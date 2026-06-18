Sam Kerr AQShga qaytmoqda: Avstraliyalik yulduz Gotham FC bilan shartnoma imzolaydi
Ayollar futboli olamining eng yorqin yulduzlaridan biri, avstraliyalik hujumchi Sam Kerr faoliyatini AQShning NWSL chempionatida davom ettirishga yaqin turibdi. Londonning Chelsi jamoasi bilan xayrlashgan tajribali futbolchi erkin agent sifatida Gotham FC klubi safiga qoʻshilishi kutilmoqda. Bu transfer nafaqat Amerika ligasi, balki butun jahon ayollar futboli uchun yilning eng shov-shuvli voqealaridan biriga aylanishi tayin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri xabariga koʻra, 32 yoshli Sam Kerr olti yarim yillik muvaffaqiyatli faoliyatdan soʻng Angliyani tark etdi. Chelsi tarkibida u haqiqiy afsonaga aylandi: 158 ta oʻyinda 116 ta gol urib, klub tarixidagi eng yaxshi toʻpurar unvonini boʻlishib turibdi. Uning Londondagi soʻnggi mavsumi ham yorqin oʻtdi — barcha musobaqalarda 17 ta gol urgan hujumchi, jamoasining Manchester Yunayted ustidan qozonilgan gʻalabasida yagona gol muallifi boʻldi.
Chelsiʼdagi oltin davr yakuniSam Kerrning Angliyadagi faoliyati sovrinlarga boy boʻldi. 2020-yilda jamoaga kelib qoʻshilganidan buyon u besh marta Ayollar Superligasi (WSL) chempionligini, uchta Angliya kubogi va uchta Liga kubogini qoʻlga kiritdi. Uning maydondagi sovuqqonligi va hal qiluvchi pallalarda gol ura olish qobiliyati Chelsiʼni Yevropaning eng kuchli jamoalari qatoriga olib chiqdi.
Endilikda avstraliyalik yulduz oʻzi uchun begona boʻlmagan muhitga qaytmoqda. The Athletic nashri maʼlumotlariga koʻra, u 2015-2017-yillarda Sky Blue FC (hozirgi Gotham FC) sharafini himoya qilgan edi. Oʻshanda u 40 ta oʻyinda 28 ta gol urib, oʻzining yuksak salohiyatini namoyish etgan. Bu uning NWSLdagi uchinchi jamoasi boʻladi, bunga qadar u Chicago Red Stars safida ham toʻp surgan.
Gotham FC: Yangi superklub shakllanmoqdaAmaldagi NWSL chempioni hisoblangan Gotham FC oʻz unvonini himoya qilish uchun transfer bozorida juda faol harakat qilmoqda. Sam Kerrning transferi klub uchun nafaqat sport nuqtai nazaridan, balki marketing jihatidan ham ulkan foyda keltiradi. Jamoada uni eski tanishlari — sobiq Chelsi aʼzolari Jess Carter va Ann-Katrin Berger, shuningdek, uzoq muddatli shartnoma imzolagan Guro Reiten kutmoqda.
Klub rahbariyati faqat tarkibni kuchaytirish bilan cheklanib qolmayapti. Gotham FC yaqinda 35 million dollarlik zamonaviy mashgʻulot majmuasi qurilishini eʼlon qildi. Bu kabi loyihalar va Yael Averbuch West boshchiligidagi professional yondashuv Nyu-Jersi klubini Yevropaning eng kuchli futbolchilari uchun eng jozibador manzilga aylantirmoqda. Sam Kerrning kelishi esa ushbu loyihaning asosiy boʻlagi boʻlishi kutilmoqda.
…