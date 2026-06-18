Raqamlar so‘zlaganda: Statistika Kolumbiyaning ustunligini qanday isbotladi?
Futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionatining guruh bosqichi doirasida start olgan shiddatli bahslar butun dunyo futbol jamoatchiligini o‘ziga mahliyo qilmoqda. Millionlab hamyurtlarimiz intiqlik bilan kutgan «K» guruhi 1-turidan o‘rin olgan O‘zbekiston hamda Kolumbiya terma jamoalari o‘rtasidagi uchrashuv (1:3) yakunlangach, soha mutaxassislari va tahlilchilari yashil maydonda sodir bo‘lgan har bir harakatning raqamlardagi aksini e’lon qilishdi. Natijalar shuni ko‘rsatdiki, nafaqat yakuniy hisobda, balki uchrashuvning deyarli barcha statistik ko‘rsatkichlari bo‘yicha ham Janubiy Amerika vakillari yaqqol ustunlikka erishganlar.
Garchi raqamlar raqib foydasiga gapirsa-da, «oq bo‘rilar»ning maydonda ko‘rsatgan jasorati va yaratgan xavfli vaziyatlari kelajakdagi o‘yinlar oldidan muxlislarda katta umid uyg‘otmoqda.
To‘p nazorati va paslar aniqligidagi farq
Uchrashuv davomida maydondagi umumiy sur’at va to‘p nazorati (possession) asosan Kolumbiya terma jamoasi ixtiyorida bo‘ldi. Janubiy amerikaliklar naq 62 foiz vaqt davomida to‘pni o‘zlarida saqlab turishgan bo‘lsa, vakillarimizda bu ko‘rsatkich 38 foizni tashkil etdi.
Bundan tashqari, kombinatsion o‘yin tashkil qilish borasida ham raqib jamoa ancha sovuqqon harakat qildi. Kolumbiyaliklar bahs davomida jami 521 marotaba uzatmani amalga oshirib, ularning 86 foizini sheriklariga aniq yetkazib berishdi. O‘zbekiston milliy terma jamoasi esa o‘z navbatida 318 ta pas qayd etdi va uzatmalarning aniqlik darajasi 76 foizdan yuqorilamadi.
Quyidagi tahliliy sport jadvali orqali O‘zbekiston — Kolumbiya uchrashuvining eng muhim statistik raqamlari va jamoalarning hujumkorlik ko‘rsatkichlari bilan batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:
Rasmiy statistik mezonlar
O‘zbekiston termasi
Kolumbiya termasi
Ko‘rsatkichlar tahlili
• To‘p nazorati (foizda)
• 38%
• 62%
• Kolumbiya o‘yin tempini nazorat qildi.
• Umumiy uzatmalar (aniqligi)
• 318 ta (76%)
• 521 ta (86%)
• Raqib kombinatsiyalarda kamroq xato qildi.
• Darvozaga berilgan zarbalar
• 8 ta
• 15 ta
• Janubiy amerikaliklar hujumda faolroq bo‘ldi.
• Aniq yo‘llangan zarbalar
• 2 ta
• 4 ta
• Nishonga aniq tekkan zarbalar nisbati — 4:2.
• Kutilayotgan gollar ($xG$)
• 1,16
• 1,62
• Vaziyatlar xavfliligi bo‘yicha raqib ustun.
• Jarima maydonchasidagi teginish
• 5 marta
• 27 marta
• Raqib mudofaamiz ichida ko‘p xavf tug‘dirdi.
• Yirik golli imkoniyatlar
• 1 ta
• 4 ta
• Kolumbiya 4 ta yuz foizlik vaziyat yaratdi.
• Burchak to‘plari (kornerlar)
• 3 ta
• 4 ta
• Standart vaziyatlarda ham farq kichik.
Hujumkorlik va kutilayotgan gollar ($xG$) statistikasi
Hujumlar tashkil etish va raqib darvozasiga xavf solish borasida ham Nestor Lorenso shogirdlari ancha faollik ko‘rsatishdi. Ular uchrashuv davomida jami 15 marotaba darvozamiz tomon zarba yo‘llagan bo‘lsalar, Fabio Kannavaro vakillari raqib darvozasini 8 bor o‘qqa tutishdi. Darvoza to‘sini ichiga aniq borgan zarbalar bo‘yicha ham kolumbiyaliklar 4:2 hisobida oldinda bo‘lishdi.
Uchrashuvdagi vaziyatlarning xavflilik darajasini belgilab beruvchi kutilayotgan gollar ($xG$) tizimida ham Kolumbiya 1,62 ko‘rsatkich bilan O‘zbekistonning 1,16 natijasidan ustun keldi. Eng katta farq esa raqib jarima maydonchasi ichida to‘pga teginish sonida kuzatildi: kolumbiyaliklar mudofaamiz ichida 27 marta to‘p bilan muomala qilgan bir paytda, vakillarimiz bor-yo‘g‘i 5 marta bunday imkoniyatga ega bo‘lishdi. Shuningdek, raqiblarimiz 4 ta yaqqol golli vaziyat sodir etgan bo‘lsa, «oq bo‘rilar»da 1 ta shunday imkoniyat bo‘ldi. Burchak to‘plari bo‘yicha ham kolumbiyaliklar 4 ga 3 hisobida ustunlik qilishdi.
Omadning yuz o‘girishi: Ikki marta to‘sin va ustun!
Shunday bo‘lsa-da, O‘zbekiston milliy terma jamoasi maydonda shunchaki taslim bo‘lgani yo‘q. Vakillarimiz qarshi hujumlarda raqib himoyasini shoshirib qo‘yib, o‘ta xavfli vaziyatlarni yuzaga keltirishdi. Agar o‘sha vaziyatlarda ozgina omad va aniqlik yetishganda, o‘yin taqdiri butunlay boshqacha tus olishi mumkin edi. Boisi, uchrashuv davomida yigitlarimiz ikki marotaba Kolumbiya darvozasi to‘sini va ustunini nishonga olishdi. Raqiblarda esa bir bor ustunga to‘p tegib qaytdi.
Yakunda raqamlardagi va tajribadagi mana shu ustunlik uchrashuvning umumiy natijasida o‘z aksini topdi va Kolumbiya terma jamoasi 2026 yilgi Mundialni 3:1 hisobidagi g‘alaba bilan boshlab, guruh peshqadamiga aylandi.
Zamin sport sharhlovchilarining yakuniy xulosasi:
Raqamlar Kolumbiyaning ustunligini ko‘rsatsa-da, yashil maydonda vakillarimiz ikki bor to‘sin va ustunlarni titratgani jamoamizda ulkan potensial borligidan dalolat beradi. Birinchi o‘yindagi hayajon ortda qoldi, statistikadagi kamchiliklardan murabbiylar shtabi to‘g‘ri xulosa chiqarishiga ishonamiz. Oldinda bizni 23 iyun kuni Portugaliyaga qarshi o‘ta muhim bahs kutmoqda. Yigitlarimizda kuchli raqiblarga qarshi qanday o‘ynash kerakligi bo‘yicha ilk tajriba paydo bo‘ldi. Bo‘shashmaymiz, «oq bo‘rilar», butun xalqimiz keyingi g‘alabalarni kutmoqda!
Jahon chempionatining eng qaynoq va aniq statistik tahlillari, terma jamoamiz atrofidagi eksklyuziv xabarlarni hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!
…