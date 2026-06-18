Yevropa grandlari 19 yoshli Liza Baum uchun kurashga kirishdi

·35·Sport
Yevropa grandlari 19 yoshli Liza Baum uchun kurashga kirishdi

Ayollar futbolida transfer bozori tobora qizgʻin tus olmoqda. Bu mavsumda nafaqat Alexia Putellas yoki Sam Kerr kabi yulduzlar, balki kelajagi porloq yosh iqtidorlar ham diqqat markazida turibdi. Germaniyaning RB Leipzig klubi vingeri, 19 yoshli Liza Baum ayni damda Yevropaning eng yetakchi jamoalari uchun asosiy transfer nishoniga aylandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Bild nashri xabariga koʻra, nemis klubi oʻz iqtidorli futbolchisi uchun yirik miqdordagi tovon puli olishga tayyorlanmoqda. Hozirda Baumga Barselona, Manchester Yunayted, Lion, Bavariya va London Siti Layoness kabi jamoalar jiddiy qiziqish bildirmoqda. Biroq, poygada Londonning Arsenal klubi yaqqol yetakchilik qilayotgani aytilmoqda.

Tanzaniyadan Germaniya futboli choʻqqisiga qadar

Liza Baum Tanzaniyada tugʻilgan boʻlib, uning otasi nemis, onasi esa tanzaniyalikdir. U toʻrt yoshida oilasi bilan Germaniyaga koʻchib oʻtgan. Uning futbolga boʻlgan ishtiyoqi akasi Dennis bilan birga toʻp tepishdan boshlangan. Afsuski, akasi 17 yoshida avtohalokat natijasida vafot etgan. Baum har safar maydonga tushganda akasining xotirasini yod etadi: uning butsasida akasining bosh harflari yozilgan, bilagidagi bogʻichda esa maxsus iqtibos bor.

Baum oʻz faoliyatini Germaniyadagi mahalliy klublarda boshlagan va bir muddat TSV Pansdorf jamoasida oʻynagan yagona qiz boʻlgan. Keyinchalik u Gamburg akademiyasiga qoʻshildi va 15 yoshidayoq ushbu klub bilan professional shartnoma imzoladi. Uning oʻyin uslubi va tezkorligi RB Leipzig skautlari eʼtiborini tortdi va u yerda oʻzini koʻrsata oldi.

Transfer bozoridagi boshqa yosh yulduzlar

Liza Baumdan tashqari, ayollar futbolida yana bir necha yosh iqtidorlar transfer markazida turibdi. Jumladan, Shvetsiya terma jamoasi hujumchisi Felicia Schroder oʻtgan mavsumda 30 ta gol urib, Chelsi klubining rekord darajadagi taklifiga sabab boʻldi. Shuningdek, Angliya terma jamoasining eng yosh vakili Erica Parkinson ham AQSHning NWSL ligasiga oʻtishga yaqin turibdi.

Oʻzbekistonlik futbol ishqibozlari uchun ayollar futbolidagi bunday transferlar qiziqarli, chunki soʻnggi yillarda mamlakatimizda ham ayollar futboliga eʼtibor kuchaymoqda. Yevropa grandlarining yosh iqtidorlar uchun bunday kurash olib borishi ushbu sport turining tijoriy va professional darajasi yangi bosqichga chiqqanidan dalolat beradi.

Liza Baumning Arsenal yoki Barselona kabi klublardan biriga oʻtishi uning faoliyatida katta burilish yasashi kutilmoqda. Hozircha RB Leipzig rahbariyati yakuniy qarorni qabul qilishdan oldin barcha takliflarni koʻrib chiqmoqda. Baumning iqtidori va maydondagi harakatlari uni nafaqat Germaniya, balki jahon ayollar futbolining boʻlajak yulduzlaridan biriga aylantirishi shubhasiz.

FutbolTransferlarLiza BaumArsenalAyollar Futboli
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rasman: Ibrahima Konate erkin agent sifatida Real Madrid aʼzosiga aylandiRasman: Ibrahima Konate erkin agent sifatida Real Madrid aʼzosiga aylandiBugun, 10:16Feruza Kazakova Xitoydagi Jahon kubogida nemis raqibasini taslim etdiFeruza Kazakova Xitoydagi Jahon kubogida nemis raqibasini taslim etdiBugun, 10:16Kafu futbol tarixidagi eng buyuk toʻrtlikni maʼlum qildi: Ronaldinho ham roʻyxatdaKafu futbol tarixidagi eng buyuk toʻrtlikni maʼlum qildi: Ronaldinho ham roʻyxatdaBugun, 09:57Tottenxem iqtidori Luka Vuskovic: Cristiano Ronaldo kabi intizom va Bavariya qiziqishiTottenxem iqtidori Luka Vuskovic: Cristiano Ronaldo kabi intizom va Bavariya qiziqishiBugun, 09:12Sam Kerr AQShga qaytmoqda: Avstraliyalik yulduz Gotham FC bilan shartnoma imzolaydiSam Kerr AQShga qaytmoqda: Avstraliyalik yulduz Gotham FC bilan shartnoma imzolaydiBugun, 08:56Fabio Kannavaro Jahon chempionatlari tarixida noyob rekordni qayd etdiFabio Kannavaro Jahon chempionatlari tarixida noyob rekordni qayd etdiBugun, 08:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi