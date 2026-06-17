Lionel Messi rekordi haqida oʻylamaydi: Rodrigo De Paul sardorning fidoyiligini olqishladi
Argentina terma jamoasining yetakchisi va sardori Lionel Messi navbatdagi tarixiy natijani qayd etgan boʻlsa-da, uning uchun jamoaviy muvaffaqiyat shaxsiy rekordlardan ustunligicha qolmoqda. JCH saralash bosqichi doirasidagi Jazoirga qarshi bahsda uchtadan gol urib, xet-trik qayd etgan 38 yoshli hujumchi oʻzining naqadar yuqori sport formasida ekanini yana bir bor isbotladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ushbu oʻyindagi muvaffaqiyatidan soʻng, Lionel Messi jahon chempionatlari tarixidagi toʻpurarlar poygasida afsonaviy Miroslav Klose bilan tenglashib oldi. Har ikki futbolchi hisobida endilikda 16 tadan gol mavjud. Biroq, Messi uchun bu raqamlar shunchaki statistika, xolos. Uning jamoadoshi Rodrigo De Paul sardorning maydondagi va kiyinish xonasidagi roli haqida gapirar ekan, uning kamtarligini alohida taʼkidladi.
Jamoaviy ruh shaxsiy manfaatlardan ustunRodrigo De Paulning soʻzlariga koʻra, Lionel Messi hech qachon shaxsiy yutuqlar ketidan quvmaydi. "Leo bilan bir jamoada oʻynash — bu katta ustunlik. U guruhni qanday boshqarishi va jamoani qanday yetaklashi bilan barchaga oʻrnak boʻladi. U shaxsiy rekordlar haqida qaygʻurmaydi, balki jamoa manfaatini birinchi oʻringa qoʻyadi. Biz uchun bu juda muhim va hayratlanarli holat", — deya taʼkidladi yarim himoyachi.
Inter Miami yulduzi Jazoirga qarshi bahsda 80 daqiqa harakat qilib, haqiqiy mahorat darsini oʻtab berdi. Statistika maʼlumotlariga koʻra, u oʻyin davomida 57 marta toʻpga tegingan, toʻrtta aniq zarba yoʻllagan va 81 foizli uzatmalar aniqligini namoyish etgan. Shuningdek, u jamoadoshlari uchun ikkita xavfli vaziyat yaratib, oʻyinning eng yaxshi futbolchisi deb topildi.
Argentina terma jamoasining yana bir aʼzosi, Liverpul klubi vakili Alexis Mac Allister ham sardorning taʼsirini yuqori baholadi. U Messisiz Argentina kuchliroq boʻlishi mumkinligi haqidagi har qanday shubhalarni rad etdi. Mac Allister ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida Messi haqida gapirishga soʻz ojizligini va u jamoaning eng muhim boʻlagi ekanligini yozib qoldirdi.
Hozirda Argentina terma jamoasi Qatarda qoʻlga kiritilgan chempionlik unvonini himoya qilish va ketma-ket ikkinchi bor jahon taxtiga koʻtarilishni maqsad qilgan. Lionel Messi kabi tajribali sardorning borligi esa "albiseleste"ning bu yoʻldagi asosiy quroli boʻlib xizmat qilmoqda. Oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun ham Messining har bir oʻyini katta qiziqish uygʻotib keladi, chunki uning har bir harakati futbol tarixida yangi sahifa ochmoqda.
…