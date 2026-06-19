Luis de la Fuente Rodri haqidagi tanqidlarga javob qaytardi: U dunyoning eng yaxshi futbolchisi
Ispaniya terma jamoasi bosh murabbiyi Luis de la Fuente Jaxon chempionati-2026 saralash bosqichi doirasidagi Kabo-Verdega qarshi oʻyindan soʻng (0:0) tanqidlar ostida qolgan Rodri himoyasiga chiqdi. Manchester Siti yarim himoyachisi jamoa oʻyinini sekinlashtirganlikda ayblangan edi, biroq murabbiy bu fikrlarga mutlaqo qoʻshilmasligini bildirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri xabariga koʻra, Ispaniyaning kutilmagan durang natijasidan soʻng mutaxassislar va muxlislar Rodri markazda toʻpni haddan tashqari koʻp ushlab turishi va hujumlarning shiddatini pasaytirishi haqida fikr bildirishgan. De la Fuente esa bunday daʼvolarni asossiz va hatto haqoratli deb hisoblamoqda.
"Hatto 50 foiz imkoniyati bilan ham u eng zoʻri"El Partidazo de Cope nashriga bergan intervyusida murabbiy oʻz shogirdining mahoratiga shubha qilmasligini taʼkidladi. Uning fikricha, Rodri hozirgi kunda jahon futbolida oʻz pozitsiyasida tengsiz hisoblanadi va jamoaning oʻyin tizimida asosiy boʻgʻin boʻlib qolaveradi.
"Xudoyim, bunday gaplarni qanday aytish mumkin? Kimdir nima deyishidan qatʼi nazar, dunyoning eng yaxshi futbolchisi haqida bunday fikr bildirishni men haqorat deb qabul qilaman. Rodrigo dunyodagi eng kuchli oʻyinchi va u hatto 50 foiz sport formasida boʻlganida ham boshqa koʻplab yarim himoyachilardan ancha ustun turadi", — dedi Luis de la Fuente.
Murabbiyning soʻzlariga koʻra, Rodri maydonda nafaqat jismoniy, balki intellektual jihatdan ham katta hajmdagi ishni bajaradi. Uning oʻyinni koʻra olish qobiliyati, muvozanatni saqlashi va vaziyatlarni toʻgʻri baholashi Ispaniya terma jamoasi uchun "yoʻlchi yulduz" vazifasini oʻtaydi.
Ispaniyalik futbolchilarga nisbatan adolatsiz yondashuvShuningdek, strateg ispan futbolchilari koʻpincha xorijlik yulduzlarga qaraganda qattiqroq va shafqatsizroq tanqid qilinishidan norozi boʻldi. Uning fikricha, agar Rodri boshqa davlat vakili boʻlganida, uning har bir harakati bunday mikroskop ostida tekshirilmas edi.
"Boshqa jahon yulduzlari haqida ham shunday gaplarni aytishga jurʼat eta olisharmidi? Menimcha, yoʻq. Ammo gap bizning futbolchilar haqida ketganda, odamlar boshqalarga nisbatan ishlatmaydigan tanqidlarni ham ayamaydi", — deya qoʻshimcha qildi murabbiy.
Manchester Siti tarkibida ham asosiy figura hisoblangan Rodri soʻnggi yillarda ham klub, ham terma jamoa miqyosida koʻplab sovrinlarni qoʻlga kiritdi. Uning oʻyin uslubi koʻp hollarda nazoratga asoslangan boʻlib, bu Ispaniya futbol falsafasining ajralmas qismi sanaladi. Kabo-Verde bilan oʻyindagi muvaffaqiyatsizlik esa butun jamoaning umumiy holati bilan bogʻliq boʻlib, buni faqat bir futbolchi zimmasiga yuklash adolatdan emasligi taʼkidlanmoqda.
…