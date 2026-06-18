Manchester Siti yarim himoyani kuchaytirmoqda: Sandro Tonali uchun kurash boshlandi

·0·Sport
Manchester Siti yarim himoyani kuchaytirmoqda: Sandro Tonali uchun kurash boshlandi

Angliya chempioni Manchester Siti kelgusi yozgi transfer oynasida tarkibni tubdan yangilashni rejalashtirmoqda. Pep Guardiola ketganidan keyingi davrga tayyorgarlik koʻrayotgan "shaharliklar" oʻzining asosiy nishoni sifatida Nyukasl Yunayted yulduzi Sandro Tonali nomini belgilab oldi. Ushbu transfer uchun kurashda Manchester klubiga Tottenxem jiddiy raqobatchilik qilishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri xabariga koʻra, Manchester Siti rahbariyati 26 yoshli italiyalik futbolchini jamoaning kelajakdagi oʻzagi sifatida koʻrmoqda. Garchi Tottenxem allaqachon futbolchining vakillari bilan samarali muzokaralar oʻtkazgan boʻlsa-da, Etihad egalari moliyaviy jihatdan ancha jiddiy taklif bilan maydonga chiqishga tayyor. Tonali uchun soʻralayotgan transfer summasi 80 million funt sterlingdan kam boʻlmasligi aytilmoqda.

Yarim himoyadagi katta islohotlar

Manchester Siti faqat Sandro Tonali bilan cheklanib qolmoqchi emas. Klub Nottingem Forest aʼzosi Elliot Anderson boʻyicha ham faol muzokaralarni davom ettirmoqda. Agar har ikki transfer amalga oshsa, klub yarim himoya chizigʻini kuchaytirish uchun 200 million funt sterlingdan ortiq mablagʻ sarflashi mumkin. Bu kabi agressiv transfer siyosati jamoaning yetakchi futbolchilari bilan bogʻliq noaniqliklar tufayli yuzaga kelgan.

Xususan, Bernardo Silva erkin agent sifatida Real Madrid safiga qoʻshilganidan soʻng, maydon markazida katta boʻshliq yuzaga keldi. Shuningdek, jamoaning boshqa yarim himoyachilari Niko Gonzalez va Tijjani Reijndersning kelajagi ham soʻroq ostida qolmoqda. Shu sababli, Tonali va Andersonning transferi klub uchun shunchaki xohish emas, balki strategik zaruriyatga aylangan.

Rodri bilan bogʻliq xavotirlar

Klub rahbariyatini eng koʻp tashvishga solayotgan masala — bu Rodri bilan bogʻliq vaziyatdir. Amaldagi "Oltin toʻp" sohibi ayni damda Ispaniya terma jamoasi safida Jahon chempionatida ishtirok etmoqda va oʻz kelajagi borasida yakuniy qarorni turnirdan soʻng maʼlum qilishini bildirdi. Manchester Siti unga yangi shartnoma taklif qilgan boʻlsa-da, ispaniyalik yulduzning klubda qolishiga kafolat yoʻq.

Agar Rodri shartnomani uzaytirishdan bosh tortsa, Manchester Siti uni joriy yozda sotib yuborishga majbur boʻlishi mumkin. Bu esa Sandro Tonali transferining ahamiyatini yanada oshiradi. Italiyalik futbolchi oʻzining oʻyin uslubi va maydonni koʻra olish qobiliyati bilan Guardioladan keyingi murabbiy — Enzo Maresca tizimiga mos kelishi taxmin qilinmoqda.

Eslatib oʻtamiz, Sandro Tonali avvalroq Arsenal bilan ham aloqada boʻlgan edi, biroq hozirda asosiy poyga Manchester Siti va Tottenxem oʻrtasida kechmoqda. Tottenxem bosh murabbiyi Roberto De Zerbi hamyurtini oʻz jamoasida koʻrishni juda istamoqda, ammo Manchester klubining moliyaviy qudrati bu kurashda hal qiluvchi rol oʻynashi mumkin.

Manchester SitiSandro TonaliTransferlarAngliya Premer-ligasiFutbol Yangiliklari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tomas Parti Villarrealni tark etmoqda: Ganalik yarim himoyachining kelajagi soʻroq ostidaTomas Parti Villarrealni tark etmoqda: Ganalik yarim himoyachining kelajagi soʻroq ostidaBugun, 19:52AQSH terma jamoasi Jaxon chempionatiga tayyorlanmoqda: Christian Pulisic holati va Messi mahoratiAQSH terma jamoasi Jaxon chempionatiga tayyorlanmoqda: Christian Pulisic holati va Messi mahoratiBugun, 19:33O‘zbek bokschilari Jahon kubogida muvaffaqiyatli yurishini boshlab yuborishdiO‘zbek bokschilari Jahon kubogida muvaffaqiyatli yurishini boshlab yuborishdiBugun, 19:16Jahon chempionati: Portugaliya autsayder Kongo DR bilan durang oʻynadiJahon chempionati: Portugaliya autsayder Kongo DR bilan durang oʻynadiBugun, 19:14Jahon chempionatida navbatdagi sensatsiya: Portugaliya ilk turda ochko yo‘qotdiJahon chempionatida navbatdagi sensatsiya: Portugaliya ilk turda ochko yo‘qotdiBugun, 19:03Yurgen Kloppning ilk keskin qarori: RB Leypsig bosh murabbiyi isteʼfoga chiqarildiYurgen Kloppning ilk keskin qarori: RB Leypsig bosh murabbiyi isteʼfoga chiqarildiKecha, 18:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi