‘rtasidagi masofaviy taktik janglar, JCH-2026 stadionlaridan eng qaynoq va eksklyuziv sport xabarlari hamda dunyo futboliga oid eng tezkor, ishonchli yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Lionel MessiCristiano RonaldoArgentinaAlgeriaInfobae
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Avstriya terma jamoasi Iordaniya ustidan ishonchli g‘alabaga erishdiAvstriya terma jamoasi Iordaniya ustidan ishonchli g‘alabaga erishdiBugun, 06:34O‘zbekiston terma jamoasi Kolumbiyaga qarshi oq libosda maydonga tushadiO‘zbekiston terma jamoasi Kolumbiyaga qarshi oq libosda maydonga tushadiBugun, 06:27Abbosbek Fayzullayev Jahon chempionatida porlashi kutilayotgan yulduzlar ro‘yxatiga kirdiAbbosbek Fayzullayev Jahon chempionatida porlashi kutilayotgan yulduzlar ro‘yxatiga kirdiBugun, 06:02JCH-2026da bugun to‘rtta muhim va qiziq uchrashuv o‘tkaziladi...JCH-2026da bugun to‘rtta muhim va qiziq uchrashuv o‘tkaziladi...Bugun, 05:55Skaloni Messining Jazoirga qarshio‘yindagi mahoratidan hayratga tushdiSkaloni Messining Jazoirga qarshio‘yindagi mahoratidan hayratga tushdiBugun, 05:42Fransiya - Senegal bahsida kiritilgan gollarni tomosha qiling (video)Fransiya - Senegal bahsida kiritilgan gollarni tomosha qiling (video)Bugun, 05:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanov atrofidagi penalti bahsi yana qizidi...
Abduqodir Husanov atrofidagi penalti bahsi yana qizidi...