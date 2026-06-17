Lionel Messi rekordi haqida oʻylamaydi: Rodrigo De Paul sardorning fidoyiligini olqishladi

·0·Sport
Lionel Messi rekordi haqida oʻylamaydi: Rodrigo De Paul sardorning fidoyiligini olqishladi

Argentina terma jamoasining yetakchisi va sardori Lionel Messi navbatdagi tarixiy natijani qayd etgan boʻlsa-da, uning uchun jamoaviy muvaffaqiyat shaxsiy rekordlardan ustunligicha qolmoqda. JCH saralash bosqichi doirasidagi Jazoirga qarshi bahsda uchtadan gol urib, xet-trik qayd etgan 38 yoshli hujumchi oʻzining naqadar yuqori sport formasida ekanini yana bir bor isbotladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ushbu oʻyindagi muvaffaqiyatidan soʻng, Lionel Messi jahon chempionatlari tarixidagi toʻpurarlar poygasida afsonaviy Miroslav Klose bilan tenglashib oldi. Har ikki futbolchi hisobida endilikda 16 tadan gol mavjud. Biroq, Messi uchun bu raqamlar shunchaki statistika, xolos. Uning jamoadoshi Rodrigo De Paul sardorning maydondagi va kiyinish xonasidagi roli haqida gapirar ekan, uning kamtarligini alohida taʼkidladi.

Jamoaviy ruh shaxsiy manfaatlardan ustun

Rodrigo De Paulning soʻzlariga koʻra, Lionel Messi hech qachon shaxsiy yutuqlar ketidan quvmaydi. "Leo bilan bir jamoada oʻynash — bu katta ustunlik. U guruhni qanday boshqarishi va jamoani qanday yetaklashi bilan barchaga oʻrnak boʻladi. U shaxsiy rekordlar haqida qaygʻurmaydi, balki jamoa manfaatini birinchi oʻringa qoʻyadi. Biz uchun bu juda muhim va hayratlanarli holat", — deya taʼkidladi yarim himoyachi.

Inter Miami yulduzi Jazoirga qarshi bahsda 80 daqiqa harakat qilib, haqiqiy mahorat darsini oʻtab berdi. Statistika maʼlumotlariga koʻra, u oʻyin davomida 57 marta toʻpga tegingan, toʻrtta aniq zarba yoʻllagan va 81 foizli uzatmalar aniqligini namoyish etgan. Shuningdek, u jamoadoshlari uchun ikkita xavfli vaziyat yaratib, oʻyinning eng yaxshi futbolchisi deb topildi.

Argentina terma jamoasining yana bir aʼzosi, Liverpul klubi vakili Alexis Mac Allister ham sardorning taʼsirini yuqori baholadi. U Messisiz Argentina kuchliroq boʻlishi mumkinligi haqidagi har qanday shubhalarni rad etdi. Mac Allister ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida Messi haqida gapirishga soʻz ojizligini va u jamoaning eng muhim boʻlagi ekanligini yozib qoldirdi.

Hozirda Argentina terma jamoasi Qatarda qoʻlga kiritilgan chempionlik unvonini himoya qilish va ketma-ket ikkinchi bor jahon taxtiga koʻtarilishni maqsad qilgan. Lionel Messi kabi tajribali sardorning borligi esa "albiseleste"ning bu yoʻldagi asosiy quroli boʻlib xizmat qilmoqda. Oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun ham Messining har bir oʻyini katta qiziqish uygʻotib keladi, chunki uning har bir harakati futbol tarixida yangi sahifa ochmoqda.

Lionel MessiArgentinaFutbolJahon ChempionatiRodrigo De Paul
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bernardu Silva faoliyatini rasman «Real»da davom ettiradigan bo‘ldiBernardu Silva faoliyatini rasman «Real»da davom ettiradigan bo‘ldiBugun, 16:41Lionel Messi atrofida hakamlik mojarosi: JCHdagi xet-trik va qizil kartochka masalasiLionel Messi atrofida hakamlik mojarosi: JCHdagi xet-trik va qizil kartochka masalasiBugun, 16:31Cristiano Ronaldo 50 yoshgacha futbol oʻynashi mumkin: Teddi Sheringemning kutilmagan bashoratiCristiano Ronaldo 50 yoshgacha futbol oʻynashi mumkin: Teddi Sheringemning kutilmagan bashoratiBugun, 16:30Angliya terma jamoasida Harry Kane oʻrnini egallaydigan munosib hujumchi yoʻqAngliya terma jamoasida Harry Kane oʻrnini egallaydigan munosib hujumchi yoʻqBugun, 16:19Barselona va Atletiko Madrid oʻrtasida Julian Alvarez mojarosi: 500 million yevrolik toʻsiqBarselona va Atletiko Madrid oʻrtasida Julian Alvarez mojarosi: 500 million yevrolik toʻsiqBugun, 16:10Avstriya 28 yillik tanaffusdan soʻng Jahon chempionatida gʻalaba qozondiAvstriya 28 yillik tanaffusdan soʻng Jahon chempionatida gʻalaba qozondiBugun, 15:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati