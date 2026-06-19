Luis de la Fuente Rodri haqidagi tanqidlarga javob qaytardi: U dunyoning eng yaxshi futbolchisi

·0·Sport
Luis de la Fuente Rodri haqidagi tanqidlarga javob qaytardi: U dunyoning eng yaxshi futbolchisi

Ispaniya terma jamoasi bosh murabbiyi Luis de la Fuente Jaxon chempionati-2026 saralash bosqichi doirasidagi Kabo-Verdega qarshi oʻyindan soʻng (0:0) tanqidlar ostida qolgan Rodri himoyasiga chiqdi. Manchester Siti yarim himoyachisi jamoa oʻyinini sekinlashtirganlikda ayblangan edi, biroq murabbiy bu fikrlarga mutlaqo qoʻshilmasligini bildirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri xabariga koʻra, Ispaniyaning kutilmagan durang natijasidan soʻng mutaxassislar va muxlislar Rodri markazda toʻpni haddan tashqari koʻp ushlab turishi va hujumlarning shiddatini pasaytirishi haqida fikr bildirishgan. De la Fuente esa bunday daʼvolarni asossiz va hatto haqoratli deb hisoblamoqda.

"Hatto 50 foiz imkoniyati bilan ham u eng zoʻri"

El Partidazo de Cope nashriga bergan intervyusida murabbiy oʻz shogirdining mahoratiga shubha qilmasligini taʼkidladi. Uning fikricha, Rodri hozirgi kunda jahon futbolida oʻz pozitsiyasida tengsiz hisoblanadi va jamoaning oʻyin tizimida asosiy boʻgʻin boʻlib qolaveradi.

"Xudoyim, bunday gaplarni qanday aytish mumkin? Kimdir nima deyishidan qatʼi nazar, dunyoning eng yaxshi futbolchisi haqida bunday fikr bildirishni men haqorat deb qabul qilaman. Rodrigo dunyodagi eng kuchli oʻyinchi va u hatto 50 foiz sport formasida boʻlganida ham boshqa koʻplab yarim himoyachilardan ancha ustun turadi", — dedi Luis de la Fuente.

Murabbiyning soʻzlariga koʻra, Rodri maydonda nafaqat jismoniy, balki intellektual jihatdan ham katta hajmdagi ishni bajaradi. Uning oʻyinni koʻra olish qobiliyati, muvozanatni saqlashi va vaziyatlarni toʻgʻri baholashi Ispaniya terma jamoasi uchun "yoʻlchi yulduz" vazifasini oʻtaydi.

Ispaniyalik futbolchilarga nisbatan adolatsiz yondashuv

Shuningdek, strateg ispan futbolchilari koʻpincha xorijlik yulduzlarga qaraganda qattiqroq va shafqatsizroq tanqid qilinishidan norozi boʻldi. Uning fikricha, agar Rodri boshqa davlat vakili boʻlganida, uning har bir harakati bunday mikroskop ostida tekshirilmas edi.

"Boshqa jahon yulduzlari haqida ham shunday gaplarni aytishga jurʼat eta olisharmidi? Menimcha, yoʻq. Ammo gap bizning futbolchilar haqida ketganda, odamlar boshqalarga nisbatan ishlatmaydigan tanqidlarni ham ayamaydi", — deya qoʻshimcha qildi murabbiy.

Manchester Siti tarkibida ham asosiy figura hisoblangan Rodri soʻnggi yillarda ham klub, ham terma jamoa miqyosida koʻplab sovrinlarni qoʻlga kiritdi. Uning oʻyin uslubi koʻp hollarda nazoratga asoslangan boʻlib, bu Ispaniya futbol falsafasining ajralmas qismi sanaladi. Kabo-Verde bilan oʻyindagi muvaffaqiyatsizlik esa butun jamoaning umumiy holati bilan bogʻliq boʻlib, buni faqat bir futbolchi zimmasiga yuklash adolatdan emasligi taʼkidlanmoqda.

RodriIspaniyaLuis de la FuenteManchester CityFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nico Williams Barselona qiziqishiga qaramay Athletic Club bilan umrbod shartnoma tuzmoqchiNico Williams Barselona qiziqishiga qaramay Athletic Club bilan umrbod shartnoma tuzmoqchiBugun, 14:34Tarixiy natija: Kyurasao terma jamoasi Ginnessning rekordlar kitobiga kirdi!Tarixiy natija: Kyurasao terma jamoasi Ginnessning rekordlar kitobiga kirdi!Bugun, 14:17Angliya Premer-ligasi 2026-27 yilgi mavsum taqvimi eʼlon qilindiAngliya Premer-ligasi 2026-27 yilgi mavsum taqvimi eʼlon qilindiBugun, 14:14Ansu Fati kutilmagan qadam tashladi: Barselona sobiq yulduzi musiqiy karyerasini boshladiAnsu Fati kutilmagan qadam tashladi: Barselona sobiq yulduzi musiqiy karyerasini boshladiBugun, 13:58JCH-2026dagi mashmasha: Kanada va Qatar murabbiylari o‘rtasida nima yuz berdi?JCH-2026dagi mashmasha: Kanada va Qatar murabbiylari o‘rtasida nima yuz berdi?Bugun, 13:53Dani Olmo Marc Cucurellani ogohlantirdi: Real Madridda uni Lamine Yamal kutmoqdaDani Olmo Marc Cucurellani ogohlantirdi: Real Madridda uni Lamine Yamal kutmoqdaBugun, 13:34
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
Kolumbiya bosh murabbiyi O‘zbekistonga qarshi bahs oldidan bayonot berdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi