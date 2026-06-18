Sam Kerr AQShga qaytmoqda: Avstraliyalik yulduz Gotham FC bilan shartnoma imzolaydi

·0·Sport
Sam Kerr AQShga qaytmoqda: Avstraliyalik yulduz Gotham FC bilan shartnoma imzolaydi

Ayollar futboli olamining eng yorqin yulduzlaridan biri, avstraliyalik hujumchi Sam Kerr faoliyatini AQShning NWSL chempionatida davom ettirishga yaqin turibdi. Londonning Chelsi jamoasi bilan xayrlashgan tajribali futbolchi erkin agent sifatida Gotham FC klubi safiga qoʻshilishi kutilmoqda. Bu transfer nafaqat Amerika ligasi, balki butun jahon ayollar futboli uchun yilning eng shov-shuvli voqealaridan biriga aylanishi tayin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri xabariga koʻra, 32 yoshli Sam Kerr olti yarim yillik muvaffaqiyatli faoliyatdan soʻng Angliyani tark etdi. Chelsi tarkibida u haqiqiy afsonaga aylandi: 158 ta oʻyinda 116 ta gol urib, klub tarixidagi eng yaxshi toʻpurar unvonini boʻlishib turibdi. Uning Londondagi soʻnggi mavsumi ham yorqin oʻtdi — barcha musobaqalarda 17 ta gol urgan hujumchi, jamoasining Manchester Yunayted ustidan qozonilgan gʻalabasida yagona gol muallifi boʻldi.

Chelsiʼdagi oltin davr yakuni

Sam Kerrning Angliyadagi faoliyati sovrinlarga boy boʻldi. 2020-yilda jamoaga kelib qoʻshilganidan buyon u besh marta Ayollar Superligasi (WSL) chempionligini, uchta Angliya kubogi va uchta Liga kubogini qoʻlga kiritdi. Uning maydondagi sovuqqonligi va hal qiluvchi pallalarda gol ura olish qobiliyati Chelsiʼni Yevropaning eng kuchli jamoalari qatoriga olib chiqdi.

Endilikda avstraliyalik yulduz oʻzi uchun begona boʻlmagan muhitga qaytmoqda. The Athletic nashri maʼlumotlariga koʻra, u 2015-2017-yillarda Sky Blue FC (hozirgi Gotham FC) sharafini himoya qilgan edi. Oʻshanda u 40 ta oʻyinda 28 ta gol urib, oʻzining yuksak salohiyatini namoyish etgan. Bu uning NWSLdagi uchinchi jamoasi boʻladi, bunga qadar u Chicago Red Stars safida ham toʻp surgan.

Gotham FC: Yangi superklub shakllanmoqda

Amaldagi NWSL chempioni hisoblangan Gotham FC oʻz unvonini himoya qilish uchun transfer bozorida juda faol harakat qilmoqda. Sam Kerrning transferi klub uchun nafaqat sport nuqtai nazaridan, balki marketing jihatidan ham ulkan foyda keltiradi. Jamoada uni eski tanishlari — sobiq Chelsi aʼzolari Jess Carter va Ann-Katrin Berger, shuningdek, uzoq muddatli shartnoma imzolagan Guro Reiten kutmoqda.

Klub rahbariyati faqat tarkibni kuchaytirish bilan cheklanib qolmayapti. Gotham FC yaqinda 35 million dollarlik zamonaviy mashgʻulot majmuasi qurilishini eʼlon qildi. Bu kabi loyihalar va Yael Averbuch West boshchiligidagi professional yondashuv Nyu-Jersi klubini Yevropaning eng kuchli futbolchilari uchun eng jozibador manzilga aylantirmoqda. Sam Kerrning kelishi esa ushbu loyihaning asosiy boʻlagi boʻlishi kutilmoqda.

Sam KerrChelseaGotham FCTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fabio Kannavaro Jahon chempionatlari tarixida noyob rekordni qayd etdiFabio Kannavaro Jahon chempionatlari tarixida noyob rekordni qayd etdiBugun, 08:14Oʻzbekiston terma jamoasi Jahon chempionatidagi debyutida Kolumbiyaga imkoniyatni boy berdiOʻzbekiston terma jamoasi Jahon chempionatidagi debyutida Kolumbiyaga imkoniyatni boy berdiBugun, 07:57Tomas Tuxelning debyuti: Angliya JCh-2026 startida Xorvatiyani magʻlub etdiTomas Tuxelning debyuti: Angliya JCh-2026 startida Xorvatiyani magʻlub etdiBugun, 07:38Liverpul transfer bozorida Nyukaslni ortda qoldirdi: Viktor Munoz Enfildga yoʻl olmoqdaLiverpul transfer bozorida Nyukaslni ortda qoldirdi: Viktor Munoz Enfildga yoʻl olmoqdaBugun, 07:31Deklan Rays jarohat oldimi? Tomas Tuxel va futbolchining oʻzi vaziyatga oydinlik kiritdiDeklan Rays jarohat oldimi? Tomas Tuxel va futbolchining oʻzi vaziyatga oydinlik kiritdiBugun, 07:15Ekspertlar RPLda o‘ynagan legionerlarimiz harakatiga qanday baho berdi?Ekspertlar RPLda o‘ynagan legionerlarimiz harakatiga qanday baho berdi?Bugun, 07:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi