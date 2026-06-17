Sebasten Desabr Portugaliyaga qarshi bahs oldidan syurpriz va’da qildi
Jahon chempionatining guruh bosqichi start olishi bilan «Mundial» yashil maydonlarida chinakam shiddatli va murosasiz bahslar boshlanib ketdi. «K» guruhidan o‘rin olgan ilk tur uchrashuvlari nafaqat millionlab futbol ishqibozlarining, balki tajribali sport ekspertlarining ham diqqat markazida turibdi. Xususan, Yevropa grandi hisoblanmish Portugaliya terma jamoasiga qarshi kechadigan muhim o‘yin oldidan Kongo DR milliy terma jamoasining bosh murabbiyi Sebasten Desabr matbuot anjumanida ishtirok etdi va bo‘lajak to‘qnashuv borasida o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi.
49 yoshli fransiyalik tajribali mutaxassis raqibning kuchi va nufuziga yuqori baho bergan bo‘lsa-da, o‘z jamoasining mazkur bahsga yuqori tayyorgarlik ko‘rganini va kutilmagan sovg‘a hozirlaganini yashirib o‘tirmadi.
«Autsayder maqomida to‘p surish bizga qo‘shimcha kuch bag‘ishlaydi»
Terma jamoa ustozi matbuot anjumani davomida futbolda har qanday natija qayd etilishi mumkinligini va qog‘ozdagi favoritlik maydonda hech qanday ahamiyat kasb etmasligini alohida ta’kidladi:
«Millionlar o‘yini shunisi bilan go‘zalki, unda hech bir natijani oldindan kafolatlab bo‘lmaydi. To‘g‘ri, bugungi uchrashuvda qaysi terma jamoa favorit va qaysi biri kuchsizroq (autsayder) ekanligi barchaga kundek ravshan. Biz maydonga ikkinchi raqamli jamoa sifatida tushamiz, biroq bunday pozitsiyada harakat qilish bizga juda yoqadi.
Musobaqadagi ilk qadamni sayyoramizning eng kuchli va mahoratli terma jamoalaridan biriga qarshi boshlayotganimiz bizga ortiqcha ruhiy bosim yuklamaydi. Sababi, mazkur to‘qnashuv guruh bosqichidagi umumiy uchta bahsdan bor-yo‘g‘i bittasi, xolos».
Quyidagi tahliliy sport jadvali orqali Kongo DR bosh murabbiyi Sebasten Desabrning JCH-2026 turniridagi asosiy strategiyasi, guruhdagi vazifalar va taktik maqsadlari bilan yaqindan tanishib chiqishingiz mumkin:
Kongo DR termasining rejasi
Musobaqadagi bosh maqsad
Ertangi bahsdagi taktika
Murabbiy maktabi va yoshi
• Bosimdan mutlaqo xoli harakat
• Autsayder rolidan unumli foydalanish
• Raqib yulduzlaridan qo‘rqmaslik
• Keyingi bosqich: Pley-off yo‘llanmasi
• Kerakli ochko: 3 yoki 4 ochko jamg‘arish
• Raqiblar: Portugaliya, Kolumbiya, O‘zbekiston
• Intensivlikni yuqori darajada ushlash
• Jismoniy ustunlikka tayanish
• Maydonning har bir qarichida kurashish
• Ismi: Sebasten Desabr
• Yoshi: 49 yoshda
• Milliyati: Fransiyalik mutaxassis
«Maqsadimiz – pley-off yo‘llanmasini qo‘lga kiritish»
Fransiyalik mutaxassis o‘z shogirdlarining imkoniyatlariga yuqori baho berar ekan, guruhdagi qolgan raqiblar, xususan Kolumbiya va O‘zbekiston milliy terma jamoalariga qarshi kechadigan bahslarda ham bir xil shiddat va intensivlik bilan o‘ynashlarini ma’lum qildi:
«Bizning ushbu yirik turnirdagi asosiy vazifamiz — guruh bosqichi to‘sig‘idan muvaffaqiyatli o‘tib, keyingi raund yo‘llanmasiga ega chiqishdir. Buning uchun esa hisobimizga kamida uch yoki to‘rt ochkoni yozib qo‘yishimiz talab etiladi. Shu sababli, bugungi o‘yinda ham, keyinchalik Kolumbiya va O‘zbekiston terma jamoalariga qarshi bo‘lib o‘tadigan to‘qnashuvlarda ham bir xil yuqori tezlik, jismoniy kuch va kuchli bosim (intensivlik) bilan g‘alaba uchun kurashamiz».
Zamin sport sharhlovchilarining xulosasi:
Kongo DR bosh murabbiyining o‘yindan oldingi bunday xotirjam va vazmin fikrlari ularning Yevropa grandiga qarshi jiddiy syurpriz tayyorlab qo‘yganidan dalolat beradi. Jismoniy jihatdan baquvvat bo‘lgan afrikaliklarning Portugaliyaga qarshi qo‘rqmasdan, yuqori intensivlikda o‘ynash istagi guruhdoshimiz bo‘lgan O‘zbekiston milliy terma jamoasi uchun ham raqiblarning asl kuchini chamalab olishda juda yaxshi imkoniyat bo‘ladi. Afrika vakillariga bugungi qiyin bahsda chiroyli o‘yin tilaymiz!
Jahon chempionatining eng shov-shuvli bayonotlari, qaynoq intervyulari va guruhimizdagi raqiblarning har bir harakatini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring!
…