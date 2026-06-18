Yevropa grandlari 19 yoshli Liza Baum uchun kurashga kirishdi
Ayollar futbolida transfer bozori tobora qizgʻin tus olmoqda. Bu mavsumda nafaqat Alexia Putellas yoki Sam Kerr kabi yulduzlar, balki kelajagi porloq yosh iqtidorlar ham diqqat markazida turibdi. Germaniyaning RB Leipzig klubi vingeri, 19 yoshli Liza Baum ayni damda Yevropaning eng yetakchi jamoalari uchun asosiy transfer nishoniga aylandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Bild nashri xabariga koʻra, nemis klubi oʻz iqtidorli futbolchisi uchun yirik miqdordagi tovon puli olishga tayyorlanmoqda. Hozirda Baumga Barselona, Manchester Yunayted, Lion, Bavariya va London Siti Layoness kabi jamoalar jiddiy qiziqish bildirmoqda. Biroq, poygada Londonning Arsenal klubi yaqqol yetakchilik qilayotgani aytilmoqda.
Tanzaniyadan Germaniya futboli choʻqqisiga qadarLiza Baum Tanzaniyada tugʻilgan boʻlib, uning otasi nemis, onasi esa tanzaniyalikdir. U toʻrt yoshida oilasi bilan Germaniyaga koʻchib oʻtgan. Uning futbolga boʻlgan ishtiyoqi akasi Dennis bilan birga toʻp tepishdan boshlangan. Afsuski, akasi 17 yoshida avtohalokat natijasida vafot etgan. Baum har safar maydonga tushganda akasining xotirasini yod etadi: uning butsasida akasining bosh harflari yozilgan, bilagidagi bogʻichda esa maxsus iqtibos bor.
Baum oʻz faoliyatini Germaniyadagi mahalliy klublarda boshlagan va bir muddat TSV Pansdorf jamoasida oʻynagan yagona qiz boʻlgan. Keyinchalik u Gamburg akademiyasiga qoʻshildi va 15 yoshidayoq ushbu klub bilan professional shartnoma imzoladi. Uning oʻyin uslubi va tezkorligi RB Leipzig skautlari eʼtiborini tortdi va u yerda oʻzini koʻrsata oldi.
Transfer bozoridagi boshqa yosh yulduzlarLiza Baumdan tashqari, ayollar futbolida yana bir necha yosh iqtidorlar transfer markazida turibdi. Jumladan, Shvetsiya terma jamoasi hujumchisi Felicia Schroder oʻtgan mavsumda 30 ta gol urib, Chelsi klubining rekord darajadagi taklifiga sabab boʻldi. Shuningdek, Angliya terma jamoasining eng yosh vakili Erica Parkinson ham AQSHning NWSL ligasiga oʻtishga yaqin turibdi.
Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ayollar futbolidagi bunday transferlar qiziqarli, chunki soʻnggi yillarda mamlakatimizda ham ayollar futboliga eʼtibor kuchaymoqda. Yevropa grandlarining yosh iqtidorlar uchun bunday kurash olib borishi ushbu sport turining tijoriy va professional darajasi yangi bosqichga chiqqanidan dalolat beradi.
Liza Baumning Arsenal yoki Barselona kabi klublardan biriga oʻtishi uning faoliyatida katta burilish yasashi kutilmoqda. Hozircha RB Leipzig rahbariyati yakuniy qarorni qabul qilishdan oldin barcha takliflarni koʻrib chiqmoqda. Baumning iqtidori va maydondagi harakatlari uni nafaqat Germaniya, balki jahon ayollar futbolining boʻlajak yulduzlaridan biriga aylantirishi shubhasiz.
…