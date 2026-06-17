Dani Ceballos Real Madrid bilan shartnomani bekor qildi: Yarim himoyachi vataniga qaytmoqda
Ispaniyaning Real Madrid klubi yarim himoyachisi Dani Ceballos jamoani tark etishga yaqin turibdi. Tomonlar amaldagi shartnomani oʻzaro kelishuvga koʻra bekor qilishga qaror qilishgan. Bu qaror 29 yoshli futbolchiga erkin agent maqomida yangi jamoa safiga qoʻshilish imkonini beradi. Goal.com nashri xabariga koʻra, futbolchi Madrid klubidagi soʻnggi yil uchun koʻzda tutilgan maoshidan voz kechishga ham rozi boʻlgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Dani Ceballos 2017-yilda Real Betis safidan "Qirollik klubi"ga koʻchib oʻtgan edi. Oʻtgan davr mobaynida u Madridliklar libosida 215 ta uchrashuvda maydonga tushib, 7 ta gol muallifiga aylandi. Garchi u asosiy tarkibning doimiy aʼzosiga aylana olmagan boʻlsa-da, jamoa bilan birgalikda 15 ta nufuzli sovringa, jumladan, uch bor Chempionlar ligasi va ikki bor La Liga gʻolibligiga sazovor boʻldi.
Ajax rad etildi, yoʻnalish — SevilyaFutbolchining xizmatlariga Niderlandiyaning Ajax klubi jiddiy qiziqish bildirgan edi. Amsterdamliklar tajribali pleymeykerni oʻz safiga qoʻshib olish uchun barcha choralarni koʻrishgan, biroq Ceballosning oʻzi faoliyatini Ispaniyada davom ettirishni afzal koʻrdi. Uning asosiy maqsadi — qadrdon jamoasi Real Betis safiga qaytish.
Real Betis rahbariyati futbolchining Madrid bilan shartnomasi rasman bekor qilinishini kutmoqda. Sevilya klubi tarbiyalanuvchisi hisoblangan Dani Ceballos uchun bu transfer oʻziga xos "uyga qaytish" boʻladi. U professional futboldagi ilk qadamlarini aynan shu jamoada tashlagan va Madridga yoʻl olgunga qadar 105 ta oʻyinda ishtirok etgan edi.
Ceballosning Madridni tark etishiga asosiy sabab — yetarli oʻyin amaliyotiga ega boʻlmaganidir. Oʻtgan mavsumda u barcha turnirlarda jami 23 ta oʻyinda qatnashib, maydonda atigi 826 daqiqa harakat qildi. Bunday holat Ispaniya terma jamoasi aʼzosi uchun qoniqarsiz deb topildi. Uning faoliyatida Londonning Arsenal klubidagi ikki yillik ijara muddati ham muhim oʻrin tutadi, u yerda futbolchi Angliya kubogini qoʻlga kiritgan edi.
Yaqin kunlarda Real Betis Dani Ceballos transferini rasman eʼlon qilishi kutilmoqda. Ushbu kelishuv Andalusiya klubi uchun katta kuch boʻlishi shubhasiz, chunki jamoa Yevropa maydonlarida va ichki chempionatda yuqori oʻrinlar uchun kurashishni maqsad qilgan. Ceballos esa tanish muhitda oʻzining eng yaxshi sport formasini tiklab olish imkoniyatiga ega boʻladi.
…