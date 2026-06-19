Eldor Shomurodov: «Bu yo‘lning oxiri emas, oldinga intilamiz!»
Futbol bo‘yicha 2026 yilgi Jahon chempionatining debyut bahsida Kolumbiya terma jamoasiga qarshi kechgan shiddatli o‘yin va undagi omadsizlik hali ham yurtimiz futbol jamoatchiligining diqqat markazida turibdi. Ilk turdagi mag‘lubiyatdan so‘ng, milliy terma jamoamizning tajribali hujumchisi va yetakchisi Eldor Shomurodov o‘zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasi orqali barcha vatandoshlarimizga hamda stadiondan turib jamoani ruhlantirgan ishqibozlarga samimiy murojaat yo‘lladi.
Jamoa sardori mag‘lubiyatdan tushkunlikka tushmaslikka chaqirib, ushbu yirik musobaqa milliy jamoamiz uchun katta maktab va o‘sish poydevori bo‘lishini ta’kidladi.
Eldor Shomurodov o‘zining «Instagram»dagi rasmiy sahifasida millionlab muxlislarga qarata quyidagi qalb so‘zlarini yozib qoldirdi:
Eldor Shomurodov:
«Bugungi o‘yin natijasi, albatta, biz kutgandek va istagandek bo‘lmadi. Lekin bu hali hammasi tugadi degani emas, bu uzoq yo‘lning oxiri emas. Futbol olami faqatgina zafarlar va shirin g‘alabalardan iborat bo‘lmaydi. Ba’zan inson uchun eng katta va eng muhim hayotiy saboqlar aynan mana shunday murakkab kunlarda hamda omadsizliklarda olinadi.
Biz maydonda uchrashuvning oxirgi hushtak ovozi chalingunga qadar bor kuch-quvvatimizni berib kurashamiz. Xatolarimizdan o‘rganamiz, yanada o‘samiz va faqat oldinga qarab yurishda davom etamiz. Bizni chin dildan qo‘llab-quvvatlagan barcha muxlislarga katta rahmat. Olg‘a, O‘zbekiston!»
Ishonch olovi so‘nmaydi: Oldinda yangi janglar kutmoqda
Tajribali forvardimizning ushbu so‘zlari millionlab o‘zbek futbol ishqibozlari qalbiga yana umid bag‘ishladi. Boisi, JCH-2026 guruh bosqichi hali endi boshlandi va oldinda vakillarimizni pley-off yo‘lida yana ikkita hayot-mamot darajasidagi muhim uchrashuv kutib turibdi. Birinchi turdagi omadsizlik jamoamizni ruhan sindira olmaydi, aksincha, ularni yanada jipslashtirib, bo‘lajak o‘yinlarga kuchliroq motivatsiya berishi shubhasiz.
Zamin sport sharhlovchilarining yakuniy xulosasi:
Eldor Shomurodovning bu bayonoti haqiqiy yetakchiga xos mas’uliyat va matonatni ko‘rsatadi. Mag‘lubiyatni mardonavor tan olib, undan to‘g‘ri xulosa chiqarish va kelajakka katta ishonch bilan boqish — kuchli xarakter egalarining belgisidir. Vakillarimiz maydonda oxirigacha jang qilishga tayyor ekanliklarini va’da qilishdi, demak, biz muxlislar ham ularga oxirigacha ishonishimiz va suyanishimiz kerak. Navbatdagi hal qiluvchi bahslarda Eldor va uning jamoadoshlariga faqat g‘alabali onlar yor bo‘lishini tilaymiz!
Jahon chempionatining eng qaynoq yangiliklari, terma jamoamiz lageridan eksklyuziv reportajlar va Mundial kundaliklarini hamisha Zamin sahifalarida biz bilan birga kuzatib boring!
…