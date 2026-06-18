Tottenxem iqtidori Luka Vuskovic: Cristiano Ronaldo kabi intizom va Bavariya qiziqishi

·52·Sport
Tottenxem iqtidori Luka Vuskovic: Cristiano Ronaldo kabi intizom va Bavariya qiziqishi

Londonning Tottenxem klubi oʻz safiga qoʻshib olgan yosh himoyachi Luka Vuskovic Yevropa futboli jamoatchiligi eʼtiborini tortishda davom etmoqda. Germaniyaning Gamburg klubidagi muvaffaqiyatli ijara muddatidan soʻng, 19 yoshli xorvatiyalik futbolchining kelajagi porloq ekani va uning oʻyin uslubida jahon futboli afsonalariga xos xususiyatlar borligi haqida gapirilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Union Berlin klubining sobiq bosh murabbiyi Nenad Bjelica yosh himoyachining iqtidoriga yuqori baho berib, uni dunyoning eng kuchli hujumchilaridan biri Cristiano Ronaldo bilan qiyosladi. Bjelicaning fikricha, Vuskovicni portugaliyalik yulduz bilan nafaqat jismoniy holati, balki futbolga boʻlgan professional munosabati ham birlashtirib turadi.

Ronaldo kabi mehnatsevarlik

Sport Bild nashriga bergan intervyusida Bjelica Vuskovicning ruhiy tayyorgarligiga alohida toʻxtalib oʻtdi. "Uning maydondagi dadilligi, toʻp bilan ishlashdagi sovuqqonligi va kurashlardagi qatʼiyati meni hayratda qoldiradi. Unda Cristiano Ronaldoni choʻqqiga olib chiqqan xislat bor: sutkasiga 24 soat futbol bilan yashash", — deya taʼkidladi mutaxassis.

Maʼlumotlarga koʻra, Luka Vuskovic 16 yoshidayoq Xorvatiya oliy divizionida debyut qilgan va oʻsha paytdayoq oʻzining yuqori darajadagi diqqat-eʼtibori bilan ajralib turgan. Himoyachi boʻlishiga qaramay, uning gʻalaba qozonishga boʻlgan ishtiyoqi va oʻz ustida ishlashi koʻplab skautlar nazariga tushgan.

Bavariya va kelajak rejalari

Hozirda Tottenxem bilan 2030-yilga qadar shartnomaga ega boʻlgan futbolchi tez orada London klubi ixtiyoriga qaytadi. Biroq, Nenad Bjelica uni kelajakda Myunxenning Bavariya klubi safida koʻrmoqda. Uning soʻzlariga koʻra, Vuskovic allaqachon dunyoning eng grand klublarida toʻp surish darajasiga yetib kelgan.

Goal.com nashri xabariga koʻra, Vuskovic hozirda Xorvatiya terma jamoasi safida yoshlar oʻrtasidagi jahon chempionatida ishtirok etmoqda. Ushbu musobaqa uning transfer bozoridagi narxi yanada oshishiga va Yevropaning boshqa yetakchi jamoalari qiziqishi ortishiga xizmat qilishi shubhasiz.

Tottenxem rahbariyati uchun esa bu jiddiy sinov boʻladi. Bir tomondan, jamoa oʻz tarkibida kelajak yulduzini saqlab qolishni istasa, ikkinchi tomondan, Angliya Premer-ligasi va boshqa chempionatlardan tushayotgan manfaatli takliflarni koʻrib chiqishga majbur boʻlishi mumkin. Hozircha londonliklar futbolchini asosiy tarkibga tayyorlashni rejalashtirmoqda.

TottenxemBavariyaCristiano RonaldoTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rasman: Ibrahima Konate erkin agent sifatida Real Madrid aʼzosiga aylandiRasman: Ibrahima Konate erkin agent sifatida Real Madrid aʼzosiga aylandiBugun, 10:16Feruza Kazakova Xitoydagi Jahon kubogida nemis raqibasini taslim etdiFeruza Kazakova Xitoydagi Jahon kubogida nemis raqibasini taslim etdiBugun, 10:16Kafu futbol tarixidagi eng buyuk toʻrtlikni maʼlum qildi: Ronaldinho ham roʻyxatdaKafu futbol tarixidagi eng buyuk toʻrtlikni maʼlum qildi: Ronaldinho ham roʻyxatdaBugun, 09:57Yevropa grandlari 19 yoshli Liza Baum uchun kurashga kirishdiYevropa grandlari 19 yoshli Liza Baum uchun kurashga kirishdiBugun, 09:10Sam Kerr AQShga qaytmoqda: Avstraliyalik yulduz Gotham FC bilan shartnoma imzolaydiSam Kerr AQShga qaytmoqda: Avstraliyalik yulduz Gotham FC bilan shartnoma imzolaydiBugun, 08:56Fabio Kannavaro Jahon chempionatlari tarixida noyob rekordni qayd etdiFabio Kannavaro Jahon chempionatlari tarixida noyob rekordni qayd etdiBugun, 08:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi