JCH-2026dagi mashmasha: Kanada va Qatar murabbiylari o‘rtasida nima yuz berdi?

·46·Sport
JCH-2026dagi mashmasha: Kanada va Qatar murabbiylari o‘rtasida nima yuz berdi?

Jahon chempionatining 2-turidan o‘rin olgan Kanada va Qatar terma jamoalari o‘rtasidagi bahs shiddatli gollar (6:0) bilan birga, maydondagi keskin va janjalli vaziyatlar bilan ham yodda qoladigan bo‘ldi. O‘yindan keyin ikki jamoa vakillari va bosh murabbiylar o‘rtasida kelib chiqqan jiddiy to‘qnashuv futbol jamoatchiligi o‘rtasida katta muhokamalarga sabab bo‘lmoqda.

Kanada terma jamoasi bosh murabbiyi Jessi Marsh matbuot anjumanida raqib ustozi Xulen Lopetegi bilan yuz bergan nizo haqidagi savolga juda qisqa va keskin javob qaytardi.

Jessi Marsh: «Bu haqda gapirish vaqtni bekorga sarflashdir»

Kanadalik forvard Jonatan Devidning het-triki evaziga qozonilgan yirik g‘alabadan so‘ng, Jessi Marsh OAV xodimlarining Lopetegi bilan o‘rtadagi tushunmovchilik haqidagi savolini ochiq qoldirishni afzal ko‘rdi:

«Bu haqda gapirishga bir daqiqa ham vaqt sarflamayman. Bu vaziyat mening vaqtimni olishga umuman arzimaydi», — deya Marshning so‘zlarini keltiradi «USA Today» nashri.

Maydondagi ommaviy to‘qnashuv qanday boshlandi?

Uchrashuv yakunlanganini bildiruvchi hakam xushtagi chalingach, dastlab ikki tajribali mutaxassis — Jessi Marsh va Xulen Lopetegi maydon chetida xotirjam suhbatlashib turgan edi.

Biroq muloqot yakunida Qatar ustozi Lopetegi kanadalik hamkasbiga qarata nimadir degan (katta ehtimol bilan provakatsion fikr bildirgan). Shundan so‘ng Marshning jahli chiqib, raqibiga qarata qo‘l siltab, maydonni tark etgan. Murabbiylar o‘rtasidagi ushbu uchqun tez fursatda alanga olib, maydonda ikkala jamoaning futbolchilari, zaxira o‘rindig‘idagi o‘yinchilar va texnik xodimlar ishtirokida ommaviy janjal kelib chiqishiga sabab bo‘lgan.

Janjalga nima sabab bo‘ldi? (55-daqiqadagi mudhish jarohat)

Aslida o‘yindagi ichki muhit va keskinlik bahsning 55-daqiqasidayoq o‘z cho‘qqisiga chiqqan edi. O‘sha vaziyatda Qatar terma jamoasi yarimhimoyachisi Assim Madibo to‘pga emas, raqibning oyog‘iga qasddan va juda qo‘pol tarzda zarba bergan holda Kanada vakili Ismoil Konega qarshi o‘ta qo‘pol va xavfli harakat ishlatdi.

  • Og‘ir oqibat: Jarima natijasida Ismoil Kone jiddiy jarohat oldi va maydonni mustaqil ravishda tark eta olmay, zambilda (nosilkada) olib chiqib ketildi.

  • Hakam qarori: Ushbu shafqatsiz fol uchun hakam Assim Madiboga to‘g‘ridan to‘g‘ri qizil kartochka ko‘rsatdi. Ilgariroq ham bitta chetlatishga uchragan Qatar terma jamoasi uchrashuvning qolgan qismini maydonda 9 kishi bo‘lib davom ettirishga majbur bo‘ldi.

Aynan mana shu qo‘pollik va raqibning intizomsizligi o‘yindan keyingi ommaviy tartibbuzarlikning bosh omili bo‘lgani taxmin qilinmoqda. FIFA tartib-intizom qo‘mitasi mazkur uchrashuv yakunidagi janjal yuzasidan alohida surishtiruv boshlashi kutilmoqda.

KanadaQatarJesse MarschJulen LopeteguiIsmaël Koné
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tarixiy natija: Kyurasao terma jamoasi Ginnessning rekordlar kitobiga kirdi!Tarixiy natija: Kyurasao terma jamoasi Ginnessning rekordlar kitobiga kirdi!Bugun, 14:17Angliya Premer-ligasi 2026-27 yilgi mavsum taqvimi eʼlon qilindiAngliya Premer-ligasi 2026-27 yilgi mavsum taqvimi eʼlon qilindiBugun, 14:14Ansu Fati kutilmagan qadam tashladi: Barselona sobiq yulduzi musiqiy karyerasini boshladiAnsu Fati kutilmagan qadam tashladi: Barselona sobiq yulduzi musiqiy karyerasini boshladiBugun, 13:58Dani Olmo Marc Cucurellani ogohlantirdi: Real Madridda uni Lamine Yamal kutmoqdaDani Olmo Marc Cucurellani ogohlantirdi: Real Madridda uni Lamine Yamal kutmoqdaBugun, 13:34Liverpul Muhammad Salah oʻrniga munosib nomzod topdi: Yan Diomande transferi amalga oshami?Liverpul Muhammad Salah oʻrniga munosib nomzod topdi: Yan Diomande transferi amalga oshami?Bugun, 13:17Krishtianu Ronaldu Portugaliya terma jamoasiga xalaqit beryaptimi?Krishtianu Ronaldu Portugaliya terma jamoasiga xalaqit beryaptimi?Bugun, 13:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi