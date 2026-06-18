Manchester Siti yarim himoyani kuchaytirmoqda: Sandro Tonali uchun kurash boshlandi
Angliya chempioni Manchester Siti kelgusi yozgi transfer oynasida tarkibni tubdan yangilashni rejalashtirmoqda. Pep Guardiola ketganidan keyingi davrga tayyorgarlik koʻrayotgan "shaharliklar" oʻzining asosiy nishoni sifatida Nyukasl Yunayted yulduzi Sandro Tonali nomini belgilab oldi. Ushbu transfer uchun kurashda Manchester klubiga Tottenxem jiddiy raqobatchilik qilishi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri xabariga koʻra, Manchester Siti rahbariyati 26 yoshli italiyalik futbolchini jamoaning kelajakdagi oʻzagi sifatida koʻrmoqda. Garchi Tottenxem allaqachon futbolchining vakillari bilan samarali muzokaralar oʻtkazgan boʻlsa-da, Etihad egalari moliyaviy jihatdan ancha jiddiy taklif bilan maydonga chiqishga tayyor. Tonali uchun soʻralayotgan transfer summasi 80 million funt sterlingdan kam boʻlmasligi aytilmoqda.
Yarim himoyadagi katta islohotlarManchester Siti faqat Sandro Tonali bilan cheklanib qolmoqchi emas. Klub Nottingem Forest aʼzosi Elliot Anderson boʻyicha ham faol muzokaralarni davom ettirmoqda. Agar har ikki transfer amalga oshsa, klub yarim himoya chizigʻini kuchaytirish uchun 200 million funt sterlingdan ortiq mablagʻ sarflashi mumkin. Bu kabi agressiv transfer siyosati jamoaning yetakchi futbolchilari bilan bogʻliq noaniqliklar tufayli yuzaga kelgan.
Xususan, Bernardo Silva erkin agent sifatida Real Madrid safiga qoʻshilganidan soʻng, maydon markazida katta boʻshliq yuzaga keldi. Shuningdek, jamoaning boshqa yarim himoyachilari Niko Gonzalez va Tijjani Reijndersning kelajagi ham soʻroq ostida qolmoqda. Shu sababli, Tonali va Andersonning transferi klub uchun shunchaki xohish emas, balki strategik zaruriyatga aylangan.
Rodri bilan bogʻliq xavotirlarKlub rahbariyatini eng koʻp tashvishga solayotgan masala — bu Rodri bilan bogʻliq vaziyatdir. Amaldagi "Oltin toʻp" sohibi ayni damda Ispaniya terma jamoasi safida Jahon chempionatida ishtirok etmoqda va oʻz kelajagi borasida yakuniy qarorni turnirdan soʻng maʼlum qilishini bildirdi. Manchester Siti unga yangi shartnoma taklif qilgan boʻlsa-da, ispaniyalik yulduzning klubda qolishiga kafolat yoʻq.
Agar Rodri shartnomani uzaytirishdan bosh tortsa, Manchester Siti uni joriy yozda sotib yuborishga majbur boʻlishi mumkin. Bu esa Sandro Tonali transferining ahamiyatini yanada oshiradi. Italiyalik futbolchi oʻzining oʻyin uslubi va maydonni koʻra olish qobiliyati bilan Guardioladan keyingi murabbiy — Enzo Maresca tizimiga mos kelishi taxmin qilinmoqda.
Eslatib oʻtamiz, Sandro Tonali avvalroq Arsenal bilan ham aloqada boʻlgan edi, biroq hozirda asosiy poyga Manchester Siti va Tottenxem oʻrtasida kechmoqda. Tottenxem bosh murabbiyi Roberto De Zerbi hamyurtini oʻz jamoasida koʻrishni juda istamoqda, ammo Manchester klubining moliyaviy qudrati bu kurashda hal qiluvchi rol oʻynashi mumkin.
…