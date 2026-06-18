Tottenxem iqtidori Luka Vuskovic: Cristiano Ronaldo kabi intizom va Bavariya qiziqishi
Londonning Tottenxem klubi oʻz safiga qoʻshib olgan yosh himoyachi Luka Vuskovic Yevropa futboli jamoatchiligi eʼtiborini tortishda davom etmoqda. Germaniyaning Gamburg klubidagi muvaffaqiyatli ijara muddatidan soʻng, 19 yoshli xorvatiyalik futbolchining kelajagi porloq ekani va uning oʻyin uslubida jahon futboli afsonalariga xos xususiyatlar borligi haqida gapirilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Union Berlin klubining sobiq bosh murabbiyi Nenad Bjelica yosh himoyachining iqtidoriga yuqori baho berib, uni dunyoning eng kuchli hujumchilaridan biri Cristiano Ronaldo bilan qiyosladi. Bjelicaning fikricha, Vuskovicni portugaliyalik yulduz bilan nafaqat jismoniy holati, balki futbolga boʻlgan professional munosabati ham birlashtirib turadi.
Ronaldo kabi mehnatsevarlik
Sport Bild nashriga bergan intervyusida Bjelica Vuskovicning ruhiy tayyorgarligiga alohida toʻxtalib oʻtdi. "Uning maydondagi dadilligi, toʻp bilan ishlashdagi sovuqqonligi va kurashlardagi qatʼiyati meni hayratda qoldiradi. Unda Cristiano Ronaldoni choʻqqiga olib chiqqan xislat bor: sutkasiga 24 soat futbol bilan yashash", — deya taʼkidladi mutaxassis.
Maʼlumotlarga koʻra, Luka Vuskovic 16 yoshidayoq Xorvatiya oliy divizionida debyut qilgan va oʻsha paytdayoq oʻzining yuqori darajadagi diqqat-eʼtibori bilan ajralib turgan. Himoyachi boʻlishiga qaramay, uning gʻalaba qozonishga boʻlgan ishtiyoqi va oʻz ustida ishlashi koʻplab skautlar nazariga tushgan.
Bavariya va kelajak rejalariHozirda Tottenxem bilan 2030-yilga qadar shartnomaga ega boʻlgan futbolchi tez orada London klubi ixtiyoriga qaytadi. Biroq, Nenad Bjelica uni kelajakda Myunxenning Bavariya klubi safida koʻrmoqda. Uning soʻzlariga koʻra, Vuskovic allaqachon dunyoning eng grand klublarida toʻp surish darajasiga yetib kelgan.
Goal.com nashri xabariga koʻra, Vuskovic hozirda Xorvatiya terma jamoasi safida yoshlar oʻrtasidagi jahon chempionatida ishtirok etmoqda. Ushbu musobaqa uning transfer bozoridagi narxi yanada oshishiga va Yevropaning boshqa yetakchi jamoalari qiziqishi ortishiga xizmat qilishi shubhasiz.
Tottenxem rahbariyati uchun esa bu jiddiy sinov boʻladi. Bir tomondan, jamoa oʻz tarkibida kelajak yulduzini saqlab qolishni istasa, ikkinchi tomondan, Angliya Premer-ligasi va boshqa chempionatlardan tushayotgan manfaatli takliflarni koʻrib chiqishga majbur boʻlishi mumkin. Hozircha londonliklar futbolchini asosiy tarkibga tayyorlashni rejalashtirmoqda.
…