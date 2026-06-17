Skaloni Messining Jazoirga qarshio‘yindagi mahoratidan hayratga tushdi
Shimoliy Amerika stadionlarida millionlab ishqibozlar nigohi ostida shiddatli davom etayotgan JCH-2026 musobaqasi o‘zining ilk qaynoq natijalari va ekspertlarning diqqatga sazovor fikrlari bilan dunyo ommasini rom etmoqda. Guruh bosqichining dastlabki turida Afrika qit’asining jiddiy vakillaridan biri — Jazoir terma jamoasini 3:0 hisobida yakson etgan amaldagi jahon chempionlari ayni damda Okean ortida bosh mavzuga aylandi. Ushbu mazmunli va yirik g‘alabadan so‘ng, Argentina terma jamoasi bosh murabbiyi Lionel Skaloni matbuot anjumanida ishtirok etib, uchrashuv qahramoni Lionel Messining sehrli o‘yini va jamoasining umumiy taktikasi haqida to‘lqinlanib gapirdi.
Skaloni: «Leo meni so‘zsiz qoldirdi, u 20 yildan beri mo‘jiza ko‘rsatmoqda»
Uchrashuv taqdirini bir o‘zi hal qilib, raqib darvozasiga dahshatli uchta gol yo‘llagan sardor Lionel Messining mahorati haqida gapirar ekan, tajribali mutaxassis o‘z hayratini yashirib o‘tirmadi.
«To‘g‘risini aytsam, Leo bugun maydonda ko‘rsatgan karomatlari bilan meni so‘zsiz qoldirdi. Men u haqida yana qanday yangi ta’rif yoki maqtov so‘zlarini ayta olaman? U shunchaki aqlbovar qilmas darajadagi buyuk fenomen. Messi bunday yuqori saviyani va mo‘jizalarni mana 20 yildirki, tinimsiz ravishda namoyish etib kelmoqda. Butun futbol olami, millionlab ishqibozlar uning har bir harakatidan cheksiz zavq va lahzalik huzur olishlari bejiz emas», — deya o‘z shogirdi poyiga ta’zim qildi Skaloni.
Shuningdek, murabbiy jamoaning maydondagi falsafasi va asosiy ustunligiga ham to‘xtalib o‘tdi: «Biz to‘p nazorati va mazmunli o‘yin uslubida hech qachon raqibga taslim bo‘lmaymiz. Maydonda to‘p bilan qanday muomala qilish — bu bizning qon-qonimizga singib ketgan asl uslubimizdir va har bir uchrashuvda buni yodda tutib harakat qilish o‘ta muhim».
Quyidagi rasmiy sport-tahliliy jadval orqali Lionel Skalonining Jazoir bilan uchrashuvdan keyingi xulosalari, taktik qarashlari va Argentina terma jamoasining turnirdagi holati bilan batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:
Skalonining asosiy tezislari
Lionel Messiga berilgan baho
Argentinaning taktik prinsipi
JCH startlarining psixologik omili
• Ilk o‘yindagi g‘alaba juda muhim edi
• Jazoir osonlikcha taslim bo‘lmadi
• So‘zsiz qoldiradigan daho
• 20 yildan beri barqaror faoliyat
• To‘p nazoratida hech qachon chekinmaslik
• Hujumkor va mazmunli futbol
• JCH-2022 dagi xatodan xulosa chiqarildi
• Turnirni g‘alaba bilan boshlash lozim
«Qatardagi xatodan to‘g‘ri xulosa chiqardik»
Terma jamoa ustozi jahon chempionatlaridagi dastlabki bahslar futbolchilar uchun hamisha ruhiy jihatdan og‘ir va bosim ostida kechishini eslatib o‘tdi. Bu borada u 2022 yilgi Qatar mundialdagi dastlabki omadsiz startni yodga oldi.
«Jahon chempionatining ilk qadami har doim o‘ta murakkab va hayajonli bo‘ladi. O‘tgan dunyo birinchiligida biz muvaffaqiyatsiz start olib, o‘zimizni qiyin ahvolga solib qo‘ygan edik (Saudiya Arabistonidan uchragan mag‘lubiyat nazarda tutilmoqda). Shu sababli bugun Shimoliy Amerikadagi yurishimizni chiroyli va ishonchli g‘alaba bilan boshlab olish biz uchun suv va havodek zarur edi», — dedi argentinalik mutaxassis.
So‘zi yakunida Skaloni mag‘lub etilgan raqib sha’niga ham iliq fikrlar bildirishni unutmadi: «Biz maydonga tushishdan oldin o‘ta og‘ir sinov kutayotganini yaxshi anglab turgandik. Jazoir — taktik jihatdan juda sifatli va tartibli futbol o‘ynaydigan jamoa. Ular bugun maydonda juda katta hajmdagi ishni bajarishdi, shu bois bu bahs biz uchun aslo oson kechmadi».
Ushbu yorqin zafardan so‘ng Argentina milliy terma jamoasi 3 ochko va to‘plar nisbatiga ko‘ra «J» guruhining yaqqol peshqadamlaridan biriga aylanib oldi. Tantana qilayotgan «Albiseleste» navbatdagi tur doirasida Yevropaning jiddiy vakili — Avstriya terma jamoasiga qarshi maydonga tushadi.
Zamin sport sharhlovchilarining qarashi:
Skalonining xotirjamligi va Messining bunday dahshatli sport formasi Argentinaning unvonini himoya qilish uchun Okean ortiga kelganini yaqqol ko‘rsatmoqda. Eng muhimi, jamoa Qatardagi xatolardan dars olgan va turnirni xavfli tavakkalchiliksiz boshladi. Keyingi turda Avstriyaga qarshi bahsda Messidan navbatdagi gollar va mutlaq rekordni kutib qolamiz!
Amaldagi dunyo chempionlarining JCH-2026 stadionlaridagi zafarli odimlari, Lionel Skalonining taktik yurishlari va dunyo futboliga oid eng tezkor, ishonchli sport yangiliklarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birrgalikda kuzatib boring!
…