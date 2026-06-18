Kanzas-Siti Argentina muxlislari qurshovida: Lionel Messi uchun haqiqiy ziyoratgoh
Amerika Qoʻshma Shtatlari mezbonlik qilayotgan yirik futbol turniri arafasida Kanzas-Siti shahri Argentina terma jamoasining minglab ashaddiy muxlislari bilan toʻlib-toshdi. Lionel Messi va uning jamoadoshlarini qoʻllab-quvvatlash uchun kelgan muxlislar shaharni haqiqiy bayram maskaniga aylantirib, oʻziga xos "banderazo" (bayroqlar bilan namoyish) va tunu kun davom etayotgan bazmlarni tashkil etishmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashrining xabar berishicha, Argentinadan tashrif buyurgan muxlislar hatto mahalliy madaniyat va sport turlariga ham qiziqish bildirishmayapti. Masalan, muxlislar guruhining yetakchilaridan biri mahalliy beysbol jamoasi oʻyiniga borish haqidagi taklifga "Beysbol? Menga uning nima keragi bor? Menda futbol bor!" deya javob qaytargan. Bu holat argentinaliklarning oʻz terma jamoasiga boʻlgan sadoqati naqadar yuqori ekanligini yana bir bor isbotlamoqda.
Lionel Messi omili va qimmatbaho chiptalarMuxlislarning bunday oqimiga asosiy sabab — Lionel Messi. Koʻpchilik uchun bu jahon chempionining soʻnggi yirik turniri boʻlishi mumkinligi sababli, ishqibozlar har qanday xarajatga tayyor turishibdi. Kanzas-Siti stadionidagi (asl nomi Arrowhead) oʻyinlarni bevosita tomosha qilish uchun chiptalar narxi bir necha ming dollargacha koʻtarilgan boʻlsa-da, bu muxlislarni toʻxtata olmayapti.
Hatto chipta sotib olishga imkoni boʻlmaganlar ham shunchaki sevimli jamoasi yaqinida boʻlish, barabanlar va bayroqlar bilan oʻziga xos muhit yaratish uchun shaharga oqib kelishmoqda. Argentina terma jamoasining har bir qadami muxlislar tomonidan diniy marosimdek eʼzozlanmoqda, bu esa turnirning umumiy nufuzini yanada oshirmoqda.
Mayami emas, Kanzas-Siti markazdaOdatda AQSHda futbol va Lionel Messi deganda koʻpchilikning koʻz oldiga Mayami shahri keladi. Biroq bu safar Amerikaning qoq markazi hisoblangan Kanzas-Siti haqiqiy futbol oʻchogʻiga aylandi. Shahar koʻchalarida yangrayotgan Argentina madhiyalari va qoʻshiqlari mahalliy aholi uchun ham yangilik boʻldi.
Muxlislar uchun bu shunchaki sport musobaqasi emas, balki hayotlarining mazmuniga aylangan. Lionel Messi 2030-yilda 42 yoshida yana maydonga tushishi dargumon ekanligini hisobga olsak, ushbu turnirning har bir daqiqasi ishqibozlar uchun oltindan qimmatroq hisoblanadi. La Albiceleste (Argentina terma jamoasi) oʻz unvonini himoya qilish yoʻlida mana shunday ulkan bosim va cheksiz mehr ostida harakat qiladi.
…