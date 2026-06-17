Sebasten Desabr Portugaliyaga qarshi bahs oldidan syurpriz va’da qildi

·27·Sport
Sebasten Desabr Portugaliyaga qarshi bahs oldidan syurpriz va’da qildi

Jahon chempionatining guruh bosqichi start olishi bilan «Mundial» yashil maydonlarida chinakam shiddatli va murosasiz bahslar boshlanib ketdi. «K» guruhidan o‘rin olgan ilk tur uchrashuvlari nafaqat millionlab futbol ishqibozlarining, balki tajribali sport ekspertlarining ham diqqat markazida turibdi. Xususan, Yevropa grandi hisoblanmish Portugaliya terma jamoasiga qarshi kechadigan muhim o‘yin oldidan Kongo DR milliy terma jamoasining bosh murabbiyi Sebasten Desabr matbuot anjumanida ishtirok etdi va bo‘lajak to‘qnashuv borasida o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi.

49 yoshli fransiyalik tajribali mutaxassis raqibning kuchi va nufuziga yuqori baho bergan bo‘lsa-da, o‘z jamoasining mazkur bahsga yuqori tayyorgarlik ko‘rganini va kutilmagan sovg‘a hozirlaganini yashirib o‘tirmadi.

«Autsayder maqomida to‘p surish bizga qo‘shimcha kuch bag‘ishlaydi»

Terma jamoa ustozi matbuot anjumani davomida futbolda har qanday natija qayd etilishi mumkinligini va qog‘ozdagi favoritlik maydonda hech qanday ahamiyat kasb etmasligini alohida ta’kidladi:

«Millionlar o‘yini shunisi bilan go‘zalki, unda hech bir natijani oldindan kafolatlab bo‘lmaydi. To‘g‘ri, bugungi uchrashuvda qaysi terma jamoa favorit va qaysi biri kuchsizroq (autsayder) ekanligi barchaga kundek ravshan. Biz maydonga ikkinchi raqamli jamoa sifatida tushamiz, biroq bunday pozitsiyada harakat qilish bizga juda yoqadi.

Musobaqadagi ilk qadamni sayyoramizning eng kuchli va mahoratli terma jamoalaridan biriga qarshi boshlayotganimiz bizga ortiqcha ruhiy bosim yuklamaydi. Sababi, mazkur to‘qnashuv guruh bosqichidagi umumiy uchta bahsdan bor-yo‘g‘i bittasi, xolos».

Quyidagi tahliliy sport jadvali orqali Kongo DR bosh murabbiyi Sebasten Desabrning JCH-2026 turniridagi asosiy strategiyasi, guruhdagi vazifalar va taktik maqsadlari bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:

Kongo DR termasining rejasi

Musobaqadagi bosh maqsad

Ertangi bahsdagi taktika

Murabbiy maktabi va yoshi

• Bosimdan mutlaqo xoli harakat


• Autsayder rolidan unumli foydalanish


• Raqib yulduzlaridan qo‘rqmaslik

Keyingi bosqich: Pley-off yo‘llanmasi


Kerakli ochko: 3 yoki 4 ochko jamg‘arish


Raqiblar: Portugaliya, Kolumbiya, O‘zbekiston

• Intensivlikni yuqori darajada ushlash


• Jismoniy ustunlikka tayanish


• Maydonning har bir qarichida kurashish

Ismi: Sebasten Desabr


Yoshi: 49 yoshda


Milliyati: Fransiyalik mutaxassis

«Maqsadimiz – pley-off yo‘llanmasini qo‘lga kiritish»

Fransiyalik mutaxassis o‘z shogirdlarining imkoniyatlariga yuqori baho berar ekan, guruhdagi qolgan raqiblar, xususan Kolumbiya va O‘zbekiston milliy terma jamoalariga qarshi kechadigan bahslarda ham bir xil shiddat va intensivlik bilan o‘ynashlarini ma’lum qildi:

«Bizning ushbu yirik turnirdagi asosiy vazifamiz — guruh bosqichi to‘sig‘idan muvaffaqiyatli o‘tib, keyingi raund yo‘llanmasiga ega chiqishdir. Buning uchun esa hisobimizga kamida uch yoki to‘rt ochkoni yozib qo‘yishimiz talab etiladi. Shu sababli, bugungi o‘yinda ham, keyinchalik Kolumbiya va O‘zbekiston terma jamoalariga qarshi bo‘lib o‘tadigan to‘qnashuvlarda ham bir xil yuqori tezlik, jismoniy kuch va kuchli bosim (intensivlik) bilan g‘alaba uchun kurashamiz».

Zamin sport sharhlovchilarining xulosasi:

Kongo DR bosh murabbiyining o‘yindan oldingi bunday xotirjam va vazmin fikrlari ularning Yevropa grandiga qarshi jiddiy syurpriz tayyorlab qo‘yganidan dalolat beradi. Jismoniy jihatdan baquvvat bo‘lgan afrikaliklarning Portugaliyaga qarshi qo‘rqmasdan, yuqori intensivlikda o‘ynash istagi guruhdoshimiz bo‘lgan O‘zbekiston milliy terma jamoasi uchun ham raqiblarning asl kuchini chamalab olishda juda yaxshi imkoniyat bo‘ladi. Afrika vakillariga bugungi qiyin bahsda chiroyli o‘yin tilaymiz!

Jahon chempionatining eng shov-shuvli bayonotlari, qaynoq intervyulari va guruhimizdagi raqiblarning har bir harakatini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!

Sebastien DesabrePortugaliyaDR Kongo
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dani Ceballos Real Madrid bilan shartnomani bekor qildi: Yarim himoyachi vataniga qaytmoqdaDani Ceballos Real Madrid bilan shartnomani bekor qildi: Yarim himoyachi vataniga qaytmoqdaBugun, 18:30Barselona va Real Madrid oʻrtasida nizo avj oldi: Kataloniyaliklar rasmiy chora soʻramoqdaBarselona va Real Madrid oʻrtasida nizo avj oldi: Kataloniyaliklar rasmiy chora soʻramoqdaBugun, 18:19Inter darvozabon pozitsiyasini kuchaytirmoqda: Ivan Provedel Milan klubiga oʻtmoqdaInter darvozabon pozitsiyasini kuchaytirmoqda: Ivan Provedel Milan klubiga oʻtmoqdaBugun, 18:16O‘zbekistonning raqibi Kolumbiya terma jamoasi haqida nimalarni bilish kerak?O‘zbekistonning raqibi Kolumbiya terma jamoasi haqida nimalarni bilish kerak?Bugun, 17:51Luka Modric yana Real Madrid libosini kiyadimi? Davor Suker kutilmagan bayonot berdiLuka Modric yana Real Madrid libosini kiyadimi? Davor Suker kutilmagan bayonot berdiBugun, 17:34Portugaliya terma jamoasi Kongo DR ga qarshi o‘yinda hisobni ochdi (video)Portugaliya terma jamoasi Kongo DR ga qarshi o‘yinda hisobni ochdi (video)Bugun, 17:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati