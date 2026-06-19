JCH-2026dagi mashmasha: Kanada va Qatar murabbiylari o‘rtasida nima yuz berdi?
Jahon chempionatining 2-turidan o‘rin olgan Kanada va Qatar terma jamoalari o‘rtasidagi bahs shiddatli gollar (6:0) bilan birga, maydondagi keskin va janjalli vaziyatlar bilan ham yodda qoladigan bo‘ldi. O‘yindan keyin ikki jamoa vakillari va bosh murabbiylar o‘rtasida kelib chiqqan jiddiy to‘qnashuv futbol jamoatchiligi o‘rtasida katta muhokamalarga sabab bo‘lmoqda.
Kanada terma jamoasi bosh murabbiyi Jessi Marsh matbuot anjumanida raqib ustozi Xulen Lopetegi bilan yuz bergan nizo haqidagi savolga juda qisqa va keskin javob qaytardi.
Jessi Marsh: «Bu haqda gapirish vaqtni bekorga sarflashdir»
Kanadalik forvard Jonatan Devidning het-triki evaziga qozonilgan yirik g‘alabadan so‘ng, Jessi Marsh OAV xodimlarining Lopetegi bilan o‘rtadagi tushunmovchilik haqidagi savolini ochiq qoldirishni afzal ko‘rdi:
«Bu haqda gapirishga bir daqiqa ham vaqt sarflamayman. Bu vaziyat mening vaqtimni olishga umuman arzimaydi», — deya Marshning so‘zlarini keltiradi «USA Today» nashri.
Maydondagi ommaviy to‘qnashuv qanday boshlandi?
Uchrashuv yakunlanganini bildiruvchi hakam xushtagi chalingach, dastlab ikki tajribali mutaxassis — Jessi Marsh va Xulen Lopetegi maydon chetida xotirjam suhbatlashib turgan edi.
Biroq muloqot yakunida Qatar ustozi Lopetegi kanadalik hamkasbiga qarata nimadir degan (katta ehtimol bilan provakatsion fikr bildirgan). Shundan so‘ng Marshning jahli chiqib, raqibiga qarata qo‘l siltab, maydonni tark etgan. Murabbiylar o‘rtasidagi ushbu uchqun tez fursatda alanga olib, maydonda ikkala jamoaning futbolchilari, zaxira o‘rindig‘idagi o‘yinchilar va texnik xodimlar ishtirokida ommaviy janjal kelib chiqishiga sabab bo‘lgan.
Janjalga nima sabab bo‘ldi? (55-daqiqadagi mudhish jarohat)
Aslida o‘yindagi ichki muhit va keskinlik bahsning 55-daqiqasidayoq o‘z cho‘qqisiga chiqqan edi. O‘sha vaziyatda Qatar terma jamoasi yarimhimoyachisi Assim Madibo to‘pga emas, raqibning oyog‘iga qasddan va juda qo‘pol tarzda zarba bergan holda Kanada vakili Ismoil Konega qarshi o‘ta qo‘pol va xavfli harakat ishlatdi.
Og‘ir oqibat: Jarima natijasida Ismoil Kone jiddiy jarohat oldi va maydonni mustaqil ravishda tark eta olmay, zambilda (nosilkada) olib chiqib ketildi.
Hakam qarori: Ushbu shafqatsiz fol uchun hakam Assim Madiboga to‘g‘ridan to‘g‘ri qizil kartochka ko‘rsatdi. Ilgariroq ham bitta chetlatishga uchragan Qatar terma jamoasi uchrashuvning qolgan qismini maydonda 9 kishi bo‘lib davom ettirishga majbur bo‘ldi.
Aynan mana shu qo‘pollik va raqibning intizomsizligi o‘yindan keyingi ommaviy tartibbuzarlikning bosh omili bo‘lgani taxmin qilinmoqda. FIFA tartib-intizom qo‘mitasi mazkur uchrashuv yakunidagi janjal yuzasidan alohida surishtiruv boshlashi kutilmoqda.
…