Liverpul RB Leypsig yulduzi Yan Diomande uchun 100 million yevro taklif qildi

·0·Sport
Liverpul RB Leypsig yulduzi Yan Diomande uchun 100 million yevro taklif qildi

Angliya Premer-ligasining gigant klublaridan biri Liverpul transfer bozorida katta shov-shuv koʻtarishga tayyorlanmoqda. Mersisaydliklar RB Leypsig jamoasining yosh iqtidorli hujumchisi Yan Diomande uchun rasmiy ravishda 100 million yevrolik taklif yubordi. Ushbu transfer amalga oshsa, u klub tarixidagi eng qimmat xaridlardan biriga aylanishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Sky Sports nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Liverpul tomonidan taklif etilgan paket 90 million yevro kafolatlangan toʻlov va qoʻshimcha 10 million yevro bonuslarni oʻz ichiga oladi. Angliya klubi Yevropaning eng iqtidorli yosh hujumchilaridan biri hisoblangan 19 yoshli futbolchi uchun kurashda Pari Sen-Jermen jamoasini ortda qoldirishni maqsad qilgan.

Biroq, taniqli insayder Fabrizio Romano xabar berishicha, RB Leypsig rahbariyati mersisaydliklarning ushbu dastlabki taklifini rasman rad etgan. Germaniya klubi oʻz yulduzini saqlab qolishga harakat qilmoqda va uni qoʻyib yuborish uchun kamida 120 million yevro talab qilishi kutilmoqda.

Transfer poygasidagi raqobat

Hozirgi vaqtda Pari Sen-Jermen ham futbolchi uchun asosiy daʼvogarlardan biri boʻlib turibdi. Ammo Fransiya chempionlari hali rasmiy taklif bilan chiqishmagan. The Athletic nashrining yozishicha, Liverpul futbolchining oʻziga taklif qilayotgan shaxsiy shartnomasi boʻyicha parijliklardan ancha oldinda bormoqda, bu esa transfer poygasida mersisaydliklarga ustunlik bermoqda.

RB Leypsig esa futbolchi bilan shartnomani uzaytirish va uning maoshini oshirish niyatida. Nemis klubi Diomandeni jamoaning hujum markazidagi asosiy figurasi deb hisoblaydi va uni kamida yana bir mavsum oʻz safida olib qolishni istamoqda. Shu bilan birga, klub rahbariyati agar astronomik summa taklif qilinsa, muzokaralarga tayyor ekanligini ham yashirmayapti.

Yan Diomande oʻtgan mavsumda Bundesliga doirasida 33 ta oʻyinda maydonga tushib, 12 ta gol va 9 ta golli uzatmaga mualliflik qildi. Uning sermahsul oʻyini RB Leypsig jamoasining Germaniya chempionatida uchinchi oʻrinni egallashi va Chempionlar ligasi yoʻllanmasini qoʻlga kiritishida hal qiluvchi rol oʻynadi.

Agar Liverpul ushbu transferni yakuniga yetkazsa, bu jamoaning hujum chizigʻini sezilarli darajada kuchaytiradi. Ayni damda klub boshqa variantlarni ham koʻrib chiqmoqda, biroq Diomande asosiy maqsad boʻlib qolmoqda. Goal.com xabariga koʻra, futbolchining kelajagi yaqin haftalar ichida hal boʻlishi kutilmoqda.

LiverpulRB LeypsigTransferYan DiomandeFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Infantino O‘zbekistonni jahon chempionatidagi tarixiy debyuti bilan qutladiInfantino O‘zbekistonni jahon chempionatidagi tarixiy debyuti bilan qutladiBugun, 19:36Liverpul Ispaniya terma jamoasi yulduzi Viktor Munyos transferini eʼlon qildiLiverpul Ispaniya terma jamoasi yulduzi Viktor Munyos transferini eʼlon qildiBugun, 19:31Krishtianu Ronaldu Portugaliya terma jamoasidan chetga chiqishi kerakmi? Boateng keskin fikr bildirdiKrishtianu Ronaldu Portugaliya terma jamoasidan chetga chiqishi kerakmi? Boateng keskin fikr bildirdiBugun, 19:13Jud Bellingem tanqidlarga javob berdi: Real Madrid yulduzi oʻz xatolarini tan oldiJud Bellingem tanqidlarga javob berdi: Real Madrid yulduzi oʻz xatolarini tan oldiKecha, 18:52Husanov o‘zi yiqitgan operatorga dastxati tushirilgan futbolka sovg‘a qildiHusanov o‘zi yiqitgan operatorga dastxati tushirilgan futbolka sovg‘a qildiKecha, 18:48O‘zbekiston sport rasmiylari Meksikada Janni Infantino bilan uchrashdiO‘zbekiston sport rasmiylari Meksikada Janni Infantino bilan uchrashdiKecha, 18:43
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi