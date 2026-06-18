Statistika shafqatsiz: Kolumbiya bilan bahsda futbolchilarimiz qanday baho oldi?

·41·Sport
Statistika shafqatsiz: Kolumbiya bilan bahsda futbolchilarimiz qanday baho oldi?

Futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionatining guruh bosqichi doirasida O‘zbekiston milliy terma jamoasi o‘z tarixidagi ilk uchrashuvini o‘tkazdi. Janubiy Amerikaning kuchli vakili Kolumbiya terma jamoasiga qarshi kechgan mazkur tarixiy bahsda «oq bo‘rilar» 1:3 hisobida imkoniyatni boy berishdi. O‘yindan so‘ng nufuzli statistik portallar tomonidan yashil maydonda harakat qilgan barcha futbolchilarning ko‘rsatgan o‘yinlari tahlil qilinib, ularga rasmiy ballar qo‘yildi.

Ma’lumotlarga ko‘ra, O‘zbekiston terma jamoasining umumiy o‘rtacha bahosi 6.41 ballni, raqib Kolumbiyaniki esa 6.81 ballni tashkil etdi.

Abbosbek Fayzullayev — jamoamizning eng yaxshi futbolchisi!

Mag‘lubiyatga qaramay, maydonda o‘zining yorqin o‘yini va shijoati bilan ajralib turgan yosh yulduzimiz Abbosbek Fayzullayev terma jamoamiz safida eng yuqori bahoga loyiq ko‘rildi — 7.1 ball. Quvonarlisi shundaki, aynan Fayzullayev uchrashuvning ikkinchi bo‘limida raqib darvozasini aniq nishonga olib, O‘zbekistonning Jahon chempionatlari tarixidagi ilk goliga mualliflik qildi va o‘z nomini tarixga muhrladi.

Afsuski, tarkibimizda eng past ko‘rsatkich darvozabon O‘tkir Yusupovga tegishli bo‘ldi. Uchrashuv davomida faqatgina bir marotaba seyv (darvozani goldan qutqarish) ijro etgan posbonimizning harakatlari statistik portallar tomonidan 5.4 ball bilan baholandi.

Ma’lumotlar asosida O‘zbekiston milliy terma jamoasi futbolchilariga qo‘yilgan to‘liq ballar jadvali:

Futbolchilar (Asosiy tarkib)

Olgan bahosi

Qisqacha taktik sharh

Abbosbek Fayzullayev

🟢 7.1 ball

• Jamoaning eng yaxshi o‘yinchisi va tarixiy gol muallifi.

Otabek Shukurov

🟡 6.9 ball

• Maydon markazida eng ko‘p mehnat qilgan va faol bo‘lgan vakilimiz.

Abdulla Abdullayev

🟡 6.8 ball

• Mudofaa chizig‘ida nisbatan barqaror o‘yin namoyish etdi.

Rustam Ashurmatov

🟡 6.5 ball

• Himoyada harakat qildi, ba’zi epizodlarda raqib bosimiga uchradi.

Oston O‘runov

🟡 6.5 ball

• Qanotda tezkor reydlar uyushtirishga harakat qildi.

Akmal Mozgovoy

🟡 6.5 ball

• To‘pni raqibdan olib qo‘yish va markazni ushlashda qatnashdi.

Behruz Karimov

🟡 6.4 ball

• Himoya va yarim himoya o‘rtasida ko‘prik vazifasini bajardi.

Sherzod Nasrullayev

🟡 6.3 ball

• Qanot himoyasida raqibning tezkor vingerlariga qarshi kurashdi.

Abduqodir Husanov

🟡 6.2 ball

• Mudofaada qo‘pollik ishlatgani uchun sariq kartochka oldi.

Eldor Shomurodov (C)

🟡 6.1 ball

• Jamoa sardori sifatida raqib himoyasini qiyin ahvolga solishga urindi.

O‘tkir Yusupov (DV)

🔴 5.4 ball

• Darvozaga berilgan zarbalar qarshisida ojiz qoldi, 1 ta seyv.

Raqib tarkibida kimlar ajralib turdi?

4-3-3 taktik sxemasida harakat qilgan Kolumbiya terma jamoasi safida uchrashuvning mutlaq qahramoni Luis Dias bo‘ldi. Ushbu futbolchi o‘yin davomida ko‘rsatgan kosmik darajadagi harakatlari uchun 8.5 ball bilan baholanib, uchrashuvning eng yaxshi o‘yinchisi deb topildi. Shuningdek, birinchi bo‘limda hisobni ochgan Daniel Munos ham yuqori — 7.3 ballga loyiq ko‘rildi.

Zamin sport sharhlovchilarining yakuniy xulosasi:

Raqamlar va statistik baholar vakillarimiz uchun Jahon chempionati darajasi qanchalik yuqori ekanini yaqqol ko‘rsatib turibdi. Biroq Abbosbek Fayzullayevning 7.1 ballik harakati va tarixiy goli bizga umid bag‘ishlaydi. Terma jamoamiz yo‘l qo‘yilgan xatolardan xulosa chiqargan holda, navbatdagi turda Portugaliyaga qarshi kechadigan bahsda bundan-da yaxshiroq statistika va natija qayd etishiga ishonamiz. Olg‘a, «oq bo‘rilar»!

Jahon chempionatining eng qaynoq statistik ma’lumotlari, futbolchilarning eksklyuziv baholari va Mundial kundaligini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!

O'zbekistonKolumbiyaAbbosbek FayzullayevOtkir YusupovOtabek Shukurov
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Deklan Rays jarohat oldimi? Tomas Tuxel va futbolchining oʻzi vaziyatga oydinlik kiritdiDeklan Rays jarohat oldimi? Tomas Tuxel va futbolchining oʻzi vaziyatga oydinlik kiritdiBugun, 07:15Ekspertlar RPLda o‘ynagan legionerlarimiz harakatiga qanday baho berdi?Ekspertlar RPLda o‘ynagan legionerlarimiz harakatiga qanday baho berdi?Bugun, 07:13Raqamlar so‘zlaganda: Statistika Kolumbiyaning ustunligini qanday isbotladi?Raqamlar so‘zlaganda: Statistika Kolumbiyaning ustunligini qanday isbotladi?Bugun, 07:00Tomas Tuxelning nutqi Angliyani ruhlantirdi: Harri Keyn gʻalaba sirlarini ochdiTomas Tuxelning nutqi Angliyani ruhlantirdi: Harri Keyn gʻalaba sirlarini ochdiBugun, 06:55Ekspertlar Kolumbiya bilan bahsda oqsagan futbolchilarimizni ma’lum qildiEkspertlar Kolumbiya bilan bahsda oqsagan futbolchilarimizni ma’lum qildiBugun, 06:36Roberto Martinez tanqidlar ostida: Portugaliya ustozi Cristiano Ronaldo bilan doʻstlikni jamoa manfaatidan ustun qoʻydimi?Roberto Martinez tanqidlar ostida: Portugaliya ustozi Cristiano Ronaldo bilan doʻstlikni jamoa manfaatidan ustun qoʻydimi?Bugun, 06:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi