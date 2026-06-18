Lionel Messi oilasida ogʻir damlar: Futbolchi otasining sogʻligʻi haqida bayonot berdi

·0·Sport
Lionel Messi oilasida ogʻir damlar: Futbolchi otasining sogʻligʻi haqida bayonot berdi

Argentina terma jamoasi sardori Lionel Messi va uning oilasi futbolchining otasi Xorxe Messi bilan bogʻliq vaziyat yuzasidan rasmiy bayonot bilan chiqdi. Soʻnggi vaqtlarda OAVda tarqalgan turli mish-mishlarga chek qoʻyish maqsadida berilgan ushbu xabarda Xorxe Messining sogʻligʻida muammolar borligi tasdiqlandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

ESPN nashri xabariga koʻra, Messi oilasi Xorxe ayni damda shifokorlar nazorati ostida ekanligini, biroq uning ahvoli ijobiy tomonga oʻzgarayotganini maʼlum qilgan. Bayonotda oila aʼzolari ushbu shaxsiy masalaning ommaviy axborot vositalarida asossiz va masʼuliyatsizlik bilan yoritilayotganidan chuqur norozilik bildirgan.

Mish-mishlar va oilaviy maxfiylik

Messi oilasi baʼzi nashrlarning vaziyatga nisbatan sezgirlik va hurmat koʻrsatmaganini tanqid ostiga oldi. "Hozirgi vaqtda Xorxe Messi tibbiy nazorat ostida va sogʻligʻi tiklanish jarayonida. Biz baʼzi odamlarning oilaviy shaxsiy masalaga nisbatan koʻrsatgan masʼuliyatsizligi va hurmatsizligidan qattiq ranjidik", — deyiladi rasmiy xabarda.

Shuningdek, bayonotda faqatgina eng yaqin qarindoshlar aniq maʼlumotga egaligi, oilaning rasmiy kanallaridan chiqmagan har qanday xabar yolgʻon deb hisoblanishi kerakligi uqtirilgan. Oila aʼzolari bunday nozik pallada insoniylik va vazminlikni saqlashni, Xorxe hamda uning yaqinlari tinchligini buzmaslikni soʻrashgan.

Jahon chempionatidagi hissiy holat

Lionel Messi AQSH, Kanada va Meksika mezbonlik qilayotgan 2026-yilgi Jahon chempionatini juda koʻtarinki ruhda boshladi. Argentina terma jamoasi Jazoir ustidan 3:0 hisobida gʻalaba qozongan oʻyinda sardor xet-trik qayd etdi. Biroq, birinchi goldan soʻng Messining koʻz yoshlarini tutib tura olmagani koʻpchilikning eʼtiborini tortgan edi.

Keyinchalik futbolchi bu koʻz yoshlar futbol bilan bogʻliq boʻlmagan shaxsiy qiyinchiliklar va ogʻir kunlar natijasi ekanligini tushuntirgan. U oʻz jamoadoshlariga va delegatsiya aʼzolariga unga kuch bergani uchun minnatdorchilik bildirdi. Ayni paytda Messining otasi bilan bogʻliq vaziyat uning maydondagi hissiyotlariga bevosita taʼsir koʻrsatgani oydinlashmoqda.

Eslatib oʻtamiz, ushbu oʻyindagi uchta gol Lionel Messiga Miroslav Klozening tarixiy rekordini yangilash imkonini berdi. Endilikda argentinalik yulduz hisobida Jahon chempionatlari tarixidagi 16-gol mavjud boʻlib, u turnir tarixidagi eng yaxshi toʻpurarlar roʻyxatida peshqadamlikka sherik boʻlib oldi.

Lionel MessiArgentinaJahon ChempionatiRekordFutbol Yangiliklari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chexiya va JAR terma jamoalari dramatik durangga imzo chekishdiChexiya va JAR terma jamoalari dramatik durangga imzo chekishdiBugun, 18:04Aleks Perreyra og‘ir vaznda Siril Gan bilan revansh jangi o‘tkazmoqchiAleks Perreyra og‘ir vaznda Siril Gan bilan revansh jangi o‘tkazmoqchiBugun, 17:56Debyut o‘yinimizdagi muhim uchta pozitiv jihat yoxud qayerda xato qildik?Debyut o‘yinimizdagi muhim uchta pozitiv jihat yoxud qayerda xato qildik?Bugun, 17:48Sam Kerr yana AQSHga qaytmoqda: Avstraliyalik yulduz Gotham FC bilan kelishuvga erishdiSam Kerr yana AQSHga qaytmoqda: Avstraliyalik yulduz Gotham FC bilan kelishuvga erishdiBugun, 17:39Ronaldu oilasi Portugaliya terma jamoasidan gʻalaba oʻgʻirlanganini daʼvo qilmoqdaRonaldu oilasi Portugaliya terma jamoasidan gʻalaba oʻgʻirlanganini daʼvo qilmoqdaBugun, 17:20Kanzas-Siti Argentina muxlislari qurshovida: Lionel Messi uchun haqiqiy ziyoratgohKanzas-Siti Argentina muxlislari qurshovida: Lionel Messi uchun haqiqiy ziyoratgohBugun, 16:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi