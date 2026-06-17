Dani Ceballos Real Madrid bilan shartnomani bekor qildi: Yarim himoyachi vataniga qaytmoqda

·27·Sport
Dani Ceballos Real Madrid bilan shartnomani bekor qildi: Yarim himoyachi vataniga qaytmoqda

Ispaniyaning Real Madrid klubi yarim himoyachisi Dani Ceballos jamoani tark etishga yaqin turibdi. Tomonlar amaldagi shartnomani oʻzaro kelishuvga koʻra bekor qilishga qaror qilishgan. Bu qaror 29 yoshli futbolchiga erkin agent maqomida yangi jamoa safiga qoʻshilish imkonini beradi. Goal.com nashri xabariga koʻra, futbolchi Madrid klubidagi soʻnggi yil uchun koʻzda tutilgan maoshidan voz kechishga ham rozi boʻlgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Dani Ceballos 2017-yilda Real Betis safidan "Qirollik klubi"ga koʻchib oʻtgan edi. Oʻtgan davr mobaynida u Madridliklar libosida 215 ta uchrashuvda maydonga tushib, 7 ta gol muallifiga aylandi. Garchi u asosiy tarkibning doimiy aʼzosiga aylana olmagan boʻlsa-da, jamoa bilan birgalikda 15 ta nufuzli sovringa, jumladan, uch bor Chempionlar ligasi va ikki bor La Liga gʻolibligiga sazovor boʻldi.

Ajax rad etildi, yoʻnalish — Sevilya

Futbolchining xizmatlariga Niderlandiyaning Ajax klubi jiddiy qiziqish bildirgan edi. Amsterdamliklar tajribali pleymeykerni oʻz safiga qoʻshib olish uchun barcha choralarni koʻrishgan, biroq Ceballosning oʻzi faoliyatini Ispaniyada davom ettirishni afzal koʻrdi. Uning asosiy maqsadi — qadrdon jamoasi Real Betis safiga qaytish.

Real Betis rahbariyati futbolchining Madrid bilan shartnomasi rasman bekor qilinishini kutmoqda. Sevilya klubi tarbiyalanuvchisi hisoblangan Dani Ceballos uchun bu transfer oʻziga xos "uyga qaytish" boʻladi. U professional futboldagi ilk qadamlarini aynan shu jamoada tashlagan va Madridga yoʻl olgunga qadar 105 ta oʻyinda ishtirok etgan edi.

Ceballosning Madridni tark etishiga asosiy sabab — yetarli oʻyin amaliyotiga ega boʻlmaganidir. Oʻtgan mavsumda u barcha turnirlarda jami 23 ta oʻyinda qatnashib, maydonda atigi 826 daqiqa harakat qildi. Bunday holat Ispaniya terma jamoasi aʼzosi uchun qoniqarsiz deb topildi. Uning faoliyatida Londonning Arsenal klubidagi ikki yillik ijara muddati ham muhim oʻrin tutadi, u yerda futbolchi Angliya kubogini qoʻlga kiritgan edi.

Yaqin kunlarda Real Betis Dani Ceballos transferini rasman eʼlon qilishi kutilmoqda. Ushbu kelishuv Andalusiya klubi uchun katta kuch boʻlishi shubhasiz, chunki jamoa Yevropa maydonlarida va ichki chempionatda yuqori oʻrinlar uchun kurashishni maqsad qilgan. Ceballos esa tanish muhitda oʻzining eng yaxshi sport formasini tiklab olish imkoniyatiga ega boʻladi.

Real MadridDani CeballosTransferReal BetisLa Liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jahon chempionatida navbatdagi sensatsiya: Portugaliya ilk turda ochko yo‘qotdiJahon chempionatida navbatdagi sensatsiya: Portugaliya ilk turda ochko yo‘qotdiBugun, 19:03Yurgen Kloppning ilk keskin qarori: RB Leypsig bosh murabbiyi isteʼfoga chiqarildiYurgen Kloppning ilk keskin qarori: RB Leypsig bosh murabbiyi isteʼfoga chiqarildiKecha, 18:56Uch nashr O‘zbekistonning Kolumbiyaga qarshi tarkibini taxmin qildiUch nashr O‘zbekistonning Kolumbiyaga qarshi tarkibini taxmin qildiKecha, 18:50Barselona va Real Madrid oʻrtasida nizo avj oldi: Kataloniyaliklar rasmiy chora soʻramoqdaBarselona va Real Madrid oʻrtasida nizo avj oldi: Kataloniyaliklar rasmiy chora soʻramoqdaKecha, 18:19Inter darvozabon pozitsiyasini kuchaytirmoqda: Ivan Provedel Milan klubiga oʻtmoqdaInter darvozabon pozitsiyasini kuchaytirmoqda: Ivan Provedel Milan klubiga oʻtmoqdaKecha, 18:16Sebasten Desabr Portugaliyaga qarshi bahs oldidan syurpriz va’da qildiSebasten Desabr Portugaliyaga qarshi bahs oldidan syurpriz va’da qildiKecha, 18:07
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati