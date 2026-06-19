Liverpul RB Leypsig yulduzi Yan Diomande uchun 100 million yevro taklif qildi
Angliya Premer-ligasining gigant klublaridan biri Liverpul transfer bozorida katta shov-shuv koʻtarishga tayyorlanmoqda. Mersisaydliklar RB Leypsig jamoasining yosh iqtidorli hujumchisi Yan Diomande uchun rasmiy ravishda 100 million yevrolik taklif yubordi. Ushbu transfer amalga oshsa, u klub tarixidagi eng qimmat xaridlardan biriga aylanishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Sky Sports nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Liverpul tomonidan taklif etilgan paket 90 million yevro kafolatlangan toʻlov va qoʻshimcha 10 million yevro bonuslarni oʻz ichiga oladi. Angliya klubi Yevropaning eng iqtidorli yosh hujumchilaridan biri hisoblangan 19 yoshli futbolchi uchun kurashda Pari Sen-Jermen jamoasini ortda qoldirishni maqsad qilgan.
Biroq, taniqli insayder Fabrizio Romano xabar berishicha, RB Leypsig rahbariyati mersisaydliklarning ushbu dastlabki taklifini rasman rad etgan. Germaniya klubi oʻz yulduzini saqlab qolishga harakat qilmoqda va uni qoʻyib yuborish uchun kamida 120 million yevro talab qilishi kutilmoqda.
Transfer poygasidagi raqobatHozirgi vaqtda Pari Sen-Jermen ham futbolchi uchun asosiy daʼvogarlardan biri boʻlib turibdi. Ammo Fransiya chempionlari hali rasmiy taklif bilan chiqishmagan. The Athletic nashrining yozishicha, Liverpul futbolchining oʻziga taklif qilayotgan shaxsiy shartnomasi boʻyicha parijliklardan ancha oldinda bormoqda, bu esa transfer poygasida mersisaydliklarga ustunlik bermoqda.
RB Leypsig esa futbolchi bilan shartnomani uzaytirish va uning maoshini oshirish niyatida. Nemis klubi Diomandeni jamoaning hujum markazidagi asosiy figurasi deb hisoblaydi va uni kamida yana bir mavsum oʻz safida olib qolishni istamoqda. Shu bilan birga, klub rahbariyati agar astronomik summa taklif qilinsa, muzokaralarga tayyor ekanligini ham yashirmayapti.
Yan Diomande oʻtgan mavsumda Bundesliga doirasida 33 ta oʻyinda maydonga tushib, 12 ta gol va 9 ta golli uzatmaga mualliflik qildi. Uning sermahsul oʻyini RB Leypsig jamoasining Germaniya chempionatida uchinchi oʻrinni egallashi va Chempionlar ligasi yoʻllanmasini qoʻlga kiritishida hal qiluvchi rol oʻynadi.
Agar Liverpul ushbu transferni yakuniga yetkazsa, bu jamoaning hujum chizigʻini sezilarli darajada kuchaytiradi. Ayni damda klub boshqa variantlarni ham koʻrib chiqmoqda, biroq Diomande asosiy maqsad boʻlib qolmoqda. Goal.com xabariga koʻra, futbolchining kelajagi yaqin haftalar ichida hal boʻlishi kutilmoqda.
…