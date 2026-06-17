Fabio Kannavaro: Kolumbiyaga qarshi imkoniyatimizni to‘liq namoyish etamiz
Futbol bo‘yicha O‘zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Fabio Kannavaro va jamoa sardori Eldor Shomurodov 18 iyun kuni Kolumbiyaga qarshi o‘tkaziladigan tarixiy uchrashuv oldidan tashkil etilgan matbuot anjumanida ishtirok etdi.
O‘zbekiston milliy jamoasi uchun bu bahs alohida ahamiyatga ega. “Oq bo‘rilar” o‘z tarixida ilk bor Jahon chempionati final bosqichida maydonga tushadi. Shu sabab uchrashuv oldidan futbolchilarning holati, tanlangan taktika va raqib haqidagi tahlillar muxlislarda katta qiziqish uyg‘otmoqda.
Fabio Kannavaro matbuot anjumanida tarkibdagi barcha futbolchilar Kolumbiyaga qarshi o‘yinga tayyor ekanini ma’lum qildi. Bu xabar murabbiylar shtabi uchun ham, milliy jamoa muxlislari uchun ham muhim ahamiyatga ega. Katta turnirning birinchi bahsida har bir futbolchining xizmatga shay bo‘lishi Kannavaroga taktik tanlov uchun kengroq imkoniyat beradi.
Italiyalik mutaxassis alohida ravishda Abduqodir Husanov haqida to‘xtaldi. Uning ta’kidlashicha, yosh himoyachi allaqachon yuqori darajada o‘yin ko‘rsatayotgan bo‘lsa-da, kelajakda yanada yuksak bosqichga ko‘tarilish salohiyatiga ega.
“Husanov, albatta, muhim himoyachilarimizdan biri. Unda hali yanada yuqori darajaga chiqish imkoniyati bor. U ayni paytda ham yuqori saviyada o‘yinlar ko‘rsatib kelmoqda”, — dedi Kannavaro.
Abduqodir Husanov Kolumbiyaga qarshi bahsda O‘zbekiston himoya chizig‘ining asosiy tayanchlaridan biri bo‘lishi kutilmoqda. Raqib tarkibida tezkor, texnik va birga-bir vaziyatlarda xavfli futbolchilar ko‘p. Shu bois Husanovning tezligi, pozitsiya tanlashi va yakkakurashlardagi qat’iyati milliy jamoa uchun juda muhim bo‘ladi.
Kannavaro O‘zbekiston delegatsiyasi mundialga faqat ishtirok etish uchun kelmaganini ham ta’kidladi. Uning fikricha, jamoa katta sahnada o‘zining eng yaxshi fazilatlari va o‘zbek xalqining o‘ziga xos mentalitetini namoyon etishi kerak.
“O‘ylaymanki, bu yerda eng yaxshi fazilatlarimizni, o‘zbeklarning mentalitetini namoyish qilishga kelganmiz. Men jamoa bilan ishlaganimda o‘z tajribamni ulashishga harakat qildim”, — dedi italiyalik mutaxassis.
O‘zbek futboli doimo kurashchanlik, mehnatsevarlik, sabr va oxirigacha taslim bo‘lmaslik xususiyatlari bilan ajralib kelgan. Kannavaro aynan shu ruhni Jahon chempionati maydonlarida ham ko‘rishni istamoqda. Milliy jamoa kuchli raqiblarga qarshi intizomli, jasoratli va bir butun jamoa sifatida harakat qilishi talab etiladi.
Bosh murabbiy o‘zining ilk Jahon chempionatidagi tajribasini ham esga oldi. Uning aytishicha, har bir futbolchi kabi u ham qachonlardir mundialda birinchi qadamini qo‘ygan. Shu bois debyut oldidan shogirdlari nimalarni his qilayotganini yaxshi tushunadi.
“Chunki men ham qachonlardir ilk bor Jahon chempionatida debyut qilganman va o‘z tajribalarimni yetkazib boryapman”, — dedi Kannavaro.
2006 yilda Italiya terma jamoasi sardori sifatida jahon chempioni bo‘lgan Kannavaroning tajribasi O‘zbekiston futbolchilari uchun katta maktab hisoblanadi. U mundialdagi bosim, maydondagi mas’uliyat va hal qiluvchi lahzalarda sovuqqon qolish qanchalik muhimligini juda yaxshi biladi.
Kannavaro guruhdagi asosiy raqiblar — Kolumbiya va Portugaliya haqida ham fikr bildirdi. U har ikki jamoani yuqori darajadagi futbolchilarga ega kuchli termalar sifatida baholadi.
“Kolumbiya va Portugaliya kabi jamoalar yuqori darajadagi o‘yin namoyish etadi. Ularning tarkibida kuchli futbolchilar bor. Ularga qarshi o‘yinda ehtiyotkorlik bilan harakat qilamiz”, — dedi u.
Bu fikr O‘zbekiston Kolumbiyaga qarshi ochiq va tavakkalkor o‘yindan ko‘ra, taktik intizomga tayanishini anglatishi mumkin. Raqibga ortiqcha bo‘sh hudud qoldirmaslik, himoyada jips harakat qilish va to‘p olib qo‘yilganidan keyin tezkor hujumga o‘tish “oq bo‘rilar” uchun asosiy rejalardan biri bo‘lishi ehtimol.
Kannavaro Kolumbiya tarkibida faqat Xames Rodrigesga e’tibor qaratish xato bo‘lishini ta’kidladi. Uning fikricha, Janubiy Amerika jamoasida turli pozitsiyalarda yuqori saviyadagi futbolchilar ko‘p.
“Kolumbiyada nafaqat Xames, balki ko‘plab yaxshi darajadagi futbolchilar bor”, — dedi bosh murabbiy.
Darhaqiqat, Kolumbiya safida o‘yinni tashkil qiladigan Xames Rodrigesdan tashqari, Luis Dias kabi tezkor hujumchilar, jismonan kuchli yarim himoyachilar va xalqaro tajribaga ega himoyachilar mavjud. O‘zbekiston har bir chiziqda maksimal darajada diqqatli bo‘lishi kerak.
Bosh murabbiy raqibning o‘yinlarini batafsil o‘rganib chiqishganini ham ma’lum qildi. Kannavaroning ta’kidlashicha, Kolumbiya oxirgi daqiqalargacha sur’atni pasaytirmaydigan va kurashni davom ettiradigan jamoa.
“Kolumbiyani tahlil qildik, ular oxiriga qadar o‘ynaydi. Biz ham o‘z imkoniyatimizni namoyish etib, maydonga tushamiz”, — dedi mutaxassis.
Bu jihat O‘zbekiston uchun ayniqsa muhim. Nazorat uchrashuvlarida jamoa so‘nggi daqiqalarda konsentratsiyani yo‘qotish qimmatga tushishi mumkinligini his qildi. Kolumbiyaga qarshi esa birinchi daqiqadan so‘nggi hushtakkacha yuqori e’tibor va taktik tartibni saqlash talab etiladi.
Matbuot anjumanida Abbosbek Fayzullayevning tayyorgarlik mashg‘ulotlaridagi yuklamalar og‘ir bo‘lgani haqidagi gaplariga ham munosabat bildirildi. Kannavaro katta maqsadlarga erishish uchun mashaqqat va qiyinchiliklardan o‘tish tabiiy ekanini aytdi.
“Agar nimagadir erishmoqchi bo‘lsangiz, qiyinchiliklardan o‘tishingiz va buni hammaga isbotlashingiz kerak. Mashg‘ulotlarda qiyinchiliklar bo‘lishi tabiiy hol”, — dedi u.
Jahon chempionati kabi yuksak saviyadagi musobaqaga yengil mashg‘ulotlar bilan tayyorlanib bo‘lmaydi. Yuqori sur’at, jismoniy bosim va kuchli raqiblarga qarshi 90 daqiqadan ortiq kurashish uchun futbolchilar mashg‘ulotlarda katta yuklamalarni bajarishi kerak. Kannavaro ham aynan shu tamoyilga tayanmoqda.
Italiyalik mutaxassis O‘zbekistonni oldinda qiziqarli va shiddatli uchrashuvlar kutayotganini qayd etdi. Milliy jamoa Kolumbiyadan keyin Portugaliya va Kongo Demokratik Respublikasiga qarshi ham maydonga tushadi.
“Bizni juda qiziq va shiddatli o‘yinlar kutib turibdi. Raqiblarimiz ham yuqori darajadagi jamoalar. Biz ilk bor bu musobaqada ishtirok etyapmiz, ushbu musobaqaning har bir uchrashuvidan zavqlanishimiz va tajriba olishimiz kerak”, — dedi Kannavaro.
Murabbiyning bu so‘zlarida bosimni kamaytirish bilan birga katta mas’uliyat ham bor. O‘zbekiston uchun har bir uchrashuv yangi tajriba, har bir raqib esa milliy futbolimizning haqiqiy saviyasini sinovdan o‘tkazadigan mezon bo‘ladi.
Kolumbiyaga qarshi bahs O‘zbekiston futboli tarixidagi eng muhim uchrashuvlardan biriga aylanadi. Milliy jamoa ilk marta mundial maydoniga chiqadi va butun dunyoga o‘z xarakteri, jamoaviyligi hamda salohiyatini namoyish etish imkoniga ega bo‘ladi.
Kannavaro aytganidek, raqib kuchli va ehtiyotkorlik zarur. Ammo “oq bo‘rilar” ham maydonga qo‘rquv bilan emas, o‘z imkoniyatiga ishongan holda tushadi. Butun O‘zbekiston esa tarixiy lahzalarni katta hayajon bilan kutmoqda.
…