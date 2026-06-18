Deklan Rays jarohat oldimi? Tomas Tuxel va futbolchining oʻzi vaziyatga oydinlik kiritdi

·0·Sport
Deklan Rays jarohat oldimi? Tomas Tuxel va futbolchining oʻzi vaziyatga oydinlik kiritdi

Jahon chempionatining ochilish oʻyinida Xorvatiyaga qarshi bahsda maydonni oqsoqlangan holda tark etgan Angliya terma jamoasi va Arsenal yarim himoyachisi Deklan Raysning holati maʼlum boʻldi. 4:2 hisobidagi gʻalaba bilan yakunlangan uchrashuvning 72-daqiqasida futbolchining almashtirilishi muxlislar va London klubi bosh murabbiyi Mikel Arteta orasida jiddiy xavotir uygʻotgan edi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Angliya terma jamoasi bosh murabbiyi Tomas Tuxel oʻyindan keyingi matbuot anjumanida ushbu qarorga izoh berdi. Nemis mutaxassisining soʻzlariga koʻra, Raysni maydondan olishdan maqsad uni jiddiyroq jarohatdan himoya qilish boʻlgan. Goal.com nashri xabariga koʻra, Tuxel futbolchining harakatlarida noqulaylik sezgan va u bilan maslahatlashgan holda almashtirishni amalga oshirgan.

Tomas Tuxelning munosabati

"Deklan bir necha bor kutilmaganda toʻpni yoʻqotdi va men unda noqulaylik borligini koʻrdim. Undan soʻraganimda, u belining pastki qismi va sonining yuqori qismida ogʻriq borligini aytdi. Men tavakkal qilishni istamadim. Deklanni maydondan olishni hech qachon xohlamayman, lekin bu safar uni asrash kerak edi. Oʻylashimcha, Reece James uni yarim himoyada munosib almashtirdi va ajoyib oʻyin koʻrsatdi", — dedi Tomas Tuxel.

Shuningdek, murabbiy futbolchi bilan kiyinish xonasida gaplashganini va Rays uni hammasi joyida ekanligiga ishontirganini taʼkidladi. Murabbiyning fikricha, bu xavotirga soladigan darajadagi katta muammo emas va tibbiy shtab tez orada futbolchini navbatdagi bahslarga tayyorlaydi.

Futbolchining oʻzi nima deydi?

27 yoshli yarim himoyachining oʻzi ham jurnalistlar bilan suhbatda xavotirlarga oʻrin yoʻqligini bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, bu ogʻriqlar mavsum oxiridan buyon uni taʼqib qilib kelmoqda. Maʼlum boʻlishicha, Arsenal tarkibida Premyer-liga va Chempionlar ligasi gʻolibligi uchun kurashayotgan paytda ham Rays bir necha hafta davomida maxsus ukollar yordamida maydonga tushgan.

"Hammasi joyida, hammasi aʼlo darajada. Bu shunchaki mavsumning ikkinchi yarmi davomida meni qiynagan kichik ogʻriqlar, xolos. Bu shunchaki ehtiyot chorasi edi. Gana terma jamoasiga qarshi navbatdagi oʻyinda yana maydonga tushishga tayyor boʻlaman", — deya taʼkidladi Deklan Rays ITV telekanaliga bergan intervyusida.

Eslatib oʻtamiz, Xorvatiyaga qarshi kechgan qiziqarli bahsda Angliya terma jamoasi ikkinchi boʻlimda oʻz irodasini namoyish etib, ishonchli gʻalabaga erishdi. Harry Kane jamoaning oʻyini tanaffusdagi koʻrsatmalardan soʻng tubdan oʻzgarganini va futbolchilar oʻzlarining haqiqiy kuchini koʻrsata olganini qayd etdi.

AngliyaArsenalDeklan RaysTomas TuxelJahon Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ekspertlar RPLda o‘ynagan legionerlarimiz harakatiga qanday baho berdi?Ekspertlar RPLda o‘ynagan legionerlarimiz harakatiga qanday baho berdi?Bugun, 07:13Raqamlar so‘zlaganda: Statistika Kolumbiyaning ustunligini qanday isbotladi?Raqamlar so‘zlaganda: Statistika Kolumbiyaning ustunligini qanday isbotladi?Bugun, 07:00Tomas Tuxelning nutqi Angliyani ruhlantirdi: Harri Keyn gʻalaba sirlarini ochdiTomas Tuxelning nutqi Angliyani ruhlantirdi: Harri Keyn gʻalaba sirlarini ochdiBugun, 06:55Statistika shafqatsiz: Kolumbiya bilan bahsda futbolchilarimiz qanday baho oldi?Statistika shafqatsiz: Kolumbiya bilan bahsda futbolchilarimiz qanday baho oldi?Bugun, 06:50Ekspertlar Kolumbiya bilan bahsda oqsagan futbolchilarimizni ma’lum qildiEkspertlar Kolumbiya bilan bahsda oqsagan futbolchilarimizni ma’lum qildiBugun, 06:36Roberto Martinez tanqidlar ostida: Portugaliya ustozi Cristiano Ronaldo bilan doʻstlikni jamoa manfaatidan ustun qoʻydimi?Roberto Martinez tanqidlar ostida: Portugaliya ustozi Cristiano Ronaldo bilan doʻstlikni jamoa manfaatidan ustun qoʻydimi?Bugun, 06:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi