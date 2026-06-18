Kanzas-Siti Argentina muxlislari qurshovida: Lionel Messi uchun haqiqiy ziyoratgoh

·46·Sport
Kanzas-Siti Argentina muxlislari qurshovida: Lionel Messi uchun haqiqiy ziyoratgoh

Amerika Qoʻshma Shtatlari mezbonlik qilayotgan yirik futbol turniri arafasida Kanzas-Siti shahri Argentina terma jamoasining minglab ashaddiy muxlislari bilan toʻlib-toshdi. Lionel Messi va uning jamoadoshlarini qoʻllab-quvvatlash uchun kelgan muxlislar shaharni haqiqiy bayram maskaniga aylantirib, oʻziga xos "banderazo" (bayroqlar bilan namoyish) va tunu kun davom etayotgan bazmlarni tashkil etishmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashrining xabar berishicha, Argentinadan tashrif buyurgan muxlislar hatto mahalliy madaniyat va sport turlariga ham qiziqish bildirishmayapti. Masalan, muxlislar guruhining yetakchilaridan biri mahalliy beysbol jamoasi oʻyiniga borish haqidagi taklifga "Beysbol? Menga uning nima keragi bor? Menda futbol bor!" deya javob qaytargan. Bu holat argentinaliklarning oʻz terma jamoasiga boʻlgan sadoqati naqadar yuqori ekanligini yana bir bor isbotlamoqda.

Lionel Messi omili va qimmatbaho chiptalar

Muxlislarning bunday oqimiga asosiy sabab — Lionel Messi. Koʻpchilik uchun bu jahon chempionining soʻnggi yirik turniri boʻlishi mumkinligi sababli, ishqibozlar har qanday xarajatga tayyor turishibdi. Kanzas-Siti stadionidagi (asl nomi Arrowhead) oʻyinlarni bevosita tomosha qilish uchun chiptalar narxi bir necha ming dollargacha koʻtarilgan boʻlsa-da, bu muxlislarni toʻxtata olmayapti.

Hatto chipta sotib olishga imkoni boʻlmaganlar ham shunchaki sevimli jamoasi yaqinida boʻlish, barabanlar va bayroqlar bilan oʻziga xos muhit yaratish uchun shaharga oqib kelishmoqda. Argentina terma jamoasining har bir qadami muxlislar tomonidan diniy marosimdek eʼzozlanmoqda, bu esa turnirning umumiy nufuzini yanada oshirmoqda.

Mayami emas, Kanzas-Siti markazda

Odatda AQSHda futbol va Lionel Messi deganda koʻpchilikning koʻz oldiga Mayami shahri keladi. Biroq bu safar Amerikaning qoq markazi hisoblangan Kanzas-Siti haqiqiy futbol oʻchogʻiga aylandi. Shahar koʻchalarida yangrayotgan Argentina madhiyalari va qoʻshiqlari mahalliy aholi uchun ham yangilik boʻldi.

Muxlislar uchun bu shunchaki sport musobaqasi emas, balki hayotlarining mazmuniga aylangan. Lionel Messi 2030-yilda 42 yoshida yana maydonga tushishi dargumon ekanligini hisobga olsak, ushbu turnirning har bir daqiqasi ishqibozlar uchun oltindan qimmatroq hisoblanadi. La Albiceleste (Argentina terma jamoasi) oʻz unvonini himoya qilish yoʻlida mana shunday ulkan bosim va cheksiz mehr ostida harakat qiladi.

Lionel MessiArgentinaFutbolKanzas-SitiJahon Chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chexiya va JAR terma jamoalari dramatik durangga imzo chekishdiChexiya va JAR terma jamoalari dramatik durangga imzo chekishdiBugun, 18:04Aleks Perreyra og‘ir vaznda Siril Gan bilan revansh jangi o‘tkazmoqchiAleks Perreyra og‘ir vaznda Siril Gan bilan revansh jangi o‘tkazmoqchiBugun, 17:56Debyut o‘yinimizdagi muhim uchta pozitiv jihat yoxud qayerda xato qildik?Debyut o‘yinimizdagi muhim uchta pozitiv jihat yoxud qayerda xato qildik?Bugun, 17:48Sam Kerr yana AQSHga qaytmoqda: Avstraliyalik yulduz Gotham FC bilan kelishuvga erishdiSam Kerr yana AQSHga qaytmoqda: Avstraliyalik yulduz Gotham FC bilan kelishuvga erishdiBugun, 17:39Ronaldu oilasi Portugaliya terma jamoasidan gʻalaba oʻgʻirlanganini daʼvo qilmoqdaRonaldu oilasi Portugaliya terma jamoasidan gʻalaba oʻgʻirlanganini daʼvo qilmoqdaBugun, 17:20Barselona Angliyada Tom Breydi jamoasiga qarshi oʻrtoqlik uchrashuvida maydonga tushadiBarselona Angliyada Tom Breydi jamoasiga qarshi oʻrtoqlik uchrashuvida maydonga tushadiBugun, 16:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi