Igor Sergeyev Kolumbiya qarshi mag‘lubiyatdan keyin o‘z fikrlarini bildirdi

·77·Sport
Igor Sergeyev Kolumbiya qarshi mag‘lubiyatdan keyin o‘z fikrlarini bildirdi

Shimoliy Amerika yashil maydonlarida futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionatining guruh bosqich bahslari millionlab vatandoshlarimiz diqqat markazida turibdi. «K» guruhining 1-turi doirasida O‘zbekiston milliy terma jamoasi Janubiy Amerika qit’asining kuchli vakili bo‘lmish Kolumbiya terma jamoasiga qarshi maydonga tushib, 1:3 hisobida imkoniyatni boy bergan edi.

Garchi ushbu tarixiy debyut bahsida omad vakillarimizga kulib boqmagan bo‘lsa-da, futbolchilarimiz oxirigacha munosib qarshilik ko‘rsata olishdi. Uchrashuv yakunlanganidan so‘ng, milliy terma jamoamizning tajribali hujumchisi Igor Sergeyev boy berilgan o‘yin taassurotlari va boy berilgan imkoniyatlar haqida o‘z fikr-mulohazalarini bayon etdi.

Quyidagi tahliliy sport jadvali orqali tajribali forvardimizning fikrlari va «K» guruhidagi 1-turdan keyingi rasmiy vaziyat bilan batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:

Futbolchi va uning maydondagi vaqti

Mag‘lubiyatli uchrashuv haqida bildirilgan xolis fikrlar

1-turdan keyin «K» guruhidagi turnir jadvali

Igor Sergeyev


(90-daqiqada Eldor Shomurodov o‘rniga maydonga tushdi)

• Kamida durang natijani qayd etish imkoniyati bor edi.


• O‘z xatolarimiz tufayli noqulay gollarni o‘tkazib yubordik.


• Oldinga qarab intilishda va ishlashda davom etamiz.

1. Kolumbiya — 3 ochko


2. Portugaliya — 1 ochko


3. DR Kongo — 1 ochko


4. O‘zbekiston — 0 ochko

«Kamida durang qayd etish uchun imkoniyatimiz bor edi»

Mazkur uchrashuvning asosiy vaqti yakunlanishi arafasida, ya’ni 90-daqiqada terma jamoamiz sardori Eldor Shomurodov o‘rniga zaxiradan maydonga tushirilgan Igor Sergeyev o‘yindan keyin jurnalistlarga bergan intervyusida quyidagicha gapirdi:

«Tan olish kerak, bunday natija barchamizga juda alamli ta’sir qildi. Kolumbiya haqiqatan ham xalqaro maydonda katta tajribaga ega bo‘lgan juda kuchli jamoa hisoblanadi. Shunga qaramay, bugungi bahsda kamida durang natijani saqlab qolish va ochko qo‘lga kiritish uchun bizda yetarlicha qulay imkoniyatlar mavjud edi. Afsuski, o‘z xatolarimiz oqibatida darvozamizdan noqulay va kutilmagan gollarni o‘tkazib yubordik. Balki bunga mana shunday nufuzli turnirdagi xalqaro tajribaning yetishmagani sabab bo‘lgandir, to‘g‘risi bilmayman. Lekin umumiy ma’noda olib qaraganda, raqibga qarshi juda munosib kurash olib bordik. Ilk o‘yinimiz biroz omadsiz chiqdi, deb ayta olaman. Endi faqat oldinga qarab harakat qilamiz va mashg‘ulotlarda yanada qattiqroq ishlashda davom etamiz».

«K» guruhidagi vaziyat va oldinda turgan ikkita imtihon

Dastlabki tur uchrashuvlari yakuniga ko‘ra, guruhdagi vaziyat biroz chigallashdi. Hozircha ochko jamg‘ara olmagan O‘zbekiston milliy terma jamoasi to‘plar nisbatiga ko‘ra to‘rtinchi o‘rinni egallab turibdi. Guruhda 3 ochko jamg‘argan Kolumbiya yaqqol peshqadamga aylangan bo‘lsa, dastlabki turda o‘zaro durang o‘ynagan Portugaliya va DR Kongo terma jamoalari hisobida bittadan ochko mavjud.

Biroq quvonarlisi shundaki, vakillarimizda vaziyatni o‘nglash va pley-off yo‘llanmasini qo‘lga kiritish uchun hali yana ikkita imkoniyat bor. JCH-2026 guruh bosqichi doirasida Fabio Kannavaro boshchiligidagi «oq bo‘rilar» navbatdagi o‘yinlarini quyidagi tartibda o‘tkazishadi:

  1. 23 iyun kuni dunyo grandlaridan biri bo‘lmish Portugaliya terma jamoasiga qarshi hayot-mamot bahsi;

  2. 28 iyun kuni esa guruhdagi so‘nggi raqib — Kongo DR terma jamoasiga qarshi hal qiluvchi uchrashuv bo‘lib o‘tadi.

Zamin sport sharhlovchilarining yakuniy xulosasi:

Igor Sergeyevning kuyib-pishib aytgan so‘zlarida haqiqat mujassam — yigitlarimiz Kolumbiyadek kuchli terma jamoaga qarshi qo‘rqmay, mardonavor futbol o‘ynashdi. O‘z xatolarimizdan to‘g‘ri xulosa chiqargan holda, seshanba kuni Portugaliyaga qarshi kechadigan bahsda Fabio Kannavaro shogirdlari o‘zlarining haqiqiy kuchlarini namoyish etishlariga muxlislarimiz aslo shubha qilishmayapti. Biz senga ishonamiz, O‘zbekiston!

Jahon chempionatining eng issiq tahlillari, terma jamoamiz futbolchilarining eksklyuziv bayonotlari va Mundial kundaligini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!

O'zbekistonKolumbiyaIgor SergeevPortugaliyaDR Kongo
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Roberto Martinez va Cristiano Ronaldo yana bir jamoada: Al-Nasr yangi murabbiy bilan kelishmoqdaRoberto Martinez va Cristiano Ronaldo yana bir jamoada: Al-Nasr yangi murabbiy bilan kelishmoqdaBugun, 14:53Krishtianu Ronaldu va Portugaliya terma jamoasi: Afsonani oʻzidan qutqarish vaqti keldimi?Krishtianu Ronaldu va Portugaliya terma jamoasi: Afsonani oʻzidan qutqarish vaqti keldimi?Bugun, 13:38Jud Bellingem maydon tashqarisida ham namuna: Futbolchi Caroline Weir bilan xayrlashdiJud Bellingem maydon tashqarisida ham namuna: Futbolchi Caroline Weir bilan xayrlashdiBugun, 13:12Vyacheslav Erbes O‘zbekistonning Kolumbiyadan uchragan mag‘lubiyatini izohladiVyacheslav Erbes O‘zbekistonning Kolumbiyadan uchragan mag‘lubiyatini izohladiBugun, 13:10Vyacheslav Koloskov O‘zbekiston terma jamoasining debyuti haqida gapirdiVyacheslav Koloskov O‘zbekiston terma jamoasining debyuti haqida gapirdiBugun, 13:02Gustavo Puerta O‘zbekiston bilan bahsdagi o‘z maqsadlari haqida gapirdiGustavo Puerta O‘zbekiston bilan bahsdagi o‘z maqsadlari haqida gapirdiBugun, 12:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi