Prezident futbolchilarni O‘zbekistonning haqiqiy qahramonlari deb atadi (video)
O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Toshkent xalqaro investitsiya forumi doirasida o‘tkazilgan yig‘ilishda milliy terma jamoamizning 2026 yilgi Jahon chempionatida Kolumbiyaga qarshi o‘tkazgan tarixiy uchrashuvi haqida fikr bildirdi.
Davlat rahbari xorijiy investorlar, xalqaro tashkilotlar vakillari, vazirlik va idoralar rahbarlari ishtirok etgan nufuzli anjumanda futbolchilarimizning maydondagi harakati, kuchli xarakteri va irodasini alohida e’tirof etdi.
O‘zbekiston milliy terma jamoasi o‘z tarixida ilk bor Jahon chempionati final bosqichida ishtirok etdi. “Oq bo‘rilar” birinchi turda katta xalqaro tajribaga ega Kolumbiyaga qarshi maydonga tushib, 1:3 hisobida mag‘lub bo‘ldi. Natija muxlislar kutganidek bo‘lmagan bo‘lsa-da, futbolchilarimiz o‘zining kurashchanligi, jismoniy tayyorgarligi va oxirigacha taslim bo‘lmaslik xususiyatini namoyon etdi.
Prezident Shavkat Mirziyoyev ushbu tarixiy bahsni alohida hayajon bilan tilga oldi.
“O‘zbekiston uchun juda qizg‘in o‘tgan o‘yinda futbolchilarimiz Jahon chempionatida birinchi marta juda katta tajribaga ega jamoaga qarshi o‘zining kuchli xarakterini ko‘rsatdi”, — dedi davlat rahbari.
Prezidentning ta’kidlashicha, 34 yil davomida kutilgan orzuning amalga oshishi oson kechmadi. O‘zbekiston terma jamoasining mundial sahnasiga chiqishi milliy futbolimiz uchun yangi davrni boshlab berdi.
“Oson emas, birinchi marta. Biz 34 yil kutgan voqea bo‘ldi. Shuning uchun kuchli xarakteri, jismoniy tayyorgarligi va irodasini yaqqol namoyon etdi desak, bu ham to‘g‘ri”, — dedi Shavkat Mirziyoyev.
Darhaqiqat, Kolumbiyaga qarshi o‘yin nafaqat sport natijasi, balki butun mamlakat uchun tarixiy hodisa bo‘ldi. O‘zbekiston davlat madhiyasi ilk bor Jahon chempionati final bosqichida yangradi. Millionlab yurtdoshlarimiz tong saharda televizor qarshisida milliy jamoani qo‘llab-quvvatladi.
Futbolchilarimiz dunyo futbolida katta tajribaga ega raqibga qarshi maydonga tushdi. Kolumbiya tarkibida Yevropa va Janubiy Amerikaning nufuzli klublarida to‘p suradigan yulduz futbolchilar bor edi. Shunga qaramay, “oq bo‘rilar” o‘yinning ayrim qismlarida raqibga jiddiy bosim o‘tkazib, o‘z imkoniyatlarini yarata oldi.
Prezident O‘zbekiston terma jamoasi a’zolarini vatanparvar va fidoyi yoshlar sifatida ta’riflab, ular bilan butun mamlakat faxrlanishini ta’kidladi.
“Bir narsani aytmoqchimanki, vatanparvar va fidoyi yoshlarimiz bilan faxrlanamiz. Ular hozirgi O‘zbekistonning qahramonlari”, — dedi davlat rahbari.
Bu so‘zlar yig‘ilish ishtirokchilari tomonidan katta olqishlar bilan qarshi olindi. Videolavhada xorijiy investorlar, xalqaro tashkilotlar vakillari va mahalliy rahbarlar Prezidentning milliy terma jamoaga bag‘ishlangan fikrlarini qarsaklar bilan qo‘llab-quvvatlaganini ko‘rish mumkin.
Anjumandagi samimiy muhit sportning xalqlar va mamlakatlarni birlashtiruvchi kuch ekanini yana bir bor namoyon qildi. Turli davlatlardan kelgan mehmonlar ham O‘zbekiston futbolchilarining tarixiy ishtirokini olqishlar bilan e’tirof etdi.
Shavkat Mirziyoyev terma jamoa oldida hali ko‘p imkoniyatlar borligini ham alohida qayd etdi. Birinchi uchrashuvdagi mag‘lubiyat mundialdagi kurash yakunlanganini anglatmaydi. Milliy jamoamiz oldida yana muhim bahslar bor.
“Hali oldimizda juda ham ko‘p imkoniyatlar borligini o‘zlaring ham ko‘rdinglar. Farzandlarim, qahramonlarim ko‘p narsaga qodir ekanliklarini ham bildirdi”, — dedi Prezident.
Davlat rahbarining “farzandlarim, qahramonlarim” degan so‘zlari futbolchilarga nisbatan samimiy ishonch va mehrni ifodaladi. Bu murojaat nafaqat terma jamoa a’zolari, balki butun O‘zbekiston muxlislariga ham katta ruhiy kuch bag‘ishladi.
Kolumbiyaga qarshi uchrashuvda futbolchilarimiz birinchi bo‘limda kuchli bosimga duch keldi. Ammo tanaffusdan keyin jamoa faolligini oshirib, raqib darvozasi tomon xavfli hujumlar uyushtirishga harakat qildi. O‘zbekistonning Jahon chempionati tarixidagi ilk goli ham muxlislar uchun unutilmas lahzaga aylandi.
Natijaga qaramay, jamoaning o‘yinida ijobiy jihatlar ko‘p bo‘ldi. Futbolchilar yuqori sur’atga moslashishga, jismoniy kurashda raqibga munosib qarshilik ko‘rsatishga va oxirgi daqiqalargacha harakat qilishga intildi.
Prezident ham aynan mana shu xarakter, iroda va fidoyilikni yuqori baholadi. U milliy jamoaga kelgusi uchrashuvlar oldidan omad tiladi.
“Faqat omad tilaymiz biz. Olg‘a, O‘zbekiston!” — dedi Shavkat Mirziyoyev.
Davlat rahbarining ushbu da’vati yig‘ilish zalida yana bir bor kuchli qarsaklar bilan kutib olindi. Anjumanda ishtirok etgan xorijiy mehmonlar ham O‘zbekiston futbolchilariga bildirilgan ishonch va qo‘llab-quvvatlovga hamohang bo‘ldi.
Milliy terma jamoamiz uchun bu so‘zlar alohida ahamiyatga ega. Jahon chempionatida har bir o‘yin ulkan bosim, yuqori mas’uliyat va katta jismoniy kuch talab qiladi. Bunday pallada mamlakat rahbarining ishonchi futbolchilarga qo‘shimcha motivatsiya bag‘ishlashi tabiiy.
O‘zbekiston futbolchilari mundialda faqat sport natijasi uchun emas, balki butun mamlakat sharafi, milliy g‘urur va millionlab muxlislar ishonchi uchun maydonga tushmoqda.
Birinchi o‘yin tarixga aylandi. Unda xatolar ham, quvonarli lahzalar ham bo‘ldi. Eng muhimi, O‘zbekiston Jahon chempionati sahnasida o‘zining kurashchan va taslim bo‘lmaydigan jamoa ekanini ko‘rsatdi.
Endi “oq bo‘rilar” oldida yangi uchrashuvlar turibdi. Futbolchilar Kolumbiyaga qarshi bahsdan xulosa chiqarib, keyingi raqiblarga qarshi yanada ishonchli va qat’iyatli harakat qilishga intiladi.
Shavkat Mirziyoyevning “ular hozirgi O‘zbekistonning qahramonlari” degan so‘zlari esa milliy jamoaning tarixiy ishtirokiga berilgan eng yuksak baholardan biri bo‘ldi.
Mundial davom etmoqda. Imkoniyatlar hali oldinda. Millionlab muxlislar esa Prezidentning da’vatiga qo‘shilib, bir ovozdan aytadi:
Olg‘a, O‘zbekiston!
…