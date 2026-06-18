Statistika shafqatsiz: Kolumbiya bilan bahsda futbolchilarimiz qanday baho oldi?
Futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionatining guruh bosqichi doirasida O‘zbekiston milliy terma jamoasi o‘z tarixidagi ilk uchrashuvini o‘tkazdi. Janubiy Amerikaning kuchli vakili Kolumbiya terma jamoasiga qarshi kechgan mazkur tarixiy bahsda «oq bo‘rilar» 1:3 hisobida imkoniyatni boy berishdi. O‘yindan so‘ng nufuzli statistik portallar tomonidan yashil maydonda harakat qilgan barcha futbolchilarning ko‘rsatgan o‘yinlari tahlil qilinib, ularga rasmiy ballar qo‘yildi.
Ma’lumotlarga ko‘ra, O‘zbekiston terma jamoasining umumiy o‘rtacha bahosi 6.41 ballni, raqib Kolumbiyaniki esa 6.81 ballni tashkil etdi.
Abbosbek Fayzullayev — jamoamizning eng yaxshi futbolchisi!
Mag‘lubiyatga qaramay, maydonda o‘zining yorqin o‘yini va shijoati bilan ajralib turgan yosh yulduzimiz Abbosbek Fayzullayev terma jamoamiz safida eng yuqori bahoga loyiq ko‘rildi — 7.1 ball. Quvonarlisi shundaki, aynan Fayzullayev uchrashuvning ikkinchi bo‘limida raqib darvozasini aniq nishonga olib, O‘zbekistonning Jahon chempionatlari tarixidagi ilk goliga mualliflik qildi va o‘z nomini tarixga muhrladi.
Afsuski, tarkibimizda eng past ko‘rsatkich darvozabon O‘tkir Yusupovga tegishli bo‘ldi. Uchrashuv davomida faqatgina bir marotaba seyv (darvozani goldan qutqarish) ijro etgan posbonimizning harakatlari statistik portallar tomonidan 5.4 ball bilan baholandi.
Ma’lumotlar asosida O‘zbekiston milliy terma jamoasi futbolchilariga qo‘yilgan to‘liq ballar jadvali:
Futbolchilar (Asosiy tarkib)
Olgan bahosi
Qisqacha taktik sharh
• Abbosbek Fayzullayev
🟢 7.1 ball
• Jamoaning eng yaxshi o‘yinchisi va tarixiy gol muallifi.
🟡 6.9 ball
• Maydon markazida eng ko‘p mehnat qilgan va faol bo‘lgan vakilimiz.
• Abdulla Abdullayev
🟡 6.8 ball
• Mudofaa chizig‘ida nisbatan barqaror o‘yin namoyish etdi.
• Rustam Ashurmatov
🟡 6.5 ball
• Himoyada harakat qildi, ba’zi epizodlarda raqib bosimiga uchradi.
• Oston O‘runov
🟡 6.5 ball
• Qanotda tezkor reydlar uyushtirishga harakat qildi.
• Akmal Mozgovoy
🟡 6.5 ball
• To‘pni raqibdan olib qo‘yish va markazni ushlashda qatnashdi.
• Behruz Karimov
🟡 6.4 ball
• Himoya va yarim himoya o‘rtasida ko‘prik vazifasini bajardi.
• Sherzod Nasrullayev
🟡 6.3 ball
• Qanot himoyasida raqibning tezkor vingerlariga qarshi kurashdi.
• Abduqodir Husanov
🟡 6.2 ball
• Mudofaada qo‘pollik ishlatgani uchun sariq kartochka oldi.
• Eldor Shomurodov (C)
🟡 6.1 ball
• Jamoa sardori sifatida raqib himoyasini qiyin ahvolga solishga urindi.
• O‘tkir Yusupov (DV)
🔴 5.4 ball
• Darvozaga berilgan zarbalar qarshisida ojiz qoldi, 1 ta seyv.
Raqib tarkibida kimlar ajralib turdi?
4-3-3 taktik sxemasida harakat qilgan Kolumbiya terma jamoasi safida uchrashuvning mutlaq qahramoni Luis Dias bo‘ldi. Ushbu futbolchi o‘yin davomida ko‘rsatgan kosmik darajadagi harakatlari uchun 8.5 ball bilan baholanib, uchrashuvning eng yaxshi o‘yinchisi deb topildi. Shuningdek, birinchi bo‘limda hisobni ochgan Daniel Munos ham yuqori — 7.3 ballga loyiq ko‘rildi.
Zamin sport sharhlovchilarining yakuniy xulosasi:
Raqamlar va statistik baholar vakillarimiz uchun Jahon chempionati darajasi qanchalik yuqori ekanini yaqqol ko‘rsatib turibdi. Biroq Abbosbek Fayzullayevning 7.1 ballik harakati va tarixiy goli bizga umid bag‘ishlaydi. Terma jamoamiz yo‘l qo‘yilgan xatolardan xulosa chiqargan holda, navbatdagi turda Portugaliyaga qarshi kechadigan bahsda bundan-da yaxshiroq statistika va natija qayd etishiga ishonamiz. Olg‘a, «oq bo‘rilar»!
Jahon chempionatining eng qaynoq statistik ma’lumotlari, futbolchilarning eksklyuziv baholari va Mundial kundaligini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!
…