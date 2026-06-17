Barselona va Atletiko Madrid oʻrtasida Julian Alvarez mojarosi: 500 million yevrolik toʻsiq
Ispaniya futbolida yangi transfer mojarosi avj olmoqda. Kataloniyaning Barselona klubi argentinalik hujumchi Julian Alvarezni oʻz safiga qoʻshib olish niyatida jiddiy qarshilikka duch keldi. Goal.com nashri xabariga koʻra, Atletiko Madrid prezidenti Enrike Sereso kataloniyaliklarning qiziqishiga keskin javob qaytarib, futbolchining narxi borasida yon bermasligini maʼlum qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Barselona bosh murabbiyi Hansi Flick argentinalik hujumchini jamoaning asosiy toʻpurari Robert Lewandowski oʻrnini bosuvchi munosib nomzod sifatida koʻrmoqda. Biroq, Madrid klubi rahbariyati oʻz yulduzini sotmaslik pozitsiyasini mustahkamlab, muzokaralar uchun eshiklarni deyarli yopib qoʻydi. Bu holat ikki gigant klub oʻrtasidagi munosabatlarni yanada taranglashtirmoqda.
500 million yevrolik tovon puliBarselona rahbariyati Julian Alvarez uchun 135 million yevro va qoʻshimcha bonuslardan iborat jozibador taklif tayyorlayotgan bir paytda, Enrike Sereso barcha bosimni Kataloniya klubiga qaytardi. Prezidentning taʼkidlashicha, futbolchini qoʻlga kiritmoqchi boʻlgan tomon uning shartnomasida koʻrsatilgan 500 million yevrolik tovon pulini (release clause) toʻliq toʻlashi shart.
"Julian — Atletiko Madrid futbolchisi. Kim uni sotib olmoqchi boʻlsa, shartnomadagi bandga qarasin. Agar qiziqish boʻlsa, oʻsha summani toʻlab uni olib ketishadi, aks holda yoʻq. Bu yozgi transfer oynasining asosiy mavzusiga aylanayotgan koʻrinadi, lekin vaziyat oʻzgarmaydi", — deya taʼkidladi Sereso El Desmarque nashriga bergan intervyusida.
Klublar oʻrtasidagi "axborot urushi"Transfer atrofidagi vaziyat nafaqat moliyaviy, balki axloqiy jihatdan ham keskinlashgan. Atletiko Madrid yaqinda Barselona yulduzlari Lamine Yamal va Pedri ishtirokidagi parodiya videolarini eʼlon qilib, raqib ustidan kinoya qildi. Madridliklar Kataloniya klubini Julian Alvarezning transfer qiymatini tushirish uchun "propaganda mashinasi" va ataylab tarqatilayotgan yolgʻon xabarlardan foydalanishda ayblamoqda.
Klub rasmiy bayonotida muxlislarni Barselona bilan bogʻliq har qanday xabarlarga ishonmaslikka chaqirdi. Bunday ochiqchasiga dushmanlik kayfiyati kelajakda klublar oʻrtasidagi har qanday rasmiy muzokaralarni zaharli muhitda oʻtishidan dalolat beradi.
Qizigʻi shundaki, Julian Alvarez uchun kurashda faqat Barselona ishtirok etayotgani yoʻq. Maʼlumotlarga koʻra, Real Madrid ham futbolchi uchun 150 million yevrolik ulkan taklif bilan chiqqan, biroq Atletiko oʻzining ashaddiy raqibiga ham rad javobini bergan. Florentino Perezning yangi "galaktiko" loyihasi uchun aynan Alvarez asosiy nishon boʻlgani aytilmoqda.
Hozircha Barselona moliyaviy qiyinchiliklarga qaramay, 135 million yevrolik taklif bilan Atletikoni koʻndirishga umid qilmoqda. Biroq Madrid klubining qatʼiy pozitsiyasi va 500 million yevrolik talabi bu transferning amalga oshish ehtimolini deyarli nolga tushirmoqda.
…