Lionel Messi Ronaldu haqidagi shov-shuvli haqiqatni ochiqlab o‘tdi
Shimoliy Amerika yashil maydonlarini larzaga solayotgan JCH-2026 musobaqasi faqatgina gollar va shiddatli bahslar bilan emas, balki futbol yulduzlarining OAVdagi shov-shuvli bayonotlari bilan ham dunyo diqqat markazida turibdi. Guruh bosqichining dastlabki turida Jazoir terma jamoasi ustidan qozonilgan yirik (3:0) g‘alaba va unda qayd etilgan tarixiy xet-trikdan so‘ng, Argentina terma jamoasi sardori Lionel Messi jahon futbolidagi eng katta intriga — Krishtianu Ronaldu bilan o‘rtadagi raqobat va tarixdagi eng buyuk futbolchi maqomi borasida kutilmagan va shov-shuvli fikrlarni bildirib o‘tdi.
Leo Messi: «Ronaldu eng kuchlilardan biri, ammo u birinchi emas»
Dunyo futboli tarixidagi eng buyuk iqtidor egasi bo‘lmish Lionel Messi jahon chempionatlari solnomasida eng yaxshi to‘purarlar qatoridan joy olayotgani o‘zi uchun ulkan faxr va sharaf ekanligini yashirib o‘tirmadi. Shu bilan birga, argentinalik daho o‘z odatiga ko‘ra shaxsiy yutuqlar, quruq statistika va rekordlar ortidan quvmasligini, ular o‘zi uchun ikkinchi darajali ekanini alohida qayd etdi. Biroq uning asr raqobatchisi bo‘lmish portugaliyalik afsona Krishtianu Ronaldu haqida aytgan so‘zlari OAVda yashin tezligida tarqaldi.
«Men mana shunday buyuk charm to‘p ustalari bilan bir qatorda tilga olinayotganim va ular bilan raqobatlasha olayotganimdan chin qalbdan faxrlanaman. Ammo shaxsan men uchun bunday ko‘rsatkichlar u qadar katta ahamiyatga ega emas. Ronalduga keladigan bo‘lsak, u hech shak-shubhasiz futbol tarixidagi eng kuchli va buyuk o‘yinchilardan biri sanaladi, biroq u futbol tarixida aslo birinchi raqamli emas», — deya Messining kutilmagan so‘zlarini keltirmoqda mashhur xalqaro "Infobae" nashri.
Quyidagi sport-tahliliy jadval orqali Lionel Messining Ronaldu haqidagi fikrlari va jahon chempionatlari tarixidagi to‘purarlik poygasining ayni damdagi holati bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
Messining so‘nggi natijasi
Krishtianu Ronaldu haqidagi bahosi
Shaxsiy rekordlarga bo‘lgan munosabati
JCH tarixidagi to‘purarlik yetakchilari
Jazoir darvozasiga xet-trik
• Argentina g‘alabasi (3:0)
• Messida 16 ta gol
• Tarixdagi eng kuchlilardan biri
• Ammo u birinchi raqamli emas
• Maqomi shartli
• Shaxsiy statistika muhim emas
• Buyuk nomlar bilan bir qatorda bo‘lish — sharaf
Miroslav Kloze va Lionel Messi
• Har ikki afsonada 16 tadan gol bor
• Peshqadamlik bo‘lishib turilibdi
To‘purarlar karvonida ikki hokimlik: Kloze va Messi peshqadam!
Jazoir terma jamoasi darvozasini uch bor aniq nishonga olgan Lionel Messi, ushbu muvaffaqiyatdan so‘ng jahon chempionatlari tarixidagi eng yaxshi to‘purarlar ro‘yxatida Germaniya futboli afsonasi Miroslav Klozega yetib oldi. Ayni damda har ikki futbolchi hisobida 16 tadan gol mavjud bo‘lib, ular mundiallar tarixida mutlaq peshqadamlikni o‘zaro bo‘lishib turishibdi. Navbatdagi tur bahslarida Leo yana bir bor raqib darvozasini ishg‘ol etsa, bu borada yakka peshqadamga aylanib, Klozeni taxtdan tushirishi mumkin.
Zamin sport sharhlovchilarining qarashi:
Lionel Messining Ronaldu borasidagi ushbu fikrlari shunchaki hasad yoki raqobat emas, balki yillar davomida shakllangan futbol falsafasining mahsulidir. Messi maydonda jamoaviy o‘yinni va sovrinlarni hamma narsadan ustun qo‘yishi bilan ajralib turadi. Klozening rekordi yangilanishi arafasida turgan Leo o‘zining birinchi raqamli ekanligini statistikasiz ham maydondagi sehrli o‘yini bilan allaqachon isbotlab bo‘lgan!
Zamonamizning ikki buyuk dahosi o‘rtasidagi masofaviy taktik janglar, JCH-2026 stadionlaridan eng qaynoq va eksklyuziv sport xabarlari hamda dunyo futboliga oid eng tezkor, ishonchli yangiliklarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…