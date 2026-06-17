Barselona va Atletiko Madrid oʻrtasida Julian Alvarez mojarosi: 500 million yevrolik toʻsiq

·212·Sport
Barselona va Atletiko Madrid oʻrtasida Julian Alvarez mojarosi: 500 million yevrolik toʻsiq

Ispaniya futbolida yangi transfer mojarosi avj olmoqda. Kataloniyaning Barselona klubi argentinalik hujumchi Julian Alvarezni oʻz safiga qoʻshib olish niyatida jiddiy qarshilikka duch keldi. Goal.com nashri xabariga koʻra, Atletiko Madrid prezidenti Enrike Sereso kataloniyaliklarning qiziqishiga keskin javob qaytarib, futbolchining narxi borasida yon bermasligini maʼlum qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Barselona bosh murabbiyi Hansi Flick argentinalik hujumchini jamoaning asosiy toʻpurari Robert Lewandowski oʻrnini bosuvchi munosib nomzod sifatida koʻrmoqda. Biroq, Madrid klubi rahbariyati oʻz yulduzini sotmaslik pozitsiyasini mustahkamlab, muzokaralar uchun eshiklarni deyarli yopib qoʻydi. Bu holat ikki gigant klub oʻrtasidagi munosabatlarni yanada taranglashtirmoqda.

500 million yevrolik tovon puli

Barselona rahbariyati Julian Alvarez uchun 135 million yevro va qoʻshimcha bonuslardan iborat jozibador taklif tayyorlayotgan bir paytda, Enrike Sereso barcha bosimni Kataloniya klubiga qaytardi. Prezidentning taʼkidlashicha, futbolchini qoʻlga kiritmoqchi boʻlgan tomon uning shartnomasida koʻrsatilgan 500 million yevrolik tovon pulini (release clause) toʻliq toʻlashi shart.

"Julian — Atletiko Madrid futbolchisi. Kim uni sotib olmoqchi boʻlsa, shartnomadagi bandga qarasin. Agar qiziqish boʻlsa, oʻsha summani toʻlab uni olib ketishadi, aks holda yoʻq. Bu yozgi transfer oynasining asosiy mavzusiga aylanayotgan koʻrinadi, lekin vaziyat oʻzgarmaydi", — deya taʼkidladi Sereso El Desmarque nashriga bergan intervyusida.

Klublar oʻrtasidagi "axborot urushi"

Transfer atrofidagi vaziyat nafaqat moliyaviy, balki axloqiy jihatdan ham keskinlashgan. Atletiko Madrid yaqinda Barselona yulduzlari Lamine Yamal va Pedri ishtirokidagi parodiya videolarini eʼlon qilib, raqib ustidan kinoya qildi. Madridliklar Kataloniya klubini Julian Alvarezning transfer qiymatini tushirish uchun "propaganda mashinasi" va ataylab tarqatilayotgan yolgʻon xabarlardan foydalanishda ayblamoqda.

Klub rasmiy bayonotida muxlislarni Barselona bilan bogʻliq har qanday xabarlarga ishonmaslikka chaqirdi. Bunday ochiqchasiga dushmanlik kayfiyati kelajakda klublar oʻrtasidagi har qanday rasmiy muzokaralarni zaharli muhitda oʻtishidan dalolat beradi.

Qizigʻi shundaki, Julian Alvarez uchun kurashda faqat Barselona ishtirok etayotgani yoʻq. Maʼlumotlarga koʻra, Real Madrid ham futbolchi uchun 150 million yevrolik ulkan taklif bilan chiqqan, biroq Atletiko oʻzining ashaddiy raqibiga ham rad javobini bergan. Florentino Perezning yangi "galaktiko" loyihasi uchun aynan Alvarez asosiy nishon boʻlgani aytilmoqda.

Hozircha Barselona moliyaviy qiyinchiliklarga qaramay, 135 million yevrolik taklif bilan Atletikoni koʻndirishga umid qilmoqda. Biroq Madrid klubining qatʼiy pozitsiyasi va 500 million yevrolik talabi bu transferning amalga oshish ehtimolini deyarli nolga tushirmoqda.

BarselonaAtletiko MadridJulian AlvarezTransferLa Liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Luka Modric yana Real Madrid libosini kiyadimi? Davor Suker kutilmagan bayonot berdiLuka Modric yana Real Madrid libosini kiyadimi? Davor Suker kutilmagan bayonot berdiBugun, 17:34Portugaliya terma jamoasi Kongo DR ga qarshi o‘yinda hisobni ochdi (video)Portugaliya terma jamoasi Kongo DR ga qarshi o‘yinda hisobni ochdi (video)Bugun, 17:25Lionel Messi rekordi haqida oʻylamaydi: Rodrigo De Paul sardorning fidoyiligini olqishladiLionel Messi rekordi haqida oʻylamaydi: Rodrigo De Paul sardorning fidoyiligini olqishladiBugun, 17:10Bernardu Silva faoliyatini rasman «Real»da davom ettiradigan bo‘ldiBernardu Silva faoliyatini rasman «Real»da davom ettiradigan bo‘ldiBugun, 16:41Lionel Messi atrofida hakamlik mojarosi: JCHdagi xet-trik va qizil kartochka masalasiLionel Messi atrofida hakamlik mojarosi: JCHdagi xet-trik va qizil kartochka masalasiBugun, 16:31Cristiano Ronaldo 50 yoshgacha futbol oʻynashi mumkin: Teddi Sheringemning kutilmagan bashoratiCristiano Ronaldo 50 yoshgacha futbol oʻynashi mumkin: Teddi Sheringemning kutilmagan bashoratiBugun, 16:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati