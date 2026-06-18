Deklan Rays jarohat oldimi? Tomas Tuxel va futbolchining oʻzi vaziyatga oydinlik kiritdi
Jahon chempionatining ochilish oʻyinida Xorvatiyaga qarshi bahsda maydonni oqsoqlangan holda tark etgan Angliya terma jamoasi va Arsenal yarim himoyachisi Deklan Raysning holati maʼlum boʻldi. 4:2 hisobidagi gʻalaba bilan yakunlangan uchrashuvning 72-daqiqasida futbolchining almashtirilishi muxlislar va London klubi bosh murabbiyi Mikel Arteta orasida jiddiy xavotir uygʻotgan edi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Angliya terma jamoasi bosh murabbiyi Tomas Tuxel oʻyindan keyingi matbuot anjumanida ushbu qarorga izoh berdi. Nemis mutaxassisining soʻzlariga koʻra, Raysni maydondan olishdan maqsad uni jiddiyroq jarohatdan himoya qilish boʻlgan. Goal.com nashri xabariga koʻra, Tuxel futbolchining harakatlarida noqulaylik sezgan va u bilan maslahatlashgan holda almashtirishni amalga oshirgan.
Tomas Tuxelning munosabati"Deklan bir necha bor kutilmaganda toʻpni yoʻqotdi va men unda noqulaylik borligini koʻrdim. Undan soʻraganimda, u belining pastki qismi va sonining yuqori qismida ogʻriq borligini aytdi. Men tavakkal qilishni istamadim. Deklanni maydondan olishni hech qachon xohlamayman, lekin bu safar uni asrash kerak edi. Oʻylashimcha, Reece James uni yarim himoyada munosib almashtirdi va ajoyib oʻyin koʻrsatdi", — dedi Tomas Tuxel.
Shuningdek, murabbiy futbolchi bilan kiyinish xonasida gaplashganini va Rays uni hammasi joyida ekanligiga ishontirganini taʼkidladi. Murabbiyning fikricha, bu xavotirga soladigan darajadagi katta muammo emas va tibbiy shtab tez orada futbolchini navbatdagi bahslarga tayyorlaydi.
Futbolchining oʻzi nima deydi?27 yoshli yarim himoyachining oʻzi ham jurnalistlar bilan suhbatda xavotirlarga oʻrin yoʻqligini bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, bu ogʻriqlar mavsum oxiridan buyon uni taʼqib qilib kelmoqda. Maʼlum boʻlishicha, Arsenal tarkibida Premyer-liga va Chempionlar ligasi gʻolibligi uchun kurashayotgan paytda ham Rays bir necha hafta davomida maxsus ukollar yordamida maydonga tushgan.
"Hammasi joyida, hammasi aʼlo darajada. Bu shunchaki mavsumning ikkinchi yarmi davomida meni qiynagan kichik ogʻriqlar, xolos. Bu shunchaki ehtiyot chorasi edi. Gana terma jamoasiga qarshi navbatdagi oʻyinda yana maydonga tushishga tayyor boʻlaman", — deya taʼkidladi Deklan Rays ITV telekanaliga bergan intervyusida.
Eslatib oʻtamiz, Xorvatiyaga qarshi kechgan qiziqarli bahsda Angliya terma jamoasi ikkinchi boʻlimda oʻz irodasini namoyish etib, ishonchli gʻalabaga erishdi. Harry Kane jamoaning oʻyini tanaffusdagi koʻrsatmalardan soʻng tubdan oʻzgarganini va futbolchilar oʻzlarining haqiqiy kuchini koʻrsata olganini qayd etdi.
…