Eldor Shomurodov: «Bu yo‘lning oxiri emas, oldinga intilamiz!»

·0·Sport
Eldor Shomurodov: «Bu yo‘lning oxiri emas, oldinga intilamiz!»

Futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionatining debyut bahsida Kolumbiya terma jamoasiga qarshi kechgan shiddatli o‘yin va undagi omadsizlik hali ham yurtimiz futbol jamoatchiligining diqqat markazida turibdi. Ilk turdagi mag‘lubiyatdan so‘ng, milliy terma jamoamizning tajribali hujumchisi va yetakchisi Eldor Shomurodov o‘zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasi orqali barcha vatandoshlarimizga hamda stadiondan turib jamoani ruhlantirgan ishqibozlarga samimiy murojaat yo‘lladi.

Jamoa sardori mag‘lubiyatdan tushkunlikka tushmaslikka chaqirib, ushbu yirik musobaqa milliy jamoamiz uchun katta maktab va o‘sish poydevori bo‘lishini ta’kidladi.

Eldor Shomurodov o‘zining «Instagram»dagi rasmiy sahifasida millionlab muxlislarga qarata quyidagi qalb so‘zlarini yozib qoldirdi:

Eldor Shomurodov:

«Bugungi o‘yin natijasi, albatta, biz kutgandek va istagandek bo‘lmadi. Lekin bu hali hammasi tugadi degani emas, bu uzoq yo‘lning oxiri emas. Futbol olami faqatgina zafarlar va shirin g‘alabalardan iborat bo‘lmaydi. Ba’zan inson uchun eng katta va eng muhim hayotiy saboqlar aynan mana shunday murakkab kunlarda hamda omadsizliklarda olinadi.

Biz maydonda uchrashuvning oxirgi hushtak ovozi chalingunga qadar bor kuch-quvvatimizni berib kurashamiz. Xatolarimizdan o‘rganamiz, yanada o‘samiz va faqat oldinga qarab yurishda davom etamiz. Bizni chin dildan qo‘llab-quvvatlagan barcha muxlislarga katta rahmat. Olg‘a, O‘zbekiston!»

Ishonch olovi so‘nmaydi: Oldinda yangi janglar kutmoqda

Tajribali forvardimizning ushbu so‘zlari millionlab o‘zbek futbol ishqibozlari qalbiga yana umid bag‘ishladi. Boisi, JCH-2026 guruh bosqichi hali endi boshlandi va oldinda vakillarimizni pley-off yo‘lida yana ikkita hayot-mamot darajasidagi muhim uchrashuv kutib turibdi. Birinchi turdagi omadsizlik jamoamizni ruhan sindira olmaydi, aksincha, ularni yanada jipslashtirib, bo‘lajak o‘yinlarga kuchliroq motivatsiya berishi shubhasiz.

Zamin sport sharhlovchilarining yakuniy xulosasi:

Eldor Shomurodovning bu bayonoti haqiqiy yetakchiga xos mas’uliyat va matonatni ko‘rsatadi. Mag‘lubiyatni mardonavor tan olib, undan to‘g‘ri xulosa chiqarish va kelajakka katta ishonch bilan boqish — kuchli xarakter egalarining belgisidir. Vakillarimiz maydonda oxirigacha jang qilishga tayyor ekanliklarini va’da qilishdi, demak, biz muxlislar ham ularga oxirigacha ishonishimiz va suyanishimiz kerak. Navbatdagi hal qiluvchi bahslarda Eldor va uning jamoadoshlariga faqat g‘alabali onlar yor bo‘lishini tilaymiz!

Jahon chempionatining eng qaynoq yangiliklari, terma jamoamiz lageridan eksklyuziv reportajlar va Mundial kundaliklarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Timur Kapadze terma jamoamizning o‘yini haqida qanday fikr bildirdi?Timur Kapadze terma jamoamizning o‘yini haqida qanday fikr bildirdi?Bugun, 20:46Abduqodir Husanov O‘zbekiston — Kolumbiya bahsida jarohat olgan operator holidan xabar oldiAbduqodir Husanov O‘zbekiston — Kolumbiya bahsida jarohat olgan operator holidan xabar oldiBugun, 20:44Tottenxem himoya chizigʻini kuchaytirdi: Yan Paul van Xekke 52 million funtga transfer qilindiTottenxem himoya chizigʻini kuchaytirdi: Yan Paul van Xekke 52 million funtga transfer qilindiBugun, 20:35Abbosbek Fayzullayev JCH-2026da noyob tarixiy rekord o‘rnatdiAbbosbek Fayzullayev JCH-2026da noyob tarixiy rekord o‘rnatdiBugun, 20:32Liverpul RB Leypsig yulduzi Yan Diomande uchun 100 million yevro taklif qildiLiverpul RB Leypsig yulduzi Yan Diomande uchun 100 million yevro taklif qildiBugun, 19:55Infantino O‘zbekistonni jahon chempionatidagi tarixiy debyuti bilan qutladiInfantino O‘zbekistonni jahon chempionatidagi tarixiy debyuti bilan qutladiBugun, 19:36
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi