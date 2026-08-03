Farg‘onada mast haydovchi urib yuborgan YPX xodimi vafot etdi

·0·Jamiyat
Farg‘onada mast haydovchi urib yuborgan YPX xodimi vafot etdi

Farg‘ona viloyatining O‘zbekiston tumanida xizmat vazifasini bajarayotgan YPX inspektori mast haydovchi sabab yuz bergan yo‘l-transport hodisasida halok bo‘ldi.

Hodisa 31 iyul kuni soat 23:30 atrofida sodir bo‘lgan. Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, Spark avtomobilini mast holatda boshqargan haydovchi YPX inspektori, serjant Hayitbek Karimjonovning transport vositasini to‘xtatish haqidagi qonuniy talabiga bo‘ysunmagan.

Shundan so‘ng haydovchi harakatini davom ettirib, inspektorni urib yuborgan. Og‘ir tan jarohatlari olgan YPX xodimi zudlik bilan shifoxonaga yetkazilgan.

Shifokorlar uning hayotini saqlab qolish uchun barcha zarur choralarni ko‘rganiga qaramay, Hayitbek Karimjonov jonlantirish bo‘limida vafot etgan.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chexiyada ishlash yo‘li ochilmoqda: hamshiralar uchun yangi loyiha muhokama qilindiChexiyada ishlash yo‘li ochilmoqda: hamshiralar uchun yangi loyiha muhokama qilindiBugun, 22:31Namangan bozorida belkuraklar bilan janjallashgan 6 kishi ushlandi (video)Namangan bozorida belkuraklar bilan janjallashgan 6 kishi ushlandi (video)Bugun, 21:30Saida Mirziyoyeva Prezident administratsiyasining “xodim” mushuklarini ko‘rsatdi (video)Saida Mirziyoyeva Prezident administratsiyasining “xodim” mushuklarini ko‘rsatdi (video)Bugun, 19:56Saida Mirziyoyeva: hayvonlarga shafqatsizlik uchun jazo kuchaytirildiSaida Mirziyoyeva: hayvonlarga shafqatsizlik uchun jazo kuchaytirildiBugun, 14:25Adliya vazirligida 46 soatlik jarayon 2 soatga qisqardiAdliya vazirligida 46 soatlik jarayon 2 soatga qisqardiBugun, 10:25Bir viza — besh davlat: Markaziy Osiyo «shengen»i yaqinmi?Bir viza — besh davlat: Markaziy Osiyo «shengen»i yaqinmi?Bugun, 10:16
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda