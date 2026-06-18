Igor Sergeyev Kolumbiya qarshi mag‘lubiyatdan keyin o‘z fikrlarini bildirdi
Shimoliy Amerika yashil maydonlarida futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionatining guruh bosqich bahslari millionlab vatandoshlarimiz diqqat markazida turibdi. «K» guruhining 1-turi doirasida O‘zbekiston milliy terma jamoasi Janubiy Amerika qit’asining kuchli vakili bo‘lmish Kolumbiya terma jamoasiga qarshi maydonga tushib, 1:3 hisobida imkoniyatni boy bergan edi.
Garchi ushbu tarixiy debyut bahsida omad vakillarimizga kulib boqmagan bo‘lsa-da, futbolchilarimiz oxirigacha munosib qarshilik ko‘rsata olishdi. Uchrashuv yakunlanganidan so‘ng, milliy terma jamoamizning tajribali hujumchisi Igor Sergeyev boy berilgan o‘yin taassurotlari va boy berilgan imkoniyatlar haqida o‘z fikr-mulohazalarini bayon etdi.
Quyidagi tahliliy sport jadvali orqali tajribali forvardimizning fikrlari va «K» guruhidagi 1-turdan keyingi rasmiy vaziyat bilan batafsil tanishib chiqishingiz mumkin:
Futbolchi va uning maydondagi vaqti
Mag‘lubiyatli uchrashuv haqida bildirilgan xolis fikrlar
1-turdan keyin «K» guruhidagi turnir jadvali
• Igor Sergeyev
(90-daqiqada Eldor Shomurodov o‘rniga maydonga tushdi)
• Kamida durang natijani qayd etish imkoniyati bor edi.
• O‘z xatolarimiz tufayli noqulay gollarni o‘tkazib yubordik.
• Oldinga qarab intilishda va ishlashda davom etamiz.
• 1. Kolumbiya — 3 ochko
• 2. Portugaliya — 1 ochko
• 3. DR Kongo — 1 ochko
• 4. O‘zbekiston — 0 ochko
«Kamida durang qayd etish uchun imkoniyatimiz bor edi»
Mazkur uchrashuvning asosiy vaqti yakunlanishi arafasida, ya’ni 90-daqiqada terma jamoamiz sardori Eldor Shomurodov o‘rniga zaxiradan maydonga tushirilgan Igor Sergeyev o‘yindan keyin jurnalistlarga bergan intervyusida quyidagicha gapirdi:
«Tan olish kerak, bunday natija barchamizga juda alamli ta’sir qildi. Kolumbiya haqiqatan ham xalqaro maydonda katta tajribaga ega bo‘lgan juda kuchli jamoa hisoblanadi. Shunga qaramay, bugungi bahsda kamida durang natijani saqlab qolish va ochko qo‘lga kiritish uchun bizda yetarlicha qulay imkoniyatlar mavjud edi. Afsuski, o‘z xatolarimiz oqibatida darvozamizdan noqulay va kutilmagan gollarni o‘tkazib yubordik. Balki bunga mana shunday nufuzli turnirdagi xalqaro tajribaning yetishmagani sabab bo‘lgandir, to‘g‘risi bilmayman. Lekin umumiy ma’noda olib qaraganda, raqibga qarshi juda munosib kurash olib bordik. Ilk o‘yinimiz biroz omadsiz chiqdi, deb ayta olaman. Endi faqat oldinga qarab harakat qilamiz va mashg‘ulotlarda yanada qattiqroq ishlashda davom etamiz».
«K» guruhidagi vaziyat va oldinda turgan ikkita imtihon
Dastlabki tur uchrashuvlari yakuniga ko‘ra, guruhdagi vaziyat biroz chigallashdi. Hozircha ochko jamg‘ara olmagan O‘zbekiston milliy terma jamoasi to‘plar nisbatiga ko‘ra to‘rtinchi o‘rinni egallab turibdi. Guruhda 3 ochko jamg‘argan Kolumbiya yaqqol peshqadamga aylangan bo‘lsa, dastlabki turda o‘zaro durang o‘ynagan Portugaliya va DR Kongo terma jamoalari hisobida bittadan ochko mavjud.
Biroq quvonarlisi shundaki, vakillarimizda vaziyatni o‘nglash va pley-off yo‘llanmasini qo‘lga kiritish uchun hali yana ikkita imkoniyat bor. JCH-2026 guruh bosqichi doirasida Fabio Kannavaro boshchiligidagi «oq bo‘rilar» navbatdagi o‘yinlarini quyidagi tartibda o‘tkazishadi:
23 iyun kuni dunyo grandlaridan biri bo‘lmish Portugaliya terma jamoasiga qarshi hayot-mamot bahsi;
28 iyun kuni esa guruhdagi so‘nggi raqib — Kongo DR terma jamoasiga qarshi hal qiluvchi uchrashuv bo‘lib o‘tadi.
Zamin sport sharhlovchilarining yakuniy xulosasi:
Igor Sergeyevning kuyib-pishib aytgan so‘zlarida haqiqat mujassam — yigitlarimiz Kolumbiyadek kuchli terma jamoaga qarshi qo‘rqmay, mardonavor futbol o‘ynashdi. O‘z xatolarimizdan to‘g‘ri xulosa chiqargan holda, seshanba kuni Portugaliyaga qarshi kechadigan bahsda Fabio Kannavaro shogirdlari o‘zlarining haqiqiy kuchlarini namoyish etishlariga muxlislarimiz aslo shubha qilishmayapti. Biz senga ishonamiz, O‘zbekiston!
Jahon chempionatining eng issiq tahlillari, terma jamoamiz futbolchilarining eksklyuziv bayonotlari va Mundial kundaligini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!
…