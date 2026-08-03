125 million yillik hech kim ko‘rmagan qo‘rqinchli akula tasvirga olindi

·200·Dunyo
125 million yillik hech kim ko‘rmagan qo‘rqinchli akula tasvirga olindi
Qisqacha

Olimlar chuqur dengiz sirlarini o'rganish jarayonida ilk bor tabiiy muhitida suzib yurgan ikkita noyob goblin akulasini kameraga muhrlashga muvaffaq bo'ldi. Ulardan biri Tinch okeanining janubiy qismidagi Jarvis oroli yaqinida, ikkinchisi esa Tonga chuqurligida qariyb 1997 metr chuqurlikda tasvirga tushirildi.

Olimlar chuqur dengiz sirlarini o‘rganish davomida ilk bor tabiiy muhitida suzib yurgan noyob goblin akulasini kameraga muhrlashga muvaffaq bo‘ldi. Mutaxassislarning ta’kidlashicha, bu tur ilgari faqat baliq ovlash to‘rlariga ilinib, suv yuzasiga olib chiqilganidan keyingina tirik holda kuzatilgan.

Tadqiqotchilar ikki dona goblin akulasini qayd etgan. Ulardan biri Tinch okeanining janubiy qismidagi Jarvis oroli yaqinida, ikkinchisi esa Tonga chuqurligida tasvirga tushirilgan. Ayniqsa, Tonga hududidagi namuna qariyb 1997 metr chuqurlikda suzib yurgani olimlarni hayratga soldi. Bu mazkur tur uchun hozirgacha qayd etilgan eng katta chuqurliklardan biri hisoblanadi.

Goblin akulasi (Mitsukurina owstoni) tashqi ko‘rinishi bilan boshqa akulalardan keskin farq qiladi. Uning uzun tumshug‘i va oldinga otilib chiqadigan jag‘lari o‘ljasini bir zumda ushlab olish imkonini beradi. Mutaxassislar bu tur taxminan 125 million yildan buyon Yerda mavjud bo‘lib kelayotgani uchun uni «tirik qazilma» deb atashadi.

Akula okean tubida suzib yuribdi.

Tadqiqot hammuallifi, G‘arbiy Avstraliya universiteti qoshidagi chuqur dengiz tadqiqotlari markazi rahbari Alan Jeymisonning aytishicha, u bu akula tabiiy muhitida tirik holda tasvirga tushirilishini hech qachon tasavvur qilmagan.

«Ekspeditsiya davomida 800 metrdan 10 800 metrgacha bo‘lgan chuqurliklarda 50 kundan ziyod uzluksiz kuzatuvlar olib bordik. Shunga qaramay, goblin akulasi atigi 20 soniyadan ortiqroq vaqt kamerada ko‘rindi. Bu uning naqadar noyob jonzot ekanini yana bir bor isbotlaydi», — dedi olim.

Mutaxassislarning fikricha, goblin akulasi dunyo okeanining turli hududlarida yashaydi. Biroq ular juda katta chuqurliklarda hayot kechirgani uchun bu tur haqidagi ma’lumotlar hali ham juda cheklangan. Ilgari goblin akulalari Atlantika va Hind okeanlarining ayrim qismlarida, shuningdek, AQSHning g‘arbiy sohillari, Avstraliya, Yaponiya va Tayvan yaqinida uchrashi qayd etilgan edi.

Jarvis IslandTongaAlan JamiesonUniversity of Western Australia
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shifokorlar hali tug‘ilmagan chaqaloqni bachadondayoq operatsiya qildiShifokorlar hali tug‘ilmagan chaqaloqni bachadondayoq operatsiya qildiBugun, 15:26O‘zini ot deb hisoblaydigan xonanda millionlab odamlarni hayratga solmoqdaO‘zini ot deb hisoblaydigan xonanda millionlab odamlarni hayratga solmoqdaBugun, 14:1680 yillik Uchinchi reyx kemasi Dunay daryosidan yuzaga chiqdi80 yillik Uchinchi reyx kemasi Dunay daryosidan yuzaga chiqdiBugun, 12:32Gretsiyada yong‘in o‘chirish vaqtida ikki vertolyot to‘qnashdiGretsiyada yong‘in o‘chirish vaqtida ikki vertolyot to‘qnashdiBugun, 12:04Maktabdagi qotillik: 14 yoshli o‘smir 40 yilga qamalishi mumkinMaktabdagi qotillik: 14 yoshli o‘smir 40 yilga qamalishi mumkinBugun, 11:55Braziliyada o‘yin vaqtida 15 yoshli futbolchi otishma oqibatida vafot etdiBraziliyada o‘yin vaqtida 15 yoshli futbolchi otishma oqibatida vafot etdiBugun, 11:44
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Olimlar Yerda hayot qachon tugashini hisoblab chiqdi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning finaldan keyingi pul dastalari bilan tushgan surati tarmoqlarda bahs uyg‘otdi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Lamin Yamalning Ispaniya federatsiyasidan so‘ragan g‘alati iltimosi ko‘plab bahslarga sabab bo‘ldi
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda
Virusga aylangan o‘yinchoq bolalarni shifoxonaga tushirmoqda